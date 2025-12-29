Новини
Поне един загинал при сблъсък на хеликоптери в Ню Джърси ВИДЕО

29 Декември, 2025 07:15, обновена 29 Декември, 2025 06:18 279 0

Има ранен в критично състояние, който е откаран в болница

Поне един загинал при сблъсък на хеликоптери в Ню Джърси ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сблъсък във въздуха на два хеликоптера в Хамънтън, щата Ню Джърси, взе най-малко една жертва, предаде NOVA.

Има ранен в критично състояние, който е откаран в болница, съобщават властите в градчето, разположено на 55 километра югоизточно от Филаделфия.

Полицейското управление на Хамънтън заяви, че е получило сигнал за авиационен инцидент с участието на два хеликоптера в близост до общинското летище на града. Двете машини опитали да кацнат аварийно, но не успели. При сблъсъка си със земята единият от хеликоптерите избухнал в пламъци.

Федералната авиационна администрация на САЩ заяви, че хеликоптер Enstrom F-28A и машина Enstrom 280C са се сблъскали във въздуха близо до летището, като на борда на всеки от тях са били двамата пилоти. Причината за инцидента се изяснява.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
