Кузман Илиев пред ФАКТИ: Центърът за сигурност в Черно море може да въвлече България още по-пряко във войната (ВИДЕО)

Идва Урсула фон дер Лайен и казва: „На първо място – Център за сигурност в Черно море“. Но най-вероятно трябва да се поемат ангажименти за операции по защита на Черно море и финансиране. Това е сериозен ангажимент и застрашава сигурността на България. Ако не го направите, отново се играе тази карта: може да няма пари за вас. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.

„Сега се гласува следващата бюджетна рамка на ЕС. Урсула фон дер Лайен иска увеличение на бюджета с 60% – от 1,2 трилиона на 1,8–2 трилиона евро. Държавите, ако не дават повече като вноска, ще трябва да плащат много повече под формата на данъци. Става дума за мита на границата, въглеродни емисии, глоби, акцизи върху тютюна, таксуване на електронни стоки. Европейската комисия иска да облага и големите компании с оборот над 100 милиона евро, за да събира повече пари. Това е загуба на суверенитет, но и възможност Брюксел да диктува правилата. Поляците и унгарците го знаят по един много болезнен начин – със спрените европейски средства, когато не се съобразяваха с определени политики в сферата на джендър идеологията и други подобни теми“, каза Кузман Илиев.

„Сега вече темата е войната. Центърът за сигурност в Черно море най-вероятно би бил координационен – да координира стратегически решения, бази данни, сателити и наблюдение на Черно море. Много често над България, от наша територия, преминават американски самолети, които извършват разузнавателна дейност и събират данни, след което тази информация се предоставя на Украйна. Това е известно в Русия. Ние пряко и косвено сме въвлечени в конфликта, защото все пак имаме американски бази, летища и пристанища, които при, не дай си Боже, ескалация на напрежението биха могли да ни поставят в изключително опасна ситуация“, сподели още той.

„Не случайно Урсула фон дер Лайен идва от Румъния у нас. Всеки може да види на картата, че има желание за мобилизация на източния фланг на НАТО. Това е изключително опасно като потенциал. През териториите на Финландия и други прибалтийски държави преминават стотици дронове, които удрят Санкт Петербург. Украинците използват този подход, защото руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус биха могли да парират подобно навлизане, но през Финландия и Прибалтика дроновете достигат целите си. Но това отново се тълкува на изток като съучастие във войната. Когато предоставяш въздушното си и водното си пространство, както и територията си, ти участваш в конфликта“, добави Кузман Илиев.



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