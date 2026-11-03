3 ноември 1988 г. Жельо Желев създава знаков опозиционен клуб

На 3 ноември 1988 г. създаден е опозиционният Клуб за подкрепа на гласността и преустройството. На този ден в 65-та аудитория на Софийския университет е учреден Клубът за подкрепа на гласността и преустройството, който заедно с Обществения комитет за екологична защита на Русе, е сред първите дисидентски организации в социалистическа България, припомня dariknews.bg.
Инициатор на проекта е Желю Желев, който намира подкрепа в противници на тоталитарната система като Искра Панова, Евгения Иванова, Антонина Желязкова, Георги Мишев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Петко Симеонов, Невена Стефанова, Блага Димитрова, Мария Бойкикева, проф. Николай Василев, акад. Кирил Василев, кинорежисьорът Дучо Мундров, изявеният български физикохимик Алексей Шелудко.
През септември 1988 г. Желев подготвя Програмната декларация.
През октомври тя е обсъдена, а на 3 ноември е приета Учредителната (програмната) декларация, избран е Управителен съвет, полагат се принципите на функциониране на Клуба. Учредителната декларация е изпратена до ЦК на БКП, творческите съюзи и средствата за масова информация. Първият председател на ротационен принцип на Клуба става Мария Бойкикева.
Основната дейност на Клуба се състои в приемането и разгласяването на декларации и становища по общополитически въпроси, в които рязко се критикува властта на Тодор Живков.
Клубът, заедно с другите неформали, застава в защита на правата на българските мюсюлмани
и се обявява против т.нар. Възродителен процес. Членовете на Клуба проявяват голяма активност по западните радиостанции, като особен отзвук имат есетата на Блага Димитрова и Марко Ганчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това наведено
21:04 02.11.2022
2 Жабок си беше..
21:04 02.11.2022
3 Първо създаде клуб
Коментиран от #8
04:19 03.11.2022
4 Лост
04:22 03.11.2022
5 Ццц
04:30 03.11.2022
6 перекройката
Коментиран от #14
04:41 03.11.2022
7 Румен
05:10 03.11.2022
8 Така е
До коментар #3 от "Първо създаде клуб":него и Доган ги създаде ДС !
Коментиран от #38
05:11 03.11.2022
9 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
... БЕШЕ ПОСТАВЕНО ОТ ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА
.... 15 ГОДИНИ ПРЕДИ ТОВА
.... ТЯ ПОЧНА ДА ГИ СЪБИРА В БАРЧЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА
05:31 03.11.2022
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 някой
05:55 03.11.2022
12 Софиянец
05:55 03.11.2022
13 Мая
06:02 03.11.2022
14 някой
До коментар #6 от "перекройката":Точно така стана . Само ,че след като СССР ни отряза . Нашият вече снишен политически елит с прилежащите служби за сигурност потърсиха да се продадат на САЩ , и от тогава са под тяхна юрисдикция .
Коментиран от #25
06:03 03.11.2022
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Добре, че и при комунизма
Коментиран от #32
06:13 03.11.2022
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Исторически парк
06:20 03.11.2022
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ивелин Михайлов
06:24 03.11.2022
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГиркиятСеЕухилил
Няма ли да покани при себе се все още живите СДС-@йдуци?
06:55 03.11.2022
23 Калтак
07:16 03.11.2022
24 ристю
07:18 03.11.2022
25 Точно така е.
До коментар #14 от "някой":Това не веднъж го е разказвал последниятнсъветник на Т. Живков, Костадин Чакъров. При последната делегация от СССР, с Едуарт Шеварнадзе, казват на наЩе мъпети, че вече ще трябва сами да се оправят. Онея ужасени изкрякали, какво да правят. Отговорът бил кратък: - Обърнете се към американското посолство.
Останалото всеки го знае. А горбачов, шеварнадзе, елцин и групата им, получили за "услугата" към западните "партньори" имоти на култови места и тлъсти банкови сметки.
Коментиран от #34
07:44 03.11.2022
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Слави
09:32 03.11.2022
32 бокоБРАВО КИРОАЛООО
До коментар #16 от "Добре, че и при комунизма":алоо 35 ГОДИНИ КРАДАТ СЪЗДАДЕНОТО ПРИ УЖ КОМУНИЗМА ...И ПАК ОСТАВА ...А ЗА 35 ГОДИНИ " ДЕМОКРАЦИЯ " НЕ МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ НИВОТО НА 1989 ГОДИНА А СМЕ НА НИВОТО НА АФРИКАНСКИТЕ СТРАНИ
11:31 03.11.2022
33 SDEЧЕВ
11:41 03.11.2022
34 истина Ви казвам
До коментар #25 от "Точно така е.":За подробности питайте Велислава Дърева.Тя е живяла в кухнята на Жельо и Мара ,на диванчето е спала.Тя знае подробности.
14:02 08.08.2023
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Горски
04:50 03.11.2026
38 Така е!
До коментар #8 от "Така е":Този клуб е операция на ДС, както и създаването на СДС и кадрите за това. На първия митинг на СДС при "Александър Невски", на трибуната всички бяха агенти и доверени лица на ДС. И сега, от далечината на времето, трябва да се признае, че ДС си реализира на 100% успешна програма. Която продължава и до сега с действията на задкулисието. Това е мое мнение.
04:50 03.11.2026