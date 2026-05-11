Брюксел пуска първия транш от €90-те милиарда за Киев следващата седмица
  Тема: Украйна

Брюксел пуска първия транш от €90-те милиарда за Киев следващата седмица

11 Май, 2026 10:03, обновена 11 Май, 2026 10:12 930 89

Кая Калас изключи Герхард Шрьодер като вариант за преговарящ от ЕС с Русия и се оплака от нарастващото влияние на Москва чрез спорта и културата

Марта Кос, Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) очаква да изплати на Киев следващата седмица първия транш от своята програма за военно финансиране в размер на 90 милиарда евро за 2026-2027 г.

Това обяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.

„Очакваме да изпратим първия транш още следващата седмица“, каза тя, отговаряйки на въпрос на украински журналисти относно сроковете за изплащане на средствата от програмата от 90 милиарда евро.

Влиянието на Русия в европейските страни нараства благодарение на участието ѝ в международни състезания, все едно нищо не се е случило, както и на Венецианското биенале, въпреки натиска от Европейската комисия.

Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.

Европейската комисия съобщи преди това, че е изпратила официални писма до организаторите на Биеналето с искане Русия да бъде изключена от участие. В отговор на отказа ЕК отмени грант от 2 милиона евро за организаторите.

Калас изключи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като преговарящ с Русия, потвърждавайки, че министрите на външните работи на ЕС ще проведат дискусии за евентуални преговори с Русия в края на май.

„Шрьодер е известен лобист на руски компании. Ако стане представител на ЕС, той ще седи и от двете страни на масата“, каза Калас, изключвайки назначаването.

Тя заяви също, че министрите на външните работи на ЕС „ще обсъдят възможността за преговори с Русия в края на май“.

На 8 май излезе информация, че ръководителите на външните министерства на ЕС ще обсъдят „списък с европейски искания към Русия“ за „евентуално начало на преговори“ на неформална среща в Кипър на 26-27 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дано

    39 3 Отговор
    Господ ги порази с гръмотевици тези фашисти от ЕС, и другите от Украйна!

    10:14 11.05.2026

  • 4 Перо

    6 39 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #13, #46, #54, #63

    10:15 11.05.2026

  • 5 1488

    6 20 Отговор
    кирилицата и православието
    са портал към русофикация !

    Коментиран от #11, #31

    10:15 11.05.2026

  • 6 Ама те наистина

    35 4 Отговор
    Си мислят, че Русия ще седне да преговаря с Кая,Урсула, Мерц и Макрон, а може би и със Зеленски.

    Коментиран от #70

    10:15 11.05.2026

  • 7 Трол

    26 3 Отговор
    Ще падне купон с тези мангизи.

    10:17 11.05.2026

  • 8 Гост

    31 5 Отговор
    Европа просто се самоубива с тази омраза. Става все по тежко за всички нас обикновенните граждани, когато управлението вижда въображаеми врагове навсякъде и ни лишава от най ценните ни съюзници. Шрьодер е доказано уважаван в Кремъл, няма по подходящ от него.

    Коментиран от #59

    10:19 11.05.2026

  • 9 Радой Ралин

    4 12 Отговор
    Българин всъщност е балканският циганин.


    Не разбирам: защо трябва да се отрича очевидното? ☹️

    10:19 11.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    В събота украинци с маски и железни прътове нападнаха Маршът на Безсмъртния полк в София.Има хора в болница.

    10:19 11.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Грешка

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха ха":

    А случайно да ти идва на акъла, че това са и твои пари !? Или викаш - как мои ? 😀
    Така Путин постига втората си цел - слаба и зависима Европа ! Първата му цел можеше да я постигне за един сезон, ама тя работи прекрасно за втората му цел ! Анадъмо ?
    Печелим само ако се прекрати войната !

    Коментиран от #17

    10:19 11.05.2026

  • 13 Хи хи

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    слава на урките за какво ? Че изгубиха 20% уркотеритории и че плюскат нашите пари ??

    Коментиран от #26

    10:20 11.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стенли

    15 6 Отговор
    Бе то хубаво да ги дадем , но мен ме гложди един въпрос , кой ще ги върне тези милиарди 🤔😕🤑

    Коментиран от #58

    10:21 11.05.2026

  • 16 Смотаняци

    20 5 Отговор
    и кой ще ги плаща тия милиарди, бе? Вие няма с вашите дебели и с нищо незаслужени заплати. Народите ще тормозите още и още... Кво да ме интересува некаква си покрайнина, та да им даваме ние, българите почти 2 милиарда евра? Няколко страни от ЕС се отказват да дават пари, но НЯМАТ против другите да дават, ако са луди! Е, ние ли да сме лудите? Ние тогава ще покриваме и техните части до 90-те милиарда... Нима у нас толкова много всичко е супер добре, та да имаме излишни 2 милаирда (или 4 милаирда лева??)
    Радев, спри веднага тази лудост!!! За кво народа ти гласува такова доверие? Никой, ама никой в България не иска да хвърля такива огромни пари на вятъра! Имаме си достатъчно къде да ги похарчим за нас си!

    Коментиран от #75

    10:21 11.05.2026

  • 17 ха ха ха

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Грешка":

    да. мои пари са. И за едни пари не склонявам глава и достойнство. А ти?
    "За парата за парата
    продава си душата"

    10:22 11.05.2026

  • 18 Ироничен

    18 6 Отговор
    Радвайте се, българи! И наши пари има там. Заслугата е на Желязков и партиите от предишното управление - ГЕРБ, ИТН и БСП( да, БСП) с любезното съдействие на Пеевски и ППДБ.

    10:22 11.05.2026

  • 19 МММММ

    6 12 Отговор
    ЗамирисА ли ви на оркско печено, товарищи русоробета крепостянски!?

    Коментиран от #29

    10:22 11.05.2026

  • 20 Каква радост

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Радой Ралин":

    Парите за оръжие, убийства и терор потеглят към получателя. Всеки европеец трябва да се гордее ...

    Коментиран от #25

    10:22 11.05.2026

  • 21 Тия вече

    11 5 Отговор
    Са толко жалки че не ми се коментира

    10:22 11.05.2026

  • 22 Нищо ново !

    8 6 Отговор
    Брюкселските слугини на Англия , Турция и Израел разпалват войната .

    Коментиран от #32

    10:23 11.05.2026

  • 23 Наркото се нас...../ра

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха ха":

    Тези пари не стигат за връщане на заема от Китай. Натиска е брутален. Мърдане няма

    Коментиран от #28

    10:23 11.05.2026

  • 24 Само един въпрос

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "абе мунчо":

    Къде беше ти, когато шиптарите в бивша Югославия взривяваха църкви и колеха цивилни християни !? Руснацити бяха там !
    По кротко, защото в момента няма с какво да се гордееш !

    Коментиран от #33

    10:24 11.05.2026

  • 25 предимно

    6 11 Отговор

    До коментар #20 от "Каква радост":

    за защита от ракети и дронове... за да не могат русо-фашсистите да избиват жени и деца вечерно време по големите градове. Защото русо-фашиста не се бие на фронта като МЪЖ, а тероризира най-слабите.

    Коментиран от #55

    10:24 11.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зелю

    4 4 Отговор
    ще прибира кинтачдист, а всички останали хевропейци ще си дуът прозните джобове.

    10:24 11.05.2026

  • 28 не само от Китай

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Наркото се нас...../ра":

    ми и от Замунда дори

    Коментиран от #41

    10:24 11.05.2026

  • 29 Лекар

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "МММММ":

    Да , но нищо : Намажи с нещо изгореното , и може да ти размине , натовецо !

    10:25 11.05.2026

  • 30 ЕВРЕИТЕ ПОНАЧАЛО

    11 3 Отговор
    МНОГО ОБИЧАТ ПОДАРЪЦИТЕ И ДАЖЕ НЕ СЧИТАТ ЗА НУЖНО ДА БЛАГОДАРЯТ,А ИСКАТ ОЩЕ И ОЩЕ.

    10:25 11.05.2026

  • 31 Нищо ниво

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Днешната политиката на Европа не се различава много от тази по времето на лудия австрийски нацист с мустачките

    Коментиран от #38

    10:26 11.05.2026

  • 32 Путлер нападна Украйна, бе,

    6 13 Отговор

    До коментар #22 от "Нищо ново !":

    дрисок рЕдък, забрави ли? Много ви къса паметта на крепостните, ама то т така, като имате гюбpe вместо мозък!!!

    10:26 11.05.2026

  • 33 абе мунчо

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Само един въпрос":

    абе що краставицата има 99% вода... я виж за какво говорим и не измествай темата катои повтаряш като папагал едно и също. Виж ми отговора, виж към кой пост е и тогава се включвай.

    10:26 11.05.2026

  • 34 Володимир Зеленски, президент

    7 10 Отговор
    Дякую много.
    Първия Кратер на Червения площад ще стане факт тия дни ☝️

    10:27 11.05.2026

  • 35 копейка с чалма

    8 10 Отговор
    На нас са ни обещали
    бели Лади Електрички
    производство 2056г.

    10:27 11.05.2026

  • 36 баба Меца

    4 3 Отговор
    Адмирации за ИНФЛАЦИЯТА ни от бомби за братоубийства ?!

    10:27 11.05.2026

  • 37 ФАКТ

    9 10 Отговор
    Таз година парада без техника, до година без войници
    ха ха ха ха

    Коментиран от #43, #52, #53

    10:27 11.05.2026

  • 38 Да, дори той, ако да беше побъркан,

    4 10 Отговор

    До коментар #31 от "Нищо ниво":

    разбираше, че най-добрият орк е на концерта на Кобзон!

    10:27 11.05.2026

  • 39 Бравоооо

    6 4 Отговор
    Краставицата и доматите по 10 € .Честито.

    10:27 11.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Може

    5 4 Отговор

    До коментар #28 от "не само от Китай":

    те са просяци. Няма да се учудя.

    Коментиран от #44

    10:28 11.05.2026

  • 42 С какво Ние,

    8 6 Отговор
    Членките страни в съюза сме задължени да обслужваме фашисткия режим в държава, която не е член на ЕС?
    Това е престъпление срещу всеки човек от всяка държава членка!
    Не искам моите пари, с които пламе такса за да сме в този съюз да отиват за каквото и да било извън нуждите на съюзниците!
    Излизане от ЕС, а не лизане.

    Коментиран от #45

    10:28 11.05.2026

  • 43 По-догодина

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "ФАКТ":

    без държава!
    Амин!

    10:28 11.05.2026

  • 44 не само от Китай

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Може":

    ти го оси раш то си мисли че мана вали.

    Коментиран от #47

    10:28 11.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Той наркоса

    6 3 Отговор

    До коментар #44 от "не само от Китай":

    е такъв. Те го бият, той иска още. Те го плюят, той мисли, че дъжда вали.

    10:31 11.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 НЕ НИ СТИГАХА КЛАУС

    1 4 Отговор
    УРСУЛА СЕГА И БАБА МАРТА КОС. ДАВАЙТЕ РАЗПРЕДЕЛЯЙТЕ СИ ТОЙ НАРКОТО Е ЩЕДЪР.

    10:31 11.05.2026

  • 50 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Всчка цена,":

    А ти що не си продадеш апартамент кола и да заминеш на фронта да помагаш на маленкия зеля??? Ти знайш ли как те чакат, урките даже ги завличат от улиците към фронта щото хора трябват!!

    10:31 11.05.2026

  • 51 ООрана държава

    3 4 Отговор
    Зеленото ще ни отръска като брашнян чувал, вдигате ли банкети, урсуланци...

    10:32 11.05.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #37 от "ФАКТ":

    "..Парад без танкове..."

    Парад без танкове е чиста манифестация без банички 😁

    10:33 11.05.2026

  • 53 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "ФАКТ":

    Софийският ли ? Да , очаквано .

    10:33 11.05.2026

  • 54 Герп боклуци

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Млък бе, ние плащаме че да си живуркаш, емигрант, я марш обратно на фронта

    10:33 11.05.2026

  • 55 Щом казваш

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "предимно":

    Защо пишеш русо-фашисти? Сигурно се страхуваш хората да не се замислят и да се сетят от коя европейска цивилизационна нация идва фашизма, кой построи газовите камери, кой правеше сапун от...., кой се беше запътил към Иран(странно съвпадение), и кой продължава тази цивилизована политика до днес... така, че парите вървят по същата линия... те не са спирали. И цяла Европа харчи тези кървави фашистки пари..

    Коментиран от #66

    10:33 11.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Памагите дрОгариии

    4 6 Отговор
    дежурният трол не смогва да пише хвалебствия за матушката, все пише, все ГРУЗ 200 вали. Добро начало, хахахахха

    10:34 11.05.2026

  • 58 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    Ти докато можеш, а после, поробените ти от данъци деца. Ако имаш.

    10:34 11.05.2026

  • 59 Tупан

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Нена Омразата

    Коментиран от #62

    10:35 11.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ха ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха ха":

    Нова златна тоалетна за зелю

    10:36 11.05.2026

  • 62 Освен Нена, нещо за Альона и Маша?

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "Tупан":

    Евтинки са, като всички рускинчета!

    10:37 11.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Бързаци

    8 3 Отговор
    Бързат да си делнат откраднатите от народите милиарди!

    Коментиран от #69

    10:37 11.05.2026

  • 65 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Нема да се крия като тебе":

    Няма да се криеш, ама като ти стъпи руския ботуш знайш ли как ша пищиш ??!!

    10:38 11.05.2026

  • 66 Фашизмът идва от Италия, бе,

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "Щом казваш":

    много сте тъпигиоси крепостните, честно! За 75 години не научихте разликата между фашизъм и нацизъм - и двете властват в Кремъл в момента, може па затова да се бъркате, че не знаете предника ли другото да лижете!!!

    10:38 11.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 някойситам

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "абе мунчо":

    по тази логика и на "вас" бяха насадени от Византия религия и писмеността, не сте измислили нито едното нито второто "вие", а се гордеете реално с това, че бяхте победени и приехте чужди религии и букви. Честито, гоЕм си :Д :Д

    10:39 11.05.2026

  • 69 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    4 3 Отговор

    До коментар #64 от "Бързаци":

    На Путин са 240 милиарда. От тях ша дадат на Украйна да трепат путинисти

    10:41 11.05.2026

  • 70 ЕС няма зор да преговаря.

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ама те наистина":

    Русия иска да спира войната, защото е в безизходица. Путин сам се постави в тази унизителна
    ситуация. Първо беше на килимчето пред Ким, после пред Аятолаха, после пълзеше на килимчето пред Тръмп и сега на килимчето пред ЕС :)))

    10:45 11.05.2026

  • 71 Ники Пънчев

    2 2 Отговор
    Нека трепането на орки продължи!

    10:45 11.05.2026

  • 72 Хардлайнер

    5 2 Отговор
    Кво тана в края на краищата? Европейските и Зеленските санкции стимулират ли икономиката на русия или? Путин що риве против санкциите, не желае ли доброто на русия? А?

    10:46 11.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Опаа ,

    5 4 Отговор
    зеленият шмъркач ще се обзаведе с поредното имение ...

    Коментиран от #77

    10:47 11.05.2026

  • 75 Ами като сте недоволни от войната,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Смотаняци":

    напишете едно писмо на Путин, който я започна и му се скарайте :)))

    Коментиран от #85

    10:49 11.05.2026

  • 76 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    2 1 Отговор
    На Путин, тръгват към Украйна.
    Малей, що оръжия са тия милиарди.

    Коментиран от #84, #89

    10:50 11.05.2026

  • 77 Пико4,

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Опаа ,":

    Ти ли му носиш да шмърка?

    10:53 11.05.2026

  • 78 Хардлайнер

    1 2 Отговор
    Една седмица чакане за мангизи! Путин има време за нови модерни бункери у далечнио восток!

    10:53 11.05.2026

  • 79 хмммм

    1 1 Отговор
    гнусна комунистка. прилича на мъж, ако не си сложи червило на устата.

    Коментиран от #82

    10:55 11.05.2026

  • 80 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    0 1 Отговор
    На Путин са 240 милиарда.
    Требва и ние да дадем повече оръжия на Украйна, за да вземем повече от тия милиарди.

    10:56 11.05.2026

  • 81 гост

    1 1 Отговор
    Европейции запасявайте се със сухари.

    Коментиран от #87

    10:56 11.05.2026

  • 82 Хардлайнер

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "хмммм":

    Откога комунистките станаа гнусни за кoпейкити! Тихо да ни та чуй баща ти путин!

    10:57 11.05.2026

  • 83 Биха шута на Орбан

    0 0 Отговор
    И милиардите към Украйна потекоха.

    11:00 11.05.2026

  • 84 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    мечти,мечтиии 🤣

    11:01 11.05.2026

  • 85 БАНко

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ами като сте недоволни от войната,":

    ПУСНИ СИ НОВИНИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ НАТОВСКИ ТЕЛЕВИЗИИ И ДАНО РАЗБЕРЕШ КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ В ДОНБАС И НОВОРУСИЯ !!!

    11:01 11.05.2026

  • 86 Стига бе

    0 0 Отговор
    Да видим Радев ще оттегли ли българското участие или ще се окаже поредния пудел на Фондерлайната излъгал българите.

    11:01 11.05.2026

  • 87 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "гост":

    Със запорираните авоари по нашите кратуни.

    11:03 11.05.2026

  • 88 Будител

    1 0 Отговор
    Европейският съюз ще си хапе г...за за това което продължава да прави. Налива пари на Зеленски които никога няма да бъдат върнати . При заплахата от пандемия от хантавирус , новият световен ред се бави от войната. Урсулите копнеят за пандемия за да получат свежи милиони
    от комисионни в банковите си сметки.

    11:03 11.05.2026

  • 89 Бъркаш се

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    към уср@йна тръгват твоите пари,тези на децата ти,на внуците ти,че и на пра внуците

    11:03 11.05.2026