„Стани богат“ влиза в новата „петица“ на BMW

BMW ще предложи нова форма на забавление за своите клиенти, като оползотвори времето им прекарано в колата по време на зареждане с нова игра. Познатата на всички апликация “Who wants to be a millionaire?” или както риалитито е по-познато у нас „Стани богат“.

Базирана на хитовото телевизионно шоу, играта-викторина в момента е в процес на разработка, но от BMW разкриват, че тя ще предлага преживявания за един и повече играчи. Играта ще се играе както на централния сензорен екран на BMW, така и на смартфона на пътника и водача.

"С AirConsole въвеждаме в автомобилите си чудесна платформа за неангажиращи игри в автомобила, която непрекъснато стимулира нови, забавни изживявания. Добавянето на "Стани богат" е перфектен пример за това", каза Стефан Дурах, старши вицепрезидент на BMW Group Connected Company Development.

Играта ще бъде достъпна за автомобилите BMW и MINI с приложението AirConsole през 2024 г. За тези, които вече се нуждаят от нещо за игра, BMW предлага разнообразни игри, включително заглавия в различни жанрове, като състезателни, спортни, симулационни, стратегически и други.