Тръмп: Ако вдигнем блокадата, сделката с Иран може да пропадне - те ще печелят по $500 милиона на ден

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че сделка с Иран няма да бъде възможна, ако морската блокада бъде вдигната.
„Иран не иска Ормузкият проток да бъде затворен. Те искат да бъде отворен, за да могат да печелят по 500 милиона долара на ден. Казват, че искат да бъде затворен само защото аз съм го блокирал напълно, така че просто искат да „запазят лицето си“, написа той в Truth Social.
„Но ако направим това, сделката с Иран може никога да не се осъществи“, добави американският лидер.
Часове по-рано Тръмп обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран, което трябваше да изтече в следващите часове.
Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран, от своя страна заяви, че обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Ислямската република. Според Мохамади САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“.
Пътуването на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс до Исламабад за преговори с Иран е отложено за неопределено време, съобщи порталът Axios.
Позовавайки се на неназовани служители и източници, медията пише, че Ванс ще участва в „допълнителни политически срещи“ на 22 април в Белия дом. Специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, също участват в тези срещи. И двамата участваха в първия кръг от лични разговори с представители на иранското ръководство в Исламабад, заедно с Ванс.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства съобщението, че Вашингтон удължава прекратяването на огъня с Иран.
„Генералният секретар приветства обявяването на САЩ за удължаване на прекратяването на огъня. Това е важна стъпка към деескалация и създаване на критично пространство за дипломация и изграждане на доверие между Иран и Съединените щати.“ „Призоваваме всички страни да надграждат този импулс, да се въздържат от действия, които биха могли да подкопаят прекратяването на огъня, и да се включат конструктивно в преговорите за постигане на устойчиво и трайно споразумение“, се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
