3 ноември 1988 г. Жельо Желев създава знаков опозиционен клуб

На 3 ноември 1988 г. създаден е опозиционният Клуб за подкрепа на гласността и преустройството. На този ден в 65-та аудитория на Софийския университет е учреден Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, който заедно с Обществения комитет за екологична защита на Русе, е сред първите дисидентски организации в социалистическа България, припомня dariknews.bg.

Инициатор на проекта е Желю Желев, който намира подкрепа в противници на тоталитарната система като Искра Панова, Евгения Иванова, Антонина Желязкова, Георги Мишев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Петко Симеонов, Невена Стефанова, Блага Димитрова, Мария Бойкикева, проф. Николай Василев, акад. Кирил Василев, кинорежисьорът Дучо Мундров, изявеният български физикохимик Алексей Шелудко.

През септември 1988 г. Желев подготвя Програмната декларация.

През октомври тя е обсъдена, а на 3 ноември е приета Учредителната (програмната) декларация, избран е Управителен съвет, полагат се принципите на функциониране на Клуба. Учредителната декларация е изпратена до ЦК на БКП, творческите съюзи и средствата за масова информация. Първият председател на ротационен принцип на Клуба става Мария Бойкикева.

Основната дейност на Клуба се състои в приемането и разгласяването на декларации и становища по общополитически въпроси, в които рязко се критикува властта на Тодор Живков.

Клубът, заедно с другите неформали, застава в защита на правата на българските мюсюлмани

и се обявява против т.нар. Възродителен процес. Членовете на Клуба проявяват голяма активност по западните радиостанции, като особен отзвук имат есетата на Блага Димитрова и Марко Ганчев.