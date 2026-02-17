Новини
Тръмп обвини "некомпетентните демократи" за мащабна екологична катастрофа в река Потомак ВИДЕО

17 Февруари, 2026 05:18, обновена 17 Февруари, 2026 05:24 572 5

Спукване на канализационна линия заплашвало да остави без питейна вода столицата Вашингтон

Тръмп обвини "некомпетентните демократи" за мащабна екологична катастрофа в река Потомак ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

За "мащабна екологична катастрофа", разгръщаща се в щата Мериленд поради спукване на канализационна линия, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Според държавния глава река Потомак в столицата Вашингтон е подложена на замърсяване.

„Поради тежката некомпетентност на местните лидери на Демократическата партия, по-специално губернатора на Мериленд Уес Мур, в река Потомак се разгръща мащабна екологична катастрофа. Поради некомпетентното управление на критични системи за управление на отпадъците от местни и щатски агенции в Мериленд, спукване на канализационна линия доведе до изхвърлянето на милиони галони непречистени отпадъчни води директно в река Потомак“, написа Тръмп в Truth Social.

Той подчерта, че е разпоредил на федералните власти да гарантират защитата на реката и водоснабдяването на Вашингтон. Той заяви, че Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), която в момента е спряна поради частичното спиране на работата на правителството, ще играе ключова роля в реакцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    4 0 Отговор
    компетентния Дончо щеше да сключи сделка с тръбата да не се пука.

    Коментиран от #4

    05:28 17.02.2026

  • 2 кравария

    1 0 Отговор
    изтича в канала!

    05:34 17.02.2026

  • 3 канализационна линия

    0 0 Отговор
    колко изтънчено звучи, може и шоколадов гейзер да и викат

    05:34 17.02.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Ахахха, право в целта! Поздравления за подходящата ирония!!

    05:59 17.02.2026

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор
    Тия май не са идвали на нашто моренце, катастрофи да видят, на тръби да се наситят, на фекалки да се нагледат...... Една тръбица се пукнала и айде веднага катастрофа, ам амоля ви се

    06:24 17.02.2026