След стрелбата в училище в Южен Тайланд: Директорката почина от раните си ВИДЕО

Една от жертвите на стрелбата в училище в Хат Яй, Южен Тайланд, е починала от раните си, съобщи Министерството на здравеопазването на кралството.
Според министерството, директорката на училището „е починала на 12 февруари в резултат на раните си и обилна кръвозагуба“.
Вестник „Хаосуд“ съобщи по-рано, че полицията е задържала 18-годишен заподозрян, който е открил огън в училище на 11 февруари и е взел за заложници над 300 ученици и учители.
Министерството на здравеопазването на Тайланд също съобщи, че 14-годишно момиче е било простреляно и откарано в болница за операция.
Друга ученичка е наранила крака си, когато е паднала, опитвайки се да избяга от нападателя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тия като в Канада
Коментиран от #2
06:52 12.02.2026
2 кок е
До коментар #1 от "И тия като в Канада":в рушия
07:26 12.02.2026
3 Виждате ли?
08:15 12.02.2026
4 Слуга на долара
08:19 12.02.2026