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Зеленски отговори на заплахите на Кремъл: Удряме руските рафинерии!
  Тема: Украйна

Зеленски отговори на заплахите на Кремъл: Удряме руските рафинерии!

4 Октомври, 2026 15:05 2 413 94

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Американският президент Доналд Тръмп миналия месец призова Киев да се въздържа от удари срещу руски петролни съоръжения заради отражението им върху световните цени на дизеловото гориво

Зеленски отговори на заплахите на Кремъл: Удряме руските рафинерии! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украйна ще засили ударите си срещу руски петролни рафинерии в отговор на промяната в тактиката на Москва и на засилените атаки срещу Киев и други украински градове, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той подчерта, че Киев няма да отговори по същия начин с безразборни атаки срещу граждански обекти.

По думите на Зеленски украинското разузнаване е получило документи, които показват, че руският президент Владимир Путин е одобрил "нова доктрина" за значително разширяване на кръга от цели преди настъпването на зимата.

"Видяхме документите и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да окажат натиск върху хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове", заяви Зеленски. "Това е целта на операцията."

Твърдението му за съдържанието на руските документи не може да бъде независимо потвърдено.

Кремъл не беше открит за коментар в събота. Руското външно министерство обаче обяви по-рано, че Москва ще продължи системно да нанася удари в Киев и други украински градове, които определя като ответни на украинските атаки срещу Русия.

Москва отправи и предупреждение към чуждестранните граждани, включително дипломатите, да напуснат Киев.

И Русия, и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилното население.

Киев ще отговаря с удари по руския петролен сектор

Зеленски заяви, че Украйна ще отговори на засилената руска кампания, като постави на първо място руската петролна инфраструктура, която според Киев осигурява приходи за финансирането на войната.

"Трябва да отговорим с всичко, с което можем. На техните атаки срещу нашата енергетика трябва да отговорим срещу тяхната енергетика. Преди всичко петролните рафинерии - това, което им носи пари за тази война", заяви украинският президент.

"Но, разбира се, няма да отговаряме като тях срещу каквито и да било граждански обекти", добави той.

През последната седмица Киев е подложен на продължителни руски атаки с ракети и дронове срещу енергийна и телекомуникационна инфраструктура, автомобилни и железопътни обекти. За първи път бяха атакувани и мостове над Днепър, свързващи източната и западната част на украинската столица.

Същевременно Украйна продължава кампанията си с дронове срещу руски петролни рафинерии и други енергийни обекти.

Американският президент Доналд Тръмп миналия месец призова Киев да се въздържа от удари срещу руски петролни съоръжения заради отражението им върху световните цени на дизеловото гориво.

Зеленски обаче заяви, че не вижда признаци Москва да проявява интерес към мирни преговори или към прекратяване на взаимните удари по енергийната инфраструктура.

Зеленски съобщи за украинско настъпление в Донбас

Украинският президент съобщи още, че при продължаващата контраофанзива с кодово название "Вивалди" украинските сили са си върнали около 140 квадратни километра територия в източната част на Донбас.

Русия настоява за контрол над целия Донбас като едно от условията си за мирно споразумение.

Администрацията на Тръмп през последните седмици се опитва да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната. САЩ са предложили нов кръг тристранни разговори през следващите седмици в Обединените арабски емирства, но според Зеленски все още няма определени точни дата и място за преговорите на техническо равнище.

След като Вашингтон покани Путин на срещата на Г-20 в Маями през декември и американски представители обсъждаха възможни икономически сделки с Русия, Зеленски призова САЩ да не нормализират отношенията си с Москва преди постигането на мир.

Украинският президент заяви, че е готов да се срещне с Путин за мирни преговори по време на форума на Г-20.

"Не е справедливо просто да се нормализират отношенията", каза Зеленски. Според него евентуалното възстановяване на икономическите и дипломатическите връзки на Русия със Запада трябва да бъде обвързано с прекратяване на войната.

Украйна очаква тежка зима

Украинските власти предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очаквана нова зимна кампания срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.

Допълнителен проблем за украинската противовъздушна отбрана са новите по-бързи реактивни варианти на дроновете "Шахед". Според Зеленски Украйна в момента е принудена да използва активно изтребители F-16 и МиГ, които свалят около 60% от тези дронове.

Запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите обаче намаляват.

Киев работи върху други средства за противодействие, включително системи за радиоелектронна борба и нови дронове прехващачи. Зеленски съобщи, че през втората половина на октомври Украйна очаква първата доставка на малки и сравнително евтини зенитни ракети, предназначени за борба с новите реактивни дронове.

Разработват се и пет модела украински дронове прехващачи. Изпитанията на два от тях засега показват успеваемост от около 30%.

Киев разработва ракета с по-голям обсег

Украйна обяви тази седмица и първото бойно използване на собствената си балистична ракета FP-7 с обсег около 250 километра.

Зеленски заяви, че е настоял производителят Fire Point да ускори работата по ракетата с по-голям обсег FP-9, за която компанията твърди, че ще може да достига Москва.

"Казах им: къде е моята FP-9? Нуждаем се от FP-9. И FP-9 ще бъде готова тази есен, сигурен съм", каза Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че след разговори с европейски представители в Брюксел Киев е осигурил финансиране за поръчки на дронове, необходими за продължаването на военните действия в началото на 2027 г.

Украйна и европейските ѝ партньори работят и за покриването на недостиг от 27 млрд. долара в украинския бюджет за отбрана. Според Зеленски планът включва пренасочване на украински бюджетни средства, двустранна помощ и използване на средства от предвиден за следващата година европейски заем за Украйна на стойност 90 млрд. евро.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То пък в Украйна и Европа

    61 15 Отговор
    е пълно със работещи рафинерии нали?

    Коментиран от #4, #7

    15:06 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само питам

    65 8 Отговор
    Е що ривете тогава ?

    15:07 04.10.2026

  • 4 Хахахаха

    19 54 Отговор

    До коментар #1 от "То пък в Украйна и Европа":

    Няма значение. И в раша ще останат толкова, колкото в Украйна.

    15:08 04.10.2026

  • 5 Чорбара

    70 12 Отговор
    Фактически факти не се ли срамувате, като публикувате тези пасквили.

    15:09 04.10.2026

  • 6 Пич

    66 16 Отговор
    Гледали ли сте филма - Осъденият на смърт - идва!!!???
    В главата роля - Зеленчук Зеленчукович!!!

    Коментиран от #9

    15:09 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соломон

    13 64 Отговор
    Най богатите райони в Русия живеят,ако това може да се нарече живот. Те живеят най бедно. И за да оцелеят отиват да умрат за пари в Украйна

    Коментиран от #31, #74

    15:10 04.10.2026

  • 11 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    51 10 Отговор
    накрая на Тръмп ще му писне и ще ударят Зеленски.

    15:11 04.10.2026

  • 12 Коректно и честно

    57 13 Отговор
    Москва отправи предупреждение към чуждестранните граждани, включително дипломатите, да напуснат Киев.... Браво за което

    15:11 04.10.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    8 33 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #46

    15:12 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ние

    21 3 Отговор
    Води ни Путине, води ни към нови върхове!

    Коментиран от #23, #71

    15:14 04.10.2026

  • 17 456

    10 10 Отговор
    Я , Зе е жив. Вчера последният софиянец нали каза ,че е бил убит.🤣

    15:15 04.10.2026

  • 18 Джуджето от Кремъл

    13 43 Отговор
    явно не иска да разбере по лесния начин, че светът не се върти около него и не той диктува световния ред. Но така са всички нечестиви хора сдобили се с власт и пари. Колкото повече власт и пари - толкова повече трупове , през които са готови да минат за да ги задържат. В случая Путин явно е готов да мине през десетки милиони. Само това говори достатъчно за личността му. А изходът от всичко това е много лесен. Просто трябва да спре войната. Джуджето много добре знае, че със сила може да разруши цяла Украйна, но със сила не може да направи украинците вкусили свободата руснаци, но неговият покерджийски подход е на all-in. Залогът за победа е голям, но също толкова голяма става и потенциалната загуба за Русия.

    15:16 04.10.2026

  • 19 Мишел

    9 38 Отговор
    Зеленски дeрe безпомощна раша кат мачe у дирек. Вече 5 години и показа колко е слаба ,жалка и нефелна. От 3 днях в Киев до раша гарить

    Коментиран от #44

    15:17 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хахаха

    29 4 Отговор
    ха ха ха - удряйте, европа като ви спре дизела и бензина ще се сетите ама късно

    15:17 04.10.2026

  • 22 Олеееее....

    39 3 Отговор
    И кои са тези "европейски представители" в Брюксел дето са били осигурили финансиране за поръчки на дронове, необходими за продължаването на военните действия ? Че тея хора са директно за затвор ако е така. Недемократично, на тъмно и без народите им да са съгласни. Някакви диктаторчета и международни престъпници ще трябва да са били. А на палестинците и Иран дали са осигурили същото?

    15:18 04.10.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 16 Отговор

    До коментар #16 от "Ние":

    ЗАБРАВЯШ ЧОРАПА, НА КЪДЕ ВОДИ БЪЛГАРИЯ ..................

    Коментиран от #35

    15:20 04.10.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    10 22 Отговор
    Кой каквото може удря - един рафинерии, друг невинни хора ...
    Всеки според морала си...

    Коментиран от #32, #39

    15:21 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Досега 90 % от украинските

    26 6 Отговор
    Атаки са безразборни и по граждански обекти така че каквото повикало такова отговорило!!!

    15:23 04.10.2026

  • 27 Индия спира износа за горива

    25 3 Отговор
    за Европа до 31 декември. Включително и самолетно гориво. Виетнам и Тайканд обмислят същото ако митата върху гумите за камиони в Европа не бъдат премахнати в спешен порядък

    15:23 04.10.2026

  • 28 Историк

    12 26 Отговор
    Браво на Зеленски, достоен смел президент. Жалкият оранжев палячо да каже на любимия си Путин да спре войната като изтегли варварските си орди от Украйна и войната ще приключи. Но понеже е страхливец не смее да отиде в Киев и нали е агент Краснов, не смее да направи нищо срещу Путин. Тежко и горко на света с тези двамата злодеи.

    Коментиран от #42

    15:24 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 "Джуджето от Кремъл"

    5 8 Отговор
    С колко сантиметра е по висок от "гиганта" наименуван Самуил и положен в бутафорният принтиран някъде в Италия "мраморен" ковчег? Можеш ли да провериш кое е на практика джуджето ? Питам сериозно колега !

    Коментиран от #55

    15:35 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "АГАТ а Кристи":

    Комунист - няма къде повече 🤣

    15:41 04.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Путин няма да открадне азбуката

    5 2 Отговор
    Европейските народи приеха на общата европейска валута и българските знаци от нашата азбука. Гордейте се малко повечко. Няма друг народ освен гръцкия, като съществуваща днешно време държава, чиято азбука да бъде приета. Гърция и България са единствените държави съществуващи и в днешно време, на които азбуката беше приета с единодушие и отпечатана на европейската валута от толкова много народи. И това е голямо постижение за българската държава. Защото исторически латинския гръцкия и българския са трите официално признати богослужебни езици. И това е неоспорим факт, това е исторически факт!

    15:53 04.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Механик

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    А на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.

    15:55 04.10.2026

  • 45 стоян георгиев

    3 6 Отговор
    Кой е очаквал подобна ситуация от руските фенове преди четири години?от киев за три дена до моля не ни удряйте толкова силно....

    Коментиран от #66

    15:57 04.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дедо

    2 6 Отговор
    На север отразиха пътя на газопроводите Северен поток 1 и 2, заради САЩ. По надолу Русия е блокирана от Полша и не може да направи газопровод, по надолу е Румъния там също не може да пробие . По надолу е България там пробва с Южен поток като Бойко и Делян съдействаха даже си купиха парцелите на Паша дере където щеше да излиза тръбата от Русия но САЩ спра и този газопровод. И за Русия единственото място откъдето може да пробие и да направи газопровод към Западна Европа остана Украйна а през нея в Унгария и Словакия. Затова е този напън на Путин , защото всички останали държави са членове на НАТО и не смее да ги нападне , но Украйна не е . Това е историята на тази война и затова е толкова важно на Путин да превземе Украйна. Иначе Русия остава изцяло блокирана да прави газопровод към Западна Европа и остава в ръцете на Китай .

    Коментиран от #70

    15:58 04.10.2026

  • 48 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    В Крим е така още от 2014.

    15:58 04.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Незабавно Путине

    5 7 Отговор
    Путин и руските джуджета дипломати да СПРАТ незабавно антибългарската си политика и лъжливо говорене в България и Македония. Незабавно да прекратят просръбската/промакедонска политика в тези две държави, които са съставени от един народ! Това говорене идващо от Москва не е полезно за добруването на нашите народи и взаимоотношенията ни! Спрете веднага!

    15:59 04.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Русия допуска

    6 5 Отговор
    Голяма грешка, че още не ги е погнала тези фашисти с голямата метла. Кво се репчат още и Русия ги търпи още? Голяма грешка....

    Коментиран от #75

    16:03 04.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Когато използвам изразът

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от ""Джуджето от Кремъл"":

    джуджето от кремъл, говоря метафорично. Джудже е не заради ръста си, а защото е малък, нищожен, подмолен и лукав човек. Тук може да се има за голям, но в Небето е никой. Дори един просяк, който е извикал към Господ е много по-значим и популярен. Сега по-ясно ли стана ?

    16:05 04.10.2026

  • 56 Нов свят

    7 4 Отговор
    Докога ще търпят този Путин бе, докога бе? Докога ще им търпят издевателствата на московитите, които разиграват света? Докога? Както и американските циркаджии?

    Коментиран от #61

    16:05 04.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Риторичен

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    Що бункерният обяви нова мобилизация?Къде му е армията.

    16:09 04.10.2026

  • 60 НАКРАТКО

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "az СВО Победа 81":

    МАСКВА НЕ Е ГОРЯЛА ТАКА

    ДАЖЕ И ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

    Коментиран от #68

    16:10 04.10.2026

  • 61 По-скоро питай,

    6 8 Отговор

    До коментар #56 от "Нов свят":

    До кога народите ще търпят още фашистите в покрайнината и в Европа?

    Коментиран от #64

    16:10 04.10.2026

  • 62 Накратко

    12 4 Отговор
    Загубите на фашисткия агресор в жива сила , техника и поражения в самата Русия ...надхвърлят в пъти цената на територията на Украйна която е временно окупирана .
    Два милиарда и половина рубли за 1 час харчат фашистите за да тероризират украинците.

    16:10 04.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 По-скоро млъквай

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "По-скоро питай,":

    Аз питам, какво искам да попитам. Не си ти този, който ще ми налага какво да мисля, правя и пита.

    Коментиран от #78

    16:12 04.10.2026

  • 65 Алекса

    3 2 Отговор
    Хо хо хо Зеления направи за смях Тръмп ! Показа му среден пръст !

    16:12 04.10.2026

  • 66 Доналде Помоги

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Че Лошия Зеленски

    Ми разбомби Рафинериите.

    16:13 04.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 По принцип

    1 4 Отговор

    До коментар #60 от "НАКРАТКО":

    Москва, Петербург и останалата част на бившия СССР не е горяла и бомбена от повече от 80 години.Инто от една много по-малка страна от нея.Руснците са абсолютен въздух под налягане.

    16:14 04.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Който нападне НАТО

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "Дедо":

    Умира веднага.Няма бункери,няма мумкери.Раша става на течен метал.

    Коментиран от #79

    16:18 04.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Историк 1

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Доротея":

    Прочети критериите за фашистка държава и пиши !

    16:19 04.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Най Голямото ЗЛАТНО НАХОДИЩЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    В ЯКУТИЯ

    Се разграбва от Китай

    А Якутите Мизерстват.

    Това е Путинова Русия.
    26 Години Тотал Щета

    16:22 04.10.2026

  • 75 Антирашист 4909

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Русия допуска":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети !

    Коментиран от #77

    16:23 04.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "Който нападне НАТО":

    Кво нато бе? Ти знаеш ли, колко са силни без САЩ и Турция? Нула. Пресечена нула. Ама нито сащ а още по-малко Турция искат да воюват с Русия!!! Така че, гола вода и кал по ушите.

    16:29 04.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 81":

    Нали знаеш, че на българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин?

    16:33 04.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Знаещ

    6 1 Отговор
    Украйна няма вече нито 1 действаща рафинерия . В същото време Русия има над 280 работещи рафинерии . Практически вече всички ползвани горивосмазочни материали изролзвани в Украйна са им подарени от ЕС . За това цените на дизелът и бензина в ЕС са над 2 евро , а цената на дизелът в Русия е под 80 евроцента , а на бензина под 1 евро .

    Коментиран от #92

    16:39 04.10.2026

  • 89 Русия ще мине на китайски електрички

    1 2 Отговор
    И без това свои не произвеждат. Ще се оправи без дизел и бензин.

    16:40 04.10.2026

  • 90 Гост

    1 1 Отговор
    Видял бил документи???
    Кажи си, че Мерц ти е наредил да нарушиш споразумението за неспазване на енергийни обекти. Какво се правиш на решителен, като всички знаят, че си марионетка на конци.

    16:51 04.10.2026

  • 91 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    От това (Украйна) повече държава няма да става.

    16:52 04.10.2026

  • 92 Баце ЕООД

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Знаещ":

    Те не разбират, за тях света е голям колкото един квартал бате. Птичи мозъци

    16:53 04.10.2026

  • 93 А МОЧАТА?

    0 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    16:54 04.10.2026

  • 94 Мишел

    0 1 Отговор
    Индокитайската бензиноколонка Русия внася бензин от Мароко,Индия,Беларус и натовска Турция!??

    16:56 04.10.2026

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