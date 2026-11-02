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Драстичен скок на глобите в Турция: ето колко ще плащат нарушителите
  Тема: Трафик

Драстичен скок на глобите в Турция: ето колко ще плащат нарушителите

2 Ноември, 2026 15:07 755 7

  • турция-
  • пътни глоби-
  • пътни нарушения-
  • аварийна лента-
  • пътна безопасност

Глобата за слизане от автомобил с цел нападение може да достигне 230 202 турски лири. Движението в аварийната лента ще се санкционира с до 25 578 лири

Драстичен скок на глобите в Турция: ето колко ще плащат нарушителите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Глобите за пътни нарушения в Турция може да се увеличат с 27,89 процента от 1 януари 2027 г. Предвиденото увеличение все още не е окончателно, а изчисленията са направени въз основа на очаквания коефициент за преоценка. Точните суми ще бъдат определени с официална разпоредба.

Прилагането на прогнозния процент би увеличило глобата за водач, който слиза от автомобила си с цел агресия срещу друг шофьор, от 180 000 на 230 202 турски лири. Сумата е приблизително 4106 евро.

По-висока санкция за аварийната лента

Глобата за движение в аварийната лента, която през 2026 г. е 20 000 турски лири, може да достигне 25 578 лири през следващата година. Това се равнява на около 456 евро.

Увеличението е част от очакваното ежегодно актуализиране на глобите според коефициента за преоценка. Турският вестник „Нефес“ уточнява, че посочените стойности са прогнозни и могат да се променят, ако бъде приета различна официална уредба.

По-високата санкция за слизане от автомобил с цел нападение е свързана с мерките срещу агресивното поведение при пътни спорове, които в някои случаи прерастват в заплахи и физическа намеса.

Източници: nefes.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Ганю

    3 1 Отговор
    Трябва да приложи адекватни норми за талибаните с агресивно поведение на пътя.

    15:12 02.11.2026

  • 2 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Боуи ме дебеуиа г333 какво се случва в Турция .аз там не ходя !

    15:14 02.11.2026

  • 3 Ами

    1 1 Отговор
    Вече няма да слизат от автомибилите да се "съветват", директно, ще се гърмят през джамовете по-евтино, ще излиза😉

    15:30 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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