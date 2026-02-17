Нощни експлозии разтърсиха четири украински града

Експлозии разтърсиха четири града в Украйна, съобщиха местни медии.
„Експлозии бяха чути в Кропивницки“, се казва в репортаж на телевизионния канал „Общественное“.
Четири експлозии разтърсиха Днепропетровск, три в Одеса и една в Ахтирка.
Часове преди следващия кръг от преговори за мир между Украйна и Русия в Женева, двете страни отново си размениха удари с дронове, предаде ФОКУС.
В Одеса този път дроновете са летели много ниско и не са могли да бъдат засечени от радарите, информира RBK.UA. Повредени са цивилни сгради и инфраструктура, има двама ранени при взрив и пожар в многоетажна сграда.
Украйна пък е изпратила дронове към Краснодарския край на Русия. Съобщава се за взривове и пожари в района на Сочи, Геленджик и Новоросийск.
Местни жители в Казан съобщават за попадение в обект от енергийната инфраструктура в град Казан.
1 хехе
05:57 17.02.2026
2 СТИГА
05:58 17.02.2026
3 Българка 😺-Маца
Коментиран от #6
05:59 17.02.2026
4 Сочи, Геленджик
Коментиран от #12
06:03 17.02.2026
5 Фен
06:08 17.02.2026
6 Омазана ватенка
До коментар #3 от "Българка 😺-Маца":Водата така удря,че в "превзетият"Купянск руснаците водят с 27:1 умрели.
06:10 17.02.2026
7 Българин
06:13 17.02.2026
8 хихи
06:13 17.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нюуърлдордър
06:18 17.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фен
До коментар #4 от "Сочи, Геленджик":Ми той, затова и не се вясва в Украйна вече - или проси из Европа, или се крие в Полша.
06:24 17.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.