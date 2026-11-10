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Кузман Илиев пред ФАКТИ: Центърът за сигурност в Черно море може да въвлече България още по-пряко във войната (ВИДЕО)

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Центърът за сигурност в Черно море може да въвлече България още по-пряко във войната (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 14:38 701 20

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  • черно море-
  • русия-
  • украйна

Брюксел може да използва европейските средства като инструмент за натиск върху държавите членки, смята председателят на „България може“

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Центърът за сигурност в Черно море може да въвлече България още по-пряко във войната (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Идва Урсула фон дер Лайен и казва: „На първо място – Център за сигурност в Черно море“. Но най-вероятно трябва да се поемат ангажименти за операции по защита на Черно море и финансиране. Това е сериозен ангажимент и застрашава сигурността на България. Ако не го направите, отново се играе тази карта: може да няма пари за вас. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.

„Сега се гласува следващата бюджетна рамка на ЕС. Урсула фон дер Лайен иска увеличение на бюджета с 60% – от 1,2 трилиона на 1,8–2 трилиона евро. Държавите, ако не дават повече като вноска, ще трябва да плащат много повече под формата на данъци. Става дума за мита на границата, въглеродни емисии, глоби, акцизи върху тютюна, таксуване на електронни стоки. Европейската комисия иска да облага и големите компании с оборот над 100 милиона евро, за да събира повече пари. Това е загуба на суверенитет, но и възможност Брюксел да диктува правилата. Поляците и унгарците го знаят по един много болезнен начин – със спрените европейски средства, когато не се съобразяваха с определени политики в сферата на джендър идеологията и други подобни теми“, каза Кузман Илиев.

„Сега вече темата е войната. Центърът за сигурност в Черно море най-вероятно би бил координационен – да координира стратегически решения, бази данни, сателити и наблюдение на Черно море. Много често над България, от наша територия, преминават американски самолети, които извършват разузнавателна дейност и събират данни, след което тази информация се предоставя на Украйна. Това е известно в Русия. Ние пряко и косвено сме въвлечени в конфликта, защото все пак имаме американски бази, летища и пристанища, които при, не дай си Боже, ескалация на напрежението биха могли да ни поставят в изключително опасна ситуация“, сподели още той.

„Не случайно Урсула фон дер Лайен идва от Румъния у нас. Всеки може да види на картата, че има желание за мобилизация на източния фланг на НАТО. Това е изключително опасно като потенциал. През териториите на Финландия и други прибалтийски държави преминават стотици дронове, които удрят Санкт Петербург. Украинците използват този подход, защото руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус биха могли да парират подобно навлизане, но през Финландия и Прибалтика дроновете достигат целите си. Но това отново се тълкува на изток като съучастие във войната. Когато предоставяш въздушното си и водното си пространство, както и територията си, ти участваш в конфликта“, добави Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТОЯ РУСКИ КАИШ

    10 18 Отговор
    Пак ли се прави на Умен ?

    14:43 10.11.2026

  • 3 Така е

    11 10 Отговор
    За какво го каните този урсуляк. Само смърт сее.

    14:44 10.11.2026

  • 4 пффф

    8 9 Отговор
    Е нали гласувахте за Йотова и Радев уж за Мирът 😅 Човек като е слаб в главата , тегли...

    Коментиран от #6

    14:45 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пишаком

    13 5 Отговор
    То за това е предназначена тая територия.С години наред преведена в безпомощност,тотално зависима от нато.Не случайно наричана източния фланг за тях това е територия за сражение.

    14:49 10.11.2026

  • 8 Овчар

    6 6 Отговор
    Този хитър тумор не дава решения а нов балон който ще започне да се надува ако овцете му повярват..!

    14:51 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гузман

    6 4 Отговор
    Много иска да има власт и ръси мозък дето го няма

    14:55 10.11.2026

  • 13 мдаа

    7 6 Отговор
    Гледах брифинга. Радев беше напрегнат, но решителен. Приличаше на човек, който отстоява ината си. Урсула беше изнервена и недоволна. Планираната 24-часова визита беше ограничена до 4 часа и Радев нарита Урсула да си ходи, защото има по-важна работа от това да се занимава с глупостите й. Ще има център, ама какво ще прави този център само ние си знаем. В Морско училище има истински мъже, в щаба на армията ни също има такива. Недоволството на Урсула, което тя не можа да скрие, говори ясно, че Радев е казал твърдо не на нейните искания и не се е поддал на натиска.

    14:57 10.11.2026

  • 14 абе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Правиш ли изобщо разлика между акватория и изключителна икономическа зона?

    14:58 10.11.2026

  • 15 Полковник Стоев

    2 1 Отговор
    Няма да те е страх. Дръж се като истински български войн.

    15:01 10.11.2026

  • 16 Естествено че е прав

    0 2 Отговор
    Особенно пък ако се поставят и антени на Старлинк и почне от там дрони да се управляват или някаква друга тъпотия

    15:04 10.11.2026

  • 17 Кузмане , кузмане

    1 0 Отговор
    Аха, значи освен Украйна и България няма право да мисли за и развива своята защита ?!?!

    15:04 10.11.2026

  • 18 Голямата глава

    0 0 Отговор
    Страхливец! Върви при мама да те завие.

    15:07 10.11.2026

  • 19 Аланкоолууу

    0 0 Отговор
    руzzия вече ни нападна. Искаш не искаш въвлечен си във войната.

    15:08 10.11.2026

  • 20 Редник Иван Желязков

    0 0 Отговор
    Явно не е ходил в казарма ,като мен 3 години в военноморските сили.

    15:09 10.11.2026

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