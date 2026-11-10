Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: 10 ноември ще го отбелязваме като повратна дата в историята (ВИДЕО)

10 ноември 1989 година е повратна дата в българската история, но не е ден, който трябва да бъде празнуван. Това е дата, която трябва да бъде отбелязвана и анализирана, защото промените след нея не оправдаха надеждите на голяма част от българското общество. Разочарованието от случилото се през прехода е и основната причина годишнината постепенно да изгуби мястото си в обществения живот. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Искра Баева, която гостува заедно с проф. Димитър Денков.



„Такава дата като 10 ноември 1989 година е повратна. Без никакво съмнение, защото оттам нататък започват такива преобразувания в България, които променят държавата изцяло. Ако трябва да я сравним с нещо, трябва да я сравним с 9 септември 1944 година или 3 март 1878 година. Защото в единия случай държавата се преучредява, в другия случай кардинално се променя. Аз съм съвременичка, участничка в тези процеси, след това постепенно се ориентирах към БСП и ръководството на БСП, така че мога да говоря от първо лице единствено число за онези събития“, заяви проф. Искра Баева.

Баева припомни, че в първите години след промените 10 ноември е бил отбелязван тържествено, като в честванията са участвали представители на различни политически среди. Постепенно обаче тази традиция избледняла. Според Баева причината е в разминаването между очакванията на българите и действителността след началото на прехода. „До петата годишнина се празнуваше тържествено. И след това постепенно, постепенно тази традиция избледня. И според мен е избледня не за друго, а защото това, което стана след 10 ноември 1989 година, на което всички ние, всички по-активни политически се надявахме, не се случи. Започна постепенно това, което става, да се отличава от надеждите през 90-те година. 90-те година, след изборите участваха над 90% от българите, защото искаха промяна. И едните и другите искаха промяна по различен начин. Сега участват толкова малко. При втория тур на президентските избори 28%“, коментира тя.



Проф. Димитър Денков също изрази мнение, че 10 ноември не трябва да бъде възприеман като празник. Той постави акцент върху събитията от 9 и 10 ноември 1989 година и ролята на партийното ръководство за отстраняването на Тодор Живков. „Аз също мисля, че 10 ноември не е за празник. Фиксацията в дати пряко обърква здравия разум. Още преди 10 ноември, именно на 9, Тодор Живков подава оставката си от Политбюро, като на 10 ноември става заседание на ЦК на ПКП, когато се официализира това в рамките на цялата партия“, заяви проф. Димитър Денков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



