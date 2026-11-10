Президентът на РСМ сa съболезнования за трагедията на „Тракия“

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на президента Илияна Йотова, семействата на загиналите и народа на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.

„Потресена съм от трагедията, отнела множество човешки животи“, написа Силяновска-Давкова в социалната мрежа „Екс“. Тя изрази съпричастност към всички засегнати и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Тежките инциденти са станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от български медии, в катастрофите са участвали 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в обратната посока.

Информацията за броя на жертвите и пострадалите се променяше в рамките на деня. Премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени, а Министерството на здравеопазването посочи 11 загинали и 46 пострадали. По-късни публикации, позоваващи се на изявление на здравния министър, съобщиха за 12 жертви.

Първият сигнал за катастрофата е подаден около 7:10 часа. Заради произшествията движението по автомагистрала „Тракия“ беше ограничено, а на място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg