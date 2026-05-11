Домусчиев: Днес сме като във филма "Титаник" – корабът потъва, а оркестърът на заемите, чиновниците и синдикатите свири

Днес сме като във филма Титаник – корабът потъва, а оркестърът на заемите, чиновниците и синдикатите свири. Румен Радев има броени месеци да спре потъването като намали бюджетния дефицит и спре вливането на тези външни заеми в непроизводителния държавен сектор, който задушава реалното производство и създава инфлационната и дългова спирала.

Това написа във "Фейсбук" Кирил Домусчиев.

България е шампион в Европа по ножицата между увеличаването на паричната маса в икономиката (+20%) и спад на производството (-9%) – дори и изпадналата в стагфлация Румъния е с над два пъти по-добро съотношение! Когато със заеми се раздуе публичния сектор до тези 660 000 души, безброй държавни фирми, агенции и учреждения, цялата икономика се изкривява и започва да се пренастройва по този балон.

А той е огромен – имаме 3 ПЪТИ повече чиновници на глава от населението от САЩ и сме доста над средното за ОИСР по общо заетите в публичния сектор. И всичко това насред демографска криза и AI революция!

Истинският бизнес се конкурира за служители, кредити и инвестиции с държавния апарат и структури – пълен абсурд! Интересът на работниците и бизнеса е потреблението и производството да се повишават заедно и естествено, затова и се стигна до парадокса ние като работодателски организации да защитаваме приоритетно интересите на нашите работници, докато синдикатите натискаха да храним чиновниците (произвеждащи основно бумащина и корупция) и зомби държавните фирми с външни заеми.

Каква точно е социалната функция на Топлофикация София, освен да захранва синдикалните бройки? Студентски град цяла седмица без топла вода, а най-бедните в Европа видинчани плащат парното (което го няма) на софиянци! Всички зомбита трябва да отидат на концесии, а държавата да се фокусира само върху истински важните стратегически проекти, например като Вертикалния газов коридор.

Бизнесът и потребителите в България са „болни“ не само от инфлационната криза, но и от епидемия от глупави регулации. Например, според Световната Банка, ние сме на 151-во място по чакане за свързване с електроенергийната мрежа – по-зле сме дори от полуразпаднали се държави като Хаити, Миянмар и Либия!

Ваденето на разрешения за отваряне на рудник в България (във време на глобална суровинна криза) отнема 17 години – американците стъпиха на Луната за 16, а Мъск се готви да построи град там за 10!

Мисля, че доста казах по темата. Сигурен съм, че всеки от вас има още много примери и анализи, които ви призовавам да споделяте открито – каузата е обща!