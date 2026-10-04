Зеленски отговори на заплахите на Кремъл: Удряме руските рафинерии!

Украйна ще засили ударите си срещу руски петролни рафинерии в отговор на промяната в тактиката на Москва и на засилените атаки срещу Киев и други украински градове, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".
Той подчерта, че Киев няма да отговори по същия начин с безразборни атаки срещу граждански обекти.
По думите на Зеленски украинското разузнаване е получило документи, които показват, че руският президент Владимир Путин е одобрил "нова доктрина" за значително разширяване на кръга от цели преди настъпването на зимата.
"Видяхме документите и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да окажат натиск върху хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове", заяви Зеленски. "Това е целта на операцията."
Твърдението му за съдържанието на руските документи не може да бъде независимо потвърдено.
Кремъл не беше открит за коментар в събота. Руското външно министерство обаче обяви по-рано, че Москва ще продължи системно да нанася удари в Киев и други украински градове, които определя като ответни на украинските атаки срещу Русия.
Москва отправи и предупреждение към чуждестранните граждани, включително дипломатите, да напуснат Киев.
И Русия, и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилното население.
Киев ще отговаря с удари по руския петролен сектор
Зеленски заяви, че Украйна ще отговори на засилената руска кампания, като постави на първо място руската петролна инфраструктура, която според Киев осигурява приходи за финансирането на войната.
"Трябва да отговорим с всичко, с което можем. На техните атаки срещу нашата енергетика трябва да отговорим срещу тяхната енергетика. Преди всичко петролните рафинерии - това, което им носи пари за тази война", заяви украинският президент.
"Но, разбира се, няма да отговаряме като тях срещу каквито и да било граждански обекти", добави той.
През последната седмица Киев е подложен на продължителни руски атаки с ракети и дронове срещу енергийна и телекомуникационна инфраструктура, автомобилни и железопътни обекти. За първи път бяха атакувани и мостове над Днепър, свързващи източната и западната част на украинската столица.
Същевременно Украйна продължава кампанията си с дронове срещу руски петролни рафинерии и други енергийни обекти.
Американският президент Доналд Тръмп миналия месец призова Киев да се въздържа от удари срещу руски петролни съоръжения заради отражението им върху световните цени на дизеловото гориво.
Зеленски обаче заяви, че не вижда признаци Москва да проявява интерес към мирни преговори или към прекратяване на взаимните удари по енергийната инфраструктура.
Зеленски съобщи за украинско настъпление в Донбас
Украинският президент съобщи още, че при продължаващата контраофанзива с кодово название "Вивалди" украинските сили са си върнали около 140 квадратни километра територия в източната част на Донбас.
Русия настоява за контрол над целия Донбас като едно от условията си за мирно споразумение.
Администрацията на Тръмп през последните седмици се опитва да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната. САЩ са предложили нов кръг тристранни разговори през следващите седмици в Обединените арабски емирства, но според Зеленски все още няма определени точни дата и място за преговорите на техническо равнище.
След като Вашингтон покани Путин на срещата на Г-20 в Маями през декември и американски представители обсъждаха възможни икономически сделки с Русия, Зеленски призова САЩ да не нормализират отношенията си с Москва преди постигането на мир.
Украинският президент заяви, че е готов да се срещне с Путин за мирни преговори по време на форума на Г-20.
"Не е справедливо просто да се нормализират отношенията", каза Зеленски. Според него евентуалното възстановяване на икономическите и дипломатическите връзки на Русия със Запада трябва да бъде обвързано с прекратяване на войната.
Украйна очаква тежка зима
Украинските власти предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очаквана нова зимна кампания срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.
Допълнителен проблем за украинската противовъздушна отбрана са новите по-бързи реактивни варианти на дроновете "Шахед". Според Зеленски Украйна в момента е принудена да използва активно изтребители F-16 и МиГ, които свалят около 60% от тези дронове.
Запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите обаче намаляват.
Киев работи върху други средства за противодействие, включително системи за радиоелектронна борба и нови дронове прехващачи. Зеленски съобщи, че през втората половина на октомври Украйна очаква първата доставка на малки и сравнително евтини зенитни ракети, предназначени за борба с новите реактивни дронове.
Разработват се и пет модела украински дронове прехващачи. Изпитанията на два от тях засега показват успеваемост от около 30%.
Киев разработва ракета с по-голям обсег
Украйна обяви тази седмица и първото бойно използване на собствената си балистична ракета FP-7 с обсег около 250 километра.
Зеленски заяви, че е настоял производителят Fire Point да ускори работата по ракетата с по-голям обсег FP-9, за която компанията твърди, че ще може да достига Москва.
"Казах им: къде е моята FP-9? Нуждаем се от FP-9. И FP-9 ще бъде готова тази есен, сигурен съм", каза Зеленски.
Украинският президент съобщи още, че след разговори с европейски представители в Брюксел Киев е осигурил финансиране за поръчки на дронове, необходими за продължаването на военните действия в началото на 2027 г.
Украйна и европейските ѝ партньори работят и за покриването на недостиг от 27 млрд. долара в украинския бюджет за отбрана. Според Зеленски планът включва пренасочване на украински бюджетни средства, двустранна помощ и използване на средства от предвиден за следващата година европейски заем за Украйна на стойност 90 млрд. евро.
Източник: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То пък в Украйна и Европа
Коментиран от #4, #7
15:06 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само питам
15:07 04.10.2026
4 Хахахаха
До коментар #1 от "То пък в Украйна и Европа":Няма значение. И в раша ще останат толкова, колкото в Украйна.
15:08 04.10.2026
5 Чорбара
15:09 04.10.2026
6 Пич
В главата роля - Зеленчук Зеленчукович!!!
Коментиран от #9
15:09 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Соломон
Коментиран от #31, #74
15:10 04.10.2026
11 ТОЗИ ПАЛЯЧО
15:11 04.10.2026
12 Коректно и честно
15:11 04.10.2026
13 Дон Корлеоне
Коментиран от #46
15:12 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ние
Коментиран от #23, #71
15:14 04.10.2026
17 456
15:15 04.10.2026
18 Джуджето от Кремъл
15:16 04.10.2026
19 Мишел
Коментиран от #44
15:17 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хахаха
15:17 04.10.2026
22 Олеееее....
15:18 04.10.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #16 от "Ние":ЗАБРАВЯШ ЧОРАПА, НА КЪДЕ ВОДИ БЪЛГАРИЯ ..................
Коментиран от #35
15:20 04.10.2026
24 АГАТ а Кристи
Всеки според морала си...
Коментиран от #32, #39
15:21 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Досега 90 % от украинските
15:23 04.10.2026
27 Индия спира износа за горива
15:23 04.10.2026
28 Историк
Коментиран от #42
15:24 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 "Джуджето от Кремъл"
Коментиран от #55
15:35 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 АГАТ а Кристи
До коментар #24 от "АГАТ а Кристи":Комунист - няма къде повече 🤣
15:41 04.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Путин няма да открадне азбуката
15:53 04.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Механик
До коментар #19 от "Мишел":А на мен ми бяха надули главата, че Русия била сила.
15:55 04.10.2026
45 стоян георгиев
Коментиран от #66
15:57 04.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Дедо
Коментиран от #70
15:58 04.10.2026
48 Ами
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":В Крим е така още от 2014.
15:58 04.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Незабавно Путине
15:59 04.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Русия допуска
Коментиран от #75
16:03 04.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Когато използвам изразът
До коментар #34 от ""Джуджето от Кремъл"":джуджето от кремъл, говоря метафорично. Джудже е не заради ръста си, а защото е малък, нищожен, подмолен и лукав човек. Тук може да се има за голям, но в Небето е никой. Дори един просяк, който е извикал към Господ е много по-значим и популярен. Сега по-ясно ли стана ?
16:05 04.10.2026
56 Нов свят
Коментиран от #61
16:05 04.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Риторичен
До коментар #54 от "az СВО Победа 81":Що бункерният обяви нова мобилизация?Къде му е армията.
16:09 04.10.2026
60 НАКРАТКО
До коментар #54 от "az СВО Победа 81":МАСКВА НЕ Е ГОРЯЛА ТАКА
ДАЖЕ И ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
Коментиран от #68
16:10 04.10.2026
61 По-скоро питай,
До коментар #56 от "Нов свят":До кога народите ще търпят още фашистите в покрайнината и в Европа?
Коментиран от #64
16:10 04.10.2026
62 Накратко
Два милиарда и половина рубли за 1 час харчат фашистите за да тероризират украинците.
16:10 04.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 По-скоро млъквай
До коментар #61 от "По-скоро питай,":Аз питам, какво искам да попитам. Не си ти този, който ще ми налага какво да мисля, правя и пита.
Коментиран от #78
16:12 04.10.2026
65 Алекса
16:12 04.10.2026
66 Доналде Помоги
До коментар #45 от "стоян георгиев":Че Лошия Зеленски
Ми разбомби Рафинериите.
16:13 04.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 По принцип
До коментар #60 от "НАКРАТКО":Москва, Петербург и останалата част на бившия СССР не е горяла и бомбена от повече от 80 години.Инто от една много по-малка страна от нея.Руснците са абсолютен въздух под налягане.
16:14 04.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Който нападне НАТО
До коментар #47 от "Дедо":Умира веднага.Няма бункери,няма мумкери.Раша става на течен метал.
Коментиран от #79
16:18 04.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Историк 1
До коментар #42 от "Доротея":Прочети критериите за фашистка държава и пиши !
16:19 04.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Най Голямото ЗЛАТНО НАХОДИЩЕ
До коментар #10 от "Соломон":В ЯКУТИЯ
Се разграбва от Китай
А Якутите Мизерстват.
Това е Путинова Русия.
26 Години Тотал Щета
16:22 04.10.2026
75 Антирашист 4909
До коментар #53 от "Русия допуска":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети !
Коментиран от #77
16:23 04.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ха-ха-ха
До коментар #70 от "Който нападне НАТО":Кво нато бе? Ти знаеш ли, колко са силни без САЩ и Турция? Нула. Пресечена нула. Ама нито сащ а още по-малко Турция искат да воюват с Русия!!! Така че, гола вода и кал по ушите.
16:29 04.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Някой
До коментар #67 от "az СВО Победа 81":Нали знаеш, че на българските снаряди за Украйна пише уиЗа Путин?
16:33 04.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Знаещ
Коментиран от #92
16:39 04.10.2026
89 Русия ще мине на китайски електрички
16:40 04.10.2026
90 Гост
Кажи си, че Мерц ти е наредил да нарушиш споразумението за неспазване на енергийни обекти. Какво се правиш на решителен, като всички знаят, че си марионетка на конци.
16:51 04.10.2026
91 Баце ЕООД
16:52 04.10.2026
92 Баце ЕООД
До коментар #88 от "Знаещ":Те не разбират, за тях света е голям колкото един квартал бате. Птичи мозъци
16:53 04.10.2026
93 А МОЧАТА?
16:54 04.10.2026
94 Мишел
16:56 04.10.2026