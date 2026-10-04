Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия удари Киев с дронове след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица
  Тема: Украйна

Руската армия удари Киев с дронове след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица

4 Октомври, 2026 13:35 2 750 125

  • русия-
  • украйна-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • ракети-
  • дронове

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия

Руската армия удари Киев с дронове след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.

Източник: www.bta.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоянчо Пуканката

    119 31 Отговор
    Дреме му на Шмърц. Сигурно след срещата със Зелю вече е "в белите облаци на щастието"...

    13:37 04.10.2026

  • 2 Зеленски

    125 34 Отговор
    Удряйте, братушки! Слава Русия!

    13:37 04.10.2026

  • 3 Да бъде ударен задължително

    119 31 Отговор
    Провокатора и трафиканта канцлер Фридрих Мерц !

    13:38 04.10.2026

  • 4 Антирашист 4905

    13 90 Отговор
    Пусин се стахува от болшевиките ,защото им отмене празника за воср !

    Коментиран от #15

    13:38 04.10.2026

  • 5 Щирлиц

    101 7 Отговор
    Щурмбанфюрер Мерц жив.ли е?

    13:39 04.10.2026

  • 6 Да бъде ударен задължително !

    114 5 Отговор
    руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия !

    13:39 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Какво приятно топло посрещане

    98 6 Отговор
    Добре дошъл канцлер магарец.

    13:40 04.10.2026

  • 9 Мухахаха

    84 4 Отговор
    Бай мерцата му клепнаха ушите от среах

    13:41 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Киев пак победи

    11 42 Отговор
    Русия и контраступи.

    Коментиран от #24

    13:41 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 не е

    82 3 Отговор
    като да не са предупредени.. та всеки да си носи последствията

    13:42 04.10.2026

  • 14 Линзи

    71 3 Отговор
    Мерца горе съм чакам те

    Коментиран от #29

    13:42 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някога, много преди Путин,

    63 56 Отговор
    в съветските документални филми показваха разрушения от нацистите Киев, а също и прекрасния му вид след възстановяването му с много труд и усилия. Красиви сгради в сталински стил, широки озеленени булеварди. Днес виждаме същите разрушения и срещаме злорадство от случилото се, каквото сигурно и в нацистка Германия не е имало.

    Коментиран от #21, #102

    13:43 04.10.2026

  • 17 Ъъъъ

    52 5 Отговор
    Защо с дронове, а не с оръжие за масово поразяване?

    13:44 04.10.2026

  • 18 Кличко от метрото:

    72 3 Отговор
    Няма повече места, отивайте в Полша!

    13:44 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи

    74 3 Отговор
    Въй , МерЦавеца как е треперил във влака.... И немците се молят дрон да удари влака на Мерц, при тая почти нулева популярност !!

    13:45 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да, а после кои били нацистите

    6 35 Отговор
    и кои се били борили срещу тях. “1984” на Оруел на живо.

    13:46 04.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ха ха ха

    51 2 Отговор

    До коментар #11 от "Киев пак победи":

    Киев е пак в метрото.

    13:46 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Русия приключи СВОто, почва бой наред!

    74 6 Отговор
    Този мерзавец мерц кисне повече в украйна отколкото в Германия.Всяка седмица ходи при зелената въшка да изразява "подкрепата си" за фашистката хунта!

    Коментиран от #45

    13:47 04.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    44 7 Отговор
    Защо само с дронове? Пак ли им вършиха ракетите на руснаците?

    Коментиран от #37

    13:47 04.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хи хи

    60 4 Отговор

    До коментар #14 от "Линзи":

    Линдзито като отиде в Кийййф и тогава хвърли топа. А Мърци върви по пътя на линдзито...

    13:47 04.10.2026

  • 30 хихи

    49 3 Отговор
    Ще ги подкрепи с няколко пълни памперса...

    13:48 04.10.2026

  • 31 Немска пародия на 200 !

    30 5 Отговор
    Името Фридрих (на немски: Friedrich) е мъжко лично име с германски произход, което означава „мирен владетел“ или „владетел на мира“. fridu – означава „мир“, „спокойствие“ или „закрила“.
    rih (или ric) – означава „владетел“, „крал“ или „могъщ“...

    13:49 04.10.2026

  • 32 Русия не ни е враг

    61 6 Отговор
    Подобрете отношенията с Русия за да живеем в мир. Непрекъснатата експанзия на ЕС и продължаващата конфронтация с РФ завещава на идните поколения война каквато не желаем. Мерц и останалите от коалицията на желаещите имат изключителна вина.

    13:49 04.10.2026

  • 33 Оня

    53 4 Отговор
    Достойно посрещане, със салют! Дали е сменил цвета на Г. А. Щите?

    13:50 04.10.2026

  • 34 Аз съм z

    45 5 Отговор
    Чичко шмърц , дали утре няма да последва чичко Линдзи ?

    13:51 04.10.2026

  • 35 И къв го дири

    50 4 Отговор
    Мерц в украинската столица ?

    13:51 04.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хи хи

    50 1 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Свършиха им дроновете на руснаците, сега пущали миялни и перални !!

    13:53 04.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Приятно пътуване и на връщане

    38 4 Отговор
    с влака... на германския мразен канцлер в оставка Фридрих Мерц

    Коментиран от #46

    13:53 04.10.2026

  • 40 Пък

    39 3 Отговор
    Пералните са го сбъркали с борката Жонсън.

    13:54 04.10.2026

  • 41 Ретроспекция

    47 4 Отговор
    Украинските местни нацисти са били много по жестоки по време на ВСВ от самите немски окупатори и зверствата и геноцида който са извършвали над населението е доказан от историята ! Ако Мерц се фантазира че може да има повторение наистина е луд и елементарен индивид !

    13:54 04.10.2026

  • 42 Ъхъ

    35 2 Отговор

    До коментар #23 от "Да се пази":

    Германия ще обяви война на Русия и ще изпрати розовият вермахт! 😂

    Коментиран от #48

    13:55 04.10.2026

  • 43 Оня

    34 4 Отговор
    Ама не е честно така, трябваше да вземе и акушерката с него! И тя иска да е на купона!

    13:55 04.10.2026

  • 44 На провокатора и трафиканта Мерц

    32 4 Отговор
    Не трябва да му се размине и тази наглост

    13:55 04.10.2026

  • 45 Така е!

    5 13 Отговор

    До коментар #26 от "Русия приключи СВОто, почва бой наред!":

    Срещу чек.

    13:56 04.10.2026

  • 46 хихи

    31 1 Отговор

    До коментар #39 от "Приятно пътуване и на връщане":

    за връщането може да няма здрав мост

    13:58 04.10.2026

  • 47 Много готино

    33 2 Отговор
    Кличко посрещнал Мерц в тоалетната на метрото а Зеленски къде се криел никой не знаел но щял да се появи евенруално

    13:59 04.10.2026

  • 48 Лейтенант Грубер

    29 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъ":

    Кой каза Розов Вермахт? Идваме!

    Коментиран от #52

    13:59 04.10.2026

  • 49 Последния Софилайнец

    25 2 Отговор
    Ама защо така всеки ден все по-лоши новини за Украйна побликувате?

    14:01 04.10.2026

  • 50 Жеко

    26 1 Отговор
    Търси майка си там бай Шмерц.

    14:01 04.10.2026

  • 51 Що ли не вЕрвам на БТА

    32 0 Отговор
    Пак цирковете на зеленясалия гном, да вкарват западняка в бомбоубежището. А Зельо в Киев ли е или на разходка за просия и шопинг по света?

    14:02 04.10.2026

  • 52 Колонело

    21 3 Отговор

    До коментар #48 от "Лейтенант Грубер":

    Пращайте всиччките малки тинкове към Москва, урцулата ги е поръчала с место за бременни

    Коментиран от #54

    14:02 04.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Лейтенант Грубер

    20 0 Отговор

    До коментар #52 от "Колонело":

    Явол, хер Оберст! Тръгваме веднага! Аз лично ще водя атаката...

    14:04 04.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Руски предател

    4 14 Отговор
    Как пък тези украински дронове,веднъж не удариха кремъл или жилищни сгради?

    14:07 04.10.2026

  • 57 Рускиня

    29 0 Отговор
    На Мерц трите косъма на кратуната са щръкнали като антени и следят от къде ще го поздравят с Руски летящ блин.

    14:08 04.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Комитов

    1 22 Отговор
    П1утьо пак е бил надрусан.

    Коментиран от #63

    14:09 04.10.2026

  • 60 Въпрос

    23 0 Отговор
    Къде е смъркача ?

    Коментиран от #64

    14:09 04.10.2026

  • 61 Вики

    26 0 Отговор
    Неизбраните от никой лунатици в Брюксел ще направят някаква измама или провокация,за да обявят ИЗВЪНРЕДНО или военно положение в Европа ! В противен случай,народите в Европа ще им потърсят отговорност за Зелената измама,Ковид - престъплението и внезаконното вкарване в Европа на милиони нелегални емигранти !

    14:11 04.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Зелю ли?

    20 0 Отговор

    До коментар #59 от "Комитов":

    Да, той е винаги надрусан. Иначе няма да може да си изиграе ролята.

    14:12 04.10.2026

  • 64 Комитов

    19 0 Отговор

    До коментар #60 от "Въпрос":

    Волдемор Зеленски ще свърши като онзи в Хари Потър.

    14:13 04.10.2026

  • 65 Истината:

    15 3 Отговор
    Руснаците да си гледат работата!
    Мерц не е в Киев, той е с пушка на рамо на фронта
    и ще помага на Зеленски като избива руснаци!

    14:13 04.10.2026

  • 66 Истината

    19 1 Отговор
    Е от 9 моста в Киев един е направен от психясалите и пуснат 2013 г

    14:13 04.10.2026

  • 67 Истината

    18 0 Отговор
    По Южния и Северния мост удрят руснаците !

    14:14 04.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Истината

    16 0 Отговор
    Северния мост е преименуван в 2018 г и е главна транспортна артерия на Киев с 8 платна създаден от завода във Воронеж !

    14:17 04.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Истината

    17 0 Отговор
    Южния мост е дело на Московски инжинери и завода , който произвежда в момента вагоните на руските железници , той е по - малък от северния ( Московския ) и е пешеходен .

    14:20 04.10.2026

  • 73 Истината

    11 1 Отговор
    Успех на декомунизацията !

    14:20 04.10.2026

  • 74 Оги

    21 1 Отговор
    Според последното проучване канцлерчето се ползва с обществено доверие от 11 процента. Такъв наглец да се изтъква, че представлява Германия е повече от смешно.

    Коментиран от #78

    14:20 04.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ха-ха-ха

    2 19 Отговор
    ДОЙЧ ланд не е .. Украйна,.. тия момци ще смачкат монгольята за седмица!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #80, #84

    14:22 04.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 999999

    12 0 Отговор
    Какво прави Мерц там може би забравя че Украйна воюва със Зеля манипулатора е така.

    14:25 04.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Мурц

    6 0 Отговор
    Се обърна от Киев към Москва за водене на преговори

    14:34 04.10.2026

  • 82 Амиии...

    9 0 Отговор
    ...то Киев всеки ден си го удрят ...не е заради недоразумението шМерц

    14:34 04.10.2026

  • 83 Простият

    11 0 Отговор
    И защо Русия трябва да се съобразява къде ходи Шмерца? Той не знае ли че там се води война в която и той участва?

    14:36 04.10.2026

  • 84 Ко речи?

    8 2 Отговор

    До коментар #76 от "Ха-ха-ха":

    Значи руснаците пак ще влязат в Берлин.

    Коментиран от #89, #114

    14:38 04.10.2026

  • 85 Точно така

    9 1 Отговор

    До коментар #77 от "Дрисула":

    че и немците най накрая да рахатясат от него.

    14:38 04.10.2026

  • 86 стоян георгиев

    2 11 Отговор
    Мерц ще види от първа ръка че наистина е наложително спешно да се даде повече на украинските защитници на европа.

    Коментиран от #94, #100

    14:39 04.10.2026

  • 87 Ерор 404

    6 1 Отговор
    Украинската поща издаде нова възпоменателна марка от серията мостове!

    14:40 04.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ми ми ми

    1 13 Отговор

    До коментар #84 от "Ко речи?":

    Руснаците успешно влизат в чувалите.

    Коментиран от #97, #98, #104, #122

    14:43 04.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Мерц ще види от първа ръка

    9 0 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Колко памперси за възрастни са нужни за "украинските герои" ... сега като пълни неговият през 5 минути ще го разбере

    14:47 04.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Отстрани

    8 1 Отговор
    Зαхаρовα:

    Пρестъпникът се връща на местопρестъплението

    14:47 04.10.2026

  • 97 Ха ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ми ми ми":

    3 000 000 укропи под земята. Но това са само погребаните. Изадените от животни, потъналите в блатата, заритите в ями и изгорените трупове са поне на оше 500 000 укропи.

    14:47 04.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Споко, Стоянке

    8 1 Отговор

    До коментар #86 от "стоян георгиев":

    Още повече ухраинци ще бъдат утилизирани.

    14:50 04.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Соломон

    7 9 Отговор
    Няма край украинската мъка! Всеки ден все по-лоши новини.

    Коментиран от #111

    14:52 04.10.2026

  • 104 Цеко

    8 9 Отговор

    До коментар #89 от "Ми ми ми":

    Верно си е.Много руска смрадт измре.

    Коментиран от #124

    14:53 04.10.2026

  • 105 Вселенски

    9 9 Отговор
    Мостовете над Днепър в Киев не могат да бъдат лесно срутени с конвенционални ракети, тъй като мостовите съоръжения са отворени конструкции и взривната вълна се разсейва бързо в пространството. Основните носещи пилони са изградени от десетки хиляди тонове монолитен армиран стоманобетон, който стандартна бойна глава от петстотин килограма не може да пресече. Ударите обикновено правят само кратери в асфалта и подовата плоча, което спира движението временно, но се поправя сравнително лесно и не засяга общата стабилност. Освен това стоманените ферми и винтовите елементи преразпределят натоварването при локални повреди, а плътната противовъздушна отбрана над столицата прави прецизното попадение на множество поредни ракети в една и съща носеща точка изключително малко вероятно.
    Отчаяни са руските фашисти.😁

    Коментиран от #125

    14:54 04.10.2026

  • 106 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Ответният отговор на Германия е да обяви война на Русия…..ако на Мерц му стиска разбира се.

    Коментиран от #121

    14:55 04.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Слаба Украйна 😁

    5 2 Отговор
    Хероя слаба! 😁

    14:57 04.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Цеко

    6 2 Отговор

    До коментар #103 от "Соломон":

    За съжаление и по-лошо ще става. Украйна трябва да капитулира.

    Коментиран от #112

    14:58 04.10.2026

  • 112 Трябва

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "Цеко":

    да заместиш Путин!

    15:00 04.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Минава се

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Ко речи?":

    през Гаага!

    15:01 04.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Слаба Украйна 😁

    4 1 Отговор
    Хероя слаба! 😁

    15:04 04.10.2026

  • 121 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #106 от "Сатана Z":

    Последният път немците.ликвиираха 30 000 000 сесесерци .

    15:07 04.10.2026

  • 122 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ми ми ми":

    В момента а фронта има един чувал край Волчанск, Харковска област и три котела -Дружовка и Доброполе в Донбас и Орехов в Запорожка област. Предстои да стане известно колко украински военни са в тях.

    15:11 04.10.2026

  • 123 Али

    1 0 Отговор
    Аз само да питам, че не разбрах само баба пу къде е? На кое ниво в бункера? А, че е с двоен памперс това и децата знаят.

    15:11 04.10.2026

  • 124 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Цеко":

    Разменят над 500 украински трупа за двайсетина руски.

    15:13 04.10.2026

  • 125 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Вселенски":

    Гресирания ,пак не виждам палеца ,явно си го напъхал на топло,влажно и тъпно пак👈😬.

    15:25 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания