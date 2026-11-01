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„Малката Джи“ на Mercedes се забави, но вече е ясно колко ще струва

„Малката Джи“ на Mercedes се забави, но вече е ясно колко ще струва

1 Ноември, 2026 12:15 1 084 4

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Клиентите ще видят компактния Mercedes-Benz G-класа едва през пролетта на 2028-а

„Малката Джи“ на Mercedes се забави, но вече е ясно колко ще струва - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Почитателите на грубия офроуд дизайн и германското премиум инженерство ще трябва да се въоръжат с още малко търпение. Дългоочакваният по-малък кросоувър на германската марка, популярен в средите като Baby-G, официално се отлага за пролетта на 2028 година. Това означава близо четири години и половина период на разработка от моментa, в който изпълнителният директор Ола Калениус даде зелена светлина на проекта по време на изложението IAA в Мюнхен през есента на 2023 година. В замяна на това чакане обаче излизат наяве важни подробности около ценообразуването, като вътрешни източници потвърждават, че стартовата сума ще бъде приблизително наполовина спрямо класическия голям модел.

При цена на стандартната Mercedes-Benz G-Класа в Европа, която започва от около 125 000 до 140 000 евро за базовите версии (и над 180 000–200 000 евро за AMG / електрическите варианти), ориентировъчната стартова сума за компактния „Baby-G“ се очаква да бъде в диапазона между 60 000 и 70 000 евро.

Бъдещето попълнение в портфолиото на марката ще заеме позицията на по-маневрена и достъпна алтернатива с дължина на каросерията от около 4,5 метра, сходна с тази на компактния SUV модел GLA. Въпреки по-скромните си габарити, инженерите и дизайнерите са запазили емблематичната философия на силуета. Прототипните тестове разкриват познатите мотиви: изправени предни и задни колони, изключително къси превеси за по-добър ъгъл на преминаване, разширени калници и задължителния кубичен елемент на задната врата, служещ за кутия за резервна гума или допълнителен багаж.

„Малката Джи“ на Mercedes се забави, но вече е ясно колко ще струва

Дебютът на превозното средство ще бъде оглавен от изцяло електрическа модификация, разчитаща на високотехнологична задвижваща схема. Конструкцията комбинира заден електрически мотор от серията eATS 2.0 с двустепенна предавателна кутия и преден синхронен двигател eATS 1.6 с постоянни магнити, като за подобряване на ефективността е предвиден механизъм за автоматично изключване на предния мост при нормални условия. Внедрителната 800-волтова архитектура ще позволява ултрабързо зареждане с мощност над 320 kW, гарантирайки бързо презареждане на батерията дори при продължителни преходи.

За потребителите, които все още предпочитат конвенционалните горива, германският производител подготвя и хибридни алтернативи. Базовата бензиново-електрическа версия се очаква да заеме 1,5-литровия четирицилиндров турбоагрегат със 190 конски сили и 300 Нм въртящ момент от новия CLA, работещ в синхрон с интегриран в предавателната кутия електромотор. Производството на новата продуктова линия е поверено на разширената производствена база на Mercedes-Benz в Кечкемет, Унгария, откъдето моделът ще започне да завладява световните пазари.


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