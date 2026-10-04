Само за една сутрин 5 руски дрона се разбиха в Молдова

Пет руски дрона, сред които и безпилотни оръжия от типа "Бандерол", се разбиха в Молдова сутринта на 3 октомври, изброи Институтът за изследване на войната.

Молдовският президент Мая Санду съобщи, че пет руски "въздушни оръжия", включително безпилотни оръжия от типа "Бандерол", са нарушили молдовското въздушно пространство и са се разбили в страната.

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През последните месеци руски дронове и отломки от дронове все по-често нарушават въздушното пространство на Молдова, като между февруари 2022 г. и юли 2026 г. са регистрирани най-малко 20 нарушения, а само от август 2026 г. насам - седем.

ISW продължава да счита, че все по-интензивните и чести руски нахлувания с дронове във въздушното пространство на Молдова и НАТО вероятно са част от усилията на Москва да превърне нарушенията на въздушното пространство в нещо нормално чрез все по-интензивни и чести нарушения.

На 3 октомври руските сили нанесоха удар по Северния мост в град Киев като част от продължаващите усилия на Русия да затрудни движението в града през река Днепър и да предизвика по-широки сътресения в икономиката на Украйна и ежедневието на цивилното население.

От следобеда на 1 октомври руските сили са нанесли удари по Южния и Северния мост в Киев шест пъти, което доведе до сериозни смущения в гражданския транспорт и логистиката през река Днепър, тъй като руските сили продължават опитите си да разделят физически град Киев.

Ударите с дронове срещу мостовете в град Киев са част от по-широка руска кампания, целяща да подкопае икономиката на Украйна и да затрудни живота в големите украински градове, в опит да принуди Украйна да капитулира.

Руското министерство на външните работи (МВнР) издаде предупреждение на 3 октомври, в което препоръча на чуждестранните граждани и дипломати да напуснат град Киев и изрично заяви, че руските сили ще продължат да нанасят удари с дронове и ракети с дълъг обсег срещу Украйна.

Агресорът възнамерява да продължи да нанася удари по гражданската и критичната инфраструктура на Украйна, особено в големите градове, с цел да предизвикат политическа криза в Киев през зимата на 2026-2027 г. и да подкопае способността на Украйна да поддържа успехите си на бойното поле.

Съветникът на украинския президент по въпросите на отбранителните технологии Сергей "Флаш" Бескрестнов съобщи на 3 октомври, че руските сили са използвали един или повече ретранслатори за мрежа от типа "меш", които осигуряват временна локална връзка, чрез която руските оператори на дронове могат да коригират траекторията на дроновете по време на удари по мостовете в град Киев.

Бескрестнов съобщи, че руските сили са използвали подобно устройство по време на неуспешния опит за покушение на 4 септември срещу шефа на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Александър Поклад.

Устройствата, описани от Бескрестнов, функционират като входни точки, които приемат команди през интернет и ги преобразуват в радиочестотни сигнали за близък руски дрон, което позволява на руските оператори на дронове да поддържат контрол в реално време върху траекторията на дрона, без да са необходими други дронове за повторение на сигнала или наземни контролни станции с мрежова структура в околността.

Украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу бази за изстрелване на ракети и дронове в Русия. През нощта Русия изстреля 157 дрона срещу Украйна, а на сутринта на 3 октомври - безпилотни въздушни средства от типа "Бандерол".

Наскоро руските сили напреднаха югоизточно от град Суми.