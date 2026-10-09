САЩ затягат правилата за технологичния сектор и изкуствения интелект

Американската администрация обяви, че спира участието на Microsoft и още шест технологични компании в програма, която позволява на служители с визи H-1B да кандидатстват за зелена карта. Решението беше представено като мярка срещу предполагаеми злоупотреби при наемането на чуждестранни специалисти.

В списъка са включени Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies и Capgemini. Според вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс компаниите не са публикували достатъчно широко свободните позиции на американския пазар, преди да потърсят служители от чужбина.

„Няма друга компания в САЩ, която да е използвала тази система по-активно от Microsoft“, заяви Венс.

По данни, цитирани от Асошиейтед прес, Microsoft е петият най-голям работодател на служители с визи H-1B, докато Amazon е на първо място. Венс заяви още, че през миналата година Microsoft е съкратила 6000 американски служители, получила е 6300 визи H-1B и почти 3000 зелени карти.

Microsoft отхвърли представянето на данните като доказателство за заместване на американски служители. Компанията посочи, че около 80 процента от приблизително 6000-те заявления за H-1B през последната финансова година са били за продължаване или промяна на статута на вече наети служители. Новите служители, за които са подадени заявления, вече са пребивавали законно в САЩ и представляват около 1 процент от американския персонал на компанията.

Anthropic въвежда ограничения за поведението към Claude

Паралелно с имиграционните мерки в технологичния сектор компанията Anthropic обнови политиката си за използване на чатбота Claude. За първи път от повече от година в правилата изрично е записана забрана за „продължително и безсмислено обидно или жестоко поведение“ към моделите на компанията.

Ограничението е насочено към крайни случаи, при които потребителят системно се държи жестоко без очевидна цел. Anthropic уточнява, че забраната не обхваща обичайното раздразнение, критиката, споровете, мрачните творчески сюжети или тестването на модела. Основният механизъм за прилагане остава прекратяването на разговорите с потребители, които проявяват трайно вредно или обидно поведение.

Обновената политика влиза в сила на 12 ноември 2026 г. Тя събира и разширява правила за измамни политически и търговски кампании, фалшиви профили, заблуждаване на избиратели, разработване на софтуер за оръжия и въоръжаване на дронове и други автономни средства.

Anthropic забранява също използването на Claude за проследяване на хора без тяхното съгласие, както и за решения или препоръки кого да разследват, арестуват или обвинят в рамките на наказателно производство. Компанията посочва, че промените са свързани с нови модели на злоупотреба, наблюдавани при използването на изкуствения интелект.

Източници: apnews.com