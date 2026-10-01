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Huawei представи новите си флагмански модели

Huawei представи новите си флагмански модели

1 Октомври, 2026 14:07 539 1

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Mate 90 и Mate 90 Pro дебютираха с нови технологии

Huawei представи новите си флагмански модели - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei продължава да затвърждава позициите си на премиум пазара с официалното представяне на новата си флагманска серия смартфони, в която централно място заемат моделите Huawei Mate 90 Pro и стандартният Huawei Mate 90. Новата генерация предлага съществени хардуерни подобрения, иновации в дисплейните технологии и усъвършенствани възможности за мобилна фотография.

Huawei представи новите си флагмански модели

Върховият модел Huawei Mate 90 Pro изпъква с авангарден 6,75-инчов двуслоен OLED дисплей, който осигурява значително по-високи нива на яркост, по-дълъг живот на панела. Екранът поддържа адаптивна честота на опресняване от 1 до 120Hz, гарантираща плавност при скролване и консумация на мултимедия. В основата на изчислителната мощ стои новият собствен процесор Kirin 9035, съчетан с усъвършенстван графичен ускорител Maleoon 935 и софтуерната екосистема HarmonyOS 7, които заедно осигуряват сериозен скок в производителността и енергийната ефективност.

Фотографската система на Mate 90 Pro е изведена на професионално ниво, включвайки основен 50-мегапикселов сензор с физически променлива бленда за перфектни кадри при всякакви условия на осветеност. Към него се добавят 40-мегапикселова ултраширокоъгълна камера за панорамни снимки и усъвършенстван телефото модул с 4-кратно оптично увеличение, който разполага и с възможности за макро фокус.

Стандартният Huawei Mate 90 също получава ключови подобрения, като основният акцент при него е насочен към хардуерното надграждане на телеобективната камера, позволяваща на потребителите да улавят далечни обекти с много по-висока детайлност.

Двете устройства се отличават с изключителна автономност, разчитайки на масивни батерии с капацитет от 6600 mAh, които лесно издържат на интензивно натоварване през целия ден.


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  • 1 Соваж бейби

    2 3 Отговор
    Нямах представа че все още съществува тази измислена марка 👀нали бяха съдени от Самсунг им бяха тотално откраднали опциите част от които само логото се вижда иначе не функционира ,съмнявам се да има клиенти само за които не разбира от технология и качество и е ако е на достъпна цена се радват че си купили телефон.

    14:37 01.10.2026