Електромобилите Tesla ще бъдат оборудвани с нов волан

Tesla е усъвършенствала странния си волан и сега той е оборудван с по-познат клаксон, разположен в центъра. Струва си да се отбележи, че този волан предизвика много спорове при представянето си и явно поради тази причина американската компания е решила да го преработи.

В допълнение към формата, много шофьори бяха загрижени за сензорните бутони, които контролират ключовите функции, включително клаксона. Затова компанията реши да модернизира волана, който обаче все още е със странна форма.

Модифициран волан започна да се инсталира в актуализираните Tesla Model S и Model X. Собствениците на тези електрически автомобили отбелязват, че в допълнение към бутона на клаксона, качеството на модула и материалите, от които е направен, също са се подобрили значително.

NEW: Tesla has started delivering the new Yoke Steering



Center horn, more stitching and overall better build quality! pic.twitter.com/HTDDCDpND0