Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: 10 ноември ще го отбелязваме като повратна дата в историята (ВИДЕО)

10 ноември 1989 година е повратна дата в българската история, но не е ден, който трябва да бъде празнуван. Това е дата, която трябва да бъде отбелязвана и анализирана, защото промените след нея не оправдаха надеждите на голяма част от българското общество. Разочарованието от случилото се през прехода е и основната причина годишнината постепенно да изгуби мястото си в обществения живот. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Искра Баева, която гостува заедно с проф. Димитър Денков.
„Такава дата като 10 ноември 1989 година е повратна. Без никакво съмнение, защото оттам нататък започват такива преобразувания в България, които променят държавата изцяло. Ако трябва да я сравним с нещо, трябва да я сравним с 9 септември 1944 година или 3 март 1878 година. Защото в единия случай държавата се преучредява, в другия случай кардинално се променя. Аз съм съвременичка, участничка в тези процеси, след това постепенно се ориентирах към БСП и ръководството на БСП, така че мога да говоря от първо лице единствено число за онези събития“, заяви проф. Искра Баева.
Баева припомни, че в първите години след промените 10 ноември е бил отбелязван тържествено, като в честванията са участвали представители на различни политически среди. Постепенно обаче тази традиция избледняла. Според Баева причината е в разминаването между очакванията на българите и действителността след началото на прехода. „До петата годишнина се празнуваше тържествено. И след това постепенно, постепенно тази традиция избледня. И според мен е избледня не за друго, а защото това, което стана след 10 ноември 1989 година, на което всички ние, всички по-активни политически се надявахме, не се случи. Започна постепенно това, което става, да се отличава от надеждите през 90-те година. 90-те година, след изборите участваха над 90% от българите, защото искаха промяна. И едните и другите искаха промяна по различен начин. Сега участват толкова малко. При втория тур на президентските избори 28%“, коментира тя.
Проф. Димитър Денков също изрази мнение, че 10 ноември не трябва да бъде възприеман като празник. Той постави акцент върху събитията от 9 и 10 ноември 1989 година и ролята на партийното ръководство за отстраняването на Тодор Живков. „Аз също мисля, че 10 ноември не е за празник. Фиксацията в дати пряко обърква здравия разум. Още преди 10 ноември, именно на 9, Тодор Живков подава оставката си от Политбюро, като на 10 ноември става заседание на ЦК на ПКП, когато се официализира това в рамките на цялата партия“, заяви проф. Димитър Денков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баевче,
Коментиран от #6, #25
15:45 10.11.2026
2 666
Коментиран от #40
15:46 10.11.2026
3 Старец
Коментиран от #22
15:47 10.11.2026
4 Ивелин Михайлов
Коментиран от #8, #24
15:47 10.11.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #31
15:48 10.11.2026
6 Българин
До коментар #1 от "Баевче,":Комунде ама през комунизма беше по добре
15:48 10.11.2026
7 Лошото
15:49 10.11.2026
8 Много
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Ще ми хареса ако и ти прекратиш своето
15:50 10.11.2026
9 Разочарован българин
15:54 10.11.2026
10 Теслатъ
15:57 10.11.2026
11 БАРДАККРАЦИЯ
Коментиран от #27
15:58 10.11.2026
12 Без съмнение!
Днешната мега катастрофа е символна за посоката и бъдещето на един обезумял народ.
Коментиран от #21
15:58 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
16:03 10.11.2026
17 Фактите
16:04 10.11.2026
18 Фори
16:04 10.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 смърдели комунисти по властите
До коментар #3 от "Старец":3 Старец
33ОТГОВОР
Денят, от който България започна да пропад, итака 37 години.
-;-
то самит комунисти си направиха така преврата, та хем да оцелеят, хем да си оправят накраденото
16:09 10.11.2026
23 Соломон
16:09 10.11.2026
24 ВРЪЩАЙ
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":ПАРИТЕ!!!
16:09 10.11.2026
25 комунистите са смрад
До коментар #1 от "Баевче,":1 Баевче,
66ОТГОВОР
комунде гадно!
Коментиран от 6
-;-
нима има свестен комунист!
16:10 10.11.2026
26 Нафталин Тома Томов
До коментар #19 от "Наглост комунистическа!":Докато диша комуниста е отрова.
16:11 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 10 ноември 1989 година е повратна дата
Коментиран от #37
16:11 10.11.2026
29 Пенсионер
16:11 10.11.2026
30 Пропуснал си
До коментар #19 от "Наглост комунистическа!":си хапчетата и отново те гонят призраци!...
16:12 10.11.2026
31 Емил
До коментар #5 от "Много Известен Съветски Актьор":Вие кой сте да се изказвате за народа като последна инстанция дори името си ви е страх да напишете!!!
По начина на изразяване ПП, но може и да греша!
Кажете вие за кого да гласуват хората кой е този светъл лъч демократичен и човеколюбив, само не ми пробутвайте Кировци Кокори и тем подобни наследствени ДС-та!
16:13 10.11.2026
32 10 ноември 1989 година
16:14 10.11.2026
33 До 10.11.1989 г.
беше на ръба на пропаста,след 10.11.1989 г. направи решителна крачка напред.
Коментиран от #36
16:16 10.11.2026
34 Господ отмъщава на Радевата наркомафия
16:20 10.11.2026
35 Това Е Датата !
На Българските Ценности !
16:20 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Безплатно мразим руските убийци
До коментар #28 от "10 ноември 1989 година е повратна дата":колкото по далеч от руските окупатори толкова по добре!
Коментиран от #39
16:22 10.11.2026
38 И после
16:24 10.11.2026
39 руските окупатори ли ?
До коментар #37 от "Безплатно мразим руските убийци":И руски бази в България нямаше както сега с НАТО младеж ! ....
Коментиран от #43
16:26 10.11.2026
40 А днес
До коментар #2 от "666":пристигна и ЧСИ-то !
16:26 10.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 кьоравия орк
16:28 10.11.2026
43 верно ли бе
До коментар #39 от "руските окупатори ли ?":па пар даг? тия ги разправяй на гензитата
16:29 10.11.2026
44 Огледайте се бре
16:29 10.11.2026