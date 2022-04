Apple поправи проблема с бързото изтощаване на батериите при iPhone и iPad

Apple разпространи iOS 15.4 в средата на месец март и още в първите дни след това, много собственици на iPhone и iPad се оплакаха от проблеми свързани с бързото изтощаване на батерията на тези устройства. Официалната позиция на Apple по случая тогава бе, че това е нормално след ъпдейт и приложенията трябва да се адаптират към новия софтуер в рамките на 48 часа.

Thanks for reaching out! We'll be happy to help. It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.



Let's have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.