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Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: 10 ноември ще го отбелязваме като повратна дата в историята (ВИДЕО)

Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: 10 ноември ще го отбелязваме като повратна дата в историята (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 15:42 860 44

  • искра баева-
  • димитър денков-
  • 10 ноември-
  • тодор живков-
  • бкп-
  • бсп празник

Разочарованието на българите от случилото се след 1989 година е основната причина годишнината да се отбелязва толкова скромно, смята историкът

Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: 10 ноември ще го отбелязваме като повратна дата в историята (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

10 ноември 1989 година е повратна дата в българската история, но не е ден, който трябва да бъде празнуван. Това е дата, която трябва да бъде отбелязвана и анализирана, защото промените след нея не оправдаха надеждите на голяма част от българското общество. Разочарованието от случилото се през прехода е и основната причина годишнината постепенно да изгуби мястото си в обществения живот. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Искра Баева, която гостува заедно с проф. Димитър Денков.

„Такава дата като 10 ноември 1989 година е повратна. Без никакво съмнение, защото оттам нататък започват такива преобразувания в България, които променят държавата изцяло. Ако трябва да я сравним с нещо, трябва да я сравним с 9 септември 1944 година или 3 март 1878 година. Защото в единия случай държавата се преучредява, в другия случай кардинално се променя. Аз съм съвременичка, участничка в тези процеси, след това постепенно се ориентирах към БСП и ръководството на БСП, така че мога да говоря от първо лице единствено число за онези събития“, заяви проф. Искра Баева.

Баева припомни, че в първите години след промените 10 ноември е бил отбелязван тържествено, като в честванията са участвали представители на различни политически среди. Постепенно обаче тази традиция избледняла. Според Баева причината е в разминаването между очакванията на българите и действителността след началото на прехода. „До петата годишнина се празнуваше тържествено. И след това постепенно, постепенно тази традиция избледня. И според мен е избледня не за друго, а защото това, което стана след 10 ноември 1989 година, на което всички ние, всички по-активни политически се надявахме, не се случи. Започна постепенно това, което става, да се отличава от надеждите през 90-те година. 90-те година, след изборите участваха над 90% от българите, защото искаха промяна. И едните и другите искаха промяна по различен начин. Сега участват толкова малко. При втория тур на президентските избори 28%“, коментира тя.

Проф. Димитър Денков също изрази мнение, че 10 ноември не трябва да бъде възприеман като празник. Той постави акцент върху събитията от 9 и 10 ноември 1989 година и ролята на партийното ръководство за отстраняването на Тодор Живков. „Аз също мисля, че 10 ноември не е за празник. Фиксацията в дати пряко обърква здравия разум. Още преди 10 ноември, именно на 9, Тодор Живков подава оставката си от Политбюро, като на 10 ноември става заседание на ЦК на ПКП, когато се официализира това в рамките на цялата партия“, заяви проф. Димитър Денков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баевче,

    16 14 Отговор
    комунде гадно!

    Коментиран от #6, #25

    15:45 10.11.2026

  • 2 666

    27 2 Отговор
    На 10 ноември дойде мафията да управлява България

    Коментиран от #40

    15:46 10.11.2026

  • 3 Старец

    17 5 Отговор
    Денят, от който България започна да пропад, итака 37 години.

    Коментиран от #22

    15:47 10.11.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    21 5 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, българската държава прекрати своето съществуване на 10 ноември 1989 г.

    Коментиран от #8, #24

    15:47 10.11.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    14 14 Отговор
    Кеф! Най-обичам, когато комунетата си вадят кирливите ризи на показ, замерят се с кал и екскременти. Десети ноември беше дворцов преврат. Бай Тошо гледаше, като пербозало теле. "Другарите" му извъртяха типичен, ченгесарско-комунделски номер. Гепнаха каквото беше останало, а простият народ, продължава да гласува за тези измекяри. Е и сега, Мунчо тегли кредити, като за последно, ще им вземе пенсиите, набута ни в един изключително неизгоден за България договор с Боташ, а прошляците продължават да го гледат с умиление. Нищо, ще ровят по кофите и ще обикалят сметищата, тези гламави, функционално неграмотни русофилски имбецили

    Коментиран от #31

    15:48 10.11.2026

  • 6 Българин

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Баевче,":

    Комунде ама през комунизма беше по добре

    15:48 10.11.2026

  • 7 Лошото

    13 11 Отговор
    На 10-ти ноември е че народа не ви изпозастреля по улиците така както правехте вие по време на народния ВИ съд и в църквата Св. Недела

    15:49 10.11.2026

  • 8 Много

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Ще ми хареса ако и ти прекратиш своето

    15:50 10.11.2026

  • 9 Разочарован българин

    12 15 Отговор
    Колкото по-далеч от Русия и комунизма, толкова по-добре живеят хората. Примери по целия свят!

    15:54 10.11.2026

  • 10 Теслатъ

    14 2 Отговор
    10 Ноември е началото на края..., и днес агонията продължава, а крайния резултат е очевАден!!!!

    15:57 10.11.2026

  • 11 БАРДАККРАЦИЯ

    12 2 Отговор
    ОТБЕЛЯЗВАМЕ КАТО СТАРТ НА ЕПОХАТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА КРАЖБИТЕ И НАГЛОСТА .

    Коментиран от #27

    15:58 10.11.2026

  • 12 Без съмнение!

    8 5 Отговор
    Реставрация на най-дивото, началото на края на България като суверенна държава - това е 10 ноември.
    Днешната мега катастрофа е символна за посоката и бъдещето на един обезумял народ.

    Коментиран от #21

    15:58 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    6 5 Отговор
    Лъжци и предатели са комунягите!

    16:03 10.11.2026

  • 17 Фактите

    12 3 Отговор
    категорично показват че след 10.11.1989 г. започва унищожението не само на България като държава а и унищожението на икономиката и народа И! Вместо да се продължи напред и нагоре от мястото на което се намирахме алчните управници я сгромолясаха в бездната в която се намираме сега! Вина за това носи и съдебната система която наблюдаваше безучастно грабежа и унищожението вместо да го стопира още в самото начало!

    16:04 10.11.2026

  • 18 Фори

    8 2 Отговор
    Съпартиците на Баюва ни изпързаляха ,преметнаха и ограбиха.Не споменавам СДС , защото те произлизат от БКП. Дърляха само за пред хората.Под масата си разпределиха всичко!

    16:04 10.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 смърдели комунисти по властите

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Старец":

    3 Старец
    33ОТГОВОР
    Денят, от който България започна да пропад, итака 37 години.
    -;-
    то самит комунисти си направиха така преврата, та хем да оцелеят, хем да си оправят накраденото

    16:09 10.11.2026

  • 23 Соломон

    3 1 Отговор
    10 ноември ще го запомним като деня в който бе приет закона за 6льоковицата

    16:09 10.11.2026

  • 24 ВРЪЩАЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ!!!

    16:09 10.11.2026

  • 25 комунистите са смрад

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баевче,":

    1 Баевче,
    66ОТГОВОР
    комунде гадно!
    Коментиран от 6
    -;-
    нима има свестен комунист!

    16:10 10.11.2026

  • 26 Нафталин Тома Томов

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Наглост комунистическа!":

    Докато диша комуниста е отрова.

    16:11 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 10 ноември 1989 година е повратна дата

    6 4 Отговор
    и трагичен ден в българската история ! На този ден започна 37 годишният атлантическо нацистки погром в държавата ни ...

    Коментиран от #37

    16:11 10.11.2026

  • 29 Пенсионер

    3 5 Отговор
    Разочарование от Прехода има само за бившите привилегировани хора, наричани комунистическа номенклатура. За обикновените хора няма разочарование, а освобождение.

    16:11 10.11.2026

  • 30 Пропуснал си

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Наглост комунистическа!":

    си хапчетата и отново те гонят призраци!...

    16:12 10.11.2026

  • 31 Емил

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Вие кой сте да се изказвате за народа като последна инстанция дори името си ви е страх да напишете!!!
    По начина на изразяване ПП, но може и да греша!
    Кажете вие за кого да гласуват хората кой е този светъл лъч демократичен и човеколюбив, само не ми пробутвайте Кировци Кокори и тем подобни наследствени ДС-та!

    16:13 10.11.2026

  • 32 10 ноември 1989 година

    6 2 Отговор
    Не можем да го сравним с 9 септември 1944 година. След 9 септември 1944 започна градеж и развитие, а след 10 ноември 1989 година погром и разруха ! Това е истината !

    16:14 10.11.2026

  • 33 До 10.11.1989 г.

    3 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ
    беше на ръба на пропаста,след 10.11.1989 г. направи решителна крачка напред.

    Коментиран от #36

    16:16 10.11.2026

  • 34 Господ отмъщава на Радевата наркомафия

    2 2 Отговор
    и курса му към руските убийци !

    16:20 10.11.2026

  • 35 Това Е Датата !

    3 0 Отговор
    На Погребението !

    На Българските Ценности !

    16:20 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Безплатно мразим руските убийци

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "10 ноември 1989 година е повратна дата":

    колкото по далеч от руските окупатори толкова по добре!

    Коментиран от #39

    16:22 10.11.2026

  • 38 И после

    1 0 Отговор
    Сложиха мита, сложиха акцизи, сложиха ДДС и заплатите станаха брутни а преди това си бяха нетни. Дадоха едни бонови книжки на хората и т.н ..

    16:24 10.11.2026

  • 39 руските окупатори ли ?

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Безплатно мразим руските убийци":

    И руски бази в България нямаше както сега с НАТО младеж ! ....

    Коментиран от #43

    16:26 10.11.2026

  • 40 А днес

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    пристигна и ЧСИ-то !

    16:26 10.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 кьоравия орк

    0 0 Отговор
    не умириса ли трънака

    16:28 10.11.2026

  • 43 верно ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "руските окупатори ли ?":

    па пар даг? тия ги разправяй на гензитата

    16:29 10.11.2026

  • 44 Огледайте се бре

    0 0 Отговор
    Всичко хубаво което виждате все е от социализма ! Или сте слепи?

    16:29 10.11.2026

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