Тръмп обвини "некомпетентните демократи" за мащабна екологична катастрофа в река Потомак ВИДЕО

За "мащабна екологична катастрофа", разгръщаща се в щата Мериленд поради спукване на канализационна линия, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Според държавния глава река Потомак в столицата Вашингтон е подложена на замърсяване.
„Поради тежката некомпетентност на местните лидери на Демократическата партия, по-специално губернатора на Мериленд Уес Мур, в река Потомак се разгръща мащабна екологична катастрофа. Поради некомпетентното управление на критични системи за управление на отпадъците от местни и щатски агенции в Мериленд, спукване на канализационна линия доведе до изхвърлянето на милиони галони непречистени отпадъчни води директно в река Потомак“, написа Тръмп в Truth Social.
Той подчерта, че е разпоредил на федералните власти да гарантират защитата на реката и водоснабдяването на Вашингтон. Той заяви, че Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA), която в момента е спряна поради частичното спиране на работата на правителството, ще играе ключова роля в реакцията.
