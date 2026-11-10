Президентът на РСМ сa съболезнования за трагедията на „Тракия“

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова изрази съболезнования на президента Илияна Йотова, семействата на загиналите и народа на България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.
„Потресена съм от трагедията, отнела множество човешки животи“, написа Силяновска-Давкова в социалната мрежа „Екс“. Тя изрази съпричастност към всички засегнати и пожела на пострадалите сили и бързо възстановяване.
Тежките инциденти са станали в двете посоки на магистралата при гъста мъгла. По данни, цитирани от български медии, в катастрофите са участвали 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в обратната посока.
Информацията за броя на жертвите и пострадалите се променяше в рамките на деня. Премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени, а Министерството на здравеопазването посочи 11 загинали и 46 пострадали. По-късни публикации, позоваващи се на изявление на здравния министър, съобщиха за 12 жертви.
Първият сигнал за катастрофата е подаден около 7:10 часа. Заради произшествията движението по автомагистрала „Тракия“ беше ограничено, а на място бяха изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
15:21 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:23 10.11.2026
5 Борис
15:24 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 и румбата
До коментар #4 от "Последния Софиянец":му е кеф
15:25 10.11.2026
10 цигари вардар
15:26 10.11.2026