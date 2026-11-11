Huawei показа сгъваемия лаптоп MateBook Fold S

Huawei представи MateBook Fold S – третия модел в серията си сгъваеми лаптопи. Устройството се отличава с квадратен външен екран, поставен на гърба, който остава видим, когато компютърът е сгънат. Основният дисплей е с диагонал 14,7 инча.

Компанията нарича малкия панел „Live Mini Display“. Екранът е разположен до зона с три отвора, наподобяващи камера модул. Засега производителят не е уточнил какви точно функции ще поддържа външният дисплей.

MateBook Fold S се разгъва до голям гъвкав екран с диагонал 14,7 инча. Според предварителната информация панелът вероятно ще използва LTPO OLED технология, но Huawei не е потвърдила това. Не са обявени още процесорът, оперативната памет, капацитетът на батерията, резолюцията, теглото или цената на лаптопа.

Новият модел ще се предлага в три цвята – Cloud Blue, Sky White и Midnight Black. Предварителните поръчки в Китай започват на 14 ноември, а компанията все още не е посочила дата за продажби на други пазари.

Huawei навлезе на пазара на сгъваеми лаптопи през май 2025 година с MateBook Fold Ultimate – компютър с 18-инчов екран, който се сгъва наполовина и работи с HarmonyOS. През 2026-та компанията представи обновена версия с по-нов чипсет Kirin.

MateBook Fold S е по-компактен от първия модел, а външният екран пренася в лаптопа идея, позната от сгъваемите смартфони тип „мида“. Huawei засега разкрива основно дизайна и датата за предварителни поръчки, докато ключовите характеристики и цената остават неизвестни.