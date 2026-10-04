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17 загинаха при катастрофа в Кения, 20 в Нигерия

17 загинаха при катастрофа в Кения, 20 в Нигерия

4 Октомври, 2026 05:03, обновена 4 Октомври, 2026 05:06 385 1

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  • жертви при катастрофа

Повечето жертви в Кения са католически поклонници. В Нигерия предварителната причина за сблъсъка е повреда в спирачната система.

17 загинаха при катастрофа в Кения, 20 в Нигерия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седемнайсет души, повечето от които католически поклонници, загинаха при катастрофа с няколко превозни средства на магистралата между Найроби и Момбаса в Кения. Инцидентът е станал след полунощ в района на Салама.

По данни на полицията шофьор на камион е направил неуспешен опит да изпревари друг камион. Последвал е сблъсък с няколко превозни средства, сред които микробус с поклонници. Шофьорът на микробуса и 16 от пътниците са загинали на място, като повечето от тях са жени.

Поклонниците са пътували към място за поклонение в окръг Накуру, западно от Найроби. Това съобщи Мартин Кивува, архиепископ на католическата архиепископия на Момбаса. В изявление той определи случилото се като тежка загуба и призова: „Нека се молим за покоя на душите им и за семействата им“.

Опасен участък край Салама

Участъкът, на който е станала катастрофата, е определен от кенийската Национална агенция за транспорт и безопасност като особено опасен заради честите пътни инциденти. От агенцията посочват, че вече са били направени препоръки за подобряване на безопасността в района.

Още най-малко 20 души са загинали при катастрофа с няколко превозни средства в нигерийския щат Плато. Инцидентът е станал по пътя между Хаван Кибо и Джос, който е основна пътна артерия между щата и столицата Абуджа.

В сблъсъка са участвали четири превозни средства. По предварителни данни на Федералната комисия за пътна безопасност най-вероятната причина е повреда в спирачната система.

Катастрофите в Кения, Нигерия и други африкански държави често се свързват с лошото състояние на пътищата, недостатъчния контрол за спазването на правилата, превишената скорост и лошо поддържаните превозни средства.

Източници: БТА


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    0 0 Отговор
    Ударили се в баобаб на магистралата.

    05:32 04.10.2026