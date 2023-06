Единен стандарт за зареждане на камиони

Европейският съюз и Съединените щати се споразумяха за първия трансатлантически стандарт. Това съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

„На четвъртата среща на Съвета по търговия и технологии ЕС-САЩ се споразумяхме за стандартна система за зареждане на мегават за електрически камиони. Това може да проправи пътя за глобален стандарт за декарбонизиране на транспорта по света “, написа Домбровскис в Twitter.

Как ще изглежда стандартното зарядно бе показано по време на срещата в шведския град Лулео.

