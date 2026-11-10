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Президентът на РСМ сa съболезнования за трагедията на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Президентът на РСМ сa съболезнования за трагедията на „Тракия“

10 Ноември, 2026 15:14 756 10

  • гордана силяновска-давкова-
  • северна македония-
  • катастрофа на тракия-
  • зимница-
  • пътна безопасност

Гордана Силяновска-Давкова заяви, че е дълбоко потресена от тежките катастрофи край Зимница и пожела бързо възстановяване на пострадалите

Президентът на РСМ сa съболезнования за трагедията на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на президента Илияна Йотова, семействата на загиналите и народа на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.

„Потресена съм от трагедията, отнела множество човешки животи“, написа Силяновска-Давкова в социалната мрежа „Екс“. Тя изрази съпричастност към всички засегнати и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.

Тежките инциденти са станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от български медии, в катастрофите са участвали 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в обратната посока.

Информацията за броя на жертвите и пострадалите се променяше в рамките на деня. Премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени, а Министерството на здравеопазването посочи 11 загинали и 46 пострадали. По-късни публикации, позоваващи се на изявление на здравния министър, съобщиха за 12 жертви.

Първият сигнал за катастрофата е подаден около 7:10 часа. Заради произшествията движението по автомагистрала „Тракия“ беше ограничено, а на място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    7 0 Отговор
    Последно баба Силяна българка ли е или македонка.

    15:21 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Лъже Радва се

    Коментиран от #9

    15:23 10.11.2026

  • 5 Борис

    5 2 Отговор
    Да не би да е предложила помощ,да изпратим ранени в техни болници ? Мръсни двуличници !

    15:24 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 и румбата

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    му е кеф

    15:25 10.11.2026

  • 10 цигари вардар

    6 1 Отговор
    Тая нали мразеше България.

    15:26 10.11.2026