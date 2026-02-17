Новини
Свят »
Русия »
Нощни експлозии разтърсиха четири украински града
  Тема: Украйна

Нощни експлозии разтърсиха четири украински града

17 Февруари, 2026 05:50, обновена 17 Февруари, 2026 05:54 654 13

  • русия-
  • украйна-
  • нападения-
  • дронове-
  • щети-
  • пострадали

Украйна атакува с дронове Краснодарския край и Казан

Нощни експлозии разтърсиха четири украински града - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха четири града в Украйна, съобщиха местни медии.

„Експлозии бяха чути в Кропивницки“, се казва в репортаж на телевизионния канал „Общественное“.

Още новини от Украйна

Четири експлозии разтърсиха Днепропетровск, три в Одеса и една в Ахтирка.

Часове преди следващия кръг от преговори за мир между Украйна и Русия в Женева, двете страни отново си размениха удари с дронове, предаде ФОКУС.

В Одеса този път дроновете са летели много ниско и не са могли да бъдат засечени от радарите, информира RBK.UA. Повредени са цивилни сгради и инфраструктура, има двама ранени при взрив и пожар в многоетажна сграда.

Украйна пък е изпратила дронове към Краснодарския край на Русия. Съобщава се за взривове и пожари в района на Сочи, Геленджик и Новоросийск.

Местни жители в Казан съобщават за попадение в обект от енергийната инфраструктура в град Казан.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 0 Отговор
    извинете какво е цивилна сграда?

    05:57 17.02.2026

  • 2 СТИГА

    9 1 Отговор
    това лигавене с дронове, удари с Орешник !

    05:58 17.02.2026

  • 3 Българка 😺-Маца

    9 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #6

    05:59 17.02.2026

  • 4 Сочи, Геленджик

    2 5 Отговор
    Хм....Късокракият бункерен генералисимус ще остане без бункери.

    Коментиран от #12

    06:03 17.02.2026

  • 5 Фен

    1 0 Отговор
    Мазохисти, Сър.

    06:08 17.02.2026

  • 6 Омазана ватенка

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българка 😺-Маца":

    Водата така удря,че в "превзетият"Купянск руснаците водят с 27:1 умрели.

    06:10 17.02.2026

  • 7 Българин

    1 3 Отговор
    След като им спряха Старлинк на малоумните руснаци загубите на руске жива сила и техника се увеличи с 200%

    06:13 17.02.2026

  • 8 хихи

    4 1 Отговор
    взрив и пожар в многоетажна сграда. Спа център за натовци дошли на почивка

    06:13 17.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нюуърлдордър

    1 0 Отговор
    "Двете страни" са НАТО и РФ. И едната страна губи. Познайте коя. Американски самолетоносач се е насочил към женевското езеро, за да ускори мирните преговори.

    06:18 17.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сочи, Геленджик":

    Ми той, затова и не се вясва в Украйна вече - или проси из Европа, или се крие в Полша.

    06:24 17.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания