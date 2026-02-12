След стрелбата в училище в Южен Тайланд: Директорката почина от раните си ВИДЕО

Една от жертвите на стрелбата в училище в Хат Яй, Южен Тайланд, е починала от раните си, съобщи Министерството на здравеопазването на кралството.

Според министерството, директорката на училището „е починала на 12 февруари в резултат на раните си и обилна кръвозагуба“.

Вестник „Хаосуд“ съобщи по-рано, че полицията е задържала 18-годишен заподозрян, който е открил огън в училище на 11 февруари и е взел за заложници над 300 ученици и учители.

Министерството на здравеопазването на Тайланд също съобщи, че 14-годишно момиче е било простреляно и откарано в болница за операция.

Друга ученичка е наранила крака си, когато е паднала, опитвайки се да избяга от нападателя.