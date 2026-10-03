Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море

Русия е отворена за диалог относно гарантирането на сигурността в Черно море за всички страни, но в момента не се водят конкретни преговори по двустранни споразумения. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Така отговори той на въпрос дали се разглеждат двустранни споразумения с други страни, включително Индия, Египет и Турция

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"В зависимост от двустранните споразумения, ние сме отворени за диалог с всички страни, но в момента не се водят конкретни дискусии", каза Песков.

Песков заяви, че това е било обсъдено вчера в дискусионния клуб "Валдай" и "президентът е отговорил".