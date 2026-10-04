Зеленски отговори на заплахите на Кремъл: Удряме руските рафинерии!

Украйна ще засили ударите си срещу руски петролни рафинерии в отговор на промяната в тактиката на Москва и на засилените атаки срещу Киев и други украински градове, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той подчерта, че Киев няма да отговори по същия начин с безразборни атаки срещу граждански обекти.

По думите на Зеленски украинското разузнаване е получило документи, които показват, че руският президент Владимир Путин е одобрил "нова доктрина" за значително разширяване на кръга от цели преди настъпването на зимата.

"Видяхме документите и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да окажат натиск върху хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове", заяви Зеленски. "Това е целта на операцията."

Твърдението му за съдържанието на руските документи не може да бъде независимо потвърдено.

Кремъл не беше открит за коментар в събота. Руското външно министерство обаче обяви по-рано, че Москва ще продължи системно да нанася удари в Киев и други украински градове, които определя като ответни на украинските атаки срещу Русия.

Москва отправи и предупреждение към чуждестранните граждани, включително дипломатите, да напуснат Киев.

И Русия, и Украйна отричат умишлено да атакуват цивилното население.

Киев ще отговаря с удари по руския петролен сектор

Зеленски заяви, че Украйна ще отговори на засилената руска кампания, като постави на първо място руската петролна инфраструктура, която според Киев осигурява приходи за финансирането на войната.

"Трябва да отговорим с всичко, с което можем. На техните атаки срещу нашата енергетика трябва да отговорим срещу тяхната енергетика. Преди всичко петролните рафинерии - това, което им носи пари за тази война", заяви украинският президент.

"Но, разбира се, няма да отговаряме като тях срещу каквито и да било граждански обекти", добави той.

През последната седмица Киев е подложен на продължителни руски атаки с ракети и дронове срещу енергийна и телекомуникационна инфраструктура, автомобилни и железопътни обекти. За първи път бяха атакувани и мостове над Днепър, свързващи източната и западната част на украинската столица.

Същевременно Украйна продължава кампанията си с дронове срещу руски петролни рафинерии и други енергийни обекти.

Американският президент Доналд Тръмп миналия месец призова Киев да се въздържа от удари срещу руски петролни съоръжения заради отражението им върху световните цени на дизеловото гориво.

Зеленски обаче заяви, че не вижда признаци Москва да проявява интерес към мирни преговори или към прекратяване на взаимните удари по енергийната инфраструктура.

Зеленски съобщи за украинско настъпление в Донбас

Украинският президент съобщи още, че при продължаващата контраофанзива с кодово название "Вивалди" украинските сили са си върнали около 140 квадратни километра територия в източната част на Донбас.

Русия настоява за контрол над целия Донбас като едно от условията си за мирно споразумение.

Администрацията на Тръмп през последните седмици се опитва да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната. САЩ са предложили нов кръг тристранни разговори през следващите седмици в Обединените арабски емирства, но според Зеленски все още няма определени точни дата и място за преговорите на техническо равнище.

След като Вашингтон покани Путин на срещата на Г-20 в Маями през декември и американски представители обсъждаха възможни икономически сделки с Русия, Зеленски призова САЩ да не нормализират отношенията си с Москва преди постигането на мир.

Украинският президент заяви, че е готов да се срещне с Путин за мирни преговори по време на форума на Г-20.

"Не е справедливо просто да се нормализират отношенията", каза Зеленски. Според него евентуалното възстановяване на икономическите и дипломатическите връзки на Русия със Запада трябва да бъде обвързано с прекратяване на войната.

Украйна очаква тежка зима

Украинските власти предупреждават, че Русия е натрупала стотици балистични ракети преди очаквана нова зимна кампания срещу електроенергийната и водоснабдителната инфраструктура.

Допълнителен проблем за украинската противовъздушна отбрана са новите по-бързи реактивни варианти на дроновете "Шахед". Според Зеленски Украйна в момента е принудена да използва активно изтребители F-16 и МиГ, които свалят около 60% от тези дронове.

Запасите от 20-милиметрови боеприпаси за самолетите обаче намаляват.

Киев работи върху други средства за противодействие, включително системи за радиоелектронна борба и нови дронове прехващачи. Зеленски съобщи, че през втората половина на октомври Украйна очаква първата доставка на малки и сравнително евтини зенитни ракети, предназначени за борба с новите реактивни дронове.

Разработват се и пет модела украински дронове прехващачи. Изпитанията на два от тях засега показват успеваемост от около 30%.

Киев разработва ракета с по-голям обсег

Украйна обяви тази седмица и първото бойно използване на собствената си балистична ракета FP-7 с обсег около 250 километра.

Зеленски заяви, че е настоял производителят Fire Point да ускори работата по ракетата с по-голям обсег FP-9, за която компанията твърди, че ще може да достига Москва.

"Казах им: къде е моята FP-9? Нуждаем се от FP-9. И FP-9 ще бъде готова тази есен, сигурен съм", каза Зеленски.

Украинският президент съобщи още, че след разговори с европейски представители в Брюксел Киев е осигурил финансиране за поръчки на дронове, необходими за продължаването на военните действия в началото на 2027 г.

Украйна и европейските ѝ партньори работят и за покриването на недостиг от 27 млрд. долара в украинския бюджет за отбрана. Според Зеленски планът включва пренасочване на украински бюджетни средства, двустранна помощ и използване на средства от предвиден за следващата година европейски заем за Украйна на стойност 90 млрд. евро.

Източник: news.bg