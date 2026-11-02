Драстичен скок на глобите в Турция: ето колко ще плащат нарушителите

Глобите за пътни нарушения в Турция може да се увеличат с 27,89 процента от 1 януари 2027 г. Предвиденото увеличение все още не е окончателно, а изчисленията са направени въз основа на очаквания коефициент за преоценка. Точните суми ще бъдат определени с официална разпоредба.

Прилагането на прогнозния процент би увеличило глобата за водач, който слиза от автомобила си с цел агресия срещу друг шофьор, от 180 000 на 230 202 турски лири. Сумата е приблизително 4106 евро.

По-висока санкция за аварийната лента

Глобата за движение в аварийната лента, която през 2026 г. е 20 000 турски лири, може да достигне 25 578 лири през следващата година. Това се равнява на около 456 евро.

Увеличението е част от очакваното ежегодно актуализиране на глобите според коефициента за преоценка. Турският вестник „Нефес“ уточнява, че посочените стойности са прогнозни и могат да се променят, ако бъде приета различна официална уредба.

По-високата санкция за слизане от автомобил с цел нападение е свързана с мерките срещу агресивното поведение при пътни спорове, които в някои случаи прерастват в заплахи и физическа намеса.

Източници: nefes.com.tr