Мащабен срив остави десетки хиляди без достъп до Outlook

Мащабен срив на Microsoft остави десетки хиляди потребители без достъп до Outlook и други услуги на компанията. Потребители съобщаваха, че не могат да отворят входящата си поща, да изпращат или да получават имейли.

В пиковия момент Downdetector отчете близо 130 000 сигнала за проблеми с Outlook. Ройтерс съобщи за над 97 000 сигнала около 14:07 часа източноамериканско време. Данните от платформата отразяват подадени оплаквания и не показват точния брой на засегнатите потребители.

Проблеми с Outlook, Teams и Microsoft 365

Инцидентът засегна основно Exchange Online и различни начини за достъп до пощенските кутии, включително Outlook в интернет и приложенията, свързани с услугата. Сигнали имаше и за прекъсвания в Teams, Copilot, SharePoint, OneDrive и други компоненти на Microsoft 365.

Първоначално проблемите бяха свързани с потребители в Северна Америка, но впоследствие Microsoft посочи, че въздействието може да обхване и други региони. Част от организациите и потребителите имаха затруднения и с достъпа до административния център, откъдето обичайно се следи състоянието на услугите.

Сървъри са станали неочаквано недостъпни

Microsoft заяви, че повишеното натоварване не е резултат от необичайно увеличение на трафика, а от това, че „голям брой сървъри са станали неочаквано недостъпни“. Това е натоварило допълнително останалата инфраструктура и е довело до грешки при свързването.

Компанията започна да пренасочва трафика към други части на глобалната си инфраструктура, да рестартира засегнатите сървъри и да възстановява работоспособността им. Microsoft също временно спря внедряването на промени и актуализации, докато инженерите анализират причината за повредата.

Възстановяването продължава

„Работим усилено по всички възможни начини, за да ограничим въздействието“, заяви Microsoft 365 Status.

Към последната налична информация услугите са започнали да се възстановяват за част от потребителите. Microsoft обаче предупреди, че някои от сървърите могат отново да станат неотзивчиви, след като към тях бъде върнат по-голям обем трафик.

Около 00:50 часа по Гринуич на 13 ноември в Downdetector все още са били отчетени приблизително 30 000 сигнала за проблеми с Outlook. Към този момент компанията не беше обявила окончателно приключване на инцидента, а разследването на причината продължаваше.

Източници: apnews.com, investing.com, tomsguide.com