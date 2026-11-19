Зад волана на съвременните флагмани електрониката отдавна прави повече от половината работа, но сега границата се премества крачка по-напред, след като Stelato официално обяви началото на пътни изпитания за автономно управление от ниво L3 по междуградски магистрали. Зад проекта стои съвместното предприятие между BAIC и Huawei, а ролята на тестова лаборатория на колела поема флагманският миниван Stelato V8 при скорост до 120 км/ч. Подобен праг превръща теста в своеобразен вододел, тъй като за пръв път система за автономно шофиране се проверява по магистрални трасета при такова темпо.

Истинската разлика спрямо масовите системи от ниво L2 проличава в момента, в който електрониката поеме щафетата: при активиран режим L3 шофьорът може временно да откъсне постоянния си поглед от пътя, но остава длъжен да поеме управлението обратно при сигнал от системата. Тази тънка граница между автоматизация и отговорност често кара инженерите да броят до сто, преди да пуснат автомобил в оживения трафик. Именно затова машината най-напред е преминала през затворени полигони, преди да стъпи върху реалния асфалт.

В реални условия изпитанията далеч не се свеждат до равномерно плъзгане в дясната лента при идеална видимост. Сценариите включват спрели в лентата превозни средства, плътен и муден поток, рязко спиране отпред, както и включвания и излизания от магистрални пътища. Подобни ситуации поставят под сериозно изпитание сензорния пакет и алгоритмите за реакция, когато пътната обстановка се променя за части от секундата.

Хардуерната основа на проекта се опира на комплекса Huawei Qiankun ADS 5.0, изграден около общо 38 датчика, сред които фигурират четири лидара. Поставеният на покрива лидар осигурява детайлно възприятие на заобикалящата среда, а към целия ансамбъл са добавени и осем основни резервни системи за сигурност. В крайна сметка подобна архитектура показва, че автономността на високи скорости изисква не просто смели заявки, а плътно дублиране на критичните вериги.