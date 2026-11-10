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10 ноември 1989 г. Преврат в БКП сваля Тодор Живков от власт

10 ноември 1989 г. Преврат в БКП сваля Тодор Живков от власт

10 Ноември, 2026 03:13 556 248

  • тодор живков-
  • бкп-
  • преврат-
  • сваляне-
  • власт

С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка

10 ноември 1989 г. Преврат в БКП сваля Тодор Живков от власт - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Преди 34 години 10 ноември беше петък.

На свое заседание Централният комитет на БКП в Бояна освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар в партията (и фактически в държавата), която той заема цели 35 години.

Датата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система на БКП, която продължава да е единственият ръководен фактор в държавата, е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума.

Десетоноемврийският пленум е определян от авторитети като Желю Желев като преврат, или като „конституционна смяна“ на държавното ръководство, а заедно с последвалите събития е наричан и „тихата революция“.

С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка. Това оказва въздействие и върху останалите социалистически страни, които са членове на Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. България, не без основание сочена за един от най-верните сателити на СССР по онова време, също обявява курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система.

В България Тодор Живков констатира в различни изказвания, че досегашната система не успява да отговори на нуждите от промяна на тогавашното общество и се начертава рамка на ново обществено устройство - демократично начало на държавата. Икономическата рамка също се променя от държавно планиране към елементи на частно стопанство.

При Горбачов и поетия от него курс за самостоятелност на съюзниците за първи път, откакто Живков е начело, се появяват различия между него и съветски ръководител.

На 9 ноември 1989 г. на заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на БКП след организиран от съветското посолство натиск, както и от страна на неговите най-близки съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.

Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК като Милко Балев и Димитър Стоянов не са предварително информирани. Живков не подава оставка от поста председател на Държавния съвет на Народна република България (най-високата длъжност в държавата), предложението за това е направено от името на Политбюро.

В дневния ред на Ноемврийския пленум са поставени две точки. Първата е доклад на Тодор Живков за актуалната обстановка в страната и необходимостта от преустройство на икономиката „по посока на пазарния механизъм, съчетан с планово начало”, а втората е оставката на генералния секретар на ЦК на БКП. Живков произнася встъпителното слово, след което ЦК одобрява доклада му.

На следобедното заседание на пленума членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков, без да му дадат възможност за заключителни думи, и утвърждават Петър Младенов на поста Генерален секретар на ЦК на БКП. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.

На 17 ноември, на заседание на Народното събрание, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. Още на следващия ден - 18 ноември, се провежда първият свободен митинг, организиран от т.нар. неформални организации, начело с КТ „Подкрепа” и „Екогласност”, на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”.

34 години от 10 ноември 1989 г. България продължава да е разделена от омразата. Как ще градим модерна държава, ако сме разделени? Националният ни лозунг е: Най-обичам да мразим....


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БКП

    189 66 Отговор
    Това беше началото на края на България.

    Коментиран от #132, #243, #245

    03:17 10.11.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    193 62 Отговор
    Тази дата трябва да бъде обявена като ден на национален траур.Реално на нея,държавата загина.

    Коментиран от #133

    03:24 10.11.2023

  • 5 гост

    142 29 Отговор
    Голямото зло, което се случи на България е комунизма,а най - голямото зло беше , когато червените комунисти свалиха с преврат диктатора Живков и заграбиха цяла България и продължават вече 34 години.

    03:26 10.11.2023

  • 6 КАНАФКИТЕ ПОКРАЙ ПЪТИЩАТА

    80 19 Отговор

    До коментар #3 от "Боклук":

    ги ЗАРИНАХА ИЛИ С ДЖУНГЛИ.МАРКИРОВКАТА С БОЯ Е МЕЧТА БЕЗБРОЙ ДАНЪЦИ И ТАКСИ......ЧИ ВИНЕТКИ ЧИ ГРАЖДАНСКИ ЧИ ПЛАТЕНИ ЗОНИ ДРАНВ ЯКО НА БЕДНИЯ НАРОД.АКО СЕКИ ДВА МЕСЕЦА БАЙ ТОШО ТЕГЛЕШЕ КЪТ ТИЯ СЯШНИТЕ ПО 3 МЛРД .....ТУКА ЩЕШВ ДА Е ЦЕНТЪРА НА ВСЕЛЕНАТА....

    Коментиран от #141

    03:29 10.11.2023

  • 7 Равносметка

    91 48 Отговор
    И Тошо крадеше,но народа ядеше.

    Коментиран от #9, #124

    03:32 10.11.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така беше

    54 95 Отговор

    До коментар #7 от "Равносметка":

    Народа тогава се научи да прави зимнина,от безпаричие и недоимък

    Коментиран от #11, #26, #34

    03:36 10.11.2023

  • 10 ХАХАХА

    98 19 Отговор
    Тази сутрин по це.ре уските телевизии предполагам ще облъчват малки и големи ,разни набедени за дисиденти ,които са били на хранилка към БКП ,ползвайки облагите ,но вътрешно докато са били кой на учение са дисиденствали в някоя от новите ни колонизатори , други пък толкова дисиденти и плюещи и по гнилия запад сега със същата страст плюят по Москва и всеки ,който не е съгласен с тях. Но най важното ядем банани и сме банановата република на Балканите. Днес трябва да се очаква и появата на Станка с танка ,за да разкаже за чутовното дисиденство на баща си ,на който книгата "Фашизъм" беше издадена с любезното участие на БКП . Та такива ми ти работи за началото на края на България.

    03:40 10.11.2023

  • 11 Равносметка

    110 18 Отговор

    До коментар #9 от "така беше":

    Сега ядем кренвирши от месо,сирене от мляко и сме щастливи докато не попаднем в онкологията.

    03:43 10.11.2023

  • 12 Тодор Живков

    147 27 Отговор
    Как сте,как сте ,имате ли банани вече

    03:50 10.11.2023

  • 13 Тодор Живков

    120 17 Отговор
    Как сте ,как сте ,харесва ли ви " демокрацията" ,чувам моя пазвантин Боко станал премиер ,там как му казвате сега,абе той беше много прост,как можахте да го изберете,чувам също посолството правело сглобки

    Коментиран от #15

    03:59 10.11.2023

  • 14 Всичко друго е лъжа

    97 17 Отговор
    .. и настъпват тъмните времена за България..

    04:31 10.11.2023

  • 15 Луканката

    68 17 Отговор

    До коментар #13 от "Тодор Живков":

    Че ние не сме им докарали демокрацията,комунист и демокрация са несъвместими. Демокрацията е в Западна Европа, достойно заплащане, свобода и държавата е зад всеки един свой гражданин.....А в България това липсва,за каква демокрация питал,по скоро комунистическа анархия . Най върлите комунисти станаха най върли капиталисти

    Коментиран от #18

    04:32 10.11.2023

  • 16 Мумията от мавзолея

    46 29 Отговор
    България беше продадена още през 1945г а Македония,подарена.

    04:35 10.11.2023

  • 17 Цецо

    34 84 Отговор
    Комунизма беше прът в колелото на България спря развитието на страната ни

    Коментиран от #23

    04:39 10.11.2023

  • 18 За тая демокрация, драги, са

    44 24 Отговор

    До коментар #15 от "Луканката":

    работили яко.
    Що революции, граждански войни и отрязани царски и други глави е имало...
    А на нас ни я дадоха и ние не знаем ВСЕ ОЩЕ какво да правим с демокрацията.
    И понеже не знаем, ходим за гъби или пиемЕ рИкия..

    Коментиран от #47

    04:44 10.11.2023

  • 19 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    89 31 Отговор
    паметник във всеки град трябва да има на великия бай тошо !

    сегашните са едни продажници ще ви направят европейски роби и няма да им мигне окото

    05:02 10.11.2023

  • 20 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    98 25 Отговор
    Тодор Живков беше Велик строител на Народна република България. Вечна му памет.
    Сега им се смее на тези сегашните ? отгоре. ??

    Беше простоват душевно, но родолюбец - сърдечно.

    05:04 10.11.2023

  • 21 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    100 20 Отговор
    Помня как Петър Стоянов ни лъжеше, че с НАТО ще станем много по-силна армия, отколкото във Варшавския договор. Като погледнем днес, използва се и последната техника от Варшавския договор, а тази стара техника щеше да е подменена много отдавна, ако съществуваше договора. В НАТО, освен че нищо не получихме даром, но главния тартор САЩ ни продаде по-скъпо стария модел Ф16 (с нови радари, да видиш противника малко по-рано, че ще те унищожи) на цената за Ф35.

    Коментиран от #28, #39

    05:07 10.11.2023

  • 22 Този човек е велик българин!!!

    112 22 Отговор
    Великият Тодор Живков изгради Българията, която беше образец за социална държава и икономическа мощна сила!!!! А днешните простаци я разградиха и избиха народа ...оставиха ни и без топла вода вече от два дена в гетото Младост софия

    Коментиран от #24

    05:14 10.11.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вервай си

    21 87 Отговор

    До коментар #22 от "Този човек е велик българин!!!":

    Само,че дълговете които завеща,ще ги изплащат и внуците на пра,пра внуците ти.

    Коментиран от #104, #110

    05:20 10.11.2023

  • 25 Напредък

    75 6 Отговор
    34 години и..........НИЩО !
    .

    05:32 10.11.2023

  • 26 някой

    73 12 Отговор

    До коментар #9 от "така беше":

    Правихме по 400 луканки . От безпаричие и недоимък .

    Коментиран от #27

    05:42 10.11.2023

  • 27 гост

    49 23 Отговор

    До коментар #26 от "някой":

    Скрий се. Цяла година баба ти и дядо ти са гледали прасето, затова си ял. Сега те мързи да гледаш и чакаш пак някой да ти даде на готово. Гледай и ти и пак ще ядеш

    Коментиран от #33, #148

    05:51 10.11.2023

  • 28 Буташ къща -правиш колиба

    82 7 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    В началото на прехода .На предизборна обиколка и събрание на СДС , става един възрастен човек , и пита .- Добре аз разбирам , че трябва да променим системата , но кравите от комплекса , елитното стадо , защо дадохте да се изколят? . Става водача на листата . Дядо спокойно , почакайте и ще ви докараме нови хубави крави които да отглеждате . Близо тридесет години по късно , никой не видя там жива крава . Това са думи на бивш седесар . Които аз перефразирам . Та и с въоръжението същата работа .

    Коментиран от #134

    05:56 10.11.2023

  • 29 Демокрацията ни отне много.

    43 0 Отговор
    Но ми даде Техноимпекса!

    Коментиран от #32

    05:57 10.11.2023

  • 30 С това се направи

    64 11 Отговор
    Кръгом и страната тръгна назад в нейното икономическо, социално, културно и всячески развитие. Скоро официално ще се признаят и еднополовите бракове. Истанбулската конвенция дори се забрани в България, но в ЕС вече я наложиха на всички страни и искаме или не и в България вече е "приета" и действа. Отделно днешната власт е всичко друго, но не е и българска. Нашият национален интерес го няма никакъв и всеки ни граби, унижава, налагат на България каквото си искат. Дори и да не беше онази власт демокрация, то това сега наистина за народа и страната, като цяло е унищожителна обществена формация с напълно чуждо управление.

    06:00 10.11.2023

  • 31 АГАТа Кристи

    54 9 Отговор
    Така беше.
    И племенника на чичото /оня с "Танковете да дойдат"/, сега става кмет на София.
    "Мили" "другари", вие гласувахте за племенничето на палача, който свали от власт кумира ви.

    Коментиран от #59

    06:04 10.11.2023

  • 32 Еми да

    28 0 Отговор

    До коментар #29 от "Демокрацията ни отне много.":

    и Технополиса и Техномаркета, бе !

    06:05 10.11.2023

  • 33 някой

    52 8 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Бъркаш . Баща ми заявяваше на свой приятел месар , че му трябва толкова месо . След което месото се плащаше ,качваше в колата . До късно през нощта го обезкостяваме . На другият ден, познат който пълнеше луканки на частно ги пълнеше . Там записвахме ред предварително , щото още 50 човека чакаха .Опъвахме прътовете , и ги почвахме , печени , сурови - всякак. Отиваш на купон- късаш 5-6 луканки .

    Коментиран от #42

    06:07 10.11.2023

  • 34 Не е така

    74 9 Отговор

    До коментар #9 от "така беше":

    Народът по време на социализма беше живял преди също в капитализма и нашите баби и дядовци знаеха, че може да разчитат единствено само на себе си. Те умееха всичко, как да живеят и без държавата, без нейните магазини, организирана медицина, без телефони и дори и без ток. За това имаха животни, имаха градини и ливади и наистина можеха семействата да оцелеят дълго, дори и ако системата беше умряла. НО, това не се харесва на световните кукловоди. Те искат един дебелизиран, некадърен и напълно зависим народ. Само така могат да го контролират и подчинят напълно. За това в капитализма всичко така е направено, че да си напълно зависим от тези "горе". А те директно се управляват от печатарите на доларите. Еми такава "демокрация" се установи. Сегашното поколение нищо не може само. Те са напълно зависими от моловете, от системата .

    Коментиран от #235

    06:10 10.11.2023

  • 35 Дантон

    43 9 Отговор
    Черна дата!

    06:11 10.11.2023

  • 36 КОСТОВ

    53 5 Отговор
    СЛЕД ЖИВКОВ СОКОЛА ЗАБОГАТЯ И ИЗПОЛЗВА ЕЛЕКТОРАТА ЗА СВОИ ОБЛАГИ И ДО ДЕН ДНЕШЕН Е НЕДОСЕГАЕМ

    Коментиран от #40

    06:13 10.11.2023

  • 37 СЯ ИМА БАНАНИ АМА ВКУСНО

    55 8 Отговор
    НАТУРАЛНО БЪЛГАРСКО СВИНСКО И ТЕЛЕШКО НЯМА. СИИИИИИЧКО Е ХОРМОНАЛНО НАПОМПЕНО МЕСО ДОКАЗАНО ОТ СЯ КЪДЕ ПО СВЕТА... СКОРО И ОТ ЛУНАТА ША ИМА ВНОС....

    06:16 10.11.2023

  • 38 ха ха

    16 55 Отговор
    Деменциите не си спомнят дори, че куманизмът фалира! Ако беше жизнена система нямаше куманизите да се втурнат да трансформират политическата власт в икономическа, защото щеше да има място за всички. Уви, няма място за всички от ЦК и средното ниво на партията. Спасяването стана поединично с грабеж, престъпност и раздаване на куфарчета. Единствено чугуноглавите работници от селски произход останаха да подкрепят Бае Тодар толкова години след смъртта му. Напълно в рамките на болезнената си неграмотност и нежелание да се променят. Тук е мястото да им припомним думите приписвани на виден комунистически терорист за колелото на историята и въртенето му. Няма връщане назад "другари"!

    Коментиран от #48, #130

    06:17 10.11.2023

  • 39 Абе в капитализма всичко

    65 7 Отговор

    До коментар #21 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Е лъжа. Ние бяхме много наивни 90-те г. Мислехме си, че "демокрацията ще дойде", но всичките придобивки на тогавашната система ще си ни останат. А то какво стана? Всичко започна да се унищожава, уж се прави нещо ново, но като цяло дажи и онази, уж "не успяла и недоносена индустрия", уж онази "недокомплектпввнс и слаба армия", уж онова "по-слабо образование" и т.н. беше унищожено. А замяна никаква нямаше. България все още се крепи на построеното от целия народ по време на Народната власт до 1989-та г. Ако го нямаше този период в нашата история, то нито села да е имало, нито язовири, нито построени градове. Дори и тези, които избягаха в чуждите страни, нямаше да могат там да са на добра работа и да стават учени, инжинери, техници... Социализма вдигна много нивото на България, докато капитализма пак го свали. И вече отиваме към тотално унищожение на държавността, на всичко.

    Коментиран от #225

    06:20 10.11.2023

  • 40 ТОЙ ИЗЗЕМВА БИЗНЕСИТЕ

    18 0 Отговор

    До коментар #36 от "КОСТОВ":

    НА МУЛТАЦИТЕ ГО ЗИМА НА Е. КЮЛЕВ... И Т. Н. СИИИИИИЧКО Е НЕГОВО. СЯ СА НА ТЯГА НА УСАДЖИИТЕ НО ОНИЯ И НЕГО ША ГО ИЗПОЛЗВАТ ДОКЪТ ИМ ТРЯА И ША ГО ОГЛОЗГАТ ПОСЛЕ ШОТ Е ПО ВАЖНО ПАРИТЕ ДА ПЪЛНЯТ УСАДЖИЙСКА КАСИЧКА А НЕ ДРУГА ДОРИ И ДА Е НА ТЯХЕН БИВШ СЛУГА. СХЕМАТА Е ВЪНШНА. ОСТАВЯТ СЕ МЕСТНО ОЛИГАРСИ ДА НА ГРАБЯТ И КОНЦЕНТРИРАТ ПАРИ И ФИРМИ КОЛКОТО МОГАТ ПОСЛЕ АТЛАНТИЦИТЕ ИДВАТ НА ГОТОВО И ПРИЛАПВАТ СИИЧКОТО ИМ НАГРАБЕНО

    06:23 10.11.2023

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 100

    16 35 Отговор

    До коментар #33 от "някой":

    Правеха се луканка, щото по магазините бяха скъпи. Помня, че беше лукс да купим луканка и рядко се случваше. И не само при нас беше така.

    Коментиран от #52, #57

    06:29 10.11.2023

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гай Турий

    54 6 Отговор
    Черен ден за България. Предатели свалят началника си. Продават себе си и държавата на файкянистан и империалистическия Запад като цяло. Започва погром, разграбване, рушене, бандитска приватизация, криминален произвол, обедняване, опростачване на народа, обедняване, разболяване, унищожаване чрез имиграция на 2,5 милиона млади българи, промяна на съзнанието на цели поколения, изпадане в чуждопоклонничество, отстъпление от традиции и нрави. Вече не сме държава, а васален бандустан, с чужди владетели.

    Коментиран от #56

    06:30 10.11.2023

  • 45 Един

    17 26 Отговор
    Добре, че катурнаха правешката кратуна, но комунягите и ченгесарите пак запазиха властта си.

    06:31 10.11.2023

  • 46 ПО ДРУГАРСКИ

    54 0 Отговор
    Всички които се "облажиха" покрай Тошо, го изоставиха за минути, захвърлиха го като парцал

    06:31 10.11.2023

  • 47 пояснение

    28 5 Отговор

    До коментар #18 от "За тая демокрация, драги, са":

    Тя демокрацията си я пазят само за себе си . И за това там полицията разстрелва на улицата , за да не я изпуснат от контрол. На нас са дали колонизацията .

    06:33 10.11.2023

  • 48 Назад няма, да

    46 9 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха":

    Но система без народ също няма. Тази ваша убийствена система унищожава народа. Е, дори и да сте такива "демократи", ще останете 5 човека милиардери и вас ще ви изядат онези чакали от сащ. Или гладните от Африка, Афганистан, арабите... Ще дойдат милиони скакалци и ще ви оглозгат. Народът като цяло е важен. С капитализма го УБИВА. За това и страната умира. Разберете го. Не може ти сам да си свръхбогати и много щастлив, а около теб да се търкалят трупове. Точно това беше предимството на бившата система. Там имаше място за всеки. А в сегашната се минава през трупове. Ама щом е така, рани или късно и ти ще станеш труп до милионите си ... Други теб ще те прецакат. И го виждаме вече.

    Коментиран от #53

    06:33 10.11.2023

  • 49 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    13 21 Отговор
    Падането на Тошо, празник за нас

    06:39 10.11.2023

  • 50 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР

    43 0 Отговор
    С приватизацията ограбихме труда и парите на народа....от отявлени комунисти, станахме върли капиталисти

    06:40 10.11.2023

  • 51 ТОДОР ЖИВКОВ

    13 24 Отговор
    СоциализЪма е едно недоносче....

    Коментиран от #64

    06:41 10.11.2023

  • 52 някой

    18 24 Отговор

    До коментар #42 от "100":

    Така беше, всичко беше скъпо и за простолюдието нямаше,но баща ми беше партиен секретар

    06:41 10.11.2023

  • 53 ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА

    11 34 Отговор

    До коментар #48 от "Назад няма, да":

    Що го нема никъде по света ??????

    Коментиран от #62, #68

    06:42 10.11.2023

  • 54 Г€Н€РАЛ Д€$И

    8 3 Отговор
    а$ $ам Д€$ъ-М€РЦ€Д€$А,ЗА М€Н В$€КИ Д€Н € КУПОН,
    ИМАМ $УП€Р $КЪП iPHON€, НО "мъжът" ми € ГАЛ ФОН!
    НО$Я ОБУВКИ ЗА 1000 ЛЕВА, НО ТРЯБВА ДА ТЪРПЯ рум€н Г € Я!
    ДА ГО ДУ ХАТ б€дни т€ другари, $ЪЮЗНИЦИ $М€ НА u$a-КРАВАРИ!
    МОЯТ $трахилчо € в u$a, АКО Щ€ ДА $ТАН€ Г € Й !

    06:44 10.11.2023

  • 55 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР

    15 19 Отговор
    За нас, ДРУГАРИТЕ, имаше всичко...ядене пиене, другарки,привилегии, командни длъжности....за НЕДРУГАРИТЕ.....кучета ги яли

    06:45 10.11.2023

  • 56 Всичко е така, но

    41 4 Отговор

    До коментар #44 от "Гай Турий":

    Според мене най-важното и опасното е:
    "промяна на съзнанието на цели поколения,"!
    Тези днес наистина са зомбита и и вярват на пропагандата. По този начин тази убийствена обществена система ги води за носа към собственото им унишожение. Но понеже ги залъгват, те им вярват, че всичко си е наред и е "добре"! Ние, дето сме живяли и в други системи го виждаме, но е трудно да го обясниш на някой, който е роден преди 15-20 г и само това е видял... Много жалко. България нямаше имунитета да оцелее при този див капитализъм. Вече сме едно нищо. Може да тръгнем от нулата пак, но с тези, това "ново поколение", нищо няма да направим. Те вече са препрограмирани да са роби и им харесва да са роби.

    Коментиран от #60

    06:46 10.11.2023

  • 57 някой

    23 1 Отговор

    До коментар #42 от "100":

    Месото беше сравнително евтино , а луканките бяха сравнително скъпи. Минаваха за някакъв лукс . И не винаги знаеш , като отидеш на магазина ще намериш подкова , вместо някой салам Камчия . Това е вярно. Но също така беше вярно , че всяка втора тераса беше украсена с луканки , даже някои оставаха и без тях . Чувал съм от познат пласьор , месокомбината в София , най -хубавите шунки, луканки , филета , даже малки агнета отивали за износ .

    06:47 10.11.2023

  • 58 ТОШО ПАДНА

    30 0 Отговор
    Позорно изоставен от ония, на които беше дал по "партийна" линия благинки и привилегии......

    Коментиран от #63

    06:48 10.11.2023

  • 59 Никакъв

    28 6 Отговор

    До коментар #31 от "АГАТа Кристи":

    палач не е Петър Младенов. Тогава каза Станко (Тодоров) да дойде, с онова леке Евгени му фалшифицира думите. Не беше доказано нищо. А Петър Младенов беше един много свестен външен министър на България. Най- големият грабител на България, още преди 10 ноември се казва Андрей Луканов. Той фалира България, като чрез външнотърговските дружества изнесоха парите.

    Коментиран от #92

    06:49 10.11.2023

  • 60 КЪДЕ ПО СВЕТА ИМА СОЦ

    8 16 Отговор

    До коментар #56 от "Всичко е така, но":

    Освен при Ким.....

    06:50 10.11.2023

  • 61 ПАРТИЯТЯ БЕЗ ЧЛЕН ПЪРВИ

    8 3 Отговор
    И соца умре.....

    06:50 10.11.2023

  • 62 пояснение

    29 3 Отговор

    До коментар #53 от "ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА":

    В скандинавските държави . Даже му казват "Скандинавски Комунизъм" Намерили са баланса , между частният бизнес , и държавният.

    Коментиран от #70

    06:51 10.11.2023

  • 63 Стига

    2 9 Отговор

    До коментар #58 от "ТОШО ПАДНА":

    бе, той да не е цар да им дава благинки.

    Коментиран от #67

    06:51 10.11.2023

  • 64 А капитализма е

    28 8 Отговор

    До коментар #51 от "ТОДОР ЖИВКОВ":

    Изпечена мошенническа система... Всеки гледа да прецака другарчето си. Представете си днеска студентска бригада? Ха-ха-ха... В капитализма такова животно няма и няма и да има... Просто в главите на хората го няма.

    Коментиран от #66

    06:53 10.11.2023

  • 65 ПАРТИЕН СЕКРЕТАР

    29 1 Отговор
    С червени куфарчета, станахме върли капиталисти. С приватизацията БКП другарите заграбихме народните богатства и парички, прехвърлихме милиарди на Запад и станахме новите стожери на капитализЪма в България....

    06:54 10.11.2023

  • 66 КВА СТУДЕНТСКА БРИГАДА БРЕ

    10 24 Отговор

    До коментар #64 от "А капитализма е":

    Да бачкаме без пари /ангария/ за благото на дрогарите.....балъците свършиха

    Коментиран от #74

    06:55 10.11.2023

  • 67 ЦАР СИ БЕШЕ, КОМУНИСТИЧЕСКИ

    20 1 Отговор

    До коментар #63 от "Стига":

    Що народ се облажи около него с апартаменти, коли, привилегии.....

    06:56 10.11.2023

  • 68 Що го няма?

    25 8 Отговор

    До коментар #53 от "ЩОМ Е ТОЛКОВА ДОБЪР СОЦИАЛИЗЪМА":

    Защото хората са много по-близо до животните, отколкото да са извисени за някаква нормална, човешка система. Ако си спомняш и социализма беше диктатура, иначе да се е е разпаднал. Никой не е отменял ентропията. Всичко се стреми към хаос и развял. Иска се усилие, за да има някаква организация и система. Общественото ниво на капитализма е много по-ниско от това, на социализма. Макар и двете да са диктатура, социализма е по-добрата диктатура, за народа, като цяло. Докато капитализма е хаос и оставя да се развива всеки, кой както може. Нещо, като джунгла е... Няма нищо обществено в него.

    Коментиран от #71

    06:57 10.11.2023

  • 69 дядото

    17 3 Отговор
    преврат- я от бкп,я от нато и цру.колкото за омразата в тези години- мразят алчните,завистливите,простите и глупавите и слугите господарите си.анкетата в дясно показва- 70 на сто от народа не е в тези категории,не мрази,а мизерства и тъгува по миналото.

    06:57 10.11.2023

  • 70 ПРИ СОЦА И КОМУНИЗЪМА

    9 8 Отговор

    До коментар #62 от "пояснение":

    Нема частен бизнес, бедни и богати....дали в скандинавските страни е така....

    Коментиран от #75

    06:58 10.11.2023

  • 71 ЩО ТОГАВА ПО ДОБРАТА ДИКТАТУРА

    10 19 Отговор

    До коментар #68 от "Що го няма?":

    Умря, а капитализЪма е жизнен...

    Коментиран от #79

    07:00 10.11.2023

  • 72 КОРЕКОМА

    15 5 Отговор
    Беше мечтата за социалистическия човек.....

    07:02 10.11.2023

  • 73 БСП ОТРОЧЕТА

    17 1 Отговор
    Масово на запад...

    07:06 10.11.2023

  • 74 Бачкахме за страната

    32 3 Отговор

    До коментар #66 от "КВА СТУДЕНТСКА БРИГАДА БРЕ":

    Така беше. Но дядовците на днешния кмет на София решиха, че това общото, трябва да е само тяхно. И за това унищожиха системата, за да си го присвоят. Онази система беше икономически много ефективна. Имаше милиарди долари в трезорите, имаше и български фирми в западните страни... Тези, които свалиха социализма взеха всичкото това за себе си.

    Коментиран от #80

    07:08 10.11.2023

  • 75 Ако разбираш

    22 4 Отговор

    До коментар #70 от "ПРИ СОЦА И КОМУНИЗЪМА":

    Караш ме да влизам дълги полемики. Дори и през комунизма , ние сме работили частно. Телевизионният техник идваше след работа , и взимаше 20 лева да оправи телевизора. Монтьора ремонтираше автомобили в гаража си. Чичо ми гледаше 80 прасета за Родопа. Частната дейност е съпътствала всеки един строй . Говорим за желание за работа , и държавно регулиране. В Скандинавия всички доходоносни дейности са държавни , и пълнят държавният бюджет . От там има за пенсии, обучения , създаване на кадри , здравеопазване , социални дейности.

    Коментиран от #77, #78, #181

    07:09 10.11.2023

  • 76 СОЦА УМРЯ ИКОНОМИЧЕСКИ

    10 13 Отговор
    Под натиска на по силната Западна икономика и мечтата на милиони хора от бившия соц, сами да разполагат с живота си.....

    07:09 10.11.2023

  • 77 РАБОТЕХМЕ ЧАСТНО НЕЗАКОННО

    11 9 Отговор

    До коментар #75 от "Ако разбираш":

    Извън догмите на социалистическата икономика, без да плащаме данъци и осигуровки......работехме частно, щото дсоциализЪма ни правеше РАВНО БЕДНИ.....

    07:12 10.11.2023

  • 78 СТИГА БЕ

    8 16 Отговор

    До коментар #75 от "Ако разбираш":

    Не съм чул, скандинавците да градят светлото комунистическо бъдеще......

    07:14 10.11.2023

  • 79 Много е жизнен :)

    29 2 Отговор

    До коментар #71 от "ЩО ТОГАВА ПО ДОБРАТА ДИКТАТУРА":

    Виж какво правят сега с огромната маса? Имало над 5 милиарда набоцкани почти насила ... И с какво ? Само те си знаят, понеже те са произвели т.н. "ваксини"! Казах ви: Тази система ще стигне до там, богатите да гледат да се отърват от "излишните" ! Поживей още малко и ще видиш последния стадий на капитализма. Организирано "намаляване на населението"! А останалите в цифров концлагер, тотална диктатура и на ума ти! Само това остава: или те "намаляват" или попадаш в цифровия концлагер. Друго бъдеще в тази система няма.
    Но изход винаги има! Унищожаваме и капитализма и започваме друга система.

    Коментиран от #81, #82

    07:15 10.11.2023

  • 80 ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП

    12 3 Отговор

    До коментар #74 от "Бачкахме за страната":

    Да спрат това унищожение на системата.....

    Коментиран от #115

    07:16 10.11.2023

  • 81 НЕКОЙ ДА ТЕ Е

    8 20 Отговор

    До коментар #79 от "Много е жизнен :)":

    Карал НАСИЛА да се ...БОЦКАШ.....

    Коментиран от #86

    07:17 10.11.2023

  • 82 АЙДЕ БЕ

    3 9 Отговор

    До коментар #79 от "Много е жизнен :)":

    И коя е тази "друга система"

    07:18 10.11.2023

  • 83 БАЙ ТОШО СИ ОТИДЕ

    31 0 Отговор
    Свален от БКП.....комунистите свалиха лидера си, за да положат "основите на капитализма" и да заграбят парите и труда на българския народ.....другото е демагогия

    07:20 10.11.2023

  • 84 Майк Алън Патън

    15 1 Отговор
    Какво ни даде и какво ни взе ДЕМОКРАЦИЯТА ?

    Коментиран от #87

    07:22 10.11.2023

  • 85 КОРЕКОМИТЕ.....

    7 16 Отговор
    Витрина на западната икономика.....соц българите гледаха и цъкаха, мерцедесите бяха мечта за тях, а екскурзиите на Запад....мираж

    07:22 10.11.2023

  • 86 Ами 5 милиарда

    30 4 Отговор

    До коментар #81 от "НЕКОЙ ДА ТЕ Е":

    Вече са отписани. Не те пускат на работа, ако не се боцнеш. Не можеш да летиш, да пътуваш през границите и така те принудиха. Студенти по медицина не ги пускаха на лекции и на изпитите, ако не се боцнат. И милиони се подчиниха.

    Коментиран от #88, #93

    07:23 10.11.2023

  • 87 ДЕМОКРАЦИЯТА НИ ДАДЕ

    7 16 Отговор

    До коментар #84 от "Майк Алън Патън":

    Възможност "САМИ ДА РЕШАВАМЕ".....Отне ни заблудата, че стройм светлото комунистическо бъдеще

    07:26 10.11.2023

  • 88 ЧЕ У СЕВЕРНА КОРЕЯ КАК БЕШЕ

    5 15 Отговор

    До коментар #86 от "Ами 5 милиарда":

    Боцкаха се под строй.....в името на живота.....

    07:27 10.11.2023

  • 89 ВИНАГИ СЪМ СЕ ПИТАЛ

    15 15 Отговор
    Що СССР и световната комунистическа система се сринаха без нито един изстрел......

    Коментиран от #169

    07:37 10.11.2023

  • 90 Иво

    6 14 Отговор
    Фашист! Диктатор! Тодорче!

    07:38 10.11.2023

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 АГАТа Кристи

    13 2 Отговор

    До коментар #59 от "Никакъв":

    За Лукавия съм съгласен с Вас.
    Но, анализите на записа НЕДВУСМИСЛЕНО доказаха втентичността му.
    А това, Станко /Тодоров/, му беше някаква удавническа сламка измислена от обкръжението му. Ако Тодоров бе министър на военните, или на вътрешните работи - да... Но, благодаре на името му, се опитаха да замажат гафа.
    А на вас, "другарю", усмихнат и слънчев ден !

    07:43 10.11.2023

  • 93 КОВИТО УБИВА

    9 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ами 5 милиарда":

    На всякъде по света го разбраха....ние пак не разбрали

    07:54 10.11.2023

  • 94 Перо

    27 1 Отговор
    “Авторитети” като Желю Желев …. ! Ха-ха-ха,ха,ха….. .

    08:10 10.11.2023

  • 95 имам спомени

    14 1 Отговор
    Бях само на 13 г., но разбирах, че се случва нещо неочаквано и за него.

    08:12 10.11.2023

  • 96 ТОШО, ТОШО

    16 1 Отговор
    НА 10 ноември, ДРУГАРИТЕ те изоставиха като употребена жена......

    08:17 10.11.2023

  • 97 ТОШО, ТОШО

    17 2 Отговор
    Дори любимец на народа, никой не се застъпи за теб.....що така бе другари.....

    08:18 10.11.2023

  • 98 крият ви истината

    35 3 Отговор
    ЦРУ чрез съгласуване с Горбачов наредиха и свалиха бай Тошо и после ограбиха държавата.

    Коментиран от #100, #103

    08:34 10.11.2023

  • 99 Така така

    34 6 Отговор
    Велик е Другарят Живков, за разлика от мекотелите след промяната

    08:40 10.11.2023

  • 100 ПАРТИЙНИТЕ СЕКРЕТАРИ

    20 0 Отговор

    До коментар #98 от "крият ви истината":

    Станаха върли капиталисти.......

    09:02 10.11.2023

  • 101 Горбачов

    27 7 Отговор
    Американският агент
    Ликвидира България

    Коментиран от #102

    09:05 10.11.2023

  • 102 ЩО ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС

    8 4 Отговор

    До коментар #101 от "Горбачов":

    Не спряха....Горбачов....даже и с пуча срещу него се провалиха

    09:36 10.11.2023

  • 103 СОЦА БЕ ПРОГНИЛ

    8 16 Отговор

    До коментар #98 от "крият ви истината":

    В цяла източна Европа народните маси ПОМЕТОХА КОМУНИСТИТЕ

    09:37 10.11.2023

  • 104 За вррвай ми

    40 8 Отговор

    До коментар #24 от "Вервай си":

    Какви дългове ни е завещал Т.Живков и социализма,бе ,папагал Ара? Чул,недочул, включва диска! Имахме изтеглени кредити през ВТБ( външно търговска банка) - 5 млрд долара,с който се закупуваше най модерната техника по това време, за три мега проекта - Радомир- Червена могила, АЕЦ Белене, и фармацевтични гиганти в Радомир ( за ветеринарна медицина) и Станке Димитров- хуманна фармация.В Червена могила, строяхме най големият мега комплекс в Европа.На запад го наричаха" Завод за производство на заводи" Не комунистите,а на запад.Обо рудван с най модерната техника на КРУП- на Тисен и други водещи световни компании.Лично бай Тошо след посещение в Япония, уреди да ни доставят за Ч.Могила най модерният струг в света! Единият беше в Япония, втория го доставиха тук.Демократите ,го продадоха тихичко,както беше в сандъците ( уж на скраб) . Подобен уникален инструмент,няма и до момента в цяла Европа.Само в Радомир - Червена могила,щяха да работят директно в производството средно технически персонал над 27 х човека.В проекта имаше скоростен влак- тип Метро открит тип, от Зах.фсбрика,до там.Щяха да работят и столичани без проблем.За 30 м си в завода- заводите.Отделно съпътстващи дейности,поне още 50 х човека.За Белене,да е стартирал още 92-93 година.Сега да сме главният енергиен център за половин Европа с две АЕЦ.Нямаше да има румънска, турска АЕЦ,щяха да внасят от нас.А само от Соди Девня- втори в света по производство и експорт на тежки торове ( пак демократите го продадо

    Коментиран от #105

    09:41 10.11.2023

  • 105 СТИГА БЕ

    8 29 Отговор

    До коментар #104 от "За вррвай ми":

    Тошо ни остави 15 000 000 000 $ дългове от западни банки и то без лихвите......

    Коментиран от #174, #215

    09:46 10.11.2023

  • 106 име

    13 10 Отговор
    Честит 10-ти ноември на всички комплексирани бивши партийни членове, неуспяли да се "уредят" нито преди 10-ти, нито след това! Пожелавам ви още дълго да обвиняване обичайните заподозрени - руснаци, комунисти, ДС и други за собствената ви некадърност, крадливост и мързел, поради които сте едно нищо в живота. И дави приседнат бананите дано!

    10:03 10.11.2023

  • 107 Така така

    20 8 Отговор
    Трябваше Живков да обяви военно положение и да смачка крадливите седесари

    Коментиран от #109, #112, #216

    10:20 10.11.2023

  • 108 Рамбо

    11 7 Отговор
    През 1982 година властта в СССР се поема от КГБ. Те решават да овладеят всички сфери на обществения живот. За целта инициираха "промените" в СССР и Източна Европа. В резултат на тях, всичката икономическа, политическа медийна и съдебна влст бяха напълно овладяни от представители на КГБ. В България те се представляват от ДпС. Реално промените у нас завършиха преди 23 години, когато ДпС овладяха всичко. Това се доказа като устойчив модел на управляение, който напълно успешно функционира от тогава насам.

    Коментиран от #113

    10:23 10.11.2023

  • 109 име

    17 2 Отговор

    До коментар #107 от "Така така":

    СДС-арите са членове на БКП.

    Коментиран от #111

    10:26 10.11.2023

  • 110 Така така

    22 10 Отговор

    До коментар #24 от "Вервай си":

    Дългове нямаше бе лъжец и ахме давземаме повече от дълга от други държави. Я сравни неговия със сегашния гнурец лъжльо типичен демократ

    Коментиран от #114, #118, #123

    10:26 10.11.2023

  • 111 Така така

    8 2 Отговор

    До коментар #109 от "име":

    Да ги бвха дгаьили танковете все ми е тая какви са били и онея по барикадите плсъени макаци

    10:27 10.11.2023

  • 112 НЕ ЗАБРАВЯЙ КВО СТАНА

    8 2 Отговор

    До коментар #107 от "Така така":

    С Чаушеско...

    11:03 10.11.2023

  • 113 КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС

    12 0 Отговор

    До коментар #108 от "Рамбо":

    Да спрат КГБ.

    Коментиран от #179, #217

    11:05 10.11.2023

  • 114 ДА ТИ ГОВОРИ НЕЩО

    9 5 Отговор

    До коментар #110 от "Така така":

    Банки от Парижкия клуб, банки от Лондонския клуб,щатската Сити банк....теглили долари другарите и си траяли.....в името на соца.....

    11:09 10.11.2023

  • 115 Като Фердинанд

    10 1 Отговор

    До коментар #80 от "ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП":

    По върховете на БКП нямаше зд
    рави сили. Един-друг се дебнеха като хиени и взаимно се топяха пред СССР.Цялата върхушка бяха от десетилетия рекрутирани и морално разложени от режима на Тошо. Червената буржоазия съзнателно я създаде Тодор Живков.Тошо измисли института на активните борци и така морално дискредитира социализма. Тошо напълни държавното управление с наследници на бившите буржоа. Старите комунисти бяха убедени, че Тошо е агент на Гешев.След убийството на Горуня Тошо окончателно се разпада и си създадат личен режим като Фердинанд.

    12:32 10.11.2023

  • 116 Тодор Живков - откровения

    14 2 Отговор
    „Знаех, че моите намерения и разговори за оттегляне са дали тласък на задкулисни интриги и борби. Жалко е, че някои нашенски „бабаити” започнаха да търсят чужда помощ. Съветското посолство предприе усилени разговори с членове и кандидат-членове на Политбюро. Още тогава разполагах с информация за обработването на хора, от чийто глас зависеше избора на бъдещия приемник за поста на първи партиен и държавен ръководител.

    Знаех, че съветският избор за Петър Младенов съвсем не е най-подходящият вариант за България. Той беше неподготвен, откъснат от кадрите, лековат... при други условия за всички интриги и опити да се натрапи един или друг неподходящ ръководител не бих се поколебал да реагирам по подобаващ начин. Винаги съм отстоявал позицията, че кадровите въпроси трябва да се решават в София, а не в Москва.”

    12:33 10.11.2023

  • 117 Лилов съм

    9 2 Отговор
    Александър Лилов посочва:
    „Наивно е да се смята, че както в България, така и в другите европейски социалистически страни можеше в условията на Варшавския договор и СИВ да се предприемат сериозни политически промени без консултации с Москва, още по-малко – против Москва. Несериозно е да се отричат консултациите с Москва, активността на съветския посланик в подготовката на 10 ноември 1989 – неговите неколкократни срещи с Живков”.

    Тогавашният съветски посланик в България Виктор Шарапов по-късно ще потвърди ролята на Москва:

    „СССР действително изигра определена роля в събитията от 1989… Тогава Съветският съюз само даде пример за демократично преустройство… Ние приехме с удовлетворение промените”.

    12:33 10.11.2023

  • 118 как така нямаше дългове?

    9 11 Отговор

    До коментар #110 от "Така така":

    Под непосилното бреме на тоталната задлъжнялост на НРБ към западните банки Коларов информира генералния секретар на БКП, че „е прието за нормално плащанията за основния дълг и за лихвите на една страна да не надхвърлят 25 на сто от общите ѝ валутни постъпления. У нас те са повече от 100 на сто.” Тодор Живков обаче отказва да приеме истината и вкарва страната в нови огромни дългове, за да остане на власт и да продължи да поддържа илюзията на „развития социализъм”. Към края на 1989 г. режимът на Живков и БКП натрупва близо 11 млрд. долара външен дълг.

    Новият генерален секретар на БКП Петър Младенов, който наследява през ноември 1989 г. Живков, също верен човек на Кремъл, знае истината за тежкото икономическо положение. Той обаче не го разкрива пред българския народ, а го споделя само пред ръководството на МВР и Държавна сигурност в края на ноември 1989 г., като заявява, че управлението на Тодор Живков е довело страната до „просешка тояга”, а „картината в икономиката е потресаваща”.

    12:38 10.11.2023

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Много яко...

    21 1 Отговор
    Само не разбирам що не внасят вече кубински портокали?

    13:31 10.11.2023

  • 121 94 набор

    16 7 Отговор
    Ех баи Тошо баи Тошо казват че по твое време не било чак толкова лошо

    19:24 10.11.2023

  • 122 България мрази русия

    9 22 Отговор
    Най-хубавата дата за България ! Падането на 45 годишното комунистическо руско робство е един щастлив ден за родината ни.Това,което соца ни нанесе като щета за 45 години,няма да можем да го оправим и след 100 години

    00:08 12.11.2023

  • 123 факти

    8 14 Отговор

    До коментар #110 от "Така така":

    А,че за 45 години долните комунисти успяха да фалират България 3 пъти го премълчаваш нали продажник

    00:09 12.11.2023

  • 124 Всеки

    19 0 Отговор

    До коментар #7 от "Равносметка":

    Може да краде ,но не всеки може да управлява

    03:31 10.11.2024

  • 125 Джери

    10 1 Отговор
    А тоз статия стар бе от миналото година

    Коментиран от #129

    03:52 10.11.2024

  • 126 ЕДГАР КЕЙСИ

    12 2 Отговор
    ДОКАТО Т.Ж. ЗА ВРЕМЕТО СИ БЕШЕ ДОНЯКЪДЕ И "ДОБРЯК" .................. ТО В МИСТЪР КЕШ ВИЖДАМЕ ...................... ZЛОБЕН И ОТМЪСТИТЕЛЕН СТАЛИНИСТ , КОЙТО В .................... ИМЕТО НА ШПИОНАЖ , КГБ И "КЕШ" .................. БИ ПРОДАЛ И МАЙКА СИ В РОБСТВО ................... ФАКТ !

    04:02 10.11.2024

  • 127 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    21 3 Отговор
    Единственото хубаво нещо за мен лично е това, че точно на завършването ми на ВМЕИ-Варна отмениха държавния изпит по марксизъм ленинизъм! Той беше задължителен за всички висшисти в страната. Всичко останало е хаос, разруха, инфлация, безвремие, мутри, бездуховност, олигарси, мафиоти, извращения, Шиши, Боко, държавата изчезна!

    04:06 10.11.2024

  • 128 Така Така

    20 7 Отговор
    С идването на Горбачов,започна началото на края на красивият живот и добрите хора. Върна се отново мракобесният капитализъм егати и перестройката на този платен агент на ми 6

    Коментиран от #138

    04:10 10.11.2024

  • 129 Томи

    18 1 Отговор

    До коментар #125 от "Джери":

    Прав си...вж.последното изречение...Не са си направили труда да подменят дори и броя на годините и да напишат 35 вместо 34 г.

    04:11 10.11.2024

  • 130 Коко

    17 3 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха":

    И фалита продължава 35 години?!

    04:17 10.11.2024

  • 131 ЩЕ ГО ТЪРСИТЕ БАЙ СИ ТОШО

    20 7 Отговор
    ПАМЕТНИК НА БАЙ ТОШО ДА НАПРАВИТЕ

    ВТОРИ ЗЛАТЕН ВЕК ЩЕ ПИШЕ ВЪВ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ СЛЕД ГОДИНИ

    6 АТОМНИ РЕАКТОРА ВИ НАПРАВИ ВИЕ ГИ УНИЩОЖИТЕ СЯ РЕВЕТЕ ЧЕ НЯМА ТОК

    Коментиран от #193

    04:19 10.11.2024

  • 132 Европеец

    19 11 Отговор

    До коментар #1 от "БКП":

    Заглавието кърти, но е вярно..... Къде отидоха халбите на българските демократите че свали Тодор Живков..... Преврат от най-близките саратници на Тодор Живков, изпълняващи заръката на белязания руснак продал се на западните разузнавателни служби, за една вила в Германия..... това е истината .... Всички български превратаджии умряха в презрение, затова че след тяхното пъклено дело държавността в България се срина... 45 години съзидателно строене на съвременна България бяха унищожени от българските национални предатели Андрей Луканов и Петър Младенов..... Тия 45 години бяха втори златен век на България..... Сегашните 35 години е лутане в безпътица.... След 10 години ще може да оценим кои 45 години бяха разцвета на България..... Според мен безпорно ще избира 45 години социализъм пред 45 години демокрация.....

    Коментиран от #228

    04:49 10.11.2024

  • 133 Европеец

    19 9 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Съгласен съм 10 ноември е трагична дата, наистина тогава държавността изчезна от България..... Ако сега направя равносметка с пълно право мога да кажа 45 години възход и благополучие народа/35 години разруха и мизерия за по-голяма част от българския народ...

    04:57 10.11.2024

  • 134 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Буташ къща -правиш колиба":

    Ника ти е много показателен за това което се случи в България....

    05:05 10.11.2024

  • 135 Укр@инската посланичка

    12 6 Отговор
    Радвайте се че не отнесохме шамарите като незалежная.
    Ние си разсипахме държавата за банани, укрите просто я затриха за 30 години ,,демокрация,,
    Това са ,,партньорите,, ни, който има мозък сам ще види разликата. Който няма - да види незалежная. Ако още я има. Че американците им казаха ,,оправяйте се,,

    05:13 10.11.2024

  • 136 Р Г В

    6 2 Отговор
    Моля в този свят за много сънародници
    ден един " велик " българин да публикува
    снимката си с бившия първи както напра-
    ви с А.Д. и Д.Т наскоро. Велика е мисълта
    и в днешно време на др. Т. Ж. / да си пр..ст
    е допустимо но да се правиш на по пр..ст.
    е немислимо изказана на среща с активи-
    сти на БКП.

    06:09 10.11.2024

  • 137 Никой не защити бай Тошо.

    16 0 Отговор
    Другарите комунисти избягаха от него като дявол от тамян.

    06:24 10.11.2024

  • 138 Къде бяха ЗДРАВИТЕ сили в КПСС

    10 1 Отговор

    До коментар #128 от "Така Така":

    Да спрат Горбачов.

    06:26 10.11.2024

  • 139 Защо народа не защити

    14 3 Отговор
    Любимеца си Тошо от преврата на комунистите....

    06:27 10.11.2024

  • 140 Социализма е обречено общество

    9 12 Отговор
    Къде по света има социализъм....освен в Северна Корея...

    Коментиран от #164

    06:29 10.11.2024

  • 141 Тъп

    10 15 Отговор

    До коментар #6 от "КАНАФКИТЕ ПОКРАЙ ПЪТИЩАТА":

    Ако те върнат 35 години назад, да се наредиш за хляб, после за месо, друга песен ще запееш

    Коментиран от #161

    06:30 10.11.2024

  • 142 Ва прос

    6 0 Отговор
    Защо демокрадската държава скри от социалните мрежи цялата официална статистика за 50 годишен период на социализма? Не че и без нея хората се ориентират правилно, ама е добре някой архивар, историчар и пр. да ни обясни, щото без цифри няма правилни оценки. Морала отделно.

    06:33 10.11.2024

  • 143 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ТВА КОЕТО ЗАПОЧНА КАТО СОЦИАЛИЗЪМ
    ПРИ ЯШАР ТОДОР ЖИВКОВ КОБУРГОТАТА
    СЕ ИЗРОДИ В ЦАРИЗЪМ
    .....
    ПЪРВИТЕ ( ЧЕСТНИТЕ ) ПАДНАХА В КЪРВИ , ПОСЛЕДНИТЕ (НОМЕНКЛАТУРАТА) СТАНАХА ПЪРВИ

    06:39 10.11.2024

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Баба Кина

    19 0 Отговор
    Бай Тодар беше издокаран от свои. Същите да могат да запазят себе си, децата и внуците. Децата им се писаха демократи, а внуците либерал- демократи. Чудна градация.

    07:05 10.11.2024

  • 146 Бай Тоше си

    13 7 Отговор
    остава класи над днешните. Много ресурс се вкара да плюят по него и докато течеше освиркването и отричането разни "другаре" се възползваха. Не трябваше да продължаваме с лошите практики (уравниловка, забрани за излизане, подмазване на единствено правата линия вместо свобода на словото) , но и не биваше да рушим, и продаваме евтино построеното през соца.
    Вина имаме всички, но в голяма степен медиите, които създаваха ореол на хора, които нямаха бъкел държавно мислене. И днеска ще покудкудякат от възторг.

    07:05 10.11.2024

  • 147 Гай Турий

    20 6 Отговор
    Тая дата ще се окаже черна страница в целокупната история на Дунавска България. Т.н. демокрация се оказа измамна химера, чрез новоизлюпили се безмозъчни национални предатели докарала ни васалитет от най-хищната клика на световните рептили. 35 години рушат ли рушат и грабят от нашия намаляващ народ. Кое му е доброто, когато за тези години държавата ни се е стопила с 30 %?! Тровят ни с ГМО, скарват ни с братски народ, пресушават страната ни с измами и безразличие, бетонират природата ни от вакханална лакомия и правна безпризорност... Вече не сме държава и племе, а обор от взаимно мразещи се хора. Всичко читаво и хубаво изтече при сатаните безплатно и без капка компенсации, чутовен грабеж на народ.

    Коментиран от #149, #156

    07:22 10.11.2024

  • 148 Гошо

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "гост":

    Да го гледат цяла година и накрая някой ци.га.нuн да им го открадне ли? Защото в демократична България така.

    07:32 10.11.2024

  • 149 БСП милиардерите

    9 1 Отговор

    До коментар #147 от "Гай Турий":

    Ние приватизираме всичко построено от българския народ, обрахме спестяванията на народните маси, от отявлени комунисти и партийни секретари станахме върли капиталисти. Фалирахме държавните предприятия и ги разпродадохме. Станахме за нула време милиардери.

    07:42 10.11.2024

  • 150 Щом обичахте толкова много Тошо

    10 0 Отговор
    Защо не излязохте да го защити, а го оставихте в хищните ръце на комунистите, да се разправят безмилостно на него.

    Коментиран от #160

    07:46 10.11.2024

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Чоко.

    11 0 Отговор
    Tтоя цървул не може ли да смята .35 год от преврата ,и Бай Тошо беше Главен секретар на БКП ,от 1962ра ,или 27 год.Така или иначе ,дърти комунисти станаха капиталисти .Като Б.Б, например.или сСпас Гърнето.Вде пак има някакъв такт и чувство за само самостхранение в тия ,В КПетков ,няма нищо.празно е хюмнето.

    07:49 10.11.2024

  • 153 Чоко.

    6 4 Отговор
    България е стадо овце.Трябват кочове .за да ги водят.

    07:51 10.11.2024

  • 154 Чоко.

    10 4 Отговор
    Бай Тошо ,направи проекти които много държави могат само да си мечтаят.Даже и не го осъдиха .Няма за какво .А трябва да осъдят Костов ,Желев ,Димитров ,за злоупотреба с власт .и финансови машинации,разсипия на държавно имущество.

    07:54 10.11.2024

  • 155 В ретроспекция

    9 0 Отговор
    Цветна революция и началото на края.

    07:57 10.11.2024

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Мунчо

    12 4 Отговор
    Лека му пръст на бай Тошо обичаше България създаде силна държава.

    08:02 10.11.2024

  • 158 Металика

    7 7 Отговор
    Другарите от партията подаряваха и по един автомобил на младите съпруг и съпруга,а на първото дете осигуряваха вноска за кола и детско автомобилче с акумулатор,че като поотрасне да се забавлява и придобие шофьорски умения.Така партията се грижеше да имат старт в живота бъдещите строители на комунизЪма,под мъдрост ръководство на партията и първият ни държавен и партиен ръководител,другарят Тодор Живков!
    Да не забравяме и приноса на другарят Добри Терпешев,закърмен с идеите на Марксизма Ленинизма участва в саботажи и убийства на враговете на братска Русия.Поради преследване от омразните монархо фашисти, другарят Терпешев двукратно е залавян и осъждан на смърт,но успява да избяга.Така от всеотдайната борба,и въпреки липса на време,другарят Терпешев успява да завърши начално образование,което му бе достатъчно да стане министър на промишленоста.Другарят Тодор Живков в землянката се подготви и придоби основно образование. Така с добре подготвените кадри партията поведе народа към висините на комунизЪма,както казваше Правешкия идиот,който сътвори три национални катастрофи!

    08:19 10.11.2024

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Не е ли ясно

    7 4 Отговор

    До коментар #150 от "Щом обичахте толкова много Тошо":

    Щото толкова много го обичахме, че като чухме, че са го изритали, тихичко се питахме "ама дали е вярно", защото не всеки беше чул и видял по радиото и телевизията и да не се озовем в районното. После поздравът беше "Падна тошо тиквата". Бях на 34, а тука некъв набор 94 бил чувал, че "при тошо не било толкова лошо".

    08:27 10.11.2024

  • 161 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #141 от "Тъп":

    Бай Тошо беше и той точно 35 г. на власт! Дайте в някоя медия статистика за построеното в България за 35 години по негово време и за 35 години "демокрация" - пътища, инфраструктура, пристанища, университети, училища, детски градини, язовири, заводи, електроцентрали, театри, музеи, стадиони, спортни зали, жилищни комплекси... Дайте реални данни, а не лакърдии от шипковия храст!

    Коментиран от #163

    08:31 10.11.2024

  • 162 Бай Тошо си остана правешкия хитрец.

    6 6 Отговор
    Магистрали направи до Пловдив и Правец, родното му място. Заля България с панелки, с димящи комини на нерентабилни предприятия а дефицита на хранителни стоки и опашките по магазините бяха запазена марка за Тошовия социализъм.....чакахме за телевизор с месеци, за кола с години, за жилище ...десетилетия докато ни излезат лихвоточките....Никой от комунистите не казва за същия период КАКВО СЕ ПОСТРОИ НА ЗАПАД...

    08:34 10.11.2024

  • 163 Дайте данни за същия период

    6 4 Отговор

    До коментар #161 от "Гост":

    КАКВО СЕ ПОСТРОИ НА ЗАПАД.....

    Коментиран от #166

    08:36 10.11.2024

  • 164 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #140 от "Социализма е обречено общество":

    Отгвор - в Китай, Куба и Виетнам! Куба е изолирана от света, благодарение на санкциите на Кравария и нъпреки тово по-добре от Хаити и половината Латинска Америка, все краварски протекторати! Китай е водеща икономика в света, Виетнам в Азия! В Скандивските страни в момента е повече социализъм, отколкото у нас през 80-те, а в ЕС повече диктатура, отколкото на БКП!

    Коментиран от #167

    08:37 10.11.2024

  • 165 ЗАЩО НАРОДНИТЕ МАСИ

    5 0 Отговор
    Не защитиха своя вожд и любимец Живков, направил толкова много за тях, а го оставиха в ръцете на неговите "другари" комунисти да го вкарат в кауша.

    08:39 10.11.2024

  • 166 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #163 от "Дайте данни за същия период":

    Хайде, давай! Ама базата ти за сравнение да е построеното на запад и тук преди 45-та година!
    Между другото в Гърция са още с дървени електрически стълбове...

    Коментиран от #171

    08:40 10.11.2024

  • 167 Къв комунизъм в Китай и Виетнам....

    5 0 Отговор

    До коментар #164 от "Гост":

    Там е фрашкано с милионери /бивши и сегашни комунисти/ и останалите работещи за тях....и в двете държави има частни предприятия и бизнеси....какво социализъм е това....В Северна Корея има социализъм....

    Коментиран от #170

    08:43 10.11.2024

  • 168 Гост

    6 4 Отговор
    Още сигурно живееш в панелка, построена от тогава! Аз също и да - доста по-здрава и солидна конструкция е от съвременните картонени маломерни блокчета, предпочитам си панелката! Близо 90 процента от всички днешни асфалтирани пътища са построени по живково време, така че не се излагай! Дега опашки няма по вагазините, но гмо и ментета - бол....

    Коментиран от #176

    08:45 10.11.2024

  • 169 Ха ха ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #89 от "ВИНАГИ СЪМ СЕ ПИТАЛ":

    Защото системата бе предадена от вътре. Белязаният плешивец, с жена хазарка бе купен за шепа семки, заедно със съратниците си, (повечето съплеменници на раиса), грижливо, мазно, постепенно от съплеменнците си от запада, собственици на банките и наднационалните корпорации. Станаха олигарси, контролирани от така наречения запад. А плешль0 от цар, батюшка, рекламираше пици. Ега ти падението! С две думи вътрешно предателство. Най - често срещаната диагноза.

    Коментиран от #172

    08:47 10.11.2024

  • 170 Гост

    0 4 Отговор

    До коментар #167 от "Къв комунизъм в Китай и Виетнам....":

    Те такъв - уппавляват комунистическа и съответно социалистическа партия от десетилетия! Други въпроси!?

    Коментиран от #173

    08:47 10.11.2024

  • 171 ВСВ почти срина западна европа

    5 5 Отговор

    До коментар #166 от "Гост":

    До 1990г къде бяха ФРГ, НИДЕРЛАНДИЯ, БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ДРУГИ.....имаха всичко...магистрали, машиностроене, театри, стадиони...магазини пълни и портфейли пълни.....Западняците обикаляха света, а ние бяхме затворени в "кошарата" от другарите комунисти....да не идем на Запад, да видим как живее "другият свят"

    Коментиран от #175

    08:48 10.11.2024

  • 172 ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС

    5 1 Отговор

    До коментар #169 от "Ха ха ха ха":

    Да озаптят "белязания плешивец"...явно и те не вярваха в соца и комунизма

    Коментиран от #194

    08:49 10.11.2024

  • 173 То и във Франция управляваха социалисти

    7 3 Отговор

    До коментар #170 от "Гост":

    Остава да кажеш че Франция е социалистическа....да не верваш ....същото бе в Гърция, Португалия и други държави....социализъм има там, ДЕТО НЯМА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО....а Китай е толкова социалистически, колкото аз съм ...космонавт.

    08:53 10.11.2024

  • 174 С нещо

    5 2 Отговор

    До коментар #105 от "СТИГА БЕ":

    да подкрепиш голословията си? Озапти се малко. Това може да го изтърси и вярва дете от детската градина. А сегашните крадци по колко милиарда заеми дръпнаха и къде отидоха? Ще ги изплащат и внуците ни, ако останем като народ и държава.

    Коментиран от #178

    08:56 10.11.2024

  • 175 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #171 от "ВСВ почти срина западна европа":

    Мнооого филми гледаш! Да и между другото и тук стадионите бяха пълни и нямаше ексцесии по тях! И от време на време биехме с националния отбор или клубните отбори от "великите" западни страни, а сега....

    Коментиран от #177

    08:56 10.11.2024

  • 176 Стига бе......панелките са за бачкаторит

    3 3 Отговор

    До коментар #168 от "Гост":

    Добре че някой от тях ги санират, че да придобият "човешки" вид...за пътищата...един друг управляващ направи магистралите от Пловдив, до Бургас, до Капитан Андреево, от София до Кулата /без тунела /и то само за десетина години....що се отнася за храните с ГМО....ядем ги всички, но никой не се е оплакала че магазините са празни и има опашки....

    08:58 10.11.2024

  • 177 Ти май не гледаш телевизия.....

    5 2 Отговор

    До коментар #175 от "Гост":

    Сравни ЗАПАДНИТЕ СТАДИОНИ С НАШИТЕ гробарски такива....а за футбола да не говорим...станахме четвърти в света, след като почти всички наши национали играеха на....ЗАПАД.

    Коментиран от #214

    09:00 10.11.2024

  • 178 Могат...крадат милиарди

    5 1 Отговор

    До коментар #174 от "С нещо":

    Все БИВШИ КОМУНИСТИ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ.....щом го позволяваме....

    09:02 10.11.2024

  • 179 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":

    Никъде, там си бяха, но са били купени с лъскави обещания най - вече. Просто измамени. Той и Путин в началото им се връзваше и искаше да ги приемат в нато. После разбра, че всичко е фарс и смени стратегията си. "Онея" се опияниха и самозабравиха от постигнатото, и го удариха през просото, което сега им изяжда главата.

    Коментиран от #183

    09:04 10.11.2024

  • 180 Буха ха

    7 1 Отговор
    "34 години от 10 ноември 1989 г. България продължава да е разделена..."

    Колко години са от 1989 до 2024? Питам за един ПрЕател

    09:05 10.11.2024

  • 181 Скоров

    7 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ако разбираш":

    Липсва гарантираното изкупуване на продукция от производител. За това вече малцина отглеждат животни и земеделски култури . На оцеляване и който издържи. Но масовост няма . Няма и да има в това неравно състезание наречено "Убий дребния " . Хипермакета изкупува евтино , отлага плащането , слага надценка висока и във времето до плащането и ако стоката застои ти продава с "промоция" ,но ВИнаги с печалба за него .Данъците му къде отиват е друг въпрос . А този с изкупената евтино от единствения предлагащ цена зарязва производството . Няма вече 1 милион глави рогат добитък в страната . От поне 5 години няма. А зърнарите направо се оляха с постоянно вдигане на цени за щяло и нещяло , а от там идва и фуража за животни който те сега набутват като брашно в хляба на хората. За старите времена всеизвестно бе ,че най-хубавите стоки всекидневно излитаха за СССР , с влакови композиции или с кораби . Там бе най-хубавото вино и луканки и мезета. И децата на изпращащите ги ,докато решиха да окрадат за себе си всичко и децата вече да са в Гнилия капитализъм . Да се научат и те как се краде законно.

    09:07 10.11.2024

  • 182 Подлизурковците на бай Тошо

    6 1 Отговор
    Дето ги хранеше, раздаваше им апартаменти, коли и други благинки го оставиха да гние в кауша. НАРОДА НЕ ЗАЩИТИ СВОЯ ЛЮБИМЕЦ,....СКРИ СЕ, СНИШИ СЕ, ЗАТРАЯ СИ, ДАЖЕ ИЗЛЕЗЕ НА УЛИЦАТА ДА ПРАЗНУВА ПАДАНЕТО НА ТОШО.....

    09:08 10.11.2024

  • 183 Стига бе....

    4 1 Отговор

    До коментар #179 от "Ха ха ха ха":

    ЧЕ КВИ ЗДРАВИ СИЛИ СА НА КПСС, ЩОМ ПОЗВОЛЯВАТ ГНИЛИЯТ ЗАПАД ДА ГИ КУПИ....Та нали СССР бе силна и развита държава, как така ще ги купят......просто и те не вярваха в бъдещето на социализма....

    Коментиран от #197

    09:11 10.11.2024

  • 184 Радо

    9 2 Отговор
    След само още 10г. ще можем пак да излезем на площадите и да викаме "45 години стигат!!".

    09:12 10.11.2024

  • 185 СВАЛИХА ТОДОР

    9 1 Отговор
    И МОНТИРАХА ........ ОЩЕ ПО ТЪПИЯ БОКО !

    Коментиран от #188

    09:18 10.11.2024

  • 186 Колко ли МИЛИАРДИ ЛЕВА НАРОДНА ПАРА

    4 3 Отговор
    Отидоха за конгреси, конференции, пленуми, паметници за възхвала на комунистите и Тошо.....с народна пара се градеше имиджа на социализма и комунизма, който така и не дочакахме. Иначе обещания за светлото ни бъдеще валяха отвсякъде, но бъдещето бе светло за комунистическата номенклатура и нейните поддръжници, подкрепяни усърдно от БКП.

    09:20 10.11.2024

  • 187 ПРАВ БЕШЕ ТИКВОЧА ,

    3 1 Отговор
    ЧЕ ЩЕ УПРАВЛЯВА ДО 2037 ГОДИНА , ПО НЕГОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ !

    09:21 10.11.2024

  • 188 Преди Боко бяха още по

    3 2 Отговор

    До коментар #185 от "СВАЛИХА ТОДОР":

    Тъпите Луканов, Виденов, Станишев.....ама айде....

    09:21 10.11.2024

  • 189 ИЗКАЗВАНЕ НА ТОШО

    4 2 Отговор
    СоциализЪма е едно недоносче....

    09:23 10.11.2024

  • 190 Бай Тошо

    3 2 Отговор
    Си бе маша на СССР.....и България си бе подчинение на СССР....и КПСС....днес сме на другия полюс.....НАТО ни брани, ЕС ни храни.

    09:28 10.11.2024

  • 191 ЩО ЛИ НАРОДНИТЕ МАСИ

    3 2 Отговор
    Възхвалявани от бай Тошо, не защитиха своя любимец по време на комунистическия преврат на 10.11.1989г.

    09:30 10.11.2024

  • 192 ДНЕШНИТЕ ,,ОПРАВЛЯВАЩИ"

    5 3 Отговор
    НЕ МОГАТ ДА СТЪПЯТ НА МАЛКОТО ПРЪСТЧЕ НА ПРОСТАКА БАЙ ТОШО !

    09:32 10.11.2024

  • 193 Сдружението

    5 1 Отговор

    До коментар #131 от "ЩЕ ГО ТЪРСИТЕ БАЙ СИ ТОШО":

    Направил нищо лично. Построиха ги хората , ама следва режим на тока . 2 часа има ,два часа няма ,но и по четири нямаше. Закон прокара да нямаш повече от едно имущество недвижимо . Първи комунистите взеха да се развеждат защото имаха и така си запазваха имотите. Бяхме почти 9 милиона защото те убиват на границата ако не са те одобрили да излезеш дори и до източна Германия на екскурзия . Децата почти задължително с автобус до Кишенев, Букурещ ,Одеса и тези на партийците даже да Москва . Глоба за това ,че не си отишъл на манифистация да покажеш любовта към партията -директно от заплатата. Най-голямата заплата в предприятие за проф председател дори и нищо да не разбира от производството ,но следи дали ходят комсомолците и партийците редовно на събрания и дали си плащат членския внос на ръка или директно от премии и награди. Само децата на партийци бяха достойни да станат комсомолци още в шести клас . Другите в седми , осми или изобщо . Но тези "изобщо " са долна класа и отрепки за комунистите и никакъв шанс за реализация в живота . Студент - предимно комунистически деца и малка квота "цигани" . Другите да стоят клас работници. Учи мама да не работиш беше. Ще ръководиш. И ред други комунистически правдини . Разкош от мизерия . А сега е зле защото са още повече партийците от всичките партии на комунистически отрочета. Политиката е най-богатата професия наравно и даже по-долна от най-старата женска професия , но доходна . Олигархията е сотеньора им ,а бияч

    09:33 10.11.2024

  • 194 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #172 от "ЧЕ КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":

    Още ли не си вдянал? Ще ти повторя: Така нареченият "елит" бе купен, а хората бяха измамени с лъстиви приказки и обещания. Като ти чета постовете, все едно и също питаш, без да постараеш да разбереш. Теденциозно и банално. Смени репертоара.

    Коментиран от #196, #198

    09:40 10.11.2024

  • 195 Нищо по добро от демокрацията

    1 1 Отговор
    Не е измислено. Тя е витална от стотици години, въпреки че си има своите кусури....Всички империи управлявани еднолично са в историята.....Същото стана и със СВЕТОВНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ.....на който бай Тошо бе горещ поддръжник.

    09:41 10.11.2024

  • 196 СТИГА БЕ...

    3 0 Отговор

    До коментар #194 от "Ха ха ха ха":

    Кой ша купи ЗДРАВИТЕ СИЛИ НА КПСС....те са "неподкупни".....може ли за разни малки облаги ДА СИ ПРЕДАДЕШ ДЪРЖАВАТА, НАРОДА, ВЯРАТА В СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА.....Да сринеш великия и непобедим СССР.....ДА СРИНЕШ ЕДНА ИМПЕРИЯ..явно "подкупите" са "отворили очите" на СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИ кой строй е по витален и по доходоносен от...социализЪма.....

    Коментиран от #200

    09:46 10.11.2024

  • 197 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #183 от "Стига бе....":

    Така е, съгласен съм. Тази дейност започва още от времето на Хрусчов. Да не забравяме, че западът има традиции в тази област от векове, които надгражда.

    Коментиран от #199

    09:49 10.11.2024

  • 198 ЗАПАДА

    4 1 Отговор

    До коментар #194 от "Ха ха ха ха":

    Икономически разби социализма, без нито един изстрел....комунистите осъзнаха че комунизма е ХИМЕРА, ОПИУМ ЗА НАРОДИТЕ....и набързо се преустроиха във върли капиталисти....чудно, що ли СССР не подкупи западните управляващи и там да стане...СОЦИАЛИЗЪМ.

    09:51 10.11.2024

  • 199 Що ли ХРУШЧОВ

    2 2 Отговор

    До коментар #197 от "Ха ха ха ха":

    Не подкупи ЗАПАДА и там да стане ....социализъм

    Коментиран от #203

    09:52 10.11.2024

  • 200 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "СТИГА БЕ...":

    Сигурен ли си? Няма неподкупни хора. Просто сумата или обещанията трябва да му прозвучат достатъчно еротично. Винаги властта и парите развалят психиката, развращават. Не са за всеки.

    Коментиран от #201, #204

    09:59 10.11.2024

  • 201 С какво ли са подкупили тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #200 от "Ха ха ха ха":

    Здравите сили в КПСС ....та нали СССР си имаше всичко и благините на за здравите сили в КПСС са неограничени.....ти би ли се ОТКАЗАЛ да си господар на СССР, срещу "шепа жълтици"....че то съветските велможи не бяха по бедни от западните капиталисти....проблема е друг...КОМУНИСТИТЕ В СССР РАЗБРАХА, че социалистическата система на управление е грешна, губеща спрямо западната такава....и набързо станаха....капиталисти

    10:04 10.11.2024

  • 202 ЕвроАтнатически лъжи

    4 1 Отговор
    Преврата 10 ноември 1989 г. е на САЩ с техния агент Луканов и американския план Ран-Ът за разгрома и ограбването на България.

    Но всичко ще излезе на яве, когато изгоним колониалистите от страната.
    нали не си мислите, че ще разбераем истината с хиляди чужди-американски войски в Родината.

    Коментиран от #207

    10:05 10.11.2024

  • 203 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #199 от "Що ли ХРУШЧОВ":

    Май не изнасяхме социализъм? А най - голямата грешка на другарите бе, че не поставяха най - подходящия, а нашия. Не може да изтапаниш някой комбайнер, образно казано, начело на държавата. Затова трябва да си роден за такъв, да го имаш таланта и съответното образование, и да изкачваш постепенно йерархията.

    Коментиран от #206

    10:06 10.11.2024

  • 204 Що ли СССР не подкупи Запада

    3 0 Отговор

    До коментар #200 от "Ха ха ха ха":

    И там социализЪм да стане

    10:06 10.11.2024

  • 205 Иван

    2 2 Отговор
    На Тодор Живков клоуна Желев не може и на малкия пръст да стъпи този толкова жалък човечец мислеше че ще промени нещо СДС и Екогласност са пародията на прехода

    Коментиран от #209

    10:08 10.11.2024

  • 206 Как не изнасяхме социализъм бре

    2 0 Отговор

    До коментар #203 от "Ха ха ха ха":

    Искахме, но не можехме, щото бяхме слаби.....изнасяхме го...насилствено...иначе ПОБЕДА НА СОЦИАЛИЗМА В СВЕТОВЕН МАЩАБ.....бе мечтана цел на КОМУНИСТИТЕ...

    Коментиран от #210

    10:10 10.11.2024

  • 207 Как ЗДРАВИТЕ СИЛИ В БКП

    1 0 Отговор

    До коментар #202 от "ЕвроАтнатически лъжи":

    Допуснаха това да стане.....

    10:11 10.11.2024

  • 208 Правешкия хитрец

    4 2 Отговор
    Се навеждаше ударно на съветските другари. Реално квото кажеше СССР, това ставаше в България....а бай Тошо бе проводник на съветските интереси в България, затова се задържа толкова дълго на власт.

    10:14 10.11.2024

  • 209 Квито БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ

    2 0 Отговор

    До коментар #205 от "Иван":

    Такъв и нашият преход.....

    10:15 10.11.2024

  • 210 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #206 от "Как не изнасяхме социализъм бре":

    Прочети разказа на Н. Хайтов "Буковата гаванка". Написан е точно за такива като тебе. Въртиш се в кръг и се повтаряш непрекъснато. Точно като стара, грамофонна плоча.

    Коментиран от #211

    10:17 10.11.2024

  • 211 Дреме ми кво пише хайтов

    3 1 Отговор

    До коментар #210 от "Ха ха ха ха":

    Реалността е друга....съветски танкове изнесоха социализма в източна Европа...насилствено....същото стана навремето в Северна Корея, Виетнам, Никарагуа и други. После в тия страни социализма падна.....що ли????

    10:23 10.11.2024

  • 212 Помним и целувките на Тошо с Брежнев....

    3 1 Отговор
    Уста в уста, сигурно и език са си пускали....ЛГБТ на най високо ниво.

    10:25 10.11.2024

  • 213 Що бай Тошо направи Хемус

    1 0 Отговор
    До Правец и спря.....след Правец не е ли ...България....

    10:27 10.11.2024

  • 214 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #177 от "Ти май не гледаш телевизия.....":

    Ако си роден през 92-ра "мъдрецо", трябва да знаеш, че стадиони са строени и преди да се родиш! Над 95 процента от стадионите в България са строени от 45-та до 89-та години! След това се сещам само за Лудогорец Арена - това са "мащабите" на "демокрацията" ! Та строените на запад стадиони до 89-та година са почти идентични с нашите, а след това, като с Интернет и Смартфон, технологиите напредват, включително конструкциите на стадионите се подобряват! Почти всички съвременни стадиони, по коино гледаш ШЛ /ако въобще гледаш/ са строени или основно ремонтирани след 90-та година, а преди това бяха идентични на нашите! Колкото до футболистите - те и сега играят на запад, но се радват на равен с Люксембург....

    Коментиран от #224

    11:17 10.11.2024

  • 215 Има уикпедия

    0 1 Отговор

    До коментар #105 от "СТИГА БЕ":

    Виж какьв е бил дьлга на Бьлгария ноември 1989 година

    Коментиран от #218

    11:20 10.11.2024

  • 216 Сдс

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Така така":

    Са проект на ДС

    11:22 10.11.2024

  • 217 Одел Военен

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "КЪДЕ БЯХА ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":

    В партията отговаряше за кадрите в службите чрез нея партията кадруваше в службите и армията. Последните години обаче в отдел Военен. започнаха да назначават бивши шефове на служби, които овладяха службите. Това бе изразено осезателно много повече в СССР, отколкото у нас

    Коментиран от #221

    11:29 10.11.2024

  • 218 То и САЩ имат трилионен дълг

    2 0 Отговор

    До коментар #215 от "Има уикпедия":

    Но това не им пречи да са най мощната икономика в света.....що се касае до България.....щом при соца бяхме толкова добре, що дължахме 15 милиарда долара на Запада....

    11:46 10.11.2024

  • 219 Преди тази дата имахме здраво общество и

    0 4 Отговор
    държава! След 34 годинишна фалшифицирана демокрация, нямаме нищо!

    Коментиран от #222, #226

    11:48 10.11.2024

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 И едните и другите са върли комунисти

    2 0 Отговор

    До коментар #217 от "Одел Военен":

    Просто хората осъзнаха че соца и комунизма са загубена кауза....икономически соцлагера се разпадна, под натиска на Запада......

    11:50 10.11.2024

  • 222 Стига бе.......

    3 0 Отговор

    До коментар #219 от "Преди тази дата имахме здраво общество и":

    НАТО ни брани, ЕС ни храни.....такава държава като нас нема..правим квото си искаме, живеем както си искаме, купоните са неспирни, скандалите също....половината трудоспособни не работят а имат повече пари от работещите...ЕС ни дава милиарди.....ама ние не знаем как да ги вземем....магазини пълни,ходиш по целия свят.....кво му е на българина.....даже за нас вече работят авганци, сирийци 8 други такива.....

    11:56 10.11.2024

  • 223 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    Сатирично стихотворение със заглавие: " Новите и старите политици" . Във боички потопени към властта са устремени. Колко много демагози и добри политолози ! Флюгери и куп пиари и всякакви екземпляри - те привидно са критични с доста интереси лични. Лъха доста песимизъм от техния практицизъм. Няма вече родолюбие има само себелюбие . Автор: Георги Илиев Митев. Трето поколение репресиран след 9-ти Септември 1944 г. по политически причини по майчина линия.

    11:59 10.11.2024

  • 224 Стига бе.....

    3 1 Отговор

    До коментар #214 от "Гост":

    Уембли, Камп Ноу, Сантяго Бернабеу, стадионите в Германия, Италия, Нидерландия са строени до 1990година....и са доста по добри от нашия Васил Левски....

    Коментиран от #230

    12:00 10.11.2024

  • 225 Да си чувал нещо

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе в капитализма всичко":

    за затворени граници, вноска за кола, вноска за апартамент и лихвоточки, жителство, открит лист, режим на тока, задължителна казарма, липса на черна и бяла техника, стригане на коса за момчетата, меренето на широчината на крачола на чарлстона и печати по краката на момичетата носещи къси поли, Белене, ученически, студентски и войнишки бригади (ангария), забранената упадъчна западна музика, чупене на грамофонни плочи на границата...? Има и още: Ергенски данък. Ленински съботници, партийни секретари, вечни и несменяеми номенклатурни кадри, АБПКФ със големи привилегии и народни пенсии, КОРЕКОМ пред който само се облизваш и извадил долар отиваш в МВР(биещото сърце на Партията), привилегиите на чужденците пълнещи Албена, Златни пясъци, Русалка, а ти на квартира. Изучаването на история на БКП и КПСС, политикономия и научен комунизъм във ВУЗ и разпределението след завършване като възпитател в някое забутано селце. Изключването от Комсомола и от студентството като следствие. Отнемането на земите и добитъка по селата и ползването им без рента за собствениците...

    13:18 10.11.2024

  • 226 Нямаш нищо?

    5 0 Отговор

    До коментар #219 от "Преди тази дата имахме здраво общество и":

    Не работиш ли, пенсия ли нямаш? Може би си дете или внук на АБПФК? За тях нямаше граници охранявани с кльон и АК-47, можеха да купуват свободно стоки от КОРЕКОМ, имаха големи доходи, заселваха се в големите градове, най-вече в София. Имаха международни паспорти и телефони „Звезда” за директни международни разговори. Имаха специални магазини за дефицитни и най-вече западни стоки(и банани разбира се). За тях не важеше жителството без което обикновеният човек не можеше да си купи апартамент и намери работа. Лекуваха се в чужбина, караха западни коли и т.н. Най им е мъчно обаче, че хората без привилегии им се слагаха по всякакъв начин и им лижеха з-ка. Това е най-голямата привилегия която загубиха.

    Коментиран от #229, #231, #237

    13:24 10.11.2024

  • 227 Желю Желев

    0 0 Отговор
    Преди бях инакомислещ. И сега съм такъв!

    13:39 10.11.2024

  • 228 Ето я икономическата история

    4 0 Отговор

    До коментар #132 от "Европеец":

    на социализЪма: След 9.09.1944г. първо се окрадоха парите, имотите и фабриките на богаташите, а те по лагерите. Парите свършиха и се посегна на пенсионния фонд докато свърши и той. След това следва парична реформа 1951г. от която загубиха тия с повече пари. Това се изконсумира и се взе заем от народа чрез облигации 1952 и 1954г. Тези средства се похарчиха и се посегна на българското село. Взеха се земи, добитък, инвентар и пак се закърпи положението. Следва още една девалвация на българския лев 1962г. и като се оплюска и това бай Тошо започна да внася нефт и да го реекспортира. Руснаците се усетиха, но ние ги снабдявахме със забранени от КОКОМ електронни елементи и ни търпяха до към 1985г. След това взехме заеми от западни банки, не можехме да плащаме и Луканов обяви фалит 1990г. Ето това са постиженията на "социализъма", "едно недоносче" както го нарече Т. Живков.

    Коментиран от #232

    13:40 10.11.2024

  • 229 Така беше

    3 1 Отговор

    До коментар #226 от "Нямаш нищо?":

    И същите тия 80% си искат соца, че и на деца и внуци предават легенди и митове. Той бил слушАл, че тогава всичко било неземен рай. Да тънат в мизерията, докато поумнеят, но не виждам скоро това да стане, щом още въздишат по правешкия хитрец, който даже и не се усети как му скроиха шапката.

    13:52 10.11.2024

  • 230 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #224 от "Стига бе.....":

    Уембли е чисто нов - след 2000 година бутнаха стария! Останалите къщо многократно ремонторани след 90-та година, за разлика от В. Левски, на който основно смениха само седалките и тук/таме поукрепиха! Информирай се преди да драскаш глупости..

    Коментиран от #236

    14:32 10.11.2024

  • 231 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #226 от "Нямаш нищо?":

    Смени плочата - не сме 91-ва година! Вноска за кола, ама караш нова.... до следващата вноска, а не като сега - взимаш "нов" 15-20 годишен таралясник, ама без ред /поне 80 процента от населението/.... Като всеки ден банани, ама гмо!

    14:36 10.11.2024

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Роза

    3 0 Отговор
    Ами нищо не е вечно на тоя свят!Нито Т.Живков можеше да живее вечно и да управлява,нито социализма от съветски тип можеше да съществува вечно и да процъфтява!Най-жалкото е ,че тук стана тотално разграбване на всичко постигнато,докато в другите бивши соцстрани това не се допусна.Затова сега сме толкова изпаднали!

    15:17 10.11.2024

  • 234 Горски

    2 1 Отговор
    По бай Тошово време работа имаше за всеки, независимо от това дали човек е образован или не, почти във всяко село имаше предприятия, училища, заводи, а сега повечето села са заличени, все едно е имало война. Престъпността беше сведена до нула, е естествено и тогава се е крадяло, но нямаше такива показни убийства както сега. Неграмотността също беше сведена до минимум, хората тогава се пенсионираха на по 55, а сега на 65, че и нагоре, здравеопазването беше безплатно, независимо дали имаш осигуровки, а сега хем си осигурен и въпреки всичко доплащаш, тези болници се превърнаха в търговски дружества. Този режим беше извършен насилствено с преврат, айде да не се заблуждаваме. Сред противниците на режима са лекари, учители, инженери, свещеници и много други, които изобщо не са били във властта до 1944. Сред критиците на режима са Георги Марков, убит поп поръчка на ДС и Тодор Живков със съдействието на КГБ, журналиста Георги Заркин, Борис Арсов, Димитър Талев, Цвети Иванов, Райко Алексиев, Никола Петков. За трите фалита на НРБ през 1960, когато Тодор Живков продава 20 тона злато трупано от 1878 - 1944, за фалита през 1977, заради обсесията на управляващите за развиването на тежката промишленост и през 1987. Лагерите за принудителен труд и противници на режима от 1944 - 1962 и откривани и закривани до 1989, цензурата и агентите на Шесто управление на ДС. Опашки за кисело мляко и хляб от 5.00 сутринта, чакане по 10 - 15 години за жилище в панелен блок, 7 - 8 години

    16:00 10.11.2024

  • 235 Даа!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Не е така":

    В подкрепа на поста Ви( поздравления) ще задам само един въпрос към цялата аудитория на сайта.Можете ли,да си представите какво ще последва ,ако примерно нещо се случи така, че да блокират всички електронни джаджи : телефони,компютри само за един месец? АД на Данте! От тотална депресия,психическо разстройство,а някой ще се самоубият.И за съжаление( защото това ще удари жестоко, младото поколение ),по възрастните ,от третата възраст,изобщо няма да го усетят,като края на света.

    16:40 10.11.2024

  • 236 До 1990 година Запада има

    1 0 Отговор

    До коментар #230 от "Гост":

    Много повече и много по добри стадиони отколкото в България. Това ми е мисълта....иначе на запад имат пари...реконструират...

    17:06 10.11.2024

  • 237 Мухаа ха!

    0 0 Отговор

    До коментар #226 от "Нямаш нищо?":

    Телефонната система се нарича" Петолъчка" ,а не " Звезда".А ползваха" петолъчка" като нарицателно за спец връзките на ЦК,МНО,Държавен съвет,и спецслужбите,чието трасе представлява пет лъча от столицата,към останалата част от страната.Не е ползваха за" привилегия" както ти подвеждащо ментриш,а за секретност и недостъпност, на чужди разузнавания до чувствителна информация.Ние бяхме вторите след Кремъл ,който вкарваме паралелно на аналоговите, оптични кабели за такива връзки.Още през 80-те.Който сигурно и днес ги използват определени структури.

    18:37 10.11.2024

  • 238 Бесен Бустанджия

    0 0 Отговор
    В ресторанта до свинарника за няма и 50 стотинки преяждах като попско дете на задушница и изпивах по 5 литра прясна бира, предния ден бутилирана със срок на годност 3 дена!

    Сега няжда ли ви демократичното химично (не е ясно от какво е) гурме? а Спирта как е?

    16:05 11.11.2024

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Горски

    2 0 Отговор
    На Тодор Живков му скроиха шапката едни от най галените му приближени, които умряха в презрение. Ами то БКП си го създадоха. Първи председател М. Бойкикева. После се разхвърлиха в различни партии, а след това младите комсомолски секретари основаха нови. А такива като Дертлиев не можаха да станат президенти. Желю беше първият, който призна Македония. Не виждам много да се е променила дейността и на наследниците на тогавашните "революционери". И до днес основната им задача е да приемат декларации - да даваме оръжие на Украйна, да не даваме пари на руснаците, а на гърците и турците за руската газ, да подпишем на македонците, пък ЕС ще брани интереса ни и други съобразени с националния интерес на друга държава декларации. А Ганьо лежи и пъшка. Само ,че след като СССР ни отряза . Нашият вече снишен политически елит с прилежащите служби за сигурност потърсиха да се продадат на САЩ , и от тогава са под тяхна юрисдикция . Комунягите още 1985г. разбраха,че ще се разтурва седянка и почнаха да се пребоядисват от социалисти на евроатлантисти за да не изтърват лапачката.

    03:25 10.11.2026

  • 241 Глупаците в ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    свалиха бай Тошо, подиграха се с него и заслужено отидоха в канала на историята.

    "Най-умните" се оказаха най-глупави!

    Особено много се отличиха героичният партизански командир на партизанската бригада "Чавдар" - армейски генерал Добри Джуров, който се превърна във военен клетвопрестъпник №1 за Третата Българска държава, както и Пешо танкистът - на който ревизионистичният му и опортюнистки ум му помогна за седесарското прозвище "танкистът".

    03:25 10.11.2026

  • 242 Горски

    2 0 Отговор
    На Тодор Живков му скроиха шапката едни от най галените му приближени, които умряха в презрение. Ами то БКП си го създадоха. Първи председател М. Бойкикева. После се разхвърлиха в различни партии, а след това младите комсомолски секретари основаха нови. А такива като Дертлиев не можаха да станат президенти. Желю беше първият, който призна Македония. Не виждам много да се е променила дейността и на наследниците на тогавашните "революционери". И до днес основната им задача е да приемат декларации - да даваме оръжие на Украйна, да не даваме пари на руснаците, а на гърците и турците за руската газ, да подпишем на македонците, пък ЕС ще брани интереса ни и други съобразени с националния интерес на друга държава декларации. А Ганьо лежи и пъшка. Само ,че след като СССР ни отряза . Нашият вече снишен политически елит с прилежащите служби за сигурност потърсиха да се продадат на САЩ , и от тогава са под тяхна юрисдикция . Комунягите още 1985г. разбраха,че ще се разтурва седянка и почнаха да се пребоядисват от социалисти на евроатлантисти за да не изтърват лапачката.

    03:26 10.11.2026

  • 243 България ще се оправи

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "БКП":

    Когато всички които са носили чавдарски връзки си отидат от този свят. А този момент приближава с всеки изминал ден

    03:31 10.11.2026

  • 244 Горски

    3 0 Отговор
    Черен ден за България. Предатели свалят началника си. Продават себе си и държавата на файкянистан и империалистическия Запад като цяло. Започва погром, разграбване, рушене, бандитска приватизация, криминален произвол, обедняване, опростачване на народа, обедняване, разболяване, унищожаване чрез имиграция на 2,5 милиона млади българи, промяна на съзнанието на цели поколения, изпадане в чуждопоклонничество, отстъпление от традиции и нрави. Вече не сме държава, а васален бандустан, с чужди владетели.

    03:31 10.11.2026

  • 245 Началото на края беше след 1876г

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БКП":

    След тази дата започна българо руско мутренско милиционерско робство продължаващо до днес...ако бг беше по прякото ръководство на Ердоган сега да се процъфтяваща част от турция но нжмаше да има боковци паши маргини домуси шишевци мажовци генерал гоцевци вълко червенковци

    Коментиран от #248

    03:32 10.11.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Питагор Аритметиков

    3 0 Отговор
    УЖАС. Свалили Живков преди 34 години. Този не може да извади две числа.

    03:59 10.11.2026

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

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