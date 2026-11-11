Новини
Технологии »
Huawei показа сгъваемия лаптоп MateBook Fold S

Huawei показа сгъваемия лаптоп MateBook Fold S

11 Ноември, 2026 17:58 526 0

  • huawei-
  • matebook fold s-
  • сгъваем лаптоп-
  • хармониос

Моделът има 14,7-инчов екран и квадратен външен дисплей на гърба. Предварителните поръчки в Китай започват на 14 ноември

Huawei показа сгъваемия лаптоп MateBook Fold S - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei представи MateBook Fold S – третия модел в серията си сгъваеми лаптопи. Устройството се отличава с квадратен външен екран, поставен на гърба, който остава видим, когато компютърът е сгънат. Основният дисплей е с диагонал 14,7 инча.

Компанията нарича малкия панел „Live Mini Display“. Екранът е разположен до зона с три отвора, наподобяващи камера модул. Засега производителят не е уточнил какви точно функции ще поддържа външният дисплей.

MateBook Fold S се разгъва до голям гъвкав екран с диагонал 14,7 инча. Според предварителната информация панелът вероятно ще използва LTPO OLED технология, но Huawei не е потвърдила това. Не са обявени още процесорът, оперативната памет, капацитетът на батерията, резолюцията, теглото или цената на лаптопа.

Huawei показа сгъваемия лаптоп MateBook Fold S

Новият модел ще се предлага в три цвята – Cloud Blue, Sky White и Midnight Black. Предварителните поръчки в Китай започват на 14 ноември, а компанията все още не е посочила дата за продажби на други пазари.

Huawei навлезе на пазара на сгъваеми лаптопи през май 2025 година с MateBook Fold Ultimate – компютър с 18-инчов екран, който се сгъва наполовина и работи с HarmonyOS. През 2026-та компанията представи обновена версия с по-нов чипсет Kirin.

MateBook Fold S е по-компактен от първия модел, а външният екран пренася в лаптопа идея, позната от сгъваемите смартфони тип „мида“. Huawei засега разкрива основно дизайна и датата за предварителни поръчки, докато ключовите характеристики и цената остават неизвестни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ