Премиерът Бърнам се провали на тест по пътна безопасност за деца

Британският премиер Анди Бърнам не успя да отговори правилно на въпроси за спирачния път на автомобил по време на урок по пътна безопасност с ученици в Чипенъм. Той прие резултата с чувство за хумор и се пошегува: „Това показва защо съм лош шофьор, нали?“

Бърнам беше поканен да участва в урока заедно с ученици от пети и шести клас от основното училище „Монктън Парк“. Занятието се проведе в Технологичния център за железопътни технологии на Siemens, а водеща беше телевизионната водеща Мади Моут.

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Премиерът посочи 20 метра вместо 14

Първият въпрос беше колко разстояние е необходимо на автомобил, движещ се с 30 мили в час, или около 48 километра в час, за да спре. Бърнам предположи 20 метра, докато учениците посочиха един и шест метра.

Правилният отговор за спирачния път е 14 метра. Според британския Кодекс за движение по пътищата общото разстояние за спиране при тази скорост е 23 метра. То включва девет метра, изминати по време на реакцията на водача, и 14 метра същински спирачен път.

Още по-голяма разлика при 60 мили в час

При следващия въпрос, за автомобил, движещ се с 60 мили в час, или около 96 километра в час, премиерът посочи 30 метра. Учениците предположиха 28 и шест метра.

Мади Моут съобщи, че правилният спирачен път е 55 метра. Общото разстояние за спиране при тази скорост достига 73 метра - 18 метра за реакция и 55 метра спирачен път.

„Няма грешни отговори, важното е да участваме. Това е наука - трябва да сме любопитни, нали?“, каза водещата на учениците.

Посещението беше посветено на професионалния опит

По време на посещението си в Siemens Бърнам сглоби електронна платка заедно с чираци и участва в урок по наука, технологии, инженерство и математика. Занятието беше излъчвано на живо в класни стаи в цялата страна.

Визитата беше свързана с плановете на правителството за създаване на повече възможности за професионален опит на младежи и за преодоляване на пречките пред намирането на работа.

Източници: news.bg, standard.co.uk