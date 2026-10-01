Huawei представи новите си флагмански модели

Huawei продължава да затвърждава позициите си на премиум пазара с официалното представяне на новата си флагманска серия смартфони, в която централно място заемат моделите Huawei Mate 90 Pro и стандартният Huawei Mate 90. Новата генерация предлага съществени хардуерни подобрения, иновации в дисплейните технологии и усъвършенствани възможности за мобилна фотография.

Върховият модел Huawei Mate 90 Pro изпъква с авангарден 6,75-инчов двуслоен OLED дисплей, който осигурява значително по-високи нива на яркост, по-дълъг живот на панела. Екранът поддържа адаптивна честота на опресняване от 1 до 120Hz, гарантираща плавност при скролване и консумация на мултимедия. В основата на изчислителната мощ стои новият собствен процесор Kirin 9035, съчетан с усъвършенстван графичен ускорител Maleoon 935 и софтуерната екосистема HarmonyOS 7, които заедно осигуряват сериозен скок в производителността и енергийната ефективност.

Фотографската система на Mate 90 Pro е изведена на професионално ниво, включвайки основен 50-мегапикселов сензор с физически променлива бленда за перфектни кадри при всякакви условия на осветеност. Към него се добавят 40-мегапикселова ултраширокоъгълна камера за панорамни снимки и усъвършенстван телефото модул с 4-кратно оптично увеличение, който разполага и с възможности за макро фокус.

Стандартният Huawei Mate 90 също получава ключови подобрения, като основният акцент при него е насочен към хардуерното надграждане на телеобективната камера, позволяваща на потребителите да улавят далечни обекти с много по-висока детайлност.

Двете устройства се отличават с изключителна автономност, разчитайки на масивни батерии с капацитет от 6600 mAh, които лесно издържат на интензивно натоварване през целия ден.