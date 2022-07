Глобалните продажби на електромобили са нараснали с 55% през май, а китайските марки доминират

Световните продажби на акумулаторни автомобили през май тази година са се увеличили значително. Въпреки трудната ситуация в света, през този месец май са регистрирани 699 708 автомобила с нулеви или близки до нулеви емисии, което е с цели 55% повече от същия период на миналата година.

Трябва да се отбележи и, че продажбите на електрически превозни средства са повече от два пъти по-високи от тези на хибридите. Освен това търсенето на електрически превозни средства расте бързо, докато търсенето на хибридни автомобили спада за втори пореден месец.

Ето и статистиката за май:

Електрически превозни средства: приблизително 501 хиляди единици (увеличение с 65%), пазарен дял 8,6%

Хибриди: около 198 хиляди броя (увеличение от 37%), пазарен дял 3,4%

Общо: 699 708 електрифицирани автомобила (ръст от 55%), пазарен дял 12,0%

Топ 10 на най-популярните модели електромобили за май 2022 г.:

Wuling Hong Guang MINI EV - 34 037 бр.

BYD Song (BEV+PHEV) - 31 989

Tesla Model Y - 28 147

BYD Han (BEV+PHEV) - 23 978

Tesla Model 3 - 22 621

BYD Qin Plus (BEV+PHEV) - 17 974

BYD Yuan Plus (BEV) - 11 550

Li Xiang One EREV - 11 496

Volkswagen ID.4 - 10 728

GAC Aion S - 10 504



Топ 20 за първите пет месеца на 2022 г.:

Tesla Model Y - 214 927

Tesla Model 3 - 165 343

Wuling Hong Guang MINI EV - 161 579

BYD Song (BEV+PHEV) - 127,304

BYD Qin Plus (BEV+PHEV) - 109 319

BYD Han (BEV+PHEV) - 71 869

BYD Tang (BEV+PHEV) - 48 532

BYD Dolphin - 48 201

Li Xiang One EREV - 47 380

Volkswagen ID.4 - 46 968

Chery QQ Ice Cream - 44 434

Hyundai Ioniq 5 - 44 221

Changan Benni EV - 41 343

BYD Yuan Plus - 38 206

Chery eQ1 - 37 222

Kia EV6 - 34 639

Hozon Neta V - 32 255

GAC Aion Y - 32 450

Ford Mustang Mach-E - 31 216

GAC Aion S - 31 025

Прави впечатление, че китайците имат огромно присъствие при най-продаваните електрифицирани коли, като само Tesla, Volkswagen, Hyundai/Kia и Ford успяват да се конкурират с тях.

Ще припомним, че наскоро стана известна и статистиката за продажбите на Tesla и BYD за последните 6 месеца. Както вече ви информирахме от неястава ясно, че BYD успяват да задминат американския си конкурент, като единствената уловка е, че в данните се вземат предвид и хибридите на китайската марка.