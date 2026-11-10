Тествахме електромобила с най-голям пробег

Франция, Екс ан Прованс. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Баварският гигант навлиза в решителна фаза от своята дългогодишна история, а нашият екип подложи на подробен тест новия изцяло електрически седан, който пристига, за да предефинира изцяло сегмента на електрическите компактни автомобили и да докаже технологичното си лидерство в една изключително динамична пазарна среда. Вече сме ви разказвали, че проектът Neue Klasse не е просто поредната еволюция в баварската гама, а фундаментален поврат към ново поколение електрически превозни средства, в които всеки детайл е преосмислен от нулата, за да отговори на най-високите екологични и динамични изисквания на съвременните шофьори. Тази "нова класа" стартира с модела iX3, а сега на ход е серийният електромобил с най-голям пробег в света - BMW i3.

Паралелното присъствие на новата Серия 3 с двигатели с вътрешно горене (за който автомобил вече ви разказахме подробно) и изцяло електрическия i3 демонстрира прагматичния подход на марката да предложи пълен избор без компромиси, като именно електрическият вариант се превръща в технологичен знаменосец за следващото десетилетие. Стратегията на компанията залага на споделена визия, която позволява гъвкавост в производството и запазване на характерното удоволствие от шофирането, независимо от източника на енергия, което според пазарните анализатори ще привлече както традиционни фенове на марката, така и ново поколение почитатели на нулевите емисии. Като цяло обаче моделите с ДВГ и електричество са два напълно различни автомобила, направени на различни плагформи, с различно междуосие, но абсолютно сходни на вид. Ето и впечатленията ни от електрическата "тройка".

Екстериор

Външният силует на новия баварски модел представлява второто мащабно превъплъщение на платформата Neue Klasse след успешното представяне на всъдехода iX3, като запазва класическите за марката пропорции, но е подчинен на изцяло нова аеродинамична философия. Дизайнерският екип е заложил на изчистени повърхности, минимален брой сглобки и подчертано спортна стойка, която препраща към легендарните предшественици на Серия 3, но с футуристичен привкус, който привлича погледите на всеки светофар и превръща автомобила в истински магнит на пътя. Визията е спорна, но определено е забележителна.

С дължина от 4760 мм и ширина от 1865 мм, електрическият седан е съвсем леко по-къс и малко по-широк от своя роднина с конвенционално задвижване, като същевременно запазва перфектния баланс между външни габарити и вътрешен обем. Инженерите са отделили специално внимание на оптимизирането на пространството под пода, където е интегриран масивният батериен пакет, без това да нарушава ниския център на тежестта или да принуждава пътниците да правят компромиси с удобството си по време на дълги пътувания.

Впечатление прави изключително ниският коефициент на челно съпротивление от едва 0.21, постигнат благодарение на перфектно изгладените каросерийни панели, специално проектираните дръжки на вратите, които се прибират при движение, и активните въздушни клапи в предната броня. Всеки елемент по каросерията е преминал през стотици часове тестове в аеродинамичен тунел, което пряко се отразява на постигането на забележителния пробег и намаляването на аеродинамичните шумове в купето при шофиране с висока скорост по магистрала.

Инженерите са решили да не правят прекомерно снишаване на линията на покрива в задната част, запазвайки класическия силует на триобемен седан, което гарантира достатъчно място за главите на пътниците на втория ред. Този консервативен, но изключително функционален подход разрешава вечния проблем при много съвременни електрически автомобили, където аеродинамичният дизайн драстично орязва пространството за пътниците отзад, доказвайки че практичността и елегантността могат да вървят ръка за ръка в премиум сегмента.

Интериор

Влизайки в салона, веднага забелязахме новото революционно архитектурно оформление, при което батерийният пакет под пода е интегриран директно като носещ елемент на цялата конструкция на купето. Това инженерно решение максимално оползотворява всеки милиметър от вътрешното пространство, създавайки усещане за простор, което надминава традиционните автомобили в този клас и предлага на водача и пътниците изцяло ново ниво на комфорт.

Позицията на седене е леко издигната заради батарията отдолу, но изключително тънките и прецизно ниско монтирани основи на седалките успяват да запазят перфектното усещане за пълен контрол зад волана. Убедихме се, че дори при продължителни маршрути умората в кръста и краката е минимизирана, а ергономичността на креслата може да се сравнява с най-добрите постижения в индустрията, предлагайки множество електрически настройки и отлична странична опора в бързи завои.

Основен акцент в интериора е и новият панорамен дигитален инструментален панел BMW Panoramic Vision, разположен в основата на цялата ширина на челното стъкло, който успешно замества традиционните уреди и прожектира най-важната информация директно пред погледа на водача. Тази иновация радикално променя начина, по който шофьорът възприема данните за скоростта, навигацията и състоянието на автомобила, без да се налага да отделя внимание от пътната обстановка, което определено повишава безопасността и намалява времето за реакция при критични ситуации.

Качеството на материалите е на най-високо ниво, макар баварският производител залага масово на рециклирани и устойчиви материали, чиято текстура и усещане на допир по нищо не отстъпват на традиционната луксозна кожа и скъпо дърво. Единствената по-сериозна забележка, която открихме е насочена към премахването на класическия въртящ се контролер iDrive в полза на изцяло сензорно управление през централния екран, което изисква време за привикване и леко разсейва водача при опит за "прелистване" на менютата в движение.

Двигател и ходови характеристики

Задвижващата система на тестваната от нас версия i3 50 xDrive разчита на сложна конфигурация с два независими електромотора – високопроизводителен синхронен двигател с отделно възбуждане на задната ос и ефективен асинхронен двигател отпред, генериращи системна мощност от 462 конски сили и впечатляващ въртящ момент от 640 Нм. Тази мощ се разпределя мигновено към четирите колела, осигурявайки безупречно сцепление върху всякакви пътни настилки и превръщайки всяко подаване на газ в истинско удоволствие за сетивата.

Ускорението от място до 100 км/ч отнема едва 4.7 секунди, като потеглянето е изключително главно и линейно благодарение на прецизното електронно управление на въртящия момент, което елиминира всякакви резки тласъци. Електромоторите разполагат с огромен резерв от мощност във всеки един диапазон на скоростта, което прави изпреварванията изключително безопасни и бързи, дори когато автомобилът е натоварен до краен предел с пътници и багаж.

Огромният батериен пакет с нетен капацитет от 108.7 kWh осигурява забележителен пробег, който по официални данни от BMW надхвърля внушителните 900 километра по цикъла WLTP при най-ефективните модификации. В реални условия на смесен режим на каране това гарантира спокойни и напълно реални над 600–700 километра без необходимост от презареждане. Подобен показател радикално променя представата за дългите пътувания с електромобил, като премахва напълно тревожността от изчерпване на енергията и позволява спокойно планиране на далечни междуградски и дори международни маршрути без необходимост от непрекъснато търсене на зарядни станции по пътя.

Максималната скорост на зареждане пък достига невероятните 400 kW на подходящи ултрабързи станции с високоволтова архитектура, което позволява възстановяване на капацитета от 10 до 80 процента за около половин час. Тази технологична характеристика превръща зареждането на батерията в кратка почивка за кафе, доближавайки изживяването максимално, но не напълно, до бързината на зареждане на конвенционален автомобил с бензинов или дизелов двигател.

Това, което ни впечатли най-много обаче е пътното поведение на този електромоби. То е забележително прецизно и балансирано благодарение на модерното петраменно задно окачване и изключително ниския център на тежестта, постигнат чрез вграждането на тежката батерия в самата носеща структура. Въпреки че собственото тегло на автомобила достига 2205 кг, окачването се справя блестящо с овладяването на масата в завоите, предотвратявайки неприятния крен в завоите, като и недозавиването, осигурявайки стабилност, която (без да преувеличаваме) присъства само при най-добрите спортни автомобили на пазара.

Нашите тестове показаха още и изключително фино калибрирана система за меко спиране и адаптивна регенерация, които се управляват интуитивно и осигуряват комфорт при движение в натоварен градски трафик. Регенеративните спирачки успяват да уловят голяма част от кинетичната енергия и да я върнат обратно в батерията, като същевременно софтуерът плавно превключва между електрическото спиране и традиционните механични спирачни апарати, без това да създава дразнещи усещания в педала.

Заключение, цени и равносметка

Новото BMW i3 поставя изключително висок и безапелационен стандарт в класа на премиум електрическите седани, предлагайки перфектен баланс между изумителен пробег, светкавична скорост на зареждане и динамика, която не отстъпва на конвенционалните спортни машини. Баварският производител е успял да създаде автомобил, който не просто следва пазарните тенденции, а ги задава, показвайки нагледно как трябва да изглежда луксозният транспорт на бъдещето без никакви компромиси с удоволствието от шофирането.

Основни плюсове и минуси:

Изключителен реален пробег с едно зареждане и поддръжка на ултрабързо зареждане до 400 kW.

Плавно, изключително мощно и тихо задвижване с невероятна стабилност и сигурност в завоите.

Иновативен, изключително четлив панорамен дигитален дисплей по цялата ширина на предното стъкло.

Що се отнася до основните недостатъчи, то те според нас са:

Пълната липса на физическия въртящ се контролер iDrive затруднява интуитивното боравене с менютата в движение.

Малко по-високата позиция на седене спрямо класически седан с ДВГ.

И накрая, но не по важност да кажем и какви са БГ цените. На българския пазар официална ценова листа има само за две версии - BMW i3 40xDrive - 58 350 евро с ДДС и BMW i3 50xDrive - 64 100 евро с ДДС. Според нас сумите напълно отговарят на премиум позиционирането на модела, не са ниски, но пък нашето мнеие е, че за тези пари получавате върховите постижения в света на електрическата мобилност или с други думи това е най-добрия електромобил, който сме тествали до момента.