Електрификацията в гражданската авиация отбеляза пореден сериозен пробив, след като китайският авиационен концерн COMAC успешно приключи ключов етап от изпитанията на своя изцяло електрически пътнически самолет CE-25A. Машината, проектирана специално за къси регионални линии, осъществи първия си полет с хора на борда, като в пилотската кабина заеха места двама пилоти и борден инженер.

Преди да повери управлението на жив екипаж, екипът от инженери подложи летателния апарат на дълга поредица от безпилотни изпитания. От началото на тестовата програма на 2 февруари 2026 година досега прототипът е натрупал точно 19 напълно автономни полета, които потвърдиха стабилността на бордовите системи и аеродинамиката на конструкцията.

От чисто инженерна гледна точка CE-25A представлява десетметров летателен апарат с максимална излетна маса около 10 тона, Т-образна опашка и нетрадиционна задвижваща архитектура. Вместо конвенционални витла или реактивни двигатели, машината разчита на десет електрически вентилатора в обтекатели, разпределени симетрично по пет върху всяко крило.

Пътническият салон на модела е конфигуриран да побира до 19 души, което го позиционира директно в сегмента на регионалните въздушни таксита и късите вътрешни дестинации. Според официалните технически данни на COMAC самолетът развива крейсерска скорост от 300 километра в час и е способен да покрие дистанция до 400 километра с един заряд на батериите.

След успешния пилотиран дебют проектът вече навлиза в следващата си административна фаза, като китайският авиационен регулатор официално разглежда подаденото заявление за издаване на типов сертификат, без който търговската експлоатация на машината е невъзможна.

Надпреварата за налагане на екологичен въздушен транспорт обаче далеч не се ограничава само в рамките на Азия, тъй като западните компании също ускоряват своите разработки. Американският стартъп Heart Aerospace активно провежда изпитания на своя демонстратор X1 и паралелно конструира 30-местния регионален модел ES-30, който комбинира батерии с резервни турбогенератори и трябва да влезе в редовна експлоатация през 2031 година.