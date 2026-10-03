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Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море
  Тема: Украйна

Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море

3 Октомври, 2026 11:09 894 48

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС

Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Русия е отворена за диалог относно гарантирането на сигурността в Черно море за всички страни, но в момента не се водят конкретни преговори по двустранни споразумения. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

Така отговори той на въпрос дали се разглеждат двустранни споразумения с други страни, включително Индия, Египет и Турция

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"В зависимост от двустранните споразумения, ние сме отворени за диалог с всички страни, но в момента не се водят конкретни дискусии", каза Песков.

Песков заяви, че това е било обсъдено вчера в дискусионния клуб "Валдай" и "президентът е отговорил".


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русия е отворена

    17 10 Отговор
    Но агресора НАТО се интересува от интриги само!

    Коментиран от #6, #20, #30

    11:11 03.10.2026

  • 3 Абе

    16 6 Отговор
    То и ние сме готови, ама нато не

    Коментиран от #8

    11:11 03.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 11 Отговор
    Ексклузивно! Снощи Зеленски е убит.

    Коментиран от #11

    11:11 03.10.2026

  • 5 Русия ли?

    8 13 Отговор
    Страната на лъжите!

    11:14 03.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Когато

    16 6 Отговор
    Одеса се присъедини към РФ такива преговори ще се проведат - със сигурност.

    11:16 03.10.2026

  • 10 Дежурният

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    фашистки тро....в отчаян рев!

    11:17 03.10.2026

  • 11 А дано!

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама ...

    11:18 03.10.2026

  • 12 Абе Песков

    8 12 Отговор
    Крайцера Москва изплува ли?

    11:19 03.10.2026

  • 13 Айляк

    10 5 Отговор
    Рашката, откак попиля на Зеле корабчетата, се сети да предлага диалог относно сигурността в Черно море:))
    ЛуТ го направиха Зеле, зелена развинтена матрьошка отвсякъде:)

    11:20 03.10.2026

  • 14 Робот

    9 7 Отговор
    Обикновенно Пресков като се появи това значи че презареждат и утре зеления пак ще реве..!

    11:22 03.10.2026

  • 15 Да,добре

    7 15 Отговор

    До коментар #6 от "Горките руснаци":

    1,6 милиона утилизирани ватенки.Септември-42 0000.
    На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.
    Путин 5 години се мести от бункер в бункер.
    Да добре.

    Коментиран от #18

    11:23 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историк

    7 13 Отговор
    Колкото и да триете , истината е една - злодеят Путин, любимец на българските путинолизци изпълнява плана си- до последния украинец и няма такава държава Украйна. Миролюбците да заминават за Москва да си играят на дипломация с това чудовище, което непрекъснато повтаря,че не иска да има мир и няма да води никакви разговори. Иска да унищожи Украйна и всеки,който му пречи да води унищожителната си война, е военнолюбец. Това е руския мир,за който мечтаят промитите български чугунени мозъци- войната е мир. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #19

    11:39 03.10.2026

  • 18 Пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Да,добре":

    винаги цели глу... и тро....

    11:44 03.10.2026

  • 19 Така е

    8 8 Отговор

    До коментар #17 от "Историк":

    Истината е една. Фашизма бе размазан от Русия и евтин глу.... риве неистово.

    Коментиран от #27, #28

    11:45 03.10.2026

  • 20 На първо място

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия е отворена":

    Трябва, да се забрабят всякакви дронове, военни самолети и военни кораби в Черно море.
    Това ще гарантира благополучието на черноморските страни. Но, няма да стане.

    11:47 03.10.2026

  • 21 Герги

    5 5 Отговор
    Бла...бла....те винаги са отворени за диалог но по техните условия,това го слушаме от доста време...промяна никаква

    Коментиран от #22

    11:48 03.10.2026

  • 22 А ти по чии искаш

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    На САЩ и Великобритания, които нямат място там.

    Коментиран от #23

    11:51 03.10.2026

  • 23 Ами Черно море е натовско

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "А ти по чии искаш":

    Ако не си забелязал какво има в небето над него.

    Коментиран от #26

    11:54 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ко стаа бе руски боклуци?

    7 5 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    12:00 03.10.2026

  • 26 А знаеш ли какво е НАТО

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ами Черно море е натовско":

    Пудела на САЩ, занимаваш се с интриги и войни, за да тъпче касичката на САЩ.

    12:00 03.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така е

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    Истината е една. Фашизма бе размазан от Русия и евтин глу.... риве неистово.

    Коментиран от #39

    12:07 03.10.2026

  • 32 Ердо

    4 1 Отговор
    Много сте оворени...

    12:07 03.10.2026

  • 33 Нещо

    3 1 Отговор
    мернах...Египет!?

    12:08 03.10.2026

  • 34 Знам ли

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "А ПУТИН":

    С пропаганда за глупаци се забавлявам. 😄

    12:12 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 путлеристи с надежди

    6 2 Отговор
    Говори Москва: Русия е отворена за диалог относно сигурността в Черно море
    -;-
    Кога ще се отвори вратата на съдебната зала в Хага и разните путлеристи да бъдат съдени при открити врати!?!?!

    Коментиран от #38, #40, #46, #48

    12:12 03.10.2026

  • 37 Черноморец

    4 2 Отговор
    Вън руснаците от морето ни!

    12:13 03.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бит русораст

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "путлеристи с надежди":

    Кремълските фашисти няма да доживеят до Хага.

    12:14 03.10.2026

  • 41 БРИТНСКИТЕ ОРЪЖИЯ В БАНДЕРИЯ

    4 5 Отговор
    РЕЗКО намаляха. От месец нито един кораб не е акостирал в Одеса.

    Коментиран от #43

    12:17 03.10.2026

  • 42 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Дали някой го интерасува какво казва песков?

    12:20 03.10.2026

  • 43 Кога

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "БРИТНСКИТЕ ОРЪЖИЯ В БАНДЕРИЯ":

    си видял британски кораб в Одеса?

    12:20 03.10.2026

  • 44 Фидан

    4 1 Отговор
    Песков,много се отваряш!

    12:21 03.10.2026

  • 45 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    2 4 Отговор
    И британците съвсем ще загубят интерес.

    12:21 03.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 АНГЛОСАКСИТЕ

    2 2 Отговор
    Изкопаха ли вече редкоземите??

    12:27 03.10.2026

  • 48 Ще се отвори

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "путлеристи с надежди":

    Ти троли и чакай.

    12:36 03.10.2026

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