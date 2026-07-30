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Microsoft представи изкуствен интелект, който открива и коригира софтуерни пролуки за минути

Microsoft представи изкуствен интелект, който открива и коригира софтуерни пролуки за минути

30 Юли, 2026 11:03 906 3

  • microsoft-
  • изкуствен интелект-
  • уязвимости

Технологичният гигант изпревари конкуренцията с модела MAI-Cyber-1-Flash и иновативната агентурна система Perception, превъзхождайки водещи решения на пазара

Microsoft представи изкуствен интелект, който открива и коригира софтуерни пролуки за минути - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Софтуерната индустрия направи сериозна крачка напред в борбата срещу дигиталните заплахи, след като Microsoft официално дебютира с първия си специализиран модел за киберзащита MAI-Cyber-1-Flash, подкрепен от агентурната платформа Perception. Новият технологичен арсенал е разработен с цел напълно да автоматизира откриването на критични пропуски в програмния код и да осигури надежден щит за корпоративните мрежи срещу все по-сложните атаки, управлявани от алгоритми, предава изданието TechCrunch.

Новосъздаденият модел е проектиран специално за анализиране на мащабни кодови бази и идентифициране на труднооткриваеми уязвимости. Той работи в плътна синхронизация със системата MDASH, чиято основна функция е не просто да засича грешки, но и моментално да прилага необходимите корекции. Платформата Perception надгражда този процес чрез внедряване на специализирани екипи от автономни агенти. Според главния директор на Microsoft AI Мустафа Сюлейман, системата MDASH е демонстрирала превъзходство в специализираните бенчмаркове Cyber Gym, изпреварвайки конкуренти като Gemini, GPT 5.5 Cyber, GPT 5.6 Sol и Mythos 5.

Изпълнителният вицепрезидент на направлението за сигурност Хайете Галот подчертава, че киберпрестъпниците все по-активно впрягат възможностите на изкуствения интелект в своите сривове и прониквания. Платформата Perception дава възможност на бизнеса да отговори със същата скорост и ефективност. Вътрешната архитектура разчита на симулирани оперативни групи – червени екипи за виртуално разиграване на нападения, сини за идентифициране на критичните точки и зелени за финално закърпване на кода.

Водещият инженер по проекта Дейв Уестън определя разработката като фундаментален скок в оперативната ефективност. Досегашният продължителен и трудоемък ръчен процес, извършван от десетки специалисти, вече се заменя от светкавично автоматизирано сканиране, приоритизиране на рисковете и отстраняване на пробойните в рамките на броени минути.

Предварителните тестови версии на MAI-Cyber-1-Flash и Perception ще бъдат достъпни за корпоративни клиенти от 3 ноември, поставяйки началото на пряк двубой с аналогичните решения, представени през тази година от Anthropic и OpenAI.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Ами ползвайте го❗
    Да Ви корИгира грешките❗

    Коментиран от #3

    11:07 30.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Думата идва от латинското – "corrigo",
    а не от корЕкция ❗

    11:09 30.07.2026

  • 3 На Радослав му е позволено

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Все пак не е жорналис, я.
    А може и да се мисли за такъв.

    11:17 30.07.2026