Поне един загинал при сблъсък на хеликоптери в Ню Джърси ВИДЕО

Сблъсък във въздуха на два хеликоптера в Хамънтън, щата Ню Джърси, взе най-малко една жертва, предаде NOVA.

Има ранен в критично състояние, който е откаран в болница, съобщават властите в градчето, разположено на 55 километра югоизточно от Филаделфия.

Полицейското управление на Хамънтън заяви, че е получило сигнал за авиационен инцидент с участието на два хеликоптера в близост до общинското летище на града. Двете машини опитали да кацнат аварийно, но не успели. При сблъсъка си със земята единият от хеликоптерите избухнал в пламъци.

Федералната авиационна администрация на САЩ заяви, че хеликоптер Enstrom F-28A и машина Enstrom 280C са се сблъскали във въздуха близо до летището, като на борда на всеки от тях са били двамата пилоти. Причината за инцидента се изяснява.