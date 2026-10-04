Руската армия удари Киев с дронове след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица

Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.
Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.
Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.
Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.
По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.
Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.
Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стоянчо Пуканката
13:37 04.10.2026
2 Зеленски
13:37 04.10.2026
3 Да бъде ударен задължително
13:38 04.10.2026
4 Антирашист 4905
Коментиран от #15
13:38 04.10.2026
5 Щирлиц
13:39 04.10.2026
6 Да бъде ударен задължително !
13:39 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какво приятно топло посрещане
13:40 04.10.2026
9 Мухахаха
13:41 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Киев пак победи
Коментиран от #24
13:41 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 не е
13:42 04.10.2026
14 Линзи
Коментиран от #29
13:42 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някога, много преди Путин,
Коментиран от #21, #102
13:43 04.10.2026
17 Ъъъъ
13:44 04.10.2026
18 Кличко от метрото:
13:44 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи
13:45 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да, а после кои били нацистите
13:46 04.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ха ха ха
До коментар #11 от "Киев пак победи":Киев е пак в метрото.
13:46 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Русия приключи СВОто, почва бой наред!
Коментиран от #45
13:47 04.10.2026
27 стоян георгиев
Коментиран от #37
13:47 04.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хи хи
До коментар #14 от "Линзи":Линдзито като отиде в Кийййф и тогава хвърли топа. А Мърци върви по пътя на линдзито...
13:47 04.10.2026
30 хихи
13:48 04.10.2026
31 Немска пародия на 200 !
rih (или ric) – означава „владетел“, „крал“ или „могъщ“...
13:49 04.10.2026
32 Русия не ни е враг
13:49 04.10.2026
33 Оня
13:50 04.10.2026
34 Аз съм z
13:51 04.10.2026
35 И къв го дири
13:51 04.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хи хи
До коментар #27 от "стоян георгиев":Свършиха им дроновете на руснаците, сега пущали миялни и перални !!
13:53 04.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Приятно пътуване и на връщане
Коментиран от #46
13:53 04.10.2026
40 Пък
13:54 04.10.2026
41 Ретроспекция
13:54 04.10.2026
42 Ъхъ
До коментар #23 от "Да се пази":Германия ще обяви война на Русия и ще изпрати розовият вермахт! 😂
Коментиран от #48
13:55 04.10.2026
43 Оня
13:55 04.10.2026
44 На провокатора и трафиканта Мерц
13:55 04.10.2026
45 Така е!
До коментар #26 от "Русия приключи СВОто, почва бой наред!":Срещу чек.
13:56 04.10.2026
46 хихи
До коментар #39 от "Приятно пътуване и на връщане":за връщането може да няма здрав мост
13:58 04.10.2026
47 Много готино
13:59 04.10.2026
48 Лейтенант Грубер
До коментар #42 от "Ъхъ":Кой каза Розов Вермахт? Идваме!
Коментиран от #52
13:59 04.10.2026
49 Последния Софилайнец
14:01 04.10.2026
50 Жеко
14:01 04.10.2026
51 Що ли не вЕрвам на БТА
14:02 04.10.2026
52 Колонело
До коментар #48 от "Лейтенант Грубер":Пращайте всиччките малки тинкове към Москва, урцулата ги е поръчала с место за бременни
Коментиран от #54
14:02 04.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Лейтенант Грубер
До коментар #52 от "Колонело":Явол, хер Оберст! Тръгваме веднага! Аз лично ще водя атаката...
14:04 04.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Руски предател
14:07 04.10.2026
57 Рускиня
14:08 04.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Комитов
Коментиран от #63
14:09 04.10.2026
60 Въпрос
Коментиран от #64
14:09 04.10.2026
61 Вики
14:11 04.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Зелю ли?
До коментар #59 от "Комитов":Да, той е винаги надрусан. Иначе няма да може да си изиграе ролята.
14:12 04.10.2026
64 Комитов
До коментар #60 от "Въпрос":Волдемор Зеленски ще свърши като онзи в Хари Потър.
14:13 04.10.2026
65 Истината:
Мерц не е в Киев, той е с пушка на рамо на фронта
и ще помага на Зеленски като избива руснаци!
14:13 04.10.2026
66 Истината
14:13 04.10.2026
67 Истината
14:14 04.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Истината
14:17 04.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Истината
14:20 04.10.2026
73 Истината
14:20 04.10.2026
74 Оги
Коментиран от #78
14:20 04.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ха-ха-ха
Ха-ха-ха
Коментиран от #80, #84
14:22 04.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 999999
14:25 04.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Мурц
14:34 04.10.2026
82 Амиии...
14:34 04.10.2026
83 Простият
14:36 04.10.2026
84 Ко речи?
До коментар #76 от "Ха-ха-ха":Значи руснаците пак ще влязат в Берлин.
Коментиран от #89, #114
14:38 04.10.2026
85 Точно така
До коментар #77 от "Дрисула":че и немците най накрая да рахатясат от него.
14:38 04.10.2026
86 стоян георгиев
Коментиран от #94, #100
14:39 04.10.2026
87 Ерор 404
14:40 04.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ми ми ми
До коментар #84 от "Ко речи?":Руснаците успешно влизат в чувалите.
Коментиран от #97, #98, #104, #122
14:43 04.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Мерц ще види от първа ръка
До коментар #86 от "стоян георгиев":Колко памперси за възрастни са нужни за "украинските герои" ... сега като пълни неговият през 5 минути ще го разбере
14:47 04.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Отстрани
Пρестъпникът се връща на местопρестъплението
14:47 04.10.2026
97 Ха ха ха
До коментар #89 от "Ми ми ми":3 000 000 укропи под земята. Но това са само погребаните. Изадените от животни, потъналите в блатата, заритите в ями и изгорените трупове са поне на оше 500 000 укропи.
14:47 04.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Споко, Стоянке
До коментар #86 от "стоян георгиев":Още повече ухраинци ще бъдат утилизирани.
14:50 04.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Соломон
Коментиран от #111
14:52 04.10.2026
104 Цеко
До коментар #89 от "Ми ми ми":Верно си е.Много руска смрадт измре.
Коментиран от #124
14:53 04.10.2026
105 Вселенски
Отчаяни са руските фашисти.😁
Коментиран от #125
14:54 04.10.2026
106 Сатана Z
Коментиран от #121
14:55 04.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Слаба Украйна 😁
14:57 04.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Цеко
До коментар #103 от "Соломон":За съжаление и по-лошо ще става. Украйна трябва да капитулира.
Коментиран от #112
14:58 04.10.2026
112 Трябва
До коментар #111 от "Цеко":да заместиш Путин!
15:00 04.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Минава се
До коментар #84 от "Ко речи?":през Гаага!
15:01 04.10.2026
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120 Слаба Украйна 😁
15:04 04.10.2026
121 Ами
До коментар #106 от "Сатана Z":Последният път немците.ликвиираха 30 000 000 сесесерци .
15:07 04.10.2026
122 Мишел
До коментар #89 от "Ми ми ми":В момента а фронта има един чувал край Волчанск, Харковска област и три котела -Дружовка и Доброполе в Донбас и Орехов в Запорожка област. Предстои да стане известно колко украински военни са в тях.
15:11 04.10.2026
123 Али
15:11 04.10.2026
124 Мишел
До коментар #104 от "Цеко":Разменят над 500 украински трупа за двайсетина руски.
15:13 04.10.2026
125 Цеко
До коментар #105 от "Вселенски":Гресирания ,пак не виждам палеца ,явно си го напъхал на топло,влажно и тъпно пак👈😬.
15:25 04.10.2026