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3 ноември 1988 г. Жельо Желев създава знаков опозиционен клуб

3 ноември 1988 г. Жельо Желев създава знаков опозиционен клуб

3 Ноември, 2026 04:08 389 38

  • жельо желев-
  • опозиция-
  • тодор живков-
  • клуб за подкрепа на гласността и преустройството

Началото на края на Тодор Живков

3 ноември 1988 г. Жельо Желев създава знаков опозиционен клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 3 ноември 1988 г. създаден е опозиционният Клуб за подкрепа на гласността и преустройството. На този ден в 65-та аудитория на Софийския университет е учреден Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, който заедно с Обществения комитет за екологична защита на Русе, е сред първите дисидентски организации в социалистическа България, припомня dariknews.bg.

Инициатор на проекта е Желю Желев, който намира подкрепа в противници на тоталитарната система като Искра Панова, Евгения Иванова, Антонина Желязкова, Георги Мишев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Петко Симеонов, Невена Стефанова, Блага Димитрова, Мария Бойкикева, проф. Николай Василев, акад. Кирил Василев, кинорежисьорът Дучо Мундров, изявеният български физикохимик Алексей Шелудко.

През септември 1988 г. Желев подготвя Програмната декларация.

През октомври тя е обсъдена, а на 3 ноември е приета Учредителната (програмната) декларация, избран е Управителен съвет, полагат се принципите на функциониране на Клуба. Учредителната декларация е изпратена до ЦК на БКП, творческите съюзи и средствата за масова информация. Първият председател на ротационен принцип на Клуба става Мария Бойкикева.

Основната дейност на Клуба се състои в приемането и разгласяването на декларации и становища по общополитически въпроси, в които рязко се критикува властта на Тодор Живков.

Клубът, заедно с другите неформали, застава в защита на правата на българските мюсюлмани

и се обявява против т.нар. Възродителен процес. Членовете на Клуба проявяват голяма активност по западните радиостанции, като особен отзвук имат есетата на Блага Димитрова и Марко Ганчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това наведено

    56 11 Отговор
    същество наречено желю, пфу

    21:04 02.11.2022

  • 2 Жабок си беше..

    46 7 Отговор
    Иначе кротък..Квакаше умерено..

    21:04 02.11.2022

  • 3 Първо създаде клуб

    31 7 Отговор
    А после стана марионетка на комунистите! Или беше обратното?!?! Не си спомням вече 😂

    Коментиран от #8

    04:19 03.11.2022

  • 4 Лост

    40 3 Отговор
    Ами то БКП си го създадоха. Първи председател М. Бойкикева. После се разхвърлиха в различни партии, а след това младите комсомолски секретари основаха нови. А такива като Дертлиев не можаха да станат президенти.

    04:22 03.11.2022

  • 5 Ццц

    42 10 Отговор
    Как става това без ДС да те пратят малко на Слънчев бряг до Ловеч да поразмислиш критиките си? Помня, че Желю даваше вид на всичко друго, но не и на смел човек. Отговорът на въпроса дава ясна картина каква беше нашата "безкръвна (?) революция". Не виждам много да се е променила дейността и на наследниците на тогавашните "революционери". И до днес основната им задача е да приемат декларации - да даваме оръжие на Украйна, да не даваме пари на руснаците, а на гърците и турците за руската газ, да подпишем на македонците, пък ЕС ще брани интереса ни и други съобразени с националния интерес на друга държава декларации. А Ганьо лежи и пъшка...

    04:30 03.11.2022

  • 6 перекройката

    41 5 Отговор
    Джелю Дъжелеф нищо не създава, него го създава ДС за да може държавата и икономиката да остане притежание на комундерите и тяхните семейства и престъпни кланове.

    Коментиран от #14

    04:41 03.11.2022

  • 7 Румен

    34 4 Отговор
    Жабата която доведе мафията.

    05:10 03.11.2022

  • 8 Така е

    34 3 Отговор

    До коментар #3 от "Първо създаде клуб":

    него и Доган ги създаде ДС !

    Коментиран от #38

    05:11 03.11.2022

  • 9 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    21 6 Отговор
    НАЧАЛОТО НА КЛУБА НА АЛКОХОЛИКА
    ... БЕШЕ ПОСТАВЕНО ОТ ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА
    .... 15 ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА
    .... ТЯ ПОЧНА ДА ГИ СЪБИРА В БАРЧЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

    05:31 03.11.2022

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 някой

    32 3 Отговор
    Това на снимката , да ви прилича на човек , който може да създаде , каквото и да е. Докато кажеше 3 изречения , ставаше тъмно , и трябваше да си лягаме. Всички тези се пръкнаха от службите. Службите си събраха доносниците , тайните агенти , и вербовките , и така създадоха опозицията , партиите , първите банки , назначените милионери итк. нт.

    05:55 03.11.2022

  • 12 Софиянец

    23 4 Отговор
    Клуб за подкрепа на перестройката ... този винаги си е бил жаба, не е ясно само къде го слагат сред интелектуалците!?

    05:55 03.11.2022

  • 13 Мая

    24 4 Отговор
    ДС създаде опозиция за да ръководи недоволството. СДС изпълни функцията си и изтече в канала...

    06:02 03.11.2022

  • 14 някой

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "перекройката":

    Точно така стана . Само ,че след като СССР ни отряза . Нашият вече снишен политически елит с прилежащите служби за сигурност потърсиха да се продадат на САЩ , и от тогава са под тяхна юрисдикция .

    Коментиран от #25

    06:03 03.11.2022

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Добре, че и при комунизма

    6 22 Отговор
    е имало смели хора. Тая отвратителна комунистическа система трябваше да отиде в историята...

    Коментиран от #32

    06:13 03.11.2022

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Исторически парк

    23 3 Отговор
    Този е първият бг грантаджия..

    06:20 03.11.2022

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор
    Комунягите още 1985г. разбраха,че ще се разтурва седянка и почнаха да се пребоядисват от социалисти на евроатлантисти за да не изтърват лапачката.. след 20г като се върнат турците гледайте как масово ще приемат исляма, а бойко българоубиеца ще нахлупи и феса..

    06:24 03.11.2022

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГиркиятСеЕухилил

    19 4 Отговор
    Вероятно добре се чувства в Ада.Все пак той ни докара Ада,в който и ние живеем.
    Няма ли да покани при себе се все още живите СДС-@йдуци?

    06:55 03.11.2022

  • 23 Калтак

    14 2 Отговор
    Ей това човече с 35 номер обувки беше президент!

    07:16 03.11.2022

  • 24 ристю

    9 3 Отговор
    Зельо Зелев създава знаков опозиционен клуб-"Затворници в Белене".

    07:18 03.11.2022

  • 25 Точно така е.

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "някой":

    Това не веднъж го е разказвал последниятнсъветник на Т. Живков, Костадин Чакъров. При последната делегация от СССР, с Едуарт Шеварнадзе, казват на наЩе мъпети, че вече ще трябва сами да се оправят. Онея ужасени изкрякали, какво да правят. Отговорът бил кратък: - Обърнете се към американското посолство.
    Останалото всеки го знае. А горбачов, шеварнадзе, елцин и групата им, получили за "услугата" към западните "партньори" имоти на култови места и тлъсти банкови сметки.

    Коментиран от #34

    07:44 03.11.2022

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Слави

    1 2 Отговор
    Тоя примат премахнал Софийското гражданство!

    09:32 03.11.2022

  • 32 бокоБРАВО КИРОАЛООО

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Добре, че и при комунизма":

    алоо 35 ГОДИНИ КРАДАТ СЪЗДАДЕНОТО ПРИ УЖ КОМУНИЗМА ...И ПАК ОСТАВА ...А ЗА 35 ГОДИНИ " ДЕМОКРАЦИЯ " НЕ МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ НИВОТО НА 1989 ГОДИНА А СМЕ НА НИВОТО НА АФРИКАНСКИТЕ СТРАНИ

    11:31 03.11.2022

  • 33 SDEЧЕВ

    1 1 Отговор
    2022 ДБ ПАРТИЯ С ПАРТИЗАНИТЕ ОТ БСП.

    11:41 03.11.2022

  • 34 истина Ви казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точно така е.":

    За подробности питайте Велислава Дърева.Тя е живяла в кухнята на Жельо и Мара ,на диванчето е спала.Тя знае подробности.

    14:02 08.08.2023

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Горски

    1 0 Отговор
    На Тодор Живков му скроиха шапката едни от най галените му приближени, които умряха в презрение. Ами то БКП си го създадоха. Първи председател М. Бойкикева. После се разхвърлиха в различни партии, а след това младите комсомолски секретари основаха нови. А такива като Дертлиев не можаха да станат президенти. Желю беше първият, който призна Македония. Не виждам много да се е променила дейността и на наследниците на тогавашните "революционери". И до днес основната им задача е да приемат декларации - да даваме оръжие на Украйна, да не даваме пари на руснаците, а на гърците и турците за руската газ, да подпишем на македонците, пък ЕС ще брани интереса ни и други съобразени с националния интерес на друга държава декларации. А Ганьо лежи и пъшка. Само ,че след като СССР ни отряза . Нашият вече снишен политически елит с прилежащите служби за сигурност потърсиха да се продадат на САЩ , и от тогава са под тяхна юрисдикция . Комунягите още 1985г. разбраха,че ще се разтурва седянка и почнаха да се пребоядисват от социалисти на евроатлантисти за да не изтърват лапачката.

    04:50 03.11.2026

  • 38 Така е!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Този клуб е операция на ДС, както и създаването на СДС и кадрите за това. На първия митинг на СДС при "Александър Невски", на трибуната всички бяха агенти и доверени лица на ДС. И сега, от далечината на времето, трябва да се признае, че ДС си реализира на 100% успешна програма. Която продължава и до сега с действията на задкулисието. Това е мое мнение.

    04:50 03.11.2026

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