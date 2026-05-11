Домусчиев: Днес сме като във филма "Титаник" – корабът потъва, а оркестърът на заемите, чиновниците и синдикатите свири

11 Май, 2026 09:51

  • кирил домусчиев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • мерки-
  • правителство-
  • реформи-
  • заплати-
  • бюджетен дефицит

Румен Радев има броени месеци да спре потъването като намали бюджетния дефицит и спре вливането на тези външни заеми в непроизводителния държавен сектор

Снимка: Фейсбук
Днес сме като във филма Титаник – корабът потъва, а оркестърът на заемите, чиновниците и синдикатите свири. Румен Радев има броени месеци да спре потъването като намали бюджетния дефицит и спре вливането на тези външни заеми в непроизводителния държавен сектор, който задушава реалното производство и създава инфлационната и дългова спирала.

Това написа във "Фейсбук" Кирил Домусчиев.

България е шампион в Европа по ножицата между увеличаването на паричната маса в икономиката (+20%) и спад на производството (-9%) – дори и изпадналата в стагфлация Румъния е с над два пъти по-добро съотношение! Когато със заеми се раздуе публичния сектор до тези 660 000 души, безброй държавни фирми, агенции и учреждения, цялата икономика се изкривява и започва да се пренастройва по този балон.

А той е огромен – имаме 3 ПЪТИ повече чиновници на глава от населението от САЩ и сме доста над средното за ОИСР по общо заетите в публичния сектор. И всичко това насред демографска криза и AI революция!

Истинският бизнес се конкурира за служители, кредити и инвестиции с държавния апарат и структури – пълен абсурд! Интересът на работниците и бизнеса е потреблението и производството да се повишават заедно и естествено, затова и се стигна до парадокса ние като работодателски организации да защитаваме приоритетно интересите на нашите работници, докато синдикатите натискаха да храним чиновниците (произвеждащи основно бумащина и корупция) и зомби държавните фирми с външни заеми.

Каква точно е социалната функция на Топлофикация София, освен да захранва синдикалните бройки? Студентски град цяла седмица без топла вода, а най-бедните в Европа видинчани плащат парното (което го няма) на софиянци! Всички зомбита трябва да отидат на концесии, а държавата да се фокусира само върху истински важните стратегически проекти, например като Вертикалния газов коридор.

Бизнесът и потребителите в България са „болни“ не само от инфлационната криза, но и от епидемия от глупави регулации. Например, според Световната Банка, ние сме на 151-во място по чакане за свързване с електроенергийната мрежа – по-зле сме дори от полуразпаднали се държави като Хаити, Миянмар и Либия!

Ваденето на разрешения за отваряне на рудник в България (във време на глобална суровинна криза) отнема 17 години – американците стъпиха на Луната за 16, а Мъск се готви да построи град там за 10!

Мисля, че доста казах по темата. Сигурен съм, че всеки от вас има още много примери и анализи, които ви призовавам да споделяте открито – каузата е обща!


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глупусти

    25 10 Отговор
    Още 2020 година, когато България бе с цели 33 милиарда лева външен дълг, Румен радев вдигна юмрук и обеща че ще ни оправи. Вече требв ада сме оправени. Ас му вервам!

    09:53 11.05.2026

  • 2 Абе

    49 1 Отговор
    Аалооууу домуса, и ние искаме да пушиме цигари кент и да ядеме тик так.

    09:54 11.05.2026

  • 3 Бг дракон 🐉

    62 0 Отговор
    Трай си бре! Народа помни, как с брато нарязаните български морски флот, взехтего за стотинки! Наглост ненагледна!

    09:54 11.05.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    55 0 Отговор
    И ти да вземеш всичко на концесия, нали.

    09:56 11.05.2026

  • 5 Този

    46 0 Отговор
    Всеки ден пее различна песен. Нещо го тресе паниката май.

    09:56 11.05.2026

  • 6 Бай Ху (By Who)

    49 1 Отговор
    Този господин нали беше индустриалец в Америка, защо се е загрижил за нас?

    09:57 11.05.2026

  • 7 Хъъъъъъхххх🥴

    14 33 Отговор
    Потъва кораба, но зеленият чорап-спасителя, летеца-изтребител, генерала наш, шъ опрай работата, ще закачи потъващият кораб за руският, да ни тегли на буксир, и пак заедно отиваме при крайцера Масква🙊

    09:58 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе да бе

    29 1 Отговор
    Боожеееее, този нов рудник ще отваря 🤣🖕

    10:01 11.05.2026

  • 10 Хййй

    9 25 Отговор
    Абсолютно прав е за всичко!

    10:01 11.05.2026

  • 11 Tоя е дин от капитаните

    40 3 Отговор
    На потъващият кораб. Приватизатор хранилкаджия при ГЕРБ-ДПС.

    10:01 11.05.2026

  • 12 ккк

    37 2 Отговор
    Г-син Домусев как при Боката и Д-то не потъваше а сега почна да потъва май ще ти спре кранчето на кражби без контрол

    10:01 11.05.2026

  • 13 Директора👨‍✈️

    27 0 Отговор
    Спонсорчето, и тебе ще те налазят. Не се мислете за недосегаеми. Лесно е, когато си откраднал милиарди, за да направиш империята си да говориш. Точно ти, който финансира всички избори!!!

    10:03 11.05.2026

  • 14 Бай Ху (By Who)

    22 0 Отговор
    Исвинете, как е правилно да се напише, домуС или домуЗ?

    Коментиран от #38

    10:03 11.05.2026

  • 15 ЕЙЙ умен

    25 0 Отговор
    Този почна често да се появява в БГ.
    Нещо е намислил

    10:04 11.05.2026

  • 16 пеуник

    27 1 Отговор
    Преди, като Але баба ти даваше държавните поръчки и концесии не рИва. Сега тиквата няма да ти дава държавна пара и трябва да доказваш от къде си крал.

    10:05 11.05.2026

  • 17 Абе

    22 0 Отговор
    Е тиа като тоа е крайно време да ги тричаме.

    10:06 11.05.2026

  • 18 домуса яко е кешил

    11 5 Отговор
    за кампанията на боташа

    10:06 11.05.2026

  • 19 И Преди и сега

    7 3 Отговор
    Каманизма ни вкара този стил с големи чакания за нещо дребно, купчина правила за щялонещяло И най вече раздути ведомства и безмислени длъжности - огромно натоварване бюджета година след година което беше една от причините да рухне червения бюрократ модел

    10:06 11.05.2026

  • 20 Хаха

    16 2 Отговор
    Щом тоя взе всеки ден да рИве по медиите, значи нещата се развиват в правилната посока!
    Ако Радев и хората му работят за разкриване на всички незаконно придобиди доходи и активи от десетки години на такива като тоя олигарси и политици и успеят да ги върнат в бюджета на държавата от офшорките, ще има за доста несимволично повишение на всички доходи и пенсии, инфраструктура, образование, здравеопазване и т.н.
    Ако това успее да направи Радев и наследниците му ще управляват по-дълго от Т. Живков и то абсолютно законно, чрез демократични избори!
    Започне ли за шикалкави и да се договаря с олигарсите, народа бързо ще го усети и няма да му даде и 100 дни....

    10:07 11.05.2026

  • 21 Хххххххх

    20 2 Отговор
    Алооо ге ла, а докато твоите идоли Бойко и Делянчо управляваха, кораба кака беше?! Кой даде по 5000 лв заплати на полицията и ДАНС, ти къде беше тогава?

    10:08 11.05.2026

  • 22 ДЪРТ ДАСКАЛ

    5 6 Отговор
    Преди да падне Римската империя е имала 180 дни официални празници! В България ги гоним: 105/6 съботи и недели, плюс 12 официални/ако се падат в почивни дни прибавете още 3-4/ плюс неофициалните за т.н. "Държавни служители" - Трифон Зарезан /на 2 и 14 февруари/, 8 март и още няколко рождени и именни дни на шефа и колегите и те станаха над 120! ТОЕСТ ВСЕКИ ТРЕТИ БОЖИ ДЕН ДЪРЖАВАТА НЕ РАБОТИ!
    Да жУвей трудолюбивия български народ!

    10:10 11.05.2026

  • 23 ехааа

    14 2 Отговор
    Това ми звучи, че този хитрец иска да открадне нещо с оправданието ,че създава работа в България и плаща заслуженото на работещите за него! Няма такова животно в България!

    10:12 11.05.2026

  • 24 Стенли

    10 0 Отговор
    Домус домус лесно е да приказва с милиардите , а относно оправянето ни от Радев , очаквам да ни "оправи "както ни "оправи" Бойко с двеста😁 не че и тези индивиди от пп дб са някаква алтернатива , е знам вече на кого да вярваме, както се пееше в една песен мътните са сълзите пътя си не виждам😕

    10:12 11.05.2026

  • 25 Радой Ралин

    4 2 Отговор
    Българин всъщност е циганин (с) Радой Ралин

    10:14 11.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 социалист -анти капиталист

    15 1 Отговор
    Домусчиев , сякаш вече е време да върнете заграбеното обратно на държавата , не мислиш ли ?

    10:16 11.05.2026

  • 28 НИЕ ПЛАЩАХМЕ СМЕТКАТА ДОКАТО ТОЯ КРАДЕЦ

    14 0 Отговор
    И ОЛИГАРХ В БЪЛГАРИЯ СТАНА НАЙ - МОЩНИЯ ПАРАЗИТ !

    10:16 11.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сто по Сто

    0 5 Отговор
    Така е, защото няма дясна партия.

    10:17 11.05.2026

  • 31 Кой кораб потъва?

    10 2 Отговор
    Да не се окаже твоя?

    10:18 11.05.2026

  • 32 Артилерист

    7 3 Отговор
    Не съм си представял, че ще ми се наложи да оценя положително богаташа Домусчиев. Но дето се вика всеки е грешен и аз разбира се не правя изключение. Сега даже ще препоръчам на демократическите атлантици, които непрекъснато ме ругаят и обиждат ЗА СЪЩИТЕ ТВЪРДЕНИЯ,



    ДА ЧЕТАТ И ПРЕПРОЧИТАТ НАПИСАНОТО от ЧЕТИРИКРАТНИЯ МИЛИАРДЕР Домусчиев. И непременно да си повтарят: ДЪРЖАВАТА РЕАЛНО Е В КРИТИЧНО ДЕМОКРАТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И ЗАЕМИТЕ САМО ВРЕМЕННО ПРИКРИВАТ ТАЗИ ИСТИНА...

    10:20 11.05.2026

  • 33 Тато

    5 0 Отговор
    Ей Кире честит имен ден на кукловодите ! И да не си мислиш ,че ще те изберем за Президент ! С тези мечти си остани и със здраве! Поздрави от бившия екип на РУМ Младост 3

    10:20 11.05.2026

  • 34 дядо дръмпир

    5 2 Отговор
    Ако ми покажете един просиянец,който да е направил раята на бг по богата докато е управлявал бг-територия и ,който да не я е драл до кокъл ще повярвам ,че този ще направи нещо по различно от това да разлае кучетата и да мине към просиянска власт!до септември този ще направи референдум за нещо си свързано с просия!Я за атомна централа просиянска ,я за €-то ,я за неща които дори не подозирате.колкото до инфлацията и съкращаване на просиянската бюрокрация ....ще има да чакате!!!

    10:20 11.05.2026

  • 35 ШЕФА

    12 2 Отговор
    Домуса е крадец и мошеник ,подлога на Тулупа и не го понасям,но е 100 % прав .

    10:20 11.05.2026

  • 36 Тиквата +Шиши =💩

    13 3 Отговор
    Палячо, откакто присвои БМФ,всички кораби станаха като Титаник, подвижни лаборатории на амфетамини 👊🤛💩💩

    10:21 11.05.2026

  • 37 Правеше се на болен от Ковид

    8 2 Отговор
    Помните ли го този как се правеше на тежко болен от Ковид-19. Поредния палячо, който ни натрисат като “авторитет”.

    Чакаме го пребедува и новия круизен вирус, хахах, само и само да гушне някакви мангизи.

    10:22 11.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 КИМ ЧЕН ИР РАЗДАВА СНАЙПЕРИ

    2 3 Отговор
    РАДЕВ ДА ВИДИ ОТ НЕГО !

    10:23 11.05.2026

  • 40 Работещ българин

    5 5 Отговор
    Поздравления-един да се намери да каже истината-Домусчиев.Българи да ставаме и да възроптаем срещу тази неправда-ние работещите храним таз раздута и неефективна администрация-да им покажем първи жълт картон иначе те ще ни извадят директен червен-събудете се бре.

    10:24 11.05.2026

  • 41 Ех Ех

    9 0 Отговор
    Какво основание има господина да смята, че Титаник потъва сега? Той отдавна е на дъното. Но господинът беше приближен на оркестъра и екипажа. Сега не! Очевидно и на дъното има облаги, затова е този рев.

    10:25 11.05.2026

  • 42 Баш Левскар

    7 2 Отговор
    домуса го е яд, че лудогорец не е шампион за пръв път от 14 години насам!

    Коментиран от #52

    10:30 11.05.2026

  • 43 Плешо

    4 2 Отговор
    шъ въ упрай, платили сте си

    10:33 11.05.2026

  • 44 ООрана държава

    10 0 Отговор
    От къде изпълзя мазен гербарин

    10:34 11.05.2026

  • 45 Някой да ни светне

    11 0 Отговор
    Дали Домуза и Прасето не са роднини

    10:34 11.05.2026

  • 46 уффффффффф

    7 0 Отговор
    Ми твоя човек ББ ни докара дотук. Никой не пипа свещена крава МВР . Огромен персонал с огромни заплати , малко работещи. Съдебната система също. Ама те са пазвантите на Баце.

    10:37 11.05.2026

  • 47 Наско

    5 0 Отговор
    КОРАБА ПОТЪВА,ВОДА ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО ЗА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В БЪЛГАРИЯ!

    10:41 11.05.2026

  • 48 Работник

    6 0 Отговор
    Това е заради факта, че в неговите фармацефтични заводи заплатите са 2 пъти по- ниски от средната за страната. Няма там синдикати и той печели от евтина работна ръка. Заводите му са с непрекъсваем процес, без почивка и хората взимат много ниски заплати. Сега вкарва индийци и пакистанци, за да не увеличава заплатите, а кадърните напускат. Това е реалната картина.....

    10:41 11.05.2026

  • 49 Троянец

    7 0 Отговор
    Домус /знаеш ли какво е на Турски?!/ кораба потъва заради такива комунистически отрепки прикачили се 1989 към "държавата"като теб и семейството ти!Такива преди 1989 справедливо чукаха камъни в "Слънчев ден".......За Вас-само Персин!Там да гледате свине за хората.....а не да носите свински фамилии-които наистина заслужавате!Ако зависи от мен.....по един 7.62 в тиквите Ви посткомунистически и проблема се решава!

    10:42 11.05.2026

  • 50 Т.КОЛЕВ

    2 0 Отговор
    А МИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ИСКАЛИ 5% ДА ИМ УВЕЛИЧЕЛИ ЗАПЛАТИТЕ ПОНЕЖЕ ПАЧКИТЕ С ЕВРО КОИТО ВЗИМАТ СЕГА СА ИМ БИЛЕ МАЛКО.И.ИМАЛО ИНФЛАЦИЯ И ДР. В малк България ПОВЕЧЕТО не всички ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ са.голвм ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ.И ВОООБШЕ МАЙ НЕ ГИ.ИНТЕРИСУВА КАК ЖИВЕЯТ И ЧЕ ОБРИЧАТ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ ХОРАТА С увреждания ИНВСЛИДИ,ПЕНСИОНЕРИ С МНОГО НИСКИ ПЕНСИЙКИ 350,500 ЕВРО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО А ТЕ ВЗИМАТ.ЗА МИЖАВА РАБОТА ОТ 1500 ДО 10000 ЕВРО ВСЕКИ МЕСРЦ. Нагли съшества.

    10:44 11.05.2026

  • 51 ОЛГА

    8 0 Отговор
    Какво стана с кораба с дрогата,дето само моряците знаеха,че я превозват за кокаин говоря!

    10:44 11.05.2026

  • 52 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Баш Левскар":

    То па един отбор.....добре,че беше един Влах-да ги направи шампиони....измислен за пране на пари "отбор" от слабаци!

    10:45 11.05.2026

  • 53 БЕЗ ДУМИ

    5 0 Отговор
    БЪРЗО ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА

    10:45 11.05.2026

  • 54 не е точно така

    4 0 Отговор
    от полицията има много за махане, но други държавни структури са страшно заети и имат ниски заплати

    10:46 11.05.2026

  • 55 Факт

    6 0 Отговор
    Тоя какви заплати и усигуровки изплаща на работниците си?

    10:47 11.05.2026

  • 56 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ГЛУПАК! ДАНО ЧЕТЕШ КАКВО Е МНЕНИЕТО ЗА ТЕБ!

    10:47 11.05.2026

  • 57 Ицо Багера

    4 0 Отговор
    Прасето и Тиквата разпръскват хрътките си да сеят хаос.
    В паника са. Това е чудесно.

    10:49 11.05.2026

  • 58 Лелееее

    3 0 Отговор
    Какъв качествен паразит е този.

    10:49 11.05.2026

  • 59 Гьонсурат

    2 0 Отговор
    Помня как приятеля Боко му даде 10 мен лв тогава не бяхме в дългове. И първи ваксини на Лудогорец

    10:49 11.05.2026

  • 60 Симеон

    1 1 Отговор
    Този яката се е запътил към политическия хоризонт!Ще става българския ходжа в Разград!

    10:49 11.05.2026

  • 61 ДанъкоПлатец

    0 2 Отговор
    за първи път съм съгласен с тоя Бо....к

    10:49 11.05.2026

  • 62 СССс

    3 0 Отговор
    Домусчиев като продаваш зелен ток на бедните българи кораба плува !!! Като крадеш от обществени поръчки как е ??

    10:50 11.05.2026

  • 63 Някой

    3 0 Отговор
    Трябва ли непрекъснато да ни навирате подобна наглост!

    10:51 11.05.2026

  • 64 чак сега

    3 0 Отговор
    не е прав!!!!! Без държавна структура не може да се възроди държавата. Иска всичко за него. Само той да е добре. Къде бля той когато направиха на МВР заплатите големи. Ясно ли му е на този, че Има държавни служители на минимални заплати.

    10:51 11.05.2026

  • 65 ТОЯ Е ИЗПЕРКАЛ

    2 1 Отговор
    От се къде. Вчера се пъни всичко е топ няма инфлация голям кеф и със достойнство сме у Шенген браво на еврото народа е богат. Днес обръща палачангата. Добре че е братлето ШИШКОТО тууупито та е добре. Колко и да си бутат пак ще сгъниш чадъра и там ще е за вечно без мъни а ако си бил лош и след тебе ще страдат яко поколения.

    10:52 11.05.2026

  • 66 Троянец

    3 0 Отговор
    БЕЛЕНЕ е нужен за оправне на България!Такива отрепки като тоя,Тиквата,Шиши и тем подобни трябва да чукат павета за пътищата а не да крадът от няколко сантиметра на километър!За такива като тоя и пребоядисаните комунисти - или Лагери....или изобретението на Калашников!Т.Живков такива домуси ги оправяше за нула време......"демокрацията на краварите"-ги направи милионери!Дори в Османската империя за такива крадци и тарикати е имало въже ......

    10:53 11.05.2026

  • 67 бре бре бре, дава акъли

    2 0 Отговор
    Напротив всичко трябва да се върне към ДЪРЖАВАТА! Всичко. Най-вече и особено това което се открадна от такива като теб!

    10:57 11.05.2026

  • 68 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    С какъв кеф бих му пуснал един 9 мм. между ококорените очички....

    10:57 11.05.2026

  • 69 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    Другаря Домусчиев е бек-вокал в този концерт.

    10:59 11.05.2026

  • 70 Абре Наивници

    1 0 Отговор
    Бойко избяга, не се качи в джипката да обикаля страната и да си прави реклама, защото знае, че от кражбите му, държавата фалира и не иска да я управлява. За това, оставиха Радев да победи.

    10:59 11.05.2026

  • 71 4826

    0 0 Отговор
    Много нелицеприятен човек и част от проблема, но всичко което написа, за съжаление, е напълно вярно.

    11:01 11.05.2026

