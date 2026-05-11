Брюксел пуска първия транш от €90-те милиарда за Киев следващата седмица

Европейската комисия (ЕК) очаква да изплати на Киев следващата седмица първия транш от своята програма за военно финансиране в размер на 90 милиарда евро за 2026-2027 г.
Това обяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.
„Очакваме да изпратим първия транш още следващата седмица“, каза тя, отговаряйки на въпрос на украински журналисти относно сроковете за изплащане на средствата от програмата от 90 милиарда евро.
Влиянието на Русия в европейските страни нараства благодарение на участието ѝ в международни състезания, все едно нищо не се е случило, както и на Венецианското биенале, въпреки натиска от Европейската комисия.
Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас при пристигането си на среща на външните министри на ЕС.
Европейската комисия съобщи преди това, че е изпратила официални писма до организаторите на Биеналето с искане Русия да бъде изключена от участие. В отговор на отказа ЕК отмени грант от 2 милиона евро за организаторите.
Калас изключи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като преговарящ с Русия, потвърждавайки, че министрите на външните работи на ЕС ще проведат дискусии за евентуални преговори с Русия в края на май.
„Шрьодер е известен лобист на руски компании. Ако стане представител на ЕС, той ще седи и от двете страни на масата“, каза Калас, изключвайки назначаването.
Тя заяви също, че министрите на външните работи на ЕС „ще обсъдят възможността за преговори с Русия в края на май“.
На 8 май излезе информация, че ръководителите на външните министерства на ЕС ще обсъдят „списък с европейски искания към Русия“ за „евентуално начало на преговори“ на неформална среща в Кипър на 26-27 май.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Дано
10:14 11.05.2026
4 Перо
Коментиран от #13, #46, #54, #63
10:15 11.05.2026
5 1488
са портал към русофикация !
Коментиран от #11, #31
10:15 11.05.2026
6 Ама те наистина
Коментиран от #70
10:15 11.05.2026
7 Трол
10:17 11.05.2026
8 Гост
Коментиран от #59
10:19 11.05.2026
9 Радой Ралин
Не разбирам: защо трябва да се отрича очевидното? ☹️
10:19 11.05.2026
10 Последния Софиянец
10:19 11.05.2026
12 Грешка
До коментар #2 от "ха ха ха":А случайно да ти идва на акъла, че това са и твои пари !? Или викаш - как мои ? 😀
Така Путин постига втората си цел - слаба и зависима Европа ! Първата му цел можеше да я постигне за един сезон, ама тя работи прекрасно за втората му цел ! Анадъмо ?
Коментиран от #17
10:19 11.05.2026
13 Хи хи
До коментар #4 от "Перо":слава на урките за какво ? Че изгубиха 20% уркотеритории и че плюскат нашите пари ??
Коментиран от #26
10:20 11.05.2026
15 Стенли
Коментиран от #58
10:21 11.05.2026
16 Смотаняци
Радев, спри веднага тази лудост!!! За кво народа ти гласува такова доверие? Никой, ама никой в България не иска да хвърля такива огромни пари на вятъра! Имаме си достатъчно къде да ги похарчим за нас си!
Коментиран от #75
10:21 11.05.2026
17 ха ха ха
До коментар #12 от "Грешка":да. мои пари са. И за едни пари не склонявам глава и достойнство. А ти?
"За парата за парата
продава си душата"
10:22 11.05.2026
18 Ироничен
10:22 11.05.2026
19 МММММ
Коментиран от #29
10:22 11.05.2026
20 Каква радост
До коментар #1 от "Радой Ралин":Парите за оръжие, убийства и терор потеглят към получателя. Всеки европеец трябва да се гордее ...
Коментиран от #25
10:22 11.05.2026
21 Тия вече
10:22 11.05.2026
22 Нищо ново !
Коментиран от #32
10:23 11.05.2026
23 Наркото се нас...../ра
До коментар #2 от "ха ха ха":Тези пари не стигат за връщане на заема от Китай. Натиска е брутален. Мърдане няма
Коментиран от #28
10:23 11.05.2026
24 Само един въпрос
До коментар #11 от "абе мунчо":Къде беше ти, когато шиптарите в бивша Югославия взривяваха църкви и колеха цивилни християни !? Руснацити бяха там !
По кротко, защото в момента няма с какво да се гордееш !
Коментиран от #33
10:24 11.05.2026
25 предимно
До коментар #20 от "Каква радост":за защита от ракети и дронове... за да не могат русо-фашсистите да избиват жени и деца вечерно време по големите градове. Защото русо-фашиста не се бие на фронта като МЪЖ, а тероризира най-слабите.
Коментиран от #55
10:24 11.05.2026
27 Зелю
10:24 11.05.2026
28 не само от Китай
До коментар #23 от "Наркото се нас...../ра":ми и от Замунда дори
Коментиран от #41
10:24 11.05.2026
29 Лекар
До коментар #19 от "МММММ":Да , но нищо : Намажи с нещо изгореното , и може да ти размине , натовецо !
10:25 11.05.2026
30 ЕВРЕИТЕ ПОНАЧАЛО
10:25 11.05.2026
31 Нищо ниво
До коментар #5 от "1488":Днешната политиката на Европа не се различава много от тази по времето на лудия австрийски нацист с мустачките
Коментиран от #38
10:26 11.05.2026
32 Путлер нападна Украйна, бе,
До коментар #22 от "Нищо ново !":дрисок рЕдък, забрави ли? Много ви къса паметта на крепостните, ама то т така, като имате гюбpe вместо мозък!!!
10:26 11.05.2026
33 абе мунчо
До коментар #24 от "Само един въпрос":абе що краставицата има 99% вода... я виж за какво говорим и не измествай темата катои повтаряш като папагал едно и също. Виж ми отговора, виж към кой пост е и тогава се включвай.
10:26 11.05.2026
34 Володимир Зеленски, президент
Първия Кратер на Червения площад ще стане факт тия дни ☝️
10:27 11.05.2026
35 копейка с чалма
бели Лади Електрички
производство 2056г.
10:27 11.05.2026
36 баба Меца
10:27 11.05.2026
37 ФАКТ
ха ха ха ха
Коментиран от #43, #52, #53
10:27 11.05.2026
38 Да, дори той, ако да беше побъркан,
До коментар #31 от "Нищо ниво":разбираше, че най-добрият орк е на концерта на Кобзон!
10:27 11.05.2026
39 Бравоооо
10:27 11.05.2026
41 Може
До коментар #28 от "не само от Китай":те са просяци. Няма да се учудя.
Коментиран от #44
10:28 11.05.2026
42 С какво Ние,
Това е престъпление срещу всеки човек от всяка държава членка!
Не искам моите пари, с които пламе такса за да сме в този съюз да отиват за каквото и да било извън нуждите на съюзниците!
Излизане от ЕС, а не лизане.
Коментиран от #45
10:28 11.05.2026
43 По-догодина
До коментар #37 от "ФАКТ":без държава!
Амин!
10:28 11.05.2026
44 не само от Китай
До коментар #41 от "Може":ти го оси раш то си мисли че мана вали.
Коментиран от #47
10:28 11.05.2026
47 Той наркоса
До коментар #44 от "не само от Китай":е такъв. Те го бият, той иска още. Те го плюят, той мисли, че дъжда вали.
10:31 11.05.2026
49 НЕ НИ СТИГАХА КЛАУС
10:31 11.05.2026
50 Хи хи
До коментар #26 от "Всчка цена,":А ти що не си продадеш апартамент кола и да заминеш на фронта да помагаш на маленкия зеля??? Ти знайш ли как те чакат, урките даже ги завличат от улиците към фронта щото хора трябват!!
10:31 11.05.2026
51 ООрана държава
10:32 11.05.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #37 от "ФАКТ":"..Парад без танкове..."
Парад без танкове е чиста манифестация без банички 😁
10:33 11.05.2026
53 Факти
До коментар #37 от "ФАКТ":Софийският ли ? Да , очаквано .
10:33 11.05.2026
54 Герп боклуци
До коментар #4 от "Перо":Млък бе, ние плащаме че да си живуркаш, емигрант, я марш обратно на фронта
10:33 11.05.2026
55 Щом казваш
До коментар #25 от "предимно":Защо пишеш русо-фашисти? Сигурно се страхуваш хората да не се замислят и да се сетят от коя европейска цивилизационна нация идва фашизма, кой построи газовите камери, кой правеше сапун от...., кой се беше запътил към Иран(странно съвпадение), и кой продължава тази цивилизована политика до днес... така, че парите вървят по същата линия... те не са спирали. И цяла Европа харчи тези кървави фашистки пари..
Коментиран от #66
10:33 11.05.2026
57 Памагите дрОгариии
10:34 11.05.2026
58 Гост
До коментар #15 от "Стенли":Ти докато можеш, а после, поробените ти от данъци деца. Ако имаш.
10:34 11.05.2026
59 Tупан
До коментар #8 от "Гост":Нена Омразата
Коментиран от #62
10:35 11.05.2026
61 Ха ха ха
До коментар #2 от "ха ха ха":Нова златна тоалетна за зелю
10:36 11.05.2026
62 Освен Нена, нещо за Альона и Маша?
До коментар #59 от "Tупан":Евтинки са, като всички рускинчета!
10:37 11.05.2026
64 Бързаци
Коментиран от #69
10:37 11.05.2026
65 Хи хи
До коментар #60 от "Нема да се крия като тебе":Няма да се криеш, ама като ти стъпи руския ботуш знайш ли как ша пищиш ??!!
10:38 11.05.2026
66 Фашизмът идва от Италия, бе,
До коментар #55 от "Щом казваш":много сте тъпигиоси крепостните, честно! За 75 години не научихте разликата между фашизъм и нацизъм - и двете властват в Кремъл в момента, може па затова да се бъркате, че не знаете предника ли другото да лижете!!!
10:38 11.05.2026
68 някойситам
До коментар #11 от "абе мунчо":по тази логика и на "вас" бяха насадени от Византия религия и писмеността, не сте измислили нито едното нито второто "вие", а се гордеете реално с това, че бяхте победени и приехте чужди религии и букви. Честито, гоЕм си :Д :Д
10:39 11.05.2026
69 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #64 от "Бързаци":На Путин са 240 милиарда. От тях ша дадат на Украйна да трепат путинисти
10:41 11.05.2026
70 ЕС няма зор да преговаря.
До коментар #6 от "Ама те наистина":Русия иска да спира войната, защото е в безизходица. Путин сам се постави в тази унизителна
ситуация. Първо беше на килимчето пред Ким, после пред Аятолаха, после пълзеше на килимчето пред Тръмп и сега на килимчето пред ЕС :)))
10:45 11.05.2026
71 Ники Пънчев
10:45 11.05.2026
72 Хардлайнер
10:46 11.05.2026
74 Опаа ,
Коментиран от #77
10:47 11.05.2026
75 Ами като сте недоволни от войната,
До коментар #16 от "Смотаняци":напишете едно писмо на Путин, който я започна и му се скарайте :)))
Коментиран от #85
10:49 11.05.2026
76 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
Малей, що оръжия са тия милиарди.
Коментиран от #84, #89
10:50 11.05.2026
77 Пико4,
До коментар #74 от "Опаа ,":Ти ли му носиш да шмърка?
10:53 11.05.2026
78 Хардлайнер
10:53 11.05.2026
79 хмммм
Коментиран от #82
10:55 11.05.2026
80 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
Требва и ние да дадем повече оръжия на Украйна, за да вземем повече от тия милиарди.
10:56 11.05.2026
81 гост
Коментиран от #87
10:56 11.05.2026
82 Хардлайнер
До коментар #79 от "хмммм":Откога комунистките станаа гнусни за кoпейкити! Тихо да ни та чуй баща ти путин!
10:57 11.05.2026
83 Биха шута на Орбан
11:00 11.05.2026
84 хахахахха
До коментар #76 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":мечти,мечтиии 🤣
11:01 11.05.2026
85 БАНко
До коментар #75 от "Ами като сте недоволни от войната,":ПУСНИ СИ НОВИНИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ НАТОВСКИ ТЕЛЕВИЗИИ И ДАНО РАЗБЕРЕШ КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСНАЦИТЕ В ДОНБАС И НОВОРУСИЯ !!!
11:01 11.05.2026
86 Стига бе
11:01 11.05.2026
87 Путинистче идиотче
До коментар #81 от "гост":Със запорираните авоари по нашите кратуни.
11:03 11.05.2026
88 Будител
от комисионни в банковите си сметки.
11:03 11.05.2026
89 Бъркаш се
До коментар #76 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":към уср@йна тръгват твоите пари,тези на децата ти,на внуците ти,че и на пра внуците
11:03 11.05.2026