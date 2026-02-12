Вземете 50% отстъпка за хостинг от

След стрелбата в училище в Южен Тайланд: Директорката почина от раните си ВИДЕО

След стрелбата в училище в Южен Тайланд: Директорката почина от раните си ВИДЕО

12 Февруари, 2026 06:40, обновена 12 Февруари, 2026 06:46 1 019 4

Полицията е задържала 18-годишен заподозрян

След стрелбата в училище в Южен Тайланд: Директорката почина от раните си ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една от жертвите на стрелбата в училище в Хат Яй, Южен Тайланд, е починала от раните си, съобщи Министерството на здравеопазването на кралството.

Според министерството, директорката на училището „е починала на 12 февруари в резултат на раните си и обилна кръвозагуба“.

Вестник „Хаосуд“ съобщи по-рано, че полицията е задържала 18-годишен заподозрян, който е открил огън в училище на 11 февруари и е взел за заложници над 300 ученици и учители.

Министерството на здравеопазването на Тайланд също съобщи, че 14-годишно момиче е било простреляно и откарано в болница за операция.

Друга ученичка е наранила крака си, когато е паднала, опитвайки се да избяга от нападателя.


Тайланд
  • 1 И тия като в Канада

    9 1 Отговор
    транссексуални. ДЕМОНикрация

    Коментиран от #2

    06:52 12.02.2026

  • 2 кок е

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тия като в Канада":

    в рушия

    07:26 12.02.2026

  • 3 Виждате ли?

    1 0 Отговор
    дИмокрацията е заразна. Дано потоп да залее целия им континент, никой да не оцелее в едно със Тръмпоча и сие.

    08:15 12.02.2026

  • 4 Слуга на долара

    1 0 Отговор
    А при нас кога? Нали вече сме поамериканчени, Соросовите пари заливат България с демокрация на високо ниво. Тц тц тц изоставаме от останалите демократични страни с атентати в училищата…

    08:19 12.02.2026