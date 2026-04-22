Тръмп: Ако вдигнем блокадата, сделката с Иран може да пропадне - те ще печелят по $500 милиона на ден

22 Април, 2026 04:10, обновена 22 Април, 2026 04:26 1 472 20

Пътуването на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс до Исламабад за преговори с Техеран е отложено за неопределено време, съобщи порталът Axios

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че сделка с Иран няма да бъде възможна, ако морската блокада бъде вдигната.

„Иран не иска Ормузкият проток да бъде затворен. Те искат да бъде отворен, за да могат да печелят по 500 милиона долара на ден. Казват, че искат да бъде затворен само защото аз съм го блокирал напълно, така че просто искат да „запазят лицето си“, написа той в Truth Social.

„Но ако направим това, сделката с Иран може никога да не се осъществи“, добави американският лидер.

Часове по-рано Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран, което трябваше да изтече в следващите часове.

Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република. Според Мохамади САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“.

Пътуването на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс до Исламабад за преговори с Иран е отложено за неопределено време, съобщи порталът Axios.

Позовавайки се на неназовани служители и източници, медията пише, че Ванс ще участва в „допълнителни политически срещи“ на 22 април в Белия дом. Специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, също участват в тези срещи. И двамата участваха в първия кръг от лични разговори с представители на иранското ръководство в Исламабад, заедно с Ванс.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства съобщението, че Вашингтон удължава прекратяването на огъня с Иран.

„Генералният секретар приветства обявяването на САЩ за удължаване на прекратяването на огъня. Това е важна стъпка към деескалация и създаване на критично пространство за дипломация и изграждане на доверие между Иран и Съединените щати.“ „Призоваваме всички страни да надграждат този импулс, да се въздържат от действия, които биха могли да подкопаят прекратяването на огъня, и да се включат конструктивно в преговорите за постигане на устойчиво и трайно споразумение“, се казва в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тремп Нобелов Епщайнски

    14 0 Отговор
    Гроздето е кисело.

    04:30 22.04.2026

  • 2 Селянин

    22 0 Отговор
    Всеки един политик, който го държат за топките с компромати, става за посмешище.

    Коментиран от #14

    04:33 22.04.2026

  • 3 Военни престъпления

    21 0 Отговор
    Този бандит да си прави СДЕЛКИ в недвижимостите. Прекалено ограничен е да ръководи щатите.

    04:33 22.04.2026

  • 4 Има ни пак

    22 0 Отговор
    Този отявлен " миротворец" го е страх и много му личи. Голяма беля стори и не знае как да се измъкне.

    04:34 22.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 те и УКРИТЕ тъй са крият

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    В къщите на бабичките КО очакваш от учителите им...

    04:51 22.04.2026

  • 8 чикчирик

    14 0 Отговор
    Ценична пресметливост за още невинно убити ирански дечица !

    05:03 22.04.2026

  • 9 Лост

    9 1 Отговор
    Те щели да печелят 500
    Ако можеше другите които губят много повече да ти направят една мечка щеше друго да приказваш .Ама и този ден може да дойде.

    Коментиран от #10

    05:46 22.04.2026

  • 10 всичко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    което се продава, ще се продава след като е маркирано с числото на дявола...И нищо няма да се продава без негово позволение...ТОи това си го пише в БИБЛИЯТА

    06:10 22.04.2026

  • 11 Мишел

    9 1 Отговор
    САЩ нямат сили и ресурси да спрат износа на нефт от Иран за Китай и Северна Корея. В Персийския залив вече е флотилия китайски военни кораби.

    Коментиран от #17

    06:28 22.04.2026

  • 12 Д-р Ментал

    8 0 Отговор
    Вече никой не взема САЩ на сериозно

    06:36 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    С блокадата май Тръмп ги държи за топките.

    06:58 22.04.2026

  • 15 Стига трили коментари

    0 1 Отговор
    Другари

    06:59 22.04.2026

  • 16 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 8 Отговор
    Ша спретна една военноморска база на пролива. Да държа аятоласите на каишка.

    07:09 22.04.2026

  • 17 Я пъ тоа

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Ква китайска флотилия бре....СИ не смее да мъцне.

    Коментиран от #20

    07:10 22.04.2026

  • 18 Тити

    0 6 Отговор
    Правилно бой по Иранската диктатура

    07:19 22.04.2026

  • 19 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор
    Май блокадата има по силен ефект от бомбандировките.

    07:37 22.04.2026

  • 20 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Я пъ тоа":

    Китай има по- голям, по -модерен и по -мощен военен флот от САЩ и НатО. Китай вече предупреди САЩ, че няма да позволи да му нарушат снабдяването с ирански нефт. САЩ са минали на политиката на "хиляда сто и първото последно китайско предупреждение".

    08:18 22.04.2026