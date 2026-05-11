Европейската комисия (ЕК) очаква да изплати на Киев следващата седмица първия транш от своята програма за военно финансиране в размер на 90 милиарда евро за 2026-2027 г.

Това обяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.

Още новини от Украйна

„Очакваме да изпратим първия транш още следващата седмица“, каза тя, отговаряйки на въпрос на украински журналисти относно сроковете за изплащане на средствата от програмата от 90 милиарда евро.

Влиянието на Русия в европейските страни нараства благодарение на участието ѝ в международни състезания, все едно нищо не се е случило, както и на Венецианското биенале, въпреки натиска от Европейската комисия.

Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.

Европейската комисия съобщи преди това, че е изпратила официални писма до организаторите на Биеналето с искане Русия да бъде изключена от участие. В отговор на отказа ЕК отмени грант от 2 милиона евро за организаторите.

Калас изключи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като преговарящ с Русия, потвърждавайки, че министрите на външните работи на ЕС ще проведат дискусии за евентуални преговори с Русия в края на май.

„Шрьодер е известен лобист на руски компании. Ако стане представител на ЕС, той ще седи и от двете страни на масата“, каза Калас, изключвайки назначаването.

Тя заяви също, че министрите на външните работи на ЕС „ще обсъдят възможността за преговори с Русия в края на май“.

На 8 май излезе информация, че ръководителите на външните министерства на ЕС ще обсъдят „списък с европейски искания към Русия“ за „евентуално начало на преговори“ на неформална среща в Кипър на 26-27 май.