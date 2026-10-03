Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море

Русия е отворена за диалог относно гарантирането на сигурността в Черно море за всички страни, но в момента не се водят конкретни преговори по двустранни споразумения. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.
Така отговори той на въпрос дали се разглеждат двустранни споразумения с други страни, включително Индия, Египет и Турция
"В зависимост от двустранните споразумения, ние сме отворени за диалог с всички страни, но в момента не се водят конкретни дискусии", каза Песков.
Песков заяви, че това е било обсъдено вчера в дискусионния клуб "Валдай" и "президентът е отговорил".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Русия е отворена
Коментиран от #6, #20, #30
11:11 03.10.2026
3 Абе
Коментиран от #8
11:11 03.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #11
11:11 03.10.2026
5 Русия ли?
11:14 03.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Когато
11:16 03.10.2026
10 Дежурният
До коментар #7 от "Историк":фашистки тро....в отчаян рев!
11:17 03.10.2026
11 А дано!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама ...
11:18 03.10.2026
12 Абе Песков
11:19 03.10.2026
13 Айляк
ЛуТ го направиха Зеле, зелена развинтена матрьошка отвсякъде:)
11:20 03.10.2026
14 Робот
11:22 03.10.2026
15 Да,добре
До коментар #6 от "Горките руснаци":1,6 милиона утилизирани ватенки.Септември-42 0000.
На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.
Путин 5 години се мести от бункер в бункер.
Да добре.
Коментиран от #18
11:23 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Историк
Коментиран от #19
11:39 03.10.2026
18 Пропагандата
До коментар #15 от "Да,добре":винаги цели глу... и тро....
11:44 03.10.2026
19 Така е
До коментар #17 от "Историк":Истината е една. Фашизма бе размазан от Русия и евтин глу.... риве неистово.
Коментиран от #27, #28
11:45 03.10.2026
20 На първо място
До коментар #2 от "Русия е отворена":Трябва, да се забрабят всякакви дронове, военни самолети и военни кораби в Черно море.
Това ще гарантира благополучието на черноморските страни. Но, няма да стане.
11:47 03.10.2026
21 Герги
Коментиран от #22
11:48 03.10.2026
22 А ти по чии искаш
До коментар #21 от "Герги":На САЩ и Великобритания, които нямат място там.
Коментиран от #23
11:51 03.10.2026
23 Ами Черно море е натовско
До коментар #22 от "А ти по чии искаш":Ако не си забелязал какво има в небето над него.
Коментиран от #26
11:54 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ко стаа бе руски боклуци?
12:00 03.10.2026
26 А знаеш ли какво е НАТО
До коментар #23 от "Ами Черно море е натовско":Пудела на САЩ, занимаваш се с интриги и войни, за да тъпче касичката на САЩ.
12:00 03.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Така е
До коментар #27 от "Историк":Истината е една. Фашизма бе размазан от Русия и евтин глу.... риве неистово.
Коментиран от #39
12:07 03.10.2026
32 Ердо
12:07 03.10.2026
33 Нещо
12:08 03.10.2026
34 Знам ли
До коментар #30 от "А ПУТИН":С пропаганда за глупаци се забавлявам. 😄
12:12 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 путлеристи с надежди
-;-
Кога ще се отвори вратата на съдебната зала в Хага и разните путлеристи да бъдат съдени при открити врати!?!?!
Коментиран от #38, #40, #46, #48
12:12 03.10.2026
37 Черноморец
12:13 03.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бит русораст
До коментар #36 от "путлеристи с надежди":Кремълските фашисти няма да доживеят до Хага.
12:14 03.10.2026
41 БРИТНСКИТЕ ОРЪЖИЯ В БАНДЕРИЯ
Коментиран от #43
12:17 03.10.2026
42 стоян георгиев
12:20 03.10.2026
43 Кога
До коментар #41 от "БРИТНСКИТЕ ОРЪЖИЯ В БАНДЕРИЯ":си видял британски кораб в Одеса?
12:20 03.10.2026
44 Фидан
12:21 03.10.2026
45 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
12:21 03.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 АНГЛОСАКСИТЕ
12:27 03.10.2026
48 Ще се отвори
До коментар #36 от "путлеристи с надежди":Ти троли и чакай.
12:36 03.10.2026