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4 октомври 1974 г. Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“

4 октомври 1974 г. Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“

4 Октомври, 2026 03:14 659 144

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Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП

4 октомври 1974 г. Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“ - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 октомври 1974 г. започва строителството на АМ „Хемус“.

Първа копка прави председателят на Държавния съвет и първи секретар на ЦК на БКП Тодор Живков край село Яна (Софийско). Това е и ден първи изобщо от началото на изграждането на автомагистрални пътища в България. Началото на същинското строителство е предшествано от три години предварителни проучвания от инженерно-геоложки характер довели до изготвянето на окончателния работен проект. Главен проектант на трасето е инж. Дена Паланкова.

Решението за строителство е взето на X конгрес на БКП проведен в периода 20-25 април 1971 г. Наред с обсъжданията по новата конституция и промяната в Устава на БКП е решено да се пристъпи към изграждане на автомагистрален пръстен на България – изграждане на АМ „Хемус“ в Северна България, АМ „Тракия“ в Южна България и АМ „Черно море“, свързваща последните две по морското ни крайбрежие.

Магистралата е кръстена на древното име на Стара планина – Хемус (на латински: Haemus), по протежението, на която преминава. Дължината ѝ е 418 км, което я прави най-дългата автомагистрала в България, като към момента са завършени и се използват 191 км от нея.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Тошо

    224 27 Отговор
    Сега си имате ТИКВА.

    Коментиран от #118, #124

    07:48 04.10.2024

  • 2 Последния Софиянец

    245 56 Отговор
    35 години разграбват това което е построил и още има .

    Коментиран от #5, #25, #57, #109, #127

    07:48 04.10.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 германеца

    221 18 Отговор
    А охранителят му и верен син на БКП така и не можа да я довърши .

    07:50 04.10.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    51 28 Отговор
    И какво?
    Това не е повод за гордост!

    07:55 04.10.2024

  • 8 Тити

    215 56 Отговор
    Ако не беше Бай Тошо сегаи пътища нямаше да имаме.

    Коментиран от #29, #115

    07:56 04.10.2024

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    221 6 Отговор
    За 25 години в Египет са построили Хеопсовата пирамида,
    за 50 години у нас 200км от АМ "Хемус" ‼️

    07:59 04.10.2024

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТаУмВзе

    123 17 Отговор
    Банкяското шофърче на Живков за тва обикаляше да показва асфалто от Жичката а! Хахахаах

    08:03 04.10.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 долу ЕС

    198 30 Отговор
    Козлодуй с 6 реактора е построен за 10 г без интернет, мобилни телефони, еврофондове и лаптопи, Тунелите на Хемус са построени за 6 г......

    Коментиран от #17, #73

    08:10 04.10.2024

  • 17 Долу комунизма и русия

    74 188 Отговор

    До коментар #16 от "долу ЕС":

    А що не я завършиха кат са я почнали 1974 ? Кажи де ! Щот толкова си можеха другарите ! Превърнаха една икономически просперираща по царско време държава в мизерен колхоз !

    Коментиран от #41, #61, #116, #119, #122, #131

    08:12 04.10.2024

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що ви са магистрали и

    123 21 Отговор
    ЖП+та, сега ще хвъркате с Ф16-ки, ама след години. Важното е да угодим на Световните производители на ОРЪЖИЕ, а народа, кучета го яли. Гласувайте пак за тия!

    08:15 04.10.2024

  • 21 Комитова

    27 20 Отговор
    аз спрях магистралата защото трябваше да преброя камионите на обекта.
    А и колегата Рашков каза в ефир
    - СЕГА ТРЯБВА ДА МЕСТИМ МАГИСТРАЛИТЕ


    А без нас вече щяха да пътувате по готова магистрала, ма няма къде да бързате

    08:19 04.10.2024

  • 22 :)))))

    57 2 Отговор
    грешка, всеизвестен факт е че хан Омуртаг е направил първата копка през 824г.

    08:20 04.10.2024

  • 23 Провинциалист от провинция Тракия

    110 7 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Комунизъм тук не е имало, комунизъм има в Китай. Там тръгват пътностроителните машини в комплект, пред първата е голо поле, след последната е готов път.

    08:25 04.10.2024

  • 24 Правешкия

    70 40 Отговор
    селянин си направи магистрала до селото и до там приключи!

    Коментиран от #107

    08:26 04.10.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ха ха ха ....

    122 20 Отговор
    И след 35 години демокрация и благоденствие - още не можем да я изкараме .
    Да не говорим пък за качеството .
    Още има пътища асфалтирати от времето на бай Тошо . А сега не могат да изкарат две години без ремонт .

    08:29 04.10.2024

  • 27 Упадък

    45 85 Отговор
    През 1974 година започва строителството и за още 15 години комунистическа диктатура не може да се довърши. Некадърни комунета

    Коментиран от #30, #38

    08:30 04.10.2024

  • 28 Ако не беше Живков

    92 13 Отговор
    Продажбата и пушветчиъска демокрация посмъртно нямаше да направи тунелите и мостовете на Витиня.
    Един тунел не може да поправите бе боклуци

    Коментиран от #32, #35

    08:32 04.10.2024

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Митко

    12 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ма много":

    Чудесна характеристика си направи! Аман от селянДУРИ!

    08:34 04.10.2024

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тома

    67 6 Отговор
    И от тогава са се откраднали от народа пари за 20 магистрали

    08:36 04.10.2024

  • 35 Божеее

    40 59 Отговор

    До коментар #28 от "Ако не беше Живков":

    Те в Западна Европа само на Живков са разчитали да им построи магистрали, мостове, заводи...... Комунизма е прът в развитието на България . Погледнете западните капиталистически държави къде са

    Коментиран от #46

    08:37 04.10.2024

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Митко

    76 18 Отговор

    До коментар #29 от "Що тошо сатрапа кво построй":

    Построи всичкото това, което вече 35 години се разграбва и унищожава /барабар с паметниците/! И въпреки това все още има останало за крадене!

    08:39 04.10.2024

  • 38 Провинциалист от провинция Тракия

    61 9 Отговор

    До коментар #27 от "Упадък":

    "Няма комунисти, Козел. Никога не е имало. Партията е мафия, скрита зад политически лозунги." Христо Калчев.

    Коментиран от #43, #44

    08:41 04.10.2024

  • 39 малко леко си глупавичък

    37 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    но това не ти пречи да го показваш публично поме ако беше прочел статията можеше да знеш че магистралата е започнала 1974-та а не 1945-та

    08:41 04.10.2024

  • 40 Дедо Джо

    66 12 Отговор
    Колко построи бай Тошо за 16 години и колко демократите за 35? Хехе.

    Коментиран от #98

    08:42 04.10.2024

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ХаХа

    23 12 Отговор

    До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Христа Калчев боклука ли ?

    08:44 04.10.2024

  • 44 Упадък

    27 36 Отговор

    До коментар #38 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Има комунисти. Ограбиха народа като дойдоха на власт....до последната им животинка

    Коментиран от #50

    08:45 04.10.2024

  • 45 Бай Митко

    81 21 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Малкият, знай че в НРБ не е имало комунизъм, имало е СОЦИАЛИЗЪМ! И тогава е построено това, което вече 35 години се събаря и краде! А сега кажи, като даваш сравнения със запада какво се построи в демократичната РБ за последните 35 годинки?

    08:46 04.10.2024

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Божеее

    38 50 Отговор

    До коментар #46 от "Ъхъ":

    Затова децата по време на тоталитаризма доизносваха дрехите на по големите, затова през лятото се купуваха зимни дрехи, затова бяха опашките....

    Коментиран от #54

    08:51 04.10.2024

  • 48 За 50 години копане

    20 23 Отговор
    стигнаха до Правец.

    08:51 04.10.2024

  • 49 Бай Митко

    79 17 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Тогава поне имаше смях и сияйни лица, а сега има една голяма трагедия!

    08:52 04.10.2024

  • 50 Провинциалист от провинция Тракия

    40 4 Отговор

    До коментар #44 от "Упадък":

    Тия, за които говориш, са били толкова комунисти, колкото демократите ни са демократи. А, те били същите (хора щях да кажа, ама се усетих).

    Коментиран от #53

    08:56 04.10.2024

  • 51 Госта..

    74 11 Отговор

    До коментар #15 от "Голем смех":

    Tогава се изгради най-трудния участък с тунелите и виадуктите ,след това СОФИАНЦИ решиха че трябва да се построи първо "Тракия" за да пътуват бързо до Южното Черноморие-Гърция не беше разрешено още При "ДЕМОКРАЦИЯТА" пак СОФИЯНЦИ решиха че "Струма" е приоритетна -Гърция беше вече достъпна ,затова "Хемус" ще стои недовършена.

    08:56 04.10.2024

  • 52 Голямо Постижение!

    19 8 Отговор
    Голямо Постижение!

    А Колко са били Километрите до 90 та година?

    08:58 04.10.2024

  • 53 Къде видя ти пък Хора?

    23 2 Отговор

    До коментар #50 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Къде видя ти пък Хора?

    Айдуци Може би?

    Коментиран от #55

    09:00 04.10.2024

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Провинциалист от провинция Тракия

    8 1 Отговор

    До коментар #53 от "Къде видя ти пък Хора?":

    Е, и аз това казвам.

    09:02 04.10.2024

  • 56 Баба Кина

    85 24 Отговор
    Царство, му небесно на бай Тодар! Каквото се направи тогава още се експлоатира. Заводи, малки предприятия, туристически бази, инфраструктурни съоражения- язовири, естакади, вецове, тецове, АЕЦ, спортни бази със зали и стадиони. Само една силна държава със специалисти квалифициран персонал можеше да го постигне онова израстване. От аграрно селска манифактурна икономика се разви до индустриална и покри всички сфери на живота. Че утесня тук на Земята и в Космоса се утвърди. Ех, спомени, а сега само честваме годишнини!

    09:03 04.10.2024

  • 57 Карл три

    51 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От Хемус се краде поне от 50 години, вярно последните 25 години не зе краде бетон и желязо, а с куфарчета милиарди. И за това всички са доволни! Доволни са фирмите, доволен е бойко и е доволен народа. За това и го преизбира 15 пъти под ред!

    09:05 04.10.2024

  • 58 Стокхолмски синдром

    27 52 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Митко":

    Яко ти тресе чугунената глава и няма шанс да поумнееш. Всичко било имало, ма то било рай. Гледай поне старите филми и мисли, ама ако ти е дадено да мислиш. Половината ми живот мина по онова "хубавото време" и слава на Господ, че свърши. Некадърниците още подсмърчате, защото се видяхте колко струват.

    Коментиран от #64

    09:20 04.10.2024

  • 59 ТЖивков беше цар

    18 6 Отговор
    На четвъртото българско царство което владееше цяла Русия и социалистическите страни
    СИК транзат глория мунди

    09:20 04.10.2024

  • 60 АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ

    28 1 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ КАКВИ АКТУАЛНИ ТЕМИ
    КЪМ ДНЕШНА ДАТА ИМА В РАБ.ДЕЛО

    09:32 04.10.2024

  • 61 Бай Митко

    72 16 Отговор

    До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":

    В НРБ никога не е имало комунизъм, имаше социализъм! Това, което е било сътворено от трудолюбивият български народ през социалистическия период на развитие на страната ни, спокойният, пълноценен, и сигурен начин на живот за голямо съжаление никога повече не ще се случи на българина!
    Царско време и "икономически просперитет"!?! Голобрадий сельо явно си от новия век, но виж прочети за земеделието, воловете, ралото, водените войни и за националните катастрофи сполетели народа от безумното управление на фердинанд!
    Мизерията малкия е сега - бездомници, клошари, сеч на горите, безводие, презастрояване ...!
    Не може човек, който не е живял през дадена политическа епоха и не е чел нищо за това да говори какво е било тогава!

    09:34 04.10.2024

  • 62 А бе Тошо

    15 23 Отговор
    Що направи Хемус до твоето родно място Правец????. Толкова ли можеш

    09:40 04.10.2024

  • 63 Тошо си свърза София с

    20 21 Отговор
    Родното си село Правец и до там.....след Правец не е ли България....другари.

    09:41 04.10.2024

  • 64 Бай Митко

    56 20 Отговор

    До коментар #58 от "Стокхолмски синдром":

    Явно си от боковия матрял!!! Спри с халюцинациите си бе едноклетъчен! Всичко имаше, истинско, по много! Щастливец съм, че съм живял през социализма! Горд съм, че съм служил в родната казарма! Развеселен съм от комичните клиширани брътвежи характерни за едногънков матрял! Определено страдаш от Йерусалимски синдром без да си посещавал Йерусалим! Обърни внимание на психичното си здраве момченце!

    Коментиран от #66

    09:43 04.10.2024

  • 65 Дефицит и опашки

    27 35 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Митко":

    Емблемата на соца при Тошо. В нашия магазин караха мляко вторник и петък. Кой взел, взел. Същото бе и с хляба.

    Коментиран от #69, #87

    09:44 04.10.2024

  • 66 Я пъ ти

    29 23 Отговор

    До коментар #64 от "Бай Митко":

    ДЕФИЦИТ И ОПАШКИ ПО МАГАЗИНИТЕ. Бързо ги забрави...

    Коментиран от #71

    09:46 04.10.2024

  • 67 Хемус до Правец

    19 15 Отговор
    Тракия до Пловдив.....социалистически реализъм

    09:47 04.10.2024

  • 68 Демократ

    25 31 Отговор
    Това се казва успех по комунистически- 50 години не може да се построи една магистрала, 40 години- една детска болница! УРА! ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ. И сега искат да върнат сегашна България в онези успехи и плачат за празните магазини по времето на Живков, за неизградената до днес ВИК инфраструктура, за умишлено неизследваните родни залежи от нефт и газ, за да сме зависими от Кремъл. Страхотно управление! Неизползвано богатство от минерални води, спомням си дървото,което беше пораснали на покрива на минералната баня в София по времето на великия Живков, строена от римляните и превърната от сегашните тъпанари в музей, а скъпоценните минерални води се леят безконтролно в земята, вместо да лекуват хората и да отопляват София. Примери за тъпо безхаберие хиляди, такива създаде 45 годишната комунистическа диктатура и няма отърване от тази безотговорна каста.

    Коментиран от #77

    09:50 04.10.2024

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 А за телевизор се чакаше шест месеца

    30 20 Отговор

    До коментар #69 от "Бай Митко":

    Минимум, за кола десет години, за апартамент....докато ти "излезат" лихвоточките.....

    09:54 04.10.2024

  • 71 Бай Митко

    29 15 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ ти":

    В моят град това никога не е било! Може и да не ми вярвате, но каква ми е ползата да Ви лъжа? Годинките ми са доста, с което се гордея, така че всеки с преживяванията и мненията си!
    Хубав ден!

    Коментиран от #83

    09:55 04.10.2024

  • 72 И Хемус като соца

    21 23 Отговор
    Правено, недоправено....гордост за комунистите. Като цялата им куха идеология за равенство и братство.

    Коментиран от #84

    09:56 04.10.2024

  • 73 Факти

    21 14 Отговор

    До коментар #16 от "долу ЕС":

    Шестте реактора на АЕЦ Козлодуй са построени за 25 години - от 1969-та до пускането на 6 ти блок 94-та. А тунелите на Хемус са ги построили бързо, и това е една от причините да са в непрекъснат ремонт от тогава. Щото са използвали някакви революционни технологии за хидроизолация.

    09:57 04.10.2024

  • 74 И Хемус....

    16 9 Отговор
    Показател за НЕДОВЪРШЕНИЯ СОЦ в БГ.....

    09:58 04.10.2024

  • 75 За 50 години

    22 8 Отговор
    Белгия и Нидерландия построиха стотици километри магистрали.....за Германия не ми се мисли.....

    10:00 04.10.2024

  • 76 Тошо......

    18 11 Отговор
    Тая магистрала не требваше ли да свърже София с Варна, а не с твоето родно село Правец....

    10:01 04.10.2024

  • 77 Червендалест

    51 10 Отговор

    До коментар #68 от "Демократ":

    Демократи, а какво създадохте вие като сте в обхват 35 години? Две детски болници на чертеж, 3 магистрали на чертеж, нова АЕЦ на чертеж, София като столица от централна Африка, джендър прогрес и половин България от работещите- работещи бедни. Отиди пред Токуда да видиш разцвета на нацията или накарай един средношколник в смесен район да си напише трите имена на български без грешка.

    Коментиран от #79, #80

    10:07 04.10.2024

  • 78 хххх

    13 12 Отговор
    Копнал не значи довършил. Първи копки правят всички политици за рейтинг!

    10:08 04.10.2024

  • 79 БОКИЧА

    8 9 Отговор

    До коментар #77 от "Червендалест":

    довърши магистралите на Тошо......

    10:11 04.10.2024

  • 80 Ами станахме нормална държава

    10 18 Отговор

    До коментар #77 от "Червендалест":

    Със всичките плюсове и минуси.....

    10:13 04.10.2024

  • 81 Правешко шосе

    9 8 Отговор
    Така и казваха на тази магистрала много години.

    10:31 04.10.2024

  • 82 4 октомври-1957г.

    24 6 Отговор
    СССР успешно изстрелва - Първият Изкуствен Спътник на Земята!

    Коментиран от #90

    10:33 04.10.2024

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Па то само Хемус да беше

    24 29 Отговор

    До коментар #72 от "И Хемус като соца":

    Милиони народна пара хвърлиха за нищо. Преди 2-3 години взривиха онова нещо, което щяло да бъде някакъв си пресцентър и сега за нищо не става. Същото и с детската болница правена-недоправена и пак за нищо не става. А заводът в Радомир е бил изчислен да излезе на печалба след 50 години. Дотогава дотации, за да се "гордеем" с постиженията на социализЪма. Колос на глинени крака, то и затова се срина. Ама баймитковци толкова имат в главата и докато ги има, все ще тъпчем в блатото.

    Коментиран от #95

    11:01 04.10.2024

  • 85 Мнение

    12 6 Отговор
    Браво! 50 години голямо крадене и сигурно стотици жертви на ПТП край Микрево, Български извор и къде ли не по трасето София - Варна.

    11:42 04.10.2024

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Бай Митко

    23 11 Отговор

    До коментар #65 от "Дефицит и опашки":

    Явно си живял високо в труднопроходимите Родопи в някоя махала!

    Коментиран от #89

    13:32 04.10.2024

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Опашките........по магазините

    19 23 Отговор

    До коментар #87 от "Бай Митко":

    ЕМБЛЕМА НА СОЦИАЛИЗЪМА

    Коментиран от #91, #93

    13:40 04.10.2024

  • 90 Имитация

    4 6 Отговор

    До коментар #82 от "4 октомври-1957г.":

    По телевизията

    13:41 04.10.2024

  • 91 "Пуснали" са чушки

    17 20 Отговор

    До коментар #89 от "Опашките........по магазините":

    Слухът се разнася от човек на човек и всичко се изниква от работа, за да си купи чушки, или каквото там са "пуснали".

    16:21 04.10.2024

  • 92 Слава на БКП!

    25 5 Отговор
    Това, което НРБ построи под ръководството на БКП, може да се сравнява само с това, което КНР построи под ръководството на ККП.

    Впрочем, НРБ беше по-развита във всяко едно отношение от КНР>

    Впрочем, БСП е основано на 04.04.1990 г. от анти-комунистите в БКП.

    Да се знае и да се помни!

    03:24 04.10.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 нннн

    8 9 Отговор
    Глас от бъдещето:
    Преди 551 години Тодор Живков прави първата копка на АМ „Хемус“. Очаква се скоро да бъде завършена.

    04:12 04.10.2025

  • 95 Анджо

    13 8 Отговор

    До коментар #84 от "Па то само Хемус да беше":

    Работил съм в комбината в Радомир малко и сега не знам даже дали има дейност. Бяха докарали Японска техника и я бяха сложили на вън да я вали снега, даже имаше и японски работници специалисти. Завода е в червена могила.

    04:14 04.10.2025

  • 96 Анджо

    17 19 Отговор
    Те и Кремиковци го построиха на най плодородната почва в България и защо ли там, защото са мислили , че в Бухово има желязна руда, а се оказа пълен фалш. Може ли в Софийска област да построиш три огромни завода без да има ресурси, а рудата се вкарваше от русия. Единственото нещо от което са направили е атомната централа. А няма да ви казвам колко мизерно работехме.

    04:22 04.10.2025

  • 97 Анджо

    14 12 Отговор
    Така и не можахме да се научим да работим, тогава се крадеше много и сега пак.

    04:24 04.10.2025

  • 98 Анджо

    12 21 Отговор

    До коментар #40 от "Дедо Джо":

    За това ли сега плачене ,че има презастрояване, защото нищо не се строи. Метрото в София се започна и спря и кои го направи до това положение. Даже Бат ви Бойко купи най добрата машина за копаене. Гадно си беше преди по времето на социализма. Дядоми умря с 30 лева пенсия, а беше най големият майстор строител в Дупнишко и Кюстендилско.
    Каменният мост в края на Дупница поска Благоев град го е направил 1933годинани е бил само на з4 години.

    04:38 04.10.2025

  • 99 Анджо

    1 5 Отговор
    Егати гадният речник.

    04:39 04.10.2025

  • 100 Гориил

    7 8 Отговор
    През 1974 г. България за първи път успява да получи голям заем от консорциум от западни банки за изграждането на първокласна магистрала.

    05:32 04.10.2025

  • 101 бай Ганя

    22 5 Отговор
    Евала бай Тошо,тез твойте заместници за нищо не стават,НАРОДЕ НЕДЕЙ СПА,АЙДЕ ПО ЕДНО ЖАЛТО ПАВЕ ДА ВЗЕМЕМ И Б...Й ДО С....РТ БОКЛУЦИ МРЪСНИ КОРУМПИРАНИ

    06:00 04.10.2025

  • 102 бай Ганя

    10 1 Отговор
    Не издържам повече,взимам с...ра и ги почвам 1 по 1,да събират повече охрана че са много дебели не може ги носят след тва:)

    06:08 04.10.2025

  • 103 Явно

    2 1 Отговор
    ще пререже и лентата !

    06:12 04.10.2025

  • 104 Егати фактите

    8 1 Отговор
    Статията е качена в 03:14 на 04.10.2025-та...а първият коментар на ,,Последният..." е от 07:48 на 2025 а сега е едва...06:18 ?!?!
    Тоя бързак дори времето...ИЗПРЕВАРВА :)))

    06:20 04.10.2025

  • 105 бай Ганя

    12 4 Отговор
    Америка за 300 години построи десетки хиляди км магисрали,БГ за 50 год 200 км неможе направи хаха СРАМ И РЕЗИЛ ШМАТКИ КОРУМПИРАНИ САМО К....М ВИ ТРЯБВА И ЩЕ СИ ДОЙДЕ ВСИЧКО НА МЯСТО

    06:20 04.10.2025

  • 106 ЧИЧО

    17 15 Отговор
    Ако не беше бай Тошо а беше бай Гошо, България нямаше да има ли! Стига вече с бай Тошо България я построиха строителни войски ,КЕЧ и ЖП войски съвместно с Българския народ.

    Коментиран от #108

    06:29 04.10.2025

  • 107 някой

    35 8 Отговор

    До коментар #24 от "Правешкия":

    Селянина направи най-трудният участък . През планината на колони . Без европейско финансиране . И остави на следващите да прекарат пътя през полето . Ама те , и това не могат.

    Коментиран от #110

    06:30 04.10.2025

  • 108 Нещо такова

    2 2 Отговор

    До коментар #106 от "ЧИЧО":

    Ми то лесно било. Един указ на президента и НС и ги връщаме . Сега днешната реалност. Собственика на пътно строителна фирма събрал работниците , и рекъл. Положението е тежко. Търсете хора , ваши познати да започнат работа . Щото може да прекратим дейност.

    06:45 04.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 оня с коня

    24 21 Отговор

    До коментар #107 от "някой":

    Ще обясня как "Селянинът" е направил "най-трудното" без Европейско финансиранеКАКТО Хитлер строеше магистрали Обществени сгради и всичко друго със Замах,ползвайки труда на концлагеристите,така и Тато използваше БЕЗПЛАТНИЯ ТРУД на Комсомолците ,които "От сутрин до здрач" копаеха с кирките и Лопатите "Прохода на републиката"/и не само/ срещу Паничка бобена супа и "Романтика" вечер край Лагерния Огън.А за "Ленинските съботници" да говорим ли,когато всички Предприятия бяха изкарвани на полето и да берат Царевица,Ябълки,да Плевят Нивите и Зелените площи?Ей,няма да кривите Историята щото е Грехота!

    Коментиран от #135

    07:30 04.10.2025

  • 111 Тореро

    21 15 Отговор
    Комунизма е най хубавото нещо,което ни се е случвало някога! Слава на комунизма и вечна памет на Тодор Живков!

    07:31 04.10.2025

  • 112 Накино

    16 4 Отговор
    Китайците почват да строят първата си магистрала през 1986 ,
    до сега са построили около 200000 км магистрали....но ние си чакаме демократичните 200 км. аутобан....та.. тц..

    08:06 04.10.2025

  • 113 Тома

    21 2 Отговор
    Важното е че за 51 години са откраднали пари за10 магистрали и най вече доаена бати Бойко тиквата

    08:07 04.10.2025

  • 114 ГЕРБ

    13 1 Отговор
    Толкова могат.

    08:27 04.10.2025

  • 115 И при него нямаше

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    Кой знае какви пътища, но имаше развита авиация. До всеки окръжен град имаше авиолиния. Само до Кърджали беше хеликоптерна.

    08:46 04.10.2025

  • 116 Госта..

    13 3 Отговор

    До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":

    Време е да посетиш психиатър .

    09:42 04.10.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 наблюдател

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Тошо":

    Освен че е крадец тиквата даде и милиарзи за американски скраб.

    10:13 04.10.2025

  • 119 гост

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":

    Какво царско време те гони бре?Две -три години е имало добра реколта само!Къде търсиш на баща ти цървулите?

    10:16 04.10.2025

  • 120 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор
    ЗА 51 ГОДИНИ ПОЧТИ 200 КМ МАГИСТРАЛА!
    ЗА 35 ГОДИНИ ВСИЧКИ РЕЧНИ КОРИТА ЗАСТРОЕНИ !
    А СЕГА КАЖЕТЕ , ЧЕ НЕ СТРОИ ПОВЕЧЕ ПРЕЗ ДЕМОКРАЦИЯТА " !

    10:42 04.10.2025

  • 121 Петър Динеков

    9 3 Отговор
    До читател 20 . Господина пише нещо за народа ... Ами в Германия още си спомнят своя кумир и обединител на германските държави Отто фон Бисмарк . Той е оставил завещание към поколенията си : „ Народът е магаре . Колкото повече го биеш , толкова по-добре за тебе “ . Като се има предвид , че сега Германия пак възкръсна от пепелищата и стана отново западно-европейски лидер ... нищо не може да ни учуди , че те не са забравили Бисмарк и командорят по-малките държави по неговите завещания .

    10:47 04.10.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 БЯХ НА БРИГАДА ТАМ!!!

    15 0 Отговор
    Свидетел съм на строителството на “Хемус”, та да си спомним… от 1974 до 1989 г. …15 г. 50 км от Долни Богоров до Правец. Участъкът Долни Богоров до околовръстното беше построен наскоро - 9 км. Значи средно годишно се строяха под 4 км.Последните три-четири години се строеше особено яко, защото бай Тошо реши да води в Правец дипломатическия корпус - имаше такава традиция. Добре че беше тази традиция, защото благодарение на нея някои наши градове като Благоевград, Плевен, Толбухин и др. Придобиха приятен вид…

    Коментиран от #129, #139

    13:53 04.10.2025

  • 124 Род

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Тошо":

    Те са роднини по кръвна линия.

    14:06 04.10.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Един

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А комунягите ограбиха народа. Взеха му земята, парите и имотите.

    Коментиран от #128

    19:46 04.10.2025

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Е23

    11 1 Отговор

    До коментар #123 от "БЯХ НА БРИГАДА ТАМ!!!":

    Да пресечеш Стара планина не е лесно. Такива виадукти сега само юКитай ги може. А Тошо ги правеше още тогава!

    20:28 04.10.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Е23

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Долу комунизма и русия":

    Ти май си завършил НБУ. Там казват също, че след 9-ти през 1944г. са убити над 30 хил. българи, което е вярно статистически.

    20:47 04.10.2025

  • 132 Васкедес

    5 1 Отговор
    Много алчен е българина, Такава алчност никаде няма по света , както на българин. Защо за 51г. не може да се построи Хемус . Китайците как го правят и им се получава- две глави ли имат. Но най Ганьо краде ,та краде. Особено последните милиони.

    06:50 05.10.2025

  • 133 КПК

    6 1 Отговор
    Магистрала Хемус ще бъде завършена тогава когато Велико Търново отново стане столица на княжество България. Завършени магистрали може да има само в Източна Румелия.

    08:05 05.10.2025

  • 134 Сид В

    1 6 Отговор
    Любителите на тоз малоумник Тошо що не отчитат факта, че той за 15 г. също нищо не е построил от тъпата магистрала

    Коментиран от #138

    14:28 05.10.2025

  • 135 Дрън-дрън

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "оня с коня":

    По-добре не "обяснявай"!! Обясняване и мисленето не ти се отдават много...

    Коментиран от #141

    14:52 05.10.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Николай

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Сид В":

    Защото е нямало пари и не е искал да заробва държавата с допълнителен заем защото все още е изплащал репарации от ВСВ.По негово време има много построени неща но не и със заеми

    19:19 05.10.2025

  • 139 Николай

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "БЯХ НА БРИГАДА ТАМ!!!":

    Защо не сравнявате техниката която е имало и как са се строили виадуктите и тунелите с нея

    19:26 05.10.2025

  • 140 Пламен

    2 0 Отговор
    АМ „Правец" строеше бай ви Тошо.
    Той искаше магистрала между неговото родно село и Големото село.

    03:36 04.10.2026

  • 141 Капейчо

    2 0 Отговор

    До коментар #135 от "Дрън-дрън":

    Човекът доста добре е обяснил. А мисленето му е съвсем наред.
    Като почнете да възхвалявате скапания комунизъм се оплитате от лъжи в още по-големи лъжи.
    Аз като съвременник мога да кажа, че пътищата тогава бяха ужасни! От София до Бургас (през Ст. Загора) се стигаше за 7 часа с по-бърз автомобил. Всичко беше скапано - автобуси, коли, самолети, трамваи, тролеи, каквото се сетите. Няма нещо по-ужасно от комунизма.

    03:58 04.10.2026

  • 142 Боци

    1 0 Отговор
    Този Тодор Живков е такъв срам 15години една магистрала не е могъл да завърши поне до половината. Нали разправяха че при комунизма сме били егати силата.

    04:33 04.10.2026

  • 143 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Ако комунистите не бяха копали да правят Софийско море и после да го заравят, а бяха копали пътища, можели да изкарат една магистрала, а не да чакат лошия ЕС и Бойко да ги строят. Това което Бойко построи, Радев не може да го боядиса – факт!

    04:39 04.10.2026

  • 144 Ще го търсите бай Тошо

    0 0 Отговор
    Вечна му памет

    04:39 04.10.2026

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