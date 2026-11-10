10 ноември 1989 г. Преврат в БКП сваля Тодор Живков от власт

Преди 34 години 10 ноември беше петък.
На свое заседание Централният комитет на БКП в Бояна освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар в партията (и фактически в държавата), която той заема цели 35 години.
Датата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система на БКП, която продължава да е единственият ръководен фактор в държавата, е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума.
Десетоноемврийският пленум е определян от авторитети като Желю Желев като преврат, или като „конституционна смяна“ на държавното ръководство, а заедно с последвалите събития е наричан и „тихата революция“.
С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка. Това оказва въздействие и върху останалите социалистически страни, които са членове на Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. България, не без основание сочена за един от най-верните сателити на СССР по онова време, също обявява курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система.
В България Тодор Живков констатира в различни изказвания, че досегашната система не успява да отговори на нуждите от промяна на тогавашното общество и се начертава рамка на ново обществено устройство - демократично начало на държавата. Икономическата рамка също се променя от държавно планиране към елементи на частно стопанство.
При Горбачов и поетия от него курс за самостоятелност на съюзниците за първи път, откакто Живков е начело, се появяват различия между него и съветски ръководител.
На 9 ноември 1989 г. на заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на БКП след организиран от съветското посолство натиск, както и от страна на неговите най-близки съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.
Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК като Милко Балев и Димитър Стоянов не са предварително информирани. Живков не подава оставка от поста председател на Държавния съвет на Народна република България (най-високата длъжност в държавата), предложението за това е направено от името на Политбюро.
В дневния ред на Ноемврийския пленум са поставени две точки. Първата е доклад на Тодор Живков за актуалната обстановка в страната и необходимостта от преустройство на икономиката „по посока на пазарния механизъм, съчетан с планово начало”, а втората е оставката на генералния секретар на ЦК на БКП. Живков произнася встъпителното слово, след което ЦК одобрява доклада му.
На следобедното заседание на пленума членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков, без да му дадат възможност за заключителни думи, и утвърждават Петър Младенов на поста Генерален секретар на ЦК на БКП. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.
На 17 ноември, на заседание на Народното събрание, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. Още на следващия ден - 18 ноември, се провежда първият свободен митинг, организиран от т.нар. неформални организации, начело с КТ „Подкрепа” и „Екогласност”, на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”.
34 години от 10 ноември 1989 г. България продължава да е разделена от омразата. Как ще градим модерна държава, ако сме разделени? Националният ни лозунг е: Най-обичам да мразим....
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП
Коментиран от #132, #243, #245
03:17 10.11.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Един
Коментиран от #133
03:24 10.11.2023
5 гост
03:26 10.11.2023
6 КАНАФКИТЕ ПОКРАЙ ПЪТИЩАТА
До коментар #3 от "Боклук":ги ЗАРИНАХА ИЛИ С ДЖУНГЛИ.МАРКИРОВКАТА С БОЯ Е МЕЧТА БЕЗБРОЙ ДАНЪЦИ И ТАКСИ......ЧИ ВИНЕТКИ ЧИ ГРАЖДАНСКИ ЧИ ПЛАТЕНИ ЗОНИ ДРАНВ ЯКО НА БЕДНИЯ НАРОД.АКО СЕКИ ДВА МЕСЕЦА БАЙ ТОШО ТЕГЛЕШЕ КЪТ ТИЯ СЯШНИТЕ ПО 3 МЛРД .....ТУКА ЩЕШВ ДА Е ЦЕНТЪРА НА ВСЕЛЕНАТА....
Коментиран от #141
03:29 10.11.2023
7 Равносметка
Коментиран от #9, #124
03:32 10.11.2023
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 така беше
До коментар #7 от "Равносметка":Народа тогава се научи да прави зимнина,от безпаричие и недоимък
Коментиран от #11, #26, #34
03:36 10.11.2023
10 ХАХАХА
03:40 10.11.2023
11 Равносметка
До коментар #9 от "така беше":Сега ядем кренвирши от месо,сирене от мляко и сме щастливи докато не попаднем в онкологията.
03:43 10.11.2023
12 Тодор Живков
03:50 10.11.2023
13 Тодор Живков
Коментиран от #15
03:59 10.11.2023
14 Всичко друго е лъжа
04:31 10.11.2023
15 Луканката
До коментар #13 от "Тодор Живков":Че ние не сме им докарали демокрацията,комунист и демокрация са несъвместими. Демокрацията е в Западна Европа, достойно заплащане, свобода и държавата е зад всеки един свой гражданин.....А в България това липсва,за каква демокрация питал,по скоро комунистическа анархия . Най върлите комунисти станаха най върли капиталисти
Коментиран от #18
04:32 10.11.2023
16 Мумията от мавзолея
04:35 10.11.2023
17 Цецо
Коментиран от #23
04:39 10.11.2023
18 За тая демокрация, драги, са
До коментар #15 от "Луканката":работили яко.
Що революции, граждански войни и отрязани царски и други глави е имало...
А на нас ни я дадоха и ние не знаем ВСЕ ОЩЕ какво да правим с демокрацията.
И понеже не знаем, ходим за гъби или пиемЕ рИкия..
Коментиран от #47
04:44 10.11.2023
19 ГРАД КОЗЛОДУЙ
сегашните са едни продажници ще ви направят европейски роби и няма да им мигне окото
05:02 10.11.2023
20 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Сега им се смее на тези сегашните ? отгоре. ??
Беше простоват душевно, но родолюбец - сърдечно.
05:04 10.11.2023
21 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #28, #39
05:07 10.11.2023
22 Този човек е велик българин!!!
Коментиран от #24
05:14 10.11.2023
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Вервай си
До коментар #22 от "Този човек е велик българин!!!":Само,че дълговете които завеща,ще ги изплащат и внуците на пра,пра внуците ти.
Коментиран от #104, #110
05:20 10.11.2023
25 Напредък
.
05:32 10.11.2023
26 някой
До коментар #9 от "така беше":Правихме по 400 луканки . От безпаричие и недоимък .
Коментиран от #27
05:42 10.11.2023
27 гост
До коментар #26 от "някой":Скрий се. Цяла година баба ти и дядо ти са гледали прасето, затова си ял. Сега те мързи да гледаш и чакаш пак някой да ти даде на готово. Гледай и ти и пак ще ядеш
Коментиран от #33, #148
05:51 10.11.2023
28 Буташ къща -правиш колиба
До коментар #21 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":В началото на прехода .На предизборна обиколка и събрание на СДС , става един възрастен човек , и пита .- Добре аз разбирам , че трябва да променим системата , но кравите от комплекса , елитното стадо , защо дадохте да се изколят? . Става водача на листата . Дядо спокойно , почакайте и ще ви докараме нови хубави крави които да отглеждате . Близо тридесет години по късно , никой не видя там жива крава . Това са думи на бивш седесар . Които аз перефразирам . Та и с въоръжението същата работа .
Коментиран от #134
05:56 10.11.2023
29 Демокрацията ни отне много.
Коментиран от #32
05:57 10.11.2023
30 С това се направи
06:00 10.11.2023
31 АГАТа Кристи
И племенника на чичото /оня с "Танковете да дойдат"/, сега става кмет на София.
"Мили" "другари", вие гласувахте за племенничето на палача, който свали от власт кумира ви.
Коментиран от #59
06:04 10.11.2023
32 Еми да
До коментар #29 от "Демокрацията ни отне много.":и Технополиса и Техномаркета, бе !
06:05 10.11.2023
33 някой
До коментар #27 от "гост":Бъркаш . Баща ми заявяваше на свой приятел месар , че му трябва толкова месо . След което месото се плащаше ,качваше в колата . До късно през нощта го обезкостяваме . На другият ден, познат който пълнеше луканки на частно ги пълнеше . Там записвахме ред предварително , щото още 50 човека чакаха .Опъвахме прътовете , и ги почвахме , печени , сурови - всякак. Отиваш на купон- късаш 5-6 луканки .
Коментиран от #42
06:07 10.11.2023
34 Не е така
До коментар #9 от "така беше":Народът по време на социализма беше живял преди също в капитализма и нашите баби и дядовци знаеха, че може да разчитат единствено само на себе си. Те умееха всичко, как да живеят и без държавата, без нейните магазини, организирана медицина, без телефони и дори и без ток. За това имаха животни, имаха градини и ливади и наистина можеха семействата да оцелеят дълго, дори и ако системата беше умряла. НО, това не се харесва на световните кукловоди. Те искат един дебелизиран, некадърен и напълно зависим народ. Само така могат да го контролират и подчинят напълно. За това в капитализма всичко така е направено, че да си напълно зависим от тези "горе". А те директно се управляват от печатарите на доларите. Еми такава "демокрация" се установи. Сегашното поколение нищо не може само. Те са напълно зависими от моловете, от системата .
Коментиран от #235
06:10 10.11.2023
35 Дантон
06:11 10.11.2023
36 КОСТОВ
Коментиран от #40
06:13 10.11.2023
37 СЯ ИМА БАНАНИ АМА ВКУСНО
06:16 10.11.2023
38 ха ха
Коментиран от #48, #130
06:17 10.11.2023
39 Абе в капитализма всичко
До коментар #21 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Е лъжа. Ние бяхме много наивни 90-те г. Мислехме си, че "демокрацията ще дойде", но всичките придобивки на тогавашната система ще си ни останат. А то какво стана? Всичко започна да се унищожава, уж се прави нещо ново, но като цяло дажи и онази, уж "не успяла и недоносена индустрия", уж онази "недокомплектпввнс и слаба армия", уж онова "по-слабо образование" и т.н. беше унищожено. А замяна никаква нямаше. България все още се крепи на построеното от целия народ по време на Народната власт до 1989-та г. Ако го нямаше този период в нашата история, то нито села да е имало, нито язовири, нито построени градове. Дори и тези, които избягаха в чуждите страни, нямаше да могат там да са на добра работа и да стават учени, инжинери, техници... Социализма вдигна много нивото на България, докато капитализма пак го свали. И вече отиваме към тотално унищожение на държавността, на всичко.
Коментиран от #225
06:20 10.11.2023
40 ТОЙ ИЗЗЕМВА БИЗНЕСИТЕ
До коментар #36 от "КОСТОВ":НА МУЛТАЦИТЕ ГО ЗИМА НА Е. КЮЛЕВ... И Т. Н. СИИИИИИЧКО Е НЕГОВО. СЯ СА НА ТЯГА НА УСАДЖИИТЕ НО ОНИЯ И НЕГО ША ГО ИЗПОЛЗВАТ ДОКЪТ ИМ ТРЯА И ША ГО ОГЛОЗГАТ ПОСЛЕ ШОТ Е ПО ВАЖНО ПАРИТЕ ДА ПЪЛНЯТ УСАДЖИЙСКА КАСИЧКА А НЕ ДРУГА ДОРИ И ДА Е НА ТЯХЕН БИВШ СЛУГА. СХЕМАТА Е ВЪНШНА. ОСТАВЯТ СЕ МЕСТНО ОЛИГАРСИ ДА НА ГРАБЯТ И КОНЦЕНТРИРАТ ПАРИ И ФИРМИ КОЛКОТО МОГАТ ПОСЛЕ АТЛАНТИЦИТЕ ИДВАТ НА ГОТОВО И ПРИЛАПВАТ СИИЧКОТО ИМ НАГРАБЕНО
06:23 10.11.2023
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 100
До коментар #33 от "някой":Правеха се луканка, щото по магазините бяха скъпи. Помня, че беше лукс да купим луканка и рядко се случваше. И не само при нас беше така.
Коментиран от #52, #57
06:29 10.11.2023
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гай Турий
Коментиран от #56
06:30 10.11.2023
45 Един
06:31 10.11.2023
46 ПО ДРУГАРСКИ
06:31 10.11.2023
47 пояснение
До коментар #18 от "За тая демокрация, драги, са":Тя демокрацията си я пазят само за себе си . И за това там полицията разстрелва на улицата , за да не я изпуснат от контрол. На нас са дали колонизацията .
06:33 10.11.2023
48 Назад няма, да
До коментар #38 от "ха ха":Но система без народ също няма. Тази ваша убийствена система унищожава народа. Е, дори и да сте такива "демократи", ще останете 5 човека милиардери и вас ще ви изядат онези чакали от сащ. Или гладните от Африка, Афганистан, арабите... Ще дойдат милиони скакалци и ще ви оглозгат. Народът като цяло е важен. С капитализма го УБИВА. За това и страната умира. Разберете го. Не може ти сам да си свръхбогати и много щастлив, а около теб да се търкалят трупове. Точно това беше предимството на бившата система. Там имаше място за всеки. А в сегашната се минава през трупове. Ама щом е така, рани или късно и ти ще станеш труп до милионите си ... Други теб ще те прецакат. И го виждаме вече.
Коментиран от #53
06:33 10.11.2023
49 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
06:39 10.11.2023
50 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР
06:40 10.11.2023
51 ТОДОР ЖИВКОВ
Коментиран от #64
06:41 10.11.2023
52 някой
До коментар #42 от "100":Така беше, всичко беше скъпо и за простолюдието нямаше,но баща ми беше партиен секретар
06:41 10.11.2023
53 ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА
До коментар #48 от "Назад няма, да":Що го нема никъде по света ??????
Коментиран от #62, #68
06:42 10.11.2023
54 Г€Н€РАЛ Д€$И
ИМАМ $УП€Р $КЪП iPHON€, НО "мъжът" ми € ГАЛ ФОН!
НО$Я ОБУВКИ ЗА 1000 ЛЕВА, НО ТРЯБВА ДА ТЪРПЯ рум€н Г € Я!
ДА ГО ДУ ХАТ б€дни т€ другари, $ЪЮЗНИЦИ $М€ НА u$a-КРАВАРИ!
МОЯТ $трахилчо € в u$a, АКО Щ€ ДА $ТАН€ Г € Й !
06:44 10.11.2023
55 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР
06:45 10.11.2023
56 Всичко е така, но
До коментар #44 от "Гай Турий":Според мене най-важното и опасното е:
"промяна на съзнанието на цели поколения,"!
Тези днес наистина са зомбита и и вярват на пропагандата. По този начин тази убийствена обществена система ги води за носа към собственото им унишожение. Но понеже ги залъгват, те им вярват, че всичко си е наред и е "добре"! Ние, дето сме живяли и в други системи го виждаме, но е трудно да го обясниш на някой, който е роден преди 15-20 г и само това е видял... Много жалко. България нямаше имунитета да оцелее при този див капитализъм. Вече сме едно нищо. Може да тръгнем от нулата пак, но с тези, това "ново поколение", нищо няма да направим. Те вече са препрограмирани да са роби и им харесва да са роби.
Коментиран от #60
06:46 10.11.2023
57 някой
До коментар #42 от "100":Месото беше сравнително евтино , а луканките бяха сравнително скъпи. Минаваха за някакъв лукс . И не винаги знаеш , като отидеш на магазина ще намериш подкова , вместо някой салам Камчия . Това е вярно. Но също така беше вярно , че всяка втора тераса беше украсена с луканки , даже някои оставаха и без тях . Чувал съм от познат пласьор , месокомбината в София , най -хубавите шунки, луканки , филета , даже малки агнета отивали за износ .
06:47 10.11.2023
58 ТОШО ПАДНА
Коментиран от #63
06:48 10.11.2023
59 Никакъв
До коментар #31 от "АГАТа Кристи":палач не е Петър Младенов. Тогава каза Станко (Тодоров) да дойде, с онова леке Евгени му фалшифицира думите. Не беше доказано нищо. А Петър Младенов беше един много свестен външен министър на България. Най- големият грабител на България, още преди 10 ноември се казва Андрей Луканов. Той фалира България, като чрез външнотърговските дружества изнесоха парите.
Коментиран от #92
06:49 10.11.2023
60 КЪДЕ ПО СВЕТА ИМА СОЦ
До коментар #56 от "Всичко е така, но":Освен при Ким.....
06:50 10.11.2023
61 ПАРТИЯТЯ БЕЗ ЧЛЕН ПЪРВИ
06:50 10.11.2023
62 пояснение
До коментар #53 от "ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА":В скандинавските държави . Даже му казват "Скандинавски Комунизъм" Намерили са баланса , между частният бизнес , и държавният.
Коментиран от #70
06:51 10.11.2023
63 Стига
До коментар #58 от "ТОШО ПАДНА":бе, той да не е цар да им дава благинки.
Коментиран от #67
06:51 10.11.2023
64 А капитализма е
До коментар #51 от "ТОДОР ЖИВКОВ":Изпечена мошенническа система... Всеки гледа да прецака другарчето си. Представете си днеска студентска бригада? Ха-ха-ха... В капитализма такова животно няма и няма и да има... Просто в главите на хората го няма.
Коментиран от #66
06:53 10.11.2023
65 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР
06:54 10.11.2023
66 КВА СТУДЕНТСКА БРИГАДА БРЕ
До коментар #64 от "А капитализма е":Да бачкаме без пари /ангария/ за благото на дрогарите.....балъците свършиха
Коментиран от #74
06:55 10.11.2023
67 ЦАР СИ БЕШЕ, КОМУНИСТИЧЕСКИ
До коментар #63 от "Стига":Що народ се облажи около него с апартаменти, коли, привилегии.....
06:56 10.11.2023
68 Що го няма?
До коментар #53 от "ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА":Защото хората са много по-близо до животните, отколкото да са извисени за някаква нормална, човешка система. Ако си спомняш и социализма беше диктатура, иначе да се е е разпаднал. Никой не е отменял ентропията. Всичко се стреми към хаос и развял. Иска се усилие, за да има някаква организация и система. Общественото ниво на капитализма е много по-ниско от това, на социализма. Макар и двете да са диктатура, социализма е по-добрата диктатура, за народа, като цяло. Докато капитализма е хаос и оставя да се развива всеки, кой както може. Нещо, като джунгла е... Няма нищо обществено в него.
Коментиран от #71
06:57 10.11.2023
69 дядото
06:57 10.11.2023
70 ПРИ СОЦА И КОМУНИЗЪМА
До коментар #62 от "пояснение":Нема частен бизнес, бедни и богати....дали в скандинавските страни е така....
Коментиран от #75
06:58 10.11.2023
71 ЩО ТОГАВА ПО ДОБРАТА ДИКТАТУРА
До коментар #68 от "Що го няма?":Умря, а капитализЪма е жизнен...
Коментиран от #79
07:00 10.11.2023
72 КОРЕКОМА
07:02 10.11.2023
73 БСП ОТРОЧЕТА
07:06 10.11.2023
74 Бачкахме за страната
До коментар #66 от "КВА СТУДЕНТСКА БРИГАДА БРЕ":Така беше. Но дядовците на днешния кмет на София решиха, че това общото, трябва да е само тяхно. И за това унищожиха системата, за да си го присвоят. Онази система беше икономически много ефективна. Имаше милиарди долари в трезорите, имаше и български фирми в западните страни... Тези, които свалиха социализма взеха всичкото това за себе си.
Коментиран от #80
07:08 10.11.2023
75 Ако разбираш
До коментар #70 от "ПРИ СОЦА И КОМУНИЗЪМА":Караш ме да влизам дълги полемики. Дори и през комунизма , ние сме работили частно. Телевизионният техник идваше след работа , и взимаше 20 лева да оправи телевизора. Монтьора ремонтираше автомобили в гаража си. Чичо ми гледаше 80 прасета за Родопа. Частната дейност е съпътствала всеки един строй . Говорим за желание за работа , и държавно регулиране. В Скандинавия всички доходоносни дейности са държавни , и пълнят държавният бюджет . От там има за пенсии, обучения , създаване на кадри , здравеопазване , социални дейности.
Коментиран от #77, #78, #181
07:09 10.11.2023
76 СОЦА УМРЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
07:09 10.11.2023
77 РАБОТЕХМЕ ЧАСТНО НЕЗАКОННО
До коментар #75 от "Ако разбираш":Извън догмите на социалистическата икономика, без да плащаме данъци и осигуровки......работехме частно, щото дсоциализЪма ни правеше РАВНО БЕДНИ.....
07:12 10.11.2023
78 СТИГА БЕ
До коментар #75 от "Ако разбираш":Не съм чул, скандинавците да градят светлото комунистическо бъдеще......
07:14 10.11.2023
79 Много е жизнен :)
До коментар #71 от "ЩО ТОГАВА ПО ДОБРАТА ДИКТАТУРА":Виж какво правят сега с огромната маса? Имало над 5 милиарда набоцкани почти насила ... И с какво ? Само те си знаят, понеже те са произвели т.н. "ваксини"! Казах ви: Тази система ще стигне до там, богатите да гледат да се отърват от "излишните" ! Поживей още малко и ще видиш последния стадий на капитализма. Организирано "намаляване на населението"! А останалите в цифров концлагер, тотална диктатура и на ума ти! Само това остава: или те "намаляват" или попадаш в цифровия концлагер. Друго бъдеще в тази система няма.
Но изход винаги има! Унищожаваме и капитализма и започваме друга система.
Коментиран от #81, #82
07:15 10.11.2023
80 ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП
До коментар #74 от "Бачкахме за страната":Да спрат това унищожение на системата.....
Коментиран от #115
07:16 10.11.2023
81 НЕКОЙ ДА ТЕ Е
До коментар #79 от "Много е жизнен :)":Карал НАСИЛА да се ...БОЦКАШ.....
Коментиран от #86
07:17 10.11.2023
82 АЙДЕ БЕ
До коментар #79 от "Много е жизнен :)":И коя е тази "друга система"
07:18 10.11.2023
83 БАЙ ТОШО СИ ОТИДЕ
07:20 10.11.2023
84 Майк Алън Патън
Коментиран от #87
07:22 10.11.2023
85 КОРЕКОМИТЕ.....
07:22 10.11.2023
86 Ами 5 милиарда
До коментар #81 от "НЕКОЙ ДА ТЕ Е":Вече са отписани. Не те пускат на работа, ако не се боцнеш. Не можеш да летиш, да пътуваш през границите и така те принудиха. Студенти по медицина не ги пускаха на лекции и на изпитите, ако не се боцнат. И милиони се подчиниха.
Коментиран от #88, #93
07:23 10.11.2023
87 ДЕМОКРАЦИЯТА НИ ДАДЕ
До коментар #84 от "Майк Алън Патън":Възможност "САМИ ДА РЕШАВАМЕ".....Отне ни заблудата, че стройм светлото комунистическо бъдеще
07:26 10.11.2023
88 ЧЕ У СЕВЕРНА КОРЕЯ КАК БЕШЕ
До коментар #86 от "Ами 5 милиарда":Боцкаха се под строй.....в името на живота.....
07:27 10.11.2023
89 ВИНАГИ СЪМ СЕ ПИТАЛ
Коментиран от #169
07:37 10.11.2023
90 Иво
07:38 10.11.2023
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 АГАТа Кристи
До коментар #59 от "Никакъв":За Лукавия съм съгласен с Вас.
Но, анализите на записа НЕДВУСМИСЛЕНО доказаха втентичността му.
А това, Станко /Тодоров/, му беше някаква удавническа сламка измислена от обкръжението му. Ако Тодоров бе министър на военните, или на вътрешните работи - да... Но, благодаре на името му, се опитаха да замажат гафа.
А на вас, "другарю", усмихнат и слънчев ден !
07:43 10.11.2023
93 КОВИТО УБИВА
До коментар #86 от "Ами 5 милиарда":На всякъде по света го разбраха....ние пак не разбрали
07:54 10.11.2023
94 Перо
08:10 10.11.2023
95 имам спомени
08:12 10.11.2023
96 ТОШО, ТОШО
08:17 10.11.2023
97 ТОШО, ТОШО
08:18 10.11.2023
98 крият ви истината
Коментиран от #100, #103
08:34 10.11.2023
99 Така така
08:40 10.11.2023
100 ПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАРИ
До коментар #98 от "крият ви истината":Станаха върли капиталисти.......
09:02 10.11.2023
101 Горбачов
Ликвидира България
Коментиран от #102
09:05 10.11.2023
102 ЩО ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС
До коментар #101 от "Горбачов":Не спряха....Горбачов....даже и с пуча срещу него се провалиха
09:36 10.11.2023
103 СОЦА БЕ ПРОГНИЛ
До коментар #98 от "крият ви истината":В цяла източна Европа народните маси ПОМЕТОХА КОМУНИСТИТЕ
09:37 10.11.2023
104 За вррвай ми
До коментар #24 от "Вервай си":Какви дългове ни е завещал Т.Живков и социализма,бе ,папагал Ара? Чул,недочул, включва диска! Имахме изтеглени кредити през ВТБ( външно търговска банка) - 5 млрд долара,с който се закупуваше най модерната техника по това време, за три мега проекта - Радомир- Червена могила, АЕЦ Белене, и фармацевтични гиганти в Радомир ( за ветеринарна медицина) и Станке Димитров- хуманна фармация.В Червена могила, строяхме най големият мега комплекс в Европа.На запад го наричаха" Завод за производство на заводи" Не комунистите,а на запад.Обо рудван с най модерната техника на КРУП- на Тисен и други водещи световни компании.Лично бай Тошо след посещение в Япония, уреди да ни доставят за Ч.Могила най модерният струг в света! Единият беше в Япония, втория го доставиха тук.Демократите ,го продадоха тихичко,както беше в сандъците ( уж на скраб) . Подобен уникален инструмент,няма и до момента в цяла Европа.Само в Радомир - Червена могила,щяха да работят директно в производството средно технически персонал над 27 х човека.В проекта имаше скоростен влак- тип Метро открит тип, от Зах.фсбрика,до там.Щяха да работят и столичани без проблем.За 30 м си в завода- заводите.Отделно съпътстващи дейности,поне още 50 х човека.За Белене,да е стартирал още 92-93 година.Сега да сме главният енергиен център за половин Европа с две АЕЦ.Нямаше да има румънска, турска АЕЦ,щяха да внасят от нас.А само от Соди Девня- втори в света по производство и експорт на тежки торове ( пак демократите го продадо
Коментиран от #105
09:41 10.11.2023
105 СТИГА БЕ
До коментар #104 от "За вррвай ми":Тошо ни остави 15 000 000 000 $ дългове от западни банки и то без лихвите......
Коментиран от #174, #215
09:46 10.11.2023
106 име
10:03 10.11.2023
107 Така така
Коментиран от #109, #112, #216
10:20 10.11.2023
108 Рамбо
Коментиран от #113
10:23 10.11.2023
109 име
До коментар #107 от "Така така":СДС-арите са членове на БКП.
Коментиран от #111
10:26 10.11.2023
110 Така така
До коментар #24 от "Вервай си":Дългове нямаше бе лъжец и ахме давземаме повече от дълга от други държави. Я сравни неговия със сегашния гнурец лъжльо типичен демократ
Коментиран от #114, #118, #123
10:26 10.11.2023
111 Така така
До коментар #109 от "име":Да ги бвха дгаьили танковете все ми е тая какви са били и онея по барикадите плсъени макаци
10:27 10.11.2023
112 НЕ ЗАБРАВЯЙ КВО СТАНА
До коментар #107 от "Така така":С Чаушеско...
11:03 10.11.2023
113 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС
До коментар #108 от "Рамбо":Да спрат КГБ.
Коментиран от #179, #217
11:05 10.11.2023
114 ДА ТИ ГОВОРИ НЕЩО
До коментар #110 от "Така така":Банки от Парижкия клуб, банки от Лондонския клуб,щатската Сити банк....теглили долари другарите и си траяли.....в името на соца.....
11:09 10.11.2023
115 Като Фердинанд
До коментар #80 от "ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП":По върховете на БКП нямаше зд
рави сили. Един-друг се дебнеха като хиени и взаимно се топяха пред СССР.Цялата върхушка бяха от десетилетия рекрутирани и морално разложени от режима на Тошо. Червената буржоазия съзнателно я създаде Тодор Живков.Тошо измисли института на активните борци и така морално дискредитира социализма. Тошо напълни държавното управление с наследници на бившите буржоа. Старите комунисти бяха убедени, че Тошо е агент на Гешев.След убийството на Горуня Тошо окончателно се разпада и си създадат личен режим като Фердинанд.
12:32 10.11.2023
116 Тодор Живков - откровения
Знаех, че съветският избор за Петър Младенов съвсем не е най-подходящият вариант за България. Той беше неподготвен, откъснат от кадрите, лековат... при други условия за всички интриги и опити да се натрапи един или друг неподходящ ръководител не бих се поколебал да реагирам по подобаващ начин. Винаги съм отстоявал позицията, че кадровите въпроси трябва да се решават в София, а не в Москва.”
12:33 10.11.2023
117 Лилов съм
„Наивно е да се смята, че както в България, така и в другите европейски социалистически страни можеше в условията на Варшавския договор и СИВ да се предприемат сериозни политически промени без консултации с Москва, още по-малко – против Москва. Несериозно е да се отричат консултациите с Москва, активността на съветския посланик в подготовката на 10 ноември 1989 – неговите неколкократни срещи с Живков”.
Тогавашният съветски посланик в България Виктор Шарапов по-късно ще потвърди ролята на Москва:
„СССР действително изигра определена роля в събитията от 1989… Тогава Съветският съюз само даде пример за демократично преустройство… Ние приехме с удовлетворение промените”.
12:33 10.11.2023
118 как така нямаше дългове?
До коментар #110 от "Така така":Под непосилното бреме на тоталната задлъжнялост на НРБ към западните банки Коларов информира генералния секретар на БКП, че „е прието за нормално плащанията за основния дълг и за лихвите на една страна да не надхвърлят 25 на сто от общите ѝ валутни постъпления. У нас те са повече от 100 на сто.” Тодор Живков обаче отказва да приеме истината и вкарва страната в нови огромни дългове, за да остане на власт и да продължи да поддържа илюзията на „развития социализъм”. Към края на 1989 г. режимът на Живков и БКП натрупва близо 11 млрд. долара външен дълг.
Новият генерален секретар на БКП Петър Младенов, който наследява през ноември 1989 г. Живков, също верен човек на Кремъл, знае истината за тежкото икономическо положение. Той обаче не го разкрива пред българския народ, а го споделя само пред ръководството на МВР и Държавна сигурност в края на ноември 1989 г., като заявява, че управлението на Тодор Живков е довело страната до „просешка тояга”, а „картината в икономиката е потресаваща”.
12:38 10.11.2023
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Много яко...
13:31 10.11.2023
121 94 набор
19:24 10.11.2023
122 България мрази русия
00:08 12.11.2023
123 факти
До коментар #110 от "Така така":А,че за 45 години долните комунисти успяха да фалират България 3 пъти го премълчаваш нали продажник
00:09 12.11.2023
124 Всеки
До коментар #7 от "Равносметка":Може да краде ,но не всеки може да управлява
03:31 10.11.2024
125 Джери
Коментиран от #129
03:52 10.11.2024
126 ЕДГАР КЕЙСИ
04:02 10.11.2024
127 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
04:06 10.11.2024
128 Така Така
Коментиран от #138
04:10 10.11.2024
129 Томи
До коментар #125 от "Джери":Прав си...вж.последното изречение...Не са си направили труда да подменят дори и броя на годините и да напишат 35 вместо 34 г.
04:11 10.11.2024
130 Коко
До коментар #38 от "ха ха":И фалита продължава 35 години?!
04:17 10.11.2024
131 ЩЕ ГО ТЪРСИТЕ БАЙ СИ ТОШО
ВТОРИ ЗЛАТЕН ВЕК ЩЕ ПИШЕ ВЪВ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ СЛЕД ГОДИНИ
6 АТОМНИ РЕАКТОРА ВИ НАПРАВИ ВИЕ ГИ УНИЩОЖИТЕ СЯ РЕВЕТЕ ЧЕ НЯМА ТОК
Коментиран от #193
04:19 10.11.2024
132 Европеец
До коментар #1 от "БКП":Заглавието кърти, но е вярно..... Къде отидоха халбите на българските демократите че свали Тодор Живков..... Преврат от най-близките саратници на Тодор Живков, изпълняващи заръката на белязания руснак продал се на западните разузнавателни служби, за една вила в Германия..... това е истината .... Всички български превратаджии умряха в презрение, затова че след тяхното пъклено дело държавността в България се срина... 45 години съзидателно строене на съвременна България бяха унищожени от българските национални предатели Андрей Луканов и Петър Младенов..... Тия 45 години бяха втори златен век на България..... Сегашните 35 години е лутане в безпътица.... След 10 години ще може да оценим кои 45 години бяха разцвета на България..... Според мен безпорно ще избира 45 години социализъм пред 45 години демокрация.....
Коментиран от #228
04:49 10.11.2024
133 Европеец
До коментар #4 от "Един":Съгласен съм 10 ноември е трагична дата, наистина тогава държавността изчезна от България..... Ако сега направя равносметка с пълно право мога да кажа 45 години възход и благополучие народа/35 години разруха и мизерия за по-голяма част от българския народ...
04:57 10.11.2024
134 Европеец
До коментар #28 от "Буташ къща -правиш колиба":Ника ти е много показателен за това което се случи в България....
05:05 10.11.2024
135 Укр@инската посланичка
Ние си разсипахме държавата за банани, укрите просто я затриха за 30 години ,,демокрация,,
Това са ,,партньорите,, ни, който има мозък сам ще види разликата. Който няма - да види незалежная. Ако още я има. Че американците им казаха ,,оправяйте се,,
05:13 10.11.2024
136 Р Г В
ден един " велик " българин да публикува
снимката си с бившия първи както напра-
ви с А.Д. и Д.Т наскоро. Велика е мисълта
и в днешно време на др. Т. Ж. / да си пр..ст
е допустимо но да се правиш на по пр..ст.
е немислимо изказана на среща с активи-
сти на БКП.
06:09 10.11.2024
137 Никой не защити бай Тошо.
06:24 10.11.2024
138 Къде бяха ЗДРАВИТЕ сили в КПСС
До коментар #128 от "Така Така":Да спрат Горбачов.
06:26 10.11.2024
139 Защо народа не защити
06:27 10.11.2024
140 Социализма е обречено общество
Коментиран от #164
06:29 10.11.2024
141 Тъп
До коментар #6 от "КАНАФКИТЕ ПОКРАЙ ПЪТИЩАТА":Ако те върнат 35 години назад, да се наредиш за хляб, после за месо, друга песен ще запееш
Коментиран от #161
06:30 10.11.2024
142 Ва прос
06:33 10.11.2024
143 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИ ЯШАР ТОДОР ЖИВКОВ КОБУРГОТАТА
СЕ ИЗРОДИ В ЦАРИЗЪМ
.....
ПЪРВИТЕ ( ЧЕСТНИТЕ ) ПАДНАХА В КЪРВИ , ПОСЛЕДНИТЕ (НОМЕНКЛАТУРАТА) СТАНАХА ПЪРВИ
06:39 10.11.2024
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Баба Кина
07:05 10.11.2024
146 Бай Тоше си
Вина имаме всички, но в голяма степен медиите, които създаваха ореол на хора, които нямаха бъкел държавно мислене. И днеска ще покудкудякат от възторг.
07:05 10.11.2024
147 Гай Турий
Коментиран от #149, #156
07:22 10.11.2024
148 Гошо
До коментар #27 от "гост":Да го гледат цяла година и накрая някой ци.га.нuн да им го открадне ли? Защото в демократична България така.
07:32 10.11.2024
149 БСП милиардерите
До коментар #147 от "Гай Турий":Ние приватизираме всичко построено от българския народ, обрахме спестяванията на народните маси, от отявлени комунисти и партийни секретари станахме върли капиталисти. Фалирахме държавните предприятия и ги разпродадохме. Станахме за нула време милиардери.
07:42 10.11.2024
150 Щом обичахте толкова много Тошо
Коментиран от #160
07:46 10.11.2024
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Чоко.
07:49 10.11.2024
153 Чоко.
07:51 10.11.2024
154 Чоко.
07:54 10.11.2024
155 В ретроспекция
07:57 10.11.2024
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Мунчо
08:02 10.11.2024
158 Металика
Да не забравяме и приноса на другарят Добри Терпешев,закърмен с идеите на Марксизма Ленинизма участва в саботажи и убийства на враговете на братска Русия.Поради преследване от омразните монархо фашисти, другарят Терпешев двукратно е залавян и осъждан на смърт,но успява да избяга.Така от всеотдайната борба,и въпреки липса на време,другарят Терпешев успява да завърши начално образование,което му бе достатъчно да стане министър на промишленоста.Другарят Тодор Живков в землянката се подготви и придоби основно образование. Така с добре подготвените кадри партията поведе народа към висините на комунизЪма,както казваше Правешкия идиот,който сътвори три национални катастрофи!
08:19 10.11.2024
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Не е ли ясно
До коментар #150 от "Щом обичахте толкова много Тошо":Щото толкова много го обичахме, че като чухме, че са го изритали, тихичко се питахме "ама дали е вярно", защото не всеки беше чул и видял по радиото и телевизията и да не се озовем в районното. После поздравът беше "Падна тошо тиквата". Бях на 34, а тука некъв набор 94 бил чувал, че "при тошо не било толкова лошо".
08:27 10.11.2024
161 Гост
До коментар #141 от "Тъп":Бай Тошо беше и той точно 35 г. на власт! Дайте в някоя медия статистика за построеното в България за 35 години по негово време и за 35 години "демокрация" - пътища, инфраструктура, пристанища, университети, училища, детски градини, язовири, заводи, електроцентрали, театри, музеи, стадиони, спортни зали, жилищни комплекси... Дайте реални данни, а не лакърдии от шипковия храст!
Коментиран от #163
08:31 10.11.2024
162 Бай Тошо си остана правешкия хитрец.
08:34 10.11.2024
163 Дайте данни за същия период
До коментар #161 от "Гост":КАКВО СЕ ПОСТРОИ НА ЗАПАД.....
Коментиран от #166
08:36 10.11.2024
164 Гост
До коментар #140 от "Социализма е обречено общество":Отгвор - в Китай, Куба и Виетнам! Куба е изолирана от света, благодарение на санкциите на Кравария и нъпреки тово по-добре от Хаити и половината Латинска Америка, все краварски протекторати! Китай е водеща икономика в света, Виетнам в Азия! В Скандивските страни в момента е повече социализъм, отколкото у нас през 80-те, а в ЕС повече диктатура, отколкото на БКП!
Коментиран от #167
08:37 10.11.2024
165 ЗАЩО НАРОДНИТЕ МАСИ
08:39 10.11.2024
166 Гост
До коментар #163 от "Дайте данни за същия период":Хайде, давай! Ама базата ти за сравнение да е построеното на запад и тук преди 45-та година!
Между другото в Гърция са още с дървени електрически стълбове...
Коментиран от #171
08:40 10.11.2024
167 Къв комунизъм в Китай и Виетнам....
До коментар #164 от "Гост":Там е фрашкано с милионери /бивши и сегашни комунисти/ и останалите работещи за тях....и в двете държави има частни предприятия и бизнеси....какво социализъм е това....В Северна Корея има социализъм....
Коментиран от #170
08:43 10.11.2024
168 Гост
Коментиран от #176
08:45 10.11.2024
169 Ха ха ха ха
До коментар #89 от "ВИНАГИ СЪМ СЕ ПИТАЛ":Защото системата бе предадена от вътре. Белязаният плешивец, с жена хазарка бе купен за шепа семки, заедно със съратниците си, (повечето съплеменници на раиса), грижливо, мазно, постепенно от съплеменнците си от запада, собственици на банките и наднационалните корпорации. Станаха олигарси, контролирани от така наречения запад. А плешль0 от цар, батюшка, рекламираше пици. Ега ти падението! С две думи вътрешно предателство. Най - често срещаната диагноза.
Коментиран от #172
08:47 10.11.2024
170 Гост
До коментар #167 от "Къв комунизъм в Китай и Виетнам....":Те такъв - уппавляват комунистическа и съответно социалистическа партия от десетилетия! Други въпроси!?
Коментиран от #173
08:47 10.11.2024
171 ВСВ почти срина западна европа
До коментар #166 от "Гост":До 1990г къде бяха ФРГ, НИДЕРЛАНДИЯ, БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ДРУГИ.....имаха всичко...магистрали, машиностроене, театри, стадиони...магазини пълни и портфейли пълни.....Западняците обикаляха света, а ние бяхме затворени в "кошарата" от другарите комунисти....да не идем на Запад, да видим как живее "другият свят"
Коментиран от #175
08:48 10.11.2024
172 ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС
До коментар #169 от "Ха ха ха ха":Да озаптят "белязания плешивец"...явно и те не вярваха в соца и комунизма
Коментиран от #194
08:49 10.11.2024
173 То и във Франция управляваха социалисти
До коментар #170 от "Гост":Остава да кажеш че Франция е социалистическа....да не верваш ....същото бе в Гърция, Португалия и други държави....социализъм има там, ДЕТО НЯМА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО....а Китай е толкова социалистически, колкото аз съм ...космонавт.
08:53 10.11.2024
174 С нещо
До коментар #105 от "СТИГА БЕ":да подкрепиш голословията си? Озапти се малко. Това може да го изтърси и вярва дете от детската градина. А сегашните крадци по колко милиарда заеми дръпнаха и къде отидоха? Ще ги изплащат и внуците ни, ако останем като народ и държава.
Коментиран от #178
08:56 10.11.2024
175 Гост
До коментар #171 от "ВСВ почти срина западна европа":Мнооого филми гледаш! Да и между другото и тук стадионите бяха пълни и нямаше ексцесии по тях! И от време на време биехме с националния отбор или клубните отбори от "великите" западни страни, а сега....
Коментиран от #177
08:56 10.11.2024
176 Стига бе......панелките са за бачкаторит
До коментар #168 от "Гост":Добре че някой от тях ги санират, че да придобият "човешки" вид...за пътищата...един друг управляващ направи магистралите от Пловдив, до Бургас, до Капитан Андреево, от София до Кулата /без тунела /и то само за десетина години....що се отнася за храните с ГМО....ядем ги всички, но никой не се е оплакала че магазините са празни и има опашки....
08:58 10.11.2024
177 Ти май не гледаш телевизия.....
До коментар #175 от "Гост":Сравни ЗАПАДНИТЕ СТАДИОНИ С НАШИТЕ гробарски такива....а за футбола да не говорим...станахме четвърти в света, след като почти всички наши национали играеха на....ЗАПАД.
Коментиран от #214
09:00 10.11.2024
178 Могат...крадат милиарди
До коментар #174 от "С нещо":Все БИВШИ КОМУНИСТИ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.....щом го позволяваме....
09:02 10.11.2024
179 Ха ха ха ха
До коментар #113 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":Никъде, там си бяха, но са били купени с лъскави обещания най - вече. Просто измамени. Той и Путин в началото им се връзваше и искаше да ги приемат в нато. После разбра, че всичко е фарс и смени стратегията си. "Онея" се опияниха и самозабравиха от постигнатото, и го удариха през просото, което сега им изяжда главата.
Коментиран от #183
09:04 10.11.2024
180 Буха ха
Колко години са от 1989 до 2024? Питам за един ПрЕател
09:05 10.11.2024
181 Скоров
До коментар #75 от "Ако разбираш":Липсва гарантираното изкупуване на продукция от производител. За това вече малцина отглеждат животни и земеделски култури . На оцеляване и който издържи. Но масовост няма . Няма и да има в това неравно състезание наречено "Убий дребния " . Хипермакета изкупува евтино , отлага плащането , слага надценка висока и във времето до плащането и ако стоката застои ти продава с "промоция" ,но ВИнаги с печалба за него .Данъците му къде отиват е друг въпрос . А този с изкупената евтино от единствения предлагащ цена зарязва производството . Няма вече 1 милион глави рогат добитък в страната . От поне 5 години няма. А зърнарите направо се оляха с постоянно вдигане на цени за щяло и нещяло , а от там идва и фуража за животни който те сега набутват като брашно в хляба на хората. За старите времена всеизвестно бе ,че най-хубавите стоки всекидневно излитаха за СССР , с влакови композиции или с кораби . Там бе най-хубавото вино и луканки и мезета. И децата на изпращащите ги ,докато решиха да окрадат за себе си всичко и децата вече да са в Гнилия капитализъм . Да се научат и те как се краде законно.
09:07 10.11.2024
182 Подлизурковците на бай Тошо
09:08 10.11.2024
183 Стига бе....
До коментар #179 от "Ха ха ха ха":ЧЕ КВИ ЗДРАВИ СИЛИ СА НА КПСС, ЩОМ ПОЗВОЛЯВАТ ГНИЛИЯТ ЗАПАД ДА ГИ КУПИ....Та нали СССР бе силна и развита държава, как така ще ги купят......просто и те не вярваха в бъдещето на социализма....
Коментиран от #197
09:11 10.11.2024
184 Радо
09:12 10.11.2024
185 СВАЛИХА ТОДОР
Коментиран от #188
09:18 10.11.2024
186 Колко ли МИЛИАРДИ ЛЕВА НАРОДНА ПАРА
09:20 10.11.2024
187 ПРАВ БЕШЕ ТИКВОЧА ,
09:21 10.11.2024
188 Преди Боко бяха още по
До коментар #185 от "СВАЛИХА ТОДОР":Тъпите Луканов, Виденов, Станишев.....ама айде....
09:21 10.11.2024
189 ИЗКАЗВАНЕ НА ТОШО
09:23 10.11.2024
190 Бай Тошо
09:28 10.11.2024
191 ЩО ЛИ НАРОДНИТЕ МАСИ
09:30 10.11.2024
192 ДНЕШНИТЕ ,,ОПРАВЛЯВАЩИ"
09:32 10.11.2024
193 Сдружението
До коментар #131 от "ЩЕ ГО ТЪРСИТЕ БАЙ СИ ТОШО":Направил нищо лично. Построиха ги хората , ама следва режим на тока . 2 часа има ,два часа няма ,но и по четири нямаше. Закон прокара да нямаш повече от едно имущество недвижимо . Първи комунистите взеха да се развеждат защото имаха и така си запазваха имотите. Бяхме почти 9 милиона защото те убиват на границата ако не са те одобрили да излезеш дори и до източна Германия на екскурзия . Децата почти задължително с автобус до Кишенев, Букурещ ,Одеса и тези на партийците даже да Москва . Глоба за това ,че не си отишъл на манифистация да покажеш любовта към партията -директно от заплатата. Най-голямата заплата в предприятие за проф председател дори и нищо да не разбира от производството ,но следи дали ходят комсомолците и партийците редовно на събрания и дали си плащат членския внос на ръка или директно от премии и награди. Само децата на партийци бяха достойни да станат комсомолци още в шести клас . Другите в седми , осми или изобщо . Но тези "изобщо " са долна класа и отрепки за комунистите и никакъв шанс за реализация в живота . Студент - предимно комунистически деца и малка квота "цигани" . Другите да стоят клас работници. Учи мама да не работиш беше. Ще ръководиш. И ред други комунистически правдини . Разкош от мизерия . А сега е зле защото са още повече партийците от всичките партии на комунистически отрочета. Политиката е най-богатата професия наравно и даже по-долна от най-старата женска професия , но доходна . Олигархията е сотеньора им ,а бияч
09:33 10.11.2024
194 Ха ха ха ха
До коментар #172 от "ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":Още ли не си вдянал? Ще ти повторя: Така нареченият "елит" бе купен, а хората бяха измамени с лъстиви приказки и обещания. Като ти чета постовете, все едно и също питаш, без да постараеш да разбереш. Теденциозно и банално. Смени репертоара.
Коментиран от #196, #198
09:40 10.11.2024
195 Нищо по добро от демокрацията
09:41 10.11.2024
196 СТИГА БЕ...
До коментар #194 от "Ха ха ха ха":Кой ша купи ЗДРАВИТЕ СИЛИ НА КПСС....те са "неподкупни".....може ли за разни малки облаги ДА СИ ПРЕДАДЕШ ДЪРЖАВАТА, НАРОДА, ВЯРАТА В СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА.....Да сринеш великия и непобедим СССР.....ДА СРИНЕШ ЕДНА ИМПЕРИЯ..явно "подкупите" са "отворили очите" на СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИ кой строй е по витален и по доходоносен от...социализЪма.....
Коментиран от #200
09:46 10.11.2024
197 Ха ха ха ха
До коментар #183 от "Стига бе....":Така е, съгласен съм. Тази дейност започва още от времето на Хрусчов. Да не забравяме, че западът има традиции в тази област от векове, които надгражда.
Коментиран от #199
09:49 10.11.2024
198 ЗАПАДА
До коментар #194 от "Ха ха ха ха":Икономически разби социализма, без нито един изстрел....комунистите осъзнаха че комунизма е ХИМЕРА, ОПИУМ ЗА НАРОДИТЕ....и набързо се преустроиха във върли капиталисти....чудно, що ли СССР не подкупи западните управляващи и там да стане...СОЦИАЛИЗЪМ.
09:51 10.11.2024
199 Що ли ХРУШЧОВ
До коментар #197 от "Ха ха ха ха":Не подкупи ЗАПАДА и там да стане ....социализъм
Коментиран от #203
09:52 10.11.2024
200 Ха ха ха ха
До коментар #196 от "СТИГА БЕ...":Сигурен ли си? Няма неподкупни хора. Просто сумата или обещанията трябва да му прозвучат достатъчно еротично. Винаги властта и парите развалят психиката, развращават. Не са за всеки.
Коментиран от #201, #204
09:59 10.11.2024
201 С какво ли са подкупили тогава
До коментар #200 от "Ха ха ха ха":Здравите сили в КПСС ....та нали СССР си имаше всичко и благините на за здравите сили в КПСС са неограничени.....ти би ли се ОТКАЗАЛ да си господар на СССР, срещу "шепа жълтици"....че то съветските велможи не бяха по бедни от западните капиталисти....проблема е друг...КОМУНИСТИТЕ В СССР РАЗБРАХА, че социалистическата система на управление е грешна, губеща спрямо западната такава....и набързо станаха....капиталисти
10:04 10.11.2024
202 ЕвроАтнатически лъжи
Но всичко ще излезе на яве, когато изгоним колониалистите от страната.
нали не си мислите, че ще разбераем истината с хиляди чужди-американски войски в Родината.
Коментиран от #207
10:05 10.11.2024
203 Ха ха ха ха
До коментар #199 от "Що ли ХРУШЧОВ":Май не изнасяхме социализъм? А най - голямата грешка на другарите бе, че не поставяха най - подходящия, а нашия. Не може да изтапаниш някой комбайнер, образно казано, начело на държавата. Затова трябва да си роден за такъв, да го имаш таланта и съответното образование, и да изкачваш постепенно йерархията.
Коментиран от #206
10:06 10.11.2024
204 Що ли СССР не подкупи Запада
До коментар #200 от "Ха ха ха ха":И там социализЪм да стане
10:06 10.11.2024
205 Иван
Коментиран от #209
10:08 10.11.2024
206 Как не изнасяхме социализъм бре
До коментар #203 от "Ха ха ха ха":Искахме, но не можехме, щото бяхме слаби.....изнасяхме го...насилствено...иначе ПОБЕДА НА СОЦИАЛИЗМА В СВЕТОВЕН МАЩАБ.....бе мечтана цел на КОМУНИСТИТЕ...
Коментиран от #210
10:10 10.11.2024
207 Как ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП
До коментар #202 от "ЕвроАтнатически лъжи":Допуснаха това да стане.....
10:11 10.11.2024
208 Правешкия хитрец
10:14 10.11.2024
209 Квито БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
До коментар #205 от "Иван":Такъв и нашият преход.....
10:15 10.11.2024
210 Ха ха ха ха
До коментар #206 от "Как не изнасяхме социализъм бре":Прочети разказа на Н. Хайтов "Буковата гаванка". Написан е точно за такива като тебе. Въртиш се в кръг и се повтаряш непрекъснато. Точно като стара, грамофонна плоча.
Коментиран от #211
10:17 10.11.2024
211 Дреме ми кво пише хайтов
До коментар #210 от "Ха ха ха ха":Реалността е друга....съветски танкове изнесоха социализма в източна Европа...насилствено....същото стана навремето в Северна Корея, Виетнам, Никарагуа и други. После в тия страни социализма падна.....що ли????
10:23 10.11.2024
212 Помним и целувките на Тошо с Брежнев....
10:25 10.11.2024
213 Що бай Тошо направи Хемус
10:27 10.11.2024
214 Гост
До коментар #177 от "Ти май не гледаш телевизия.....":Ако си роден през 92-ра "мъдрецо", трябва да знаеш, че стадиони са строени и преди да се родиш! Над 95 процента от стадионите в България са строени от 45-та до 89-та години! След това се сещам само за Лудогорец Арена - това са "мащабите" на "демокрацията" ! Та строените на запад стадиони до 89-та година са почти идентични с нашите, а след това, като с Интернет и Смартфон, технологиите напредват, включително конструкциите на стадионите се подобряват! Почти всички съвременни стадиони, по коино гледаш ШЛ /ако въобще гледаш/ са строени или основно ремонтирани след 90-та година, а преди това бяха идентични на нашите! Колкото до футболистите - те и сега играят на запад, но се радват на равен с Люксембург....
Коментиран от #224
11:17 10.11.2024
215 Има уикпедия
До коментар #105 от "СТИГА БЕ":Виж какьв е бил дьлга на Бьлгария ноември 1989 година
Коментиран от #218
11:20 10.11.2024
216 Сдс
До коментар #107 от "Така така":Са проект на ДС
11:22 10.11.2024
217 Одел Военен
До коментар #113 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":В партията отговаряше за кадрите в службите чрез нея партията кадруваше в службите и армията. Последните години обаче в отдел Военен. започнаха да назначават бивши шефове на служби, които овладяха службите. Това бе изразено осезателно много повече в СССР, отколкото у нас
Коментиран от #221
11:29 10.11.2024
218 То и САЩ имат трилионен дълг
До коментар #215 от "Има уикпедия":Но това не им пречи да са най мощната икономика в света.....що се касае до България.....щом при соца бяхме толкова добре, що дължахме 15 милиарда долара на Запада....
11:46 10.11.2024
219 Преди тази дата имахме здраво общество и
Коментиран от #222, #226
11:48 10.11.2024
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 И едните и другите са върли комунисти
До коментар #217 от "Одел Военен":Просто хората осъзнаха че соца и комунизма са загубена кауза....икономически соцлагера се разпадна, под натиска на Запада......
11:50 10.11.2024
222 Стига бе.......
До коментар #219 от "Преди тази дата имахме здраво общество и":НАТО ни брани, ЕС ни храни.....такава държава като нас нема..правим квото си искаме, живеем както си искаме, купоните са неспирни, скандалите също....половината трудоспособни не работят а имат повече пари от работещите...ЕС ни дава милиарди.....ама ние не знаем как да ги вземем....магазини пълни,ходиш по целия свят.....кво му е на българина.....даже за нас вече работят авганци, сирийци 8 други такива.....
11:56 10.11.2024
223 Георги Илиев Митев
11:59 10.11.2024
224 Стига бе.....
До коментар #214 от "Гост":Уембли, Камп Ноу, Сантяго Бернабеу, стадионите в Германия, Италия, Нидерландия са строени до 1990година....и са доста по добри от нашия Васил Левски....
Коментиран от #230
12:00 10.11.2024
225 Да си чувал нещо
До коментар #39 от "Абе в капитализма всичко":за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...
13:18 10.11.2024
226 Нямаш нищо?
До коментар #219 от "Преди тази дата имахме здраво общество и":Не работиш ли, пенсия ли нямаш? Може би си дете или внук на АБПФК? За тях нямаше граници охранявани с кльон и АК-47, можеха да купуват свободно стоки от КОРЕКОМ, имаха големи доходи, заселваха се в големите градове, най-вече в София. Имаха международни паспорти и телефони „Звезда” за директни международни разговори. Имаха специални магазини за дефицитни и най-вече западни стоки(и банани разбира се). За тях не важеше жителството без което обикновеният човек не можеше да си купи апартамент и намери работа. Лекуваха се в чужбина, караха западни коли и т.н. Най им е мъчно обаче, че хората без привилегии им се слагаха по всякакъв начин и им лижеха з-ка. Това е най-голямата привилегия която загубиха.
Коментиран от #229, #231, #237
13:24 10.11.2024
227 Желю Желев
13:39 10.11.2024
228 Ето я икономическата история
До коментар #132 от "Европеец":на социализЪма: След 9.09.1944г. първо се окрадоха парите, имотите и фабриките на богаташите, а те по лагерите. Парите свършиха и се посегна на пенсионния фонд докато свърши и той. След това следва парична реформа 1951г. от която загубиха тия с повече пари. Това се изконсумира и се взе заем от народа чрез облигации 1952 и 1954г. Тези средства се похарчиха и се посегна на българското село. Взеха се земи, добитък, инвентар и пак се закърпи положението. Следва още една девалвация на българския лев 1962г. и като се оплюска и това бай Тошо започна да внася нефт и да го реекспортира. Руснаците се усетиха, но ние ги снабдявахме със забранени от КОКОМ електронни елементи и ни търпяха до към 1985г. След това взехме заеми от западни банки, не можехме да плащаме и Луканов обяви фалит 1990г. Ето това са постиженията на "социализъма", "едно недоносче" както го нарече Т. Живков.
Коментиран от #232
13:40 10.11.2024
229 Така беше
До коментар #226 от "Нямаш нищо?":И същите тия 80% си искат соца, че и на деца и внуци предават легенди и митове. Той бил слушАл, че тогава всичко било неземен рай. Да тънат в мизерията, докато поумнеят, но не виждам скоро това да стане, щом още въздишат по правешкия хитрец, който даже и не се усети как му скроиха шапката.
13:52 10.11.2024
230 Гост
До коментар #224 от "Стига бе.....":Уембли е чисто нов - след 2000 година бутнаха стария! Останалите къщо многократно ремонторани след 90-та година, за разлика от В. Левски, на който основно смениха само седалките и тук/таме поукрепиха! Информирай се преди да драскаш глупости..
Коментиран от #236
14:32 10.11.2024
231 Хаха
До коментар #226 от "Нямаш нищо?":Смени плочата - не сме 91-ва година! Вноска за кола, ама караш нова.... до следващата вноска, а не като сега - взимаш "нов" 15-20 годишен таралясник, ама без ред /поне 80 процента от населението/.... Като всеки ден банани, ама гмо!
14:36 10.11.2024
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Роза
15:17 10.11.2024
234 Горски
16:00 10.11.2024
235 Даа!
До коментар #34 от "Не е така":В подкрепа на поста Ви( поздравления) ще задам само един въпрос към цялата аудитория на сайта.Можете ли,да си представите какво ще последва ,ако примерно нещо се случи така, че да блокират всички електронни джаджи : телефони,компютри само за един месец? АД на Данте! От тотална депресия,психическо разстройство,а някой ще се самоубият.И за съжаление( защото това ще удари жестоко, младото поколение ),по възрастните ,от третата възраст,изобщо няма да го усетят,като края на света.
16:40 10.11.2024
236 До 1990 година Запада има
До коментар #230 от "Гост":Много повече и много по добри стадиони отколкото в България. Това ми е мисълта....иначе на запад имат пари...реконструират...
17:06 10.11.2024
237 Мухаа ха!
До коментар #226 от "Нямаш нищо?":Телефонната система се нарича" Петолъчка" ,а не " Звезда".А ползваха" петолъчка" като нарицателно за спец връзките на ЦК,МНО,Държавен съвет,и спецслужбите,чието трасе представлява пет лъча от столицата,към останалата част от страната.Не е ползваха за" привилегия" както ти подвеждащо ментриш,а за секретност и недостъпност, на чужди разузнавания до чувствителна информация.Ние бяхме вторите след Кремъл ,който вкарваме паралелно на аналоговите, оптични кабели за такива връзки.Още през 80-те.Който сигурно и днес ги използват определени структури.
18:37 10.11.2024
238 Бесен Бустанджия
Сега няжда ли ви демократичното химично (не е ясно от какво е) гурме? а Спирта как е?
16:05 11.11.2024
239 Този коментар е премахнат от модератор.
240 Горски
03:25 10.11.2026
241 Глупаците в ЦК на БКП
"Най-умните" се оказаха най-глупави!
Особено много се отличиха героичният партизански командир на партизанската бригада "Чавдар" - армейски генерал Добри Джуров, който се превърна във военен клетвопрестъпник №1 за Третата Българска държава, както и Пешо танкистът - на който ревизионистичният му и опортюнистки ум му помогна за седесарското прозвище "танкистът".
03:25 10.11.2026
242 Горски
03:26 10.11.2026
243 България ще се оправи
До коментар #1 от "БКП":Когато всички които са носили чавдарски връзки си отидат от този свят. А този момент приближава с всеки изминал ден
03:31 10.11.2026
244 Горски
03:31 10.11.2026
245 Началото на края беше след 1876г
До коментар #1 от "БКП":След тази дата започна българо руско мутренско милиционерско робство продължаващо до днес...ако бг беше по прякото ръководство на Ердоган сега да се процъфтяваща част от турция но нжмаше да има боковци паши маргини домуси шишевци мажовци генерал гоцевци вълко червенковци
Коментиран от #248
03:32 10.11.2026
246 Този коментар е премахнат от модератор.
247 Питагор Аритметиков
03:59 10.11.2026
248 Този коментар е премахнат от модератор.