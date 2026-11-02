Тествахме новата "тройка" на BMW - мощен редови шестак и уникално пътно поведение

Марсилия, Франция. Екип на mobile.bg от мястото на събититето.

​Имахме удоволствието да седнем първи зад волана на едно от най-очакваните спортно ориентирани предложения в автомобилния свят – новото BMW M350 xDrive. Международният тест ни отведе до живописните, но и технични трасета около френския град Марсилия, където имахме възможността да изпитаме възможностите на баварската машина до краен предел.

Иокато нашите тестови маршрути преминаваха под яркото слънце на Южна Франция, мисълта ни неизменно бе насочена към това как този автомобил ще се представи при родните пътни условия в България, където динамичният трафик, неравностите и разнообразните пътни настилки подлагат на сериозно изпитание всяко спортно окачване. Ето и впечатленията ни.

​Екстериор и интериор

​Външният вид на новото BMW M350 xDrive е спорен, но моментално привлича погледите с агресивна, но изчистена осанка, която надгражда традиционните дизайнерски линии на марката. Размерите от 4 765 мм дължина, 1 850 мм ширина и 1 455 мм височина придават на седана стабилна и приземена стойка на пътя. Предната част доминира с уверена радиаторна решетка и остри матрични фарове, които придават заплашителен поглед в огледалото за обратно виждане.

Въпреки че аеродинамичните детайли и спортният пакет M Sport изглеждат впечатляващо, по време на динамичните ни тестове в Марсилия забележихме, че ниският преден сплитер изисква повишено внимание при преминаване през по-остри надвишения – нюанс, който със сигурност ще бъде от значение при шофиране из българските градове с техните често срещани и стръмни пътни полицаи.

​​Вътрешността на автомобила посреща пътниците с безупречна комбинация от лукс, дигитализация и спортен дух. Материалите в салона са от най-високо качество, а ергономията на спортните седалки осигурява перфектна странична опора дори при много агресивно шофиране по завоите. Водачът е обграден от извития дисплей на BMW Curved Display, който обединява приборите и мултимедийната система в едно цяло с изключително бърза реакция и интуитивен софтуер.

Като малък минус отчитаме прекаленото залагане на сензорни бутони и менюта за сметка на физическите превключватели на климатичната система, което понякога отклонява вниманието от пътя. Все пак пространството е напълно достатъчно както за предните пасажири, така и за възрастни пътници на задната седалка, правейки го практичен избор за дълги пътувания из пътната мрежа в страната.

​Двигател и ходови характеристики

​Под капака на тестовия автомобил се крие истинско бижу – 3,0-литров 6-цилиндров турбо бензинов MHEV двигател, разполагащ с впечатляващите 437 конски сили и масивен въртящ момент от 580 Нм. Цялата тази мощ се предава към четирите колела чрез перфектно настроена осемстепенна автоматична скоростна кутия, която сменя предавките светкавично и напълно незабележимо.

Ускорението от 0 до 100 км/ч от едва 4,1 секунди залепва пътниците за облегалките, а максималната скорост е електронно ограничена на 250 км/ч. На извитите крайбрежни пътища край Марсилия ходовата част показа феноменално сцепление и прецизно управление, като системата за задвижване на четирите колела xDrive неутрализира всякакви опити за недозавиване. Независимо от спортния си нрав, адаптивното окачване успява да филтрира по-голямото количество пътни неравности, макар че на по-груб асфалт усещането в купето остава твърдо – нещо съвсем нормално за клас, ориентиран към динамиката.

Разходът на гориво по време на теста се движеше около границите на заводските данни - около 7.5–8 л/100 км при смесено каране и в зависимост от тежестта на десния крак), което е много приемливо постижение за толкова мощен шестцилиндров агрегат.

По време на интензивните изпитания около френското крайбрежие инженерите ни запознаха и с нововъведенията около спирачната система и задвижването. BMW M350 xDrive разполага с усъвършенствани M Sport спирачки с четирибутални алуминиеви фиксирани апарати отпред и вентилирани дискове с олекотена конструкция, които запазват стабилността и ефективността си дори при продължително спускане по планинските завои и агресивно спиране.

​Специално внимание бе отделено и на електронно управлявания M Sport диференциал на задния мост. Чрез постоянно и напълно променливо заключване на многодисковия съединител, системата мигновено преразпределя въртящия момент при излизане от остри завои, гарантирайки максимално сцепление и перфектна курсова стабилност дори при динамично шофиране върху променливи пътни настилки.

Освен чисто динамичните си качества, тестовото BMW M350 xDrive демонстрира и сериозен скок в сферата на усъвършенстваните автономни технологии благодарение на иновативната асистираща система за движение по магистрали, носеща наименованието BMW Highway Assistant. Тази функция позволява на водача напълно да пусне волана и да остави автомобила сам да поема управлението, ускорението и спирането при високи скорости по магистрала. Съвременната технология работи чрез съчетание от високопрецизни камери, радарни модули и детайлни картографски данни, които непрекъснато сканират пътната обстановка, следят лентите на движение и поддържат безопасна дистанция от останалите превозни средства.

Една от най-впечатляващите възможности на системата е смяната на лентата при изпреварване, при който цялата маневра се извършва напълно автономно след две прости действия от страна на водача. Когато пътната ситуация позволява изпреварване или смяна на лентата, е достатъчно шофьорът да подаде мигач в съответната посока и да погледне към съответното странично огледало. Вградената вътрешна интериорна камера разпознава движението на очите и потвърждава човешкото намерение, докато сензорите и радарите сканират мъртвите зони, след което автомобилът сам завърта волана и преминава гладко в съседната лента.

По време на нашите тестове по френски магистрали се убедихме, че тази технология функционира абсолютно безупречно и интуитивно, превръщайки магистралните километри в истинска почивка. Към момента обаче тази функционалност все още не е налична и не е напълно активирана за пазара и пътната мрежа в България, тъй като официалното ѝ разгръщане зависи от локалното картографиране, законовите регулации и наличието на съответната инфраструктура за високоефективна поддръжка на автономните системи у нас.

Основни плюсове и минуси

Сред основните предимства на новото BMW M350 xDrive се нареждат на първо място неговият впечатляващ трилитров шестцилиндров турбо двигател със 437 конски сили и масивен въртящ момент от 580 Нм, които гарантират светкавично ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 4.1 секунди. Моделът впечатлява още с прецизната си ходова част и усъвършенстваната система за задвижване на четирите колела xDrive, която осигурява феноменално сцепление и перфектна курсова стабилност в завоите. Допълнителен плюс е високотехнологичният интериор, както и гореспоменатата иновативната система BMW Highway Assistant за автономно движение по магистрали.

Като основни недостатъци могат да бъдат отчетени по-твърдата возия и ниският преден сплитер, които изискват повишено внимание и предпазливост при преминаване през неравности, стръмни пътни полицаи и по-груб асфалт по българските пътища. Прекаленото залагане на сензорни бутони и менюта за сметка на физическите превключватели на климатичната система също може да отклони вниманието на водача по време на движение. В допълнение, високата цена от около 80 000 евро позиционира автомобила в изключително премиум сегмента, а най-напредналите асистенти за автономно шофиране засега остават недостъпни за българската пътна мрежа.

​Заключение и цени

​За българския пазар все още няма точни цени, но от компанията дадоха ориентировъчни цени за новата трета серия с ДВГ. Базовото 318, което е с мощ от едва 155 коня ще се предлага за около 50 000 евро, а цената на тестваното от нас BMW M350 xDrive ще около 80 000евро. Това позиционира автомобила в премиум сегмента, където конкуренцията е сериозна, но срещу тази сума купувачите получават върхови технологии, изключителни динамични показатели и високо ниво на стандартно оборудване, което трудно може да бъде открито при преките съперници в този клас.

​​Новото BMW M350 xDrive е автомобил, който успешно съчетава две противоположни същности – на безупречен ежедневен седан и на суров спортен звяр. Нашият екип остана впечатлен от технологичния скок и инженерните решения, вложени в този модел. Макар цената му да е висока, а твърдата му возия и ниският клирънс да изискват внимание по родните пътища, колата предлага невероятно удоволствие от шофирането и характер, който трудно се забравя.