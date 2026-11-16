Китайският електрически самолет CE-25A извърши първия си полет с екипаж в град Бинджоу, провинция Шандун. На борда на изпитателния полет бяха двама пилоти и един инженер по летателни изпитания, съобщи Китайската корпорация за търговски самолети (COMAC).

Самолетът е работил нормално, а всички показатели за ефективността са отговорили на очакванията, посочи COMAC. Това е първият електрически търговски самолет, разработен от китайската корпорация.

Самолет за полети между градове

CE-25A е проектиран основно за междуградски маршрути. Машината може да превозва до 19 пътници, има максимална излетна маса от 10 тона, крейсерска скорост от 300 километра в час и проектен обсег от 400 километра. Посочената височина на полета е до 2400 метра.

Преди полета с екипаж самолетът е извършил първия си автономен полет без хора на борда на 2 февруари 2026 г. До настоящото изпитание CE-25A е преминал общо 19 автономни летателни проверки.

Следващата стъпка е сертифицирането

Проектът е разработен съвместно от COMAC, китайския производител на батерии CATL, Шанхайския университет „Цзяо Тун“ и други партньори. Самолетът използва изцяло електрическа задвижваща система и е предназначен за кратки регионални маршрути.

Китайската администрация за гражданска авиация е приела заявлението на COMAC за издаване на типов сертификат. Приемането на документите е част от процедурата по сертифициране и не означава, че самолетът вече е получил разрешение за търговска експлоатация.

Първият полет с хора на борда е поредният етап от изпитанията на CE-25A. До започване на редовни пътнически полети самолетът трябва да премине през последващи проверки и да получи необходимите авиационни одобрения.

Източници: globaltimes.cn, cctvplus.com