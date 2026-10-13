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Huawei пуска нова марка телефони

Huawei пуска нова марка телефони

13 Октомври, 2026 11:34 562 1

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  • смартфони

Подмарката вероятно ще е насочена към средния клас и може да включва устройства с Kirin 8 и HarmonyOS

Huawei пуска нова марка телефони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei може да представи нова подмарка за смартфони с името Xingmang, което на китайски означава „звездна светлина“. Първият телефон под това име се очаква да бъде показан по-късно през октомври, но Huawei все още не е потвърдила официално съществуването на проекта. Информацията е разпространена от Dingjiao Digital. Според данните, новата линия ще бъде позиционирана в средния ценови клас. Очаква се смартфоните да използват чипове от серията Kirin 8, разработвани от Huawei, както и операционната система HarmonyOS.

В телефоните Xingmang вероятно ще бъде включена и технологията XMAGE, с която Huawei обозначава собствените си разработки в областта на мобилната фотография. Тази конфигурация подсказва, че подмарката ще търси по-достъпна позиция, без да се отказва от основните елементи на екосистемата на Huawei. Компанията развива HarmonyOS и Kirin като свои ключови платформи, след като американските ограничения прекъснаха достъпа ѝ до пълната версия на Android с услугите на Google. Не е ясно дали телефоните ще използват името Xingmang и на международните пазари. Думата може да бъде преведена като „Starlight“, но това не означава, че именно такова ще бъде глобалното търговско име. Засега няма потвърждение и че подмарката ще бъде продавана извън Китай.

Huawei вече има опит с подобен модел чрез Honor. Подмарката беше отделена от компанията, след което продължи да предлага телефони с Android, достъп до услугите на Google и чипове на Qualcomm и MediaTek. Xingmang би имала различна технологична основа, тъй като според изтеклата информация ще разчита на HarmonyOS и Kirin. Докато Huawei не направи официално съобщение, името, пазарите и характеристиките на новата марка остават непотвърдени. Очакваното представяне по-късно през октомври може да даде първите отговори за конкретния телефон, цената и ролята на Xingmang в продуктовото портфолио на компанията.


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