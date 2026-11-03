BMW-тата стават още по-самостоятелни при движение по европейските улици

BMW ще разшири асистираното шофиране до градски улици от 2027 г. Първият пазар ще бъде Германия, а след това системата ще бъде предложена и в други държави. Новите функции ще работят с активна навигация през BMW Maps и ще бъдат част от системата BMW Symbiotic Drive. Асистентът ще подпомага завиването, престрояването в градска среда, пропускането на автомобили с предимство и преминаването през кръгови кръстовища. В комбинация със съществуващия Motorway Assistant това ще позволи на автомобила да следва навигационен маршрут от магистрала, през извънградски пътища и до градска зона. BMW уточнява, че новата технология не превръща автомобилите в напълно автономни превозни средства. а системата може да прекрати подпомагането.

„С разширяването на функциите за частично автоматизирано шофиране към градските райони ще предложим на клиентите реално подобрение на комфорта при пътуване“, заяви Йоахим Пост, член на управителния съвет на BMW AG, отговарящ за развитието. По думите му асистентът ще подпомага водача по целия навигационен маршрут – от магистралата, през извънградските пътища и до града.

Необходимото техническо оборудване ще бъде монтирано фабрично в новите BMW iX3, iX4, X5, 3 Series и 7 Series. Сред елементите е системата BMW Panoramic Vision, която показва в полезрението на водача статуса на асистента и предстоящата автоматизирана маневра. Активирането ще става чрез софтуерна актуализация по въздуха. BMW посочва, че функциите могат да бъдат включени и след покупката на автомобила, когато моделът разполага с необходимия хардуер. Компанията не е обявила точната дата на пускане през 2027 година, нито кога ще започне разширяването към други държави.

BMW съобщава, че изпитанията в реален трафик, необходими за типово одобрение по актуализираната регулация UNECE R171, са приключили успешно. Официалното потвърждение се очаква в началото на 2027 година. Съществуващият City Assistant вече може да спира на червен светофар и да потегля при зелена светлина. Новото поколение ще добави по-сложни градски ситуации, като компанията описва взаимодействието между автомобила и водача като „симбиотично“ – човекът може да ускорява, спира или завива, докато асистентът продължава да подпомага управлението. Възможността софтуерната активация да бъде платена допълнително или да се предлага чрез месечен абонамент остава непотвърдена. Точните условия ще бъдат обявени от BMW при старта на услугата.