Десет автономни коли предизвикаха огромно задръстване след като блокираха едновременно (ВИДЕО)

Няколко пъти сме ви разказвали за проблемите, които автономните коли правят по улиците на Сан Франциско и по-конкретно задръстванията, които се образуват, когато някоя от колите без шофьор блокира. Обикновено в такива случаи задръстванията се образуват от един автономен автомобил, но сега компанията Cruise изпита огромни проблеми, след като почти всичките ѝ автомобили се скупчиха на едно място.

😬 @Cruise self-driving operations had a complete meltdown earlier in North Beach. We overheard on the scanner that all Cruise vehicle agents were tied up at the time (not literally) and so North Beach was going to get a delayed response. But wow, WTF!pic.twitter.com/D89xrSxAdu