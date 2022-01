Унищожиха четири зарядни станции на Tesla, за да откраднат кабелите от тях

Според Drive Tesla Canada, престъплението няма нищо общо с марката или зарядните станции на Tesla, а крадецът искал просто да вземе медта от кабелите, която по-късно да продаде.

No change in status. 4 chargers with cables clipped. 50% have had the covers tampered with and/or broken off. pic.twitter.com/yQOtvM35rm