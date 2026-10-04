Новини
Свят »
Русия »
Лошото момче на Кремъл: Ние не сме заплаха нито за Европа, нито за Запада
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Ние не сме заплаха нито за Европа, нито за Запада

4 Октомври, 2026 10:04 868 35

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин

Нямаме никакви специални интереси там, призна бившият президент на Русия

Лошото момче на Кремъл: Ние не сме заплаха нито за Европа, нито за Запада - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в събота, че Русия не представлява заплаха нито за Европа, нито за Запада.

"Ние не сме заплаха за никого в Европа или на Запад", заяви Медведев пред иранската държавна телевизия.

Още новини от Украйна

"Нямаме никакви специални интереси там, освен нормални отношения с европейските държави, както руското ръководство многократно е заявявало.

Не се нуждаем от нищо друго от тях, освен от пълноценен, нормален диалог и спокойно сътрудничество.

Ако те го искат, ще го направим. Ако ни възприемат като заплаха, нека да бъде така", каза той.

Медведев заяви, че представянето на Русия като заплаха се използва, за да се повлияе на общественото мнение, да се спечелят избори и да "се изтръгнат пари от военните им бюджети".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медведев и Путлер безсрам роби на запада

    11 16 Отговор
    Копаем почвата и вземаме насреща компютри, Айфони и Изкуствен интелект. Даваме им дърва, въглища, руда и тор. Няма такъв срам като нас

    Коментиран от #4

    10:12 04.10.2026

  • 2 Факт

    14 11 Отговор
    Русия не се интересува от задлъжняващи те западни страни. Тя вече си гледа интереса в Азия и БРИКС.
    Филмите за руски саботажи в Берлин са провокация.

    Коментиран от #10

    10:13 04.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 9 Отговор
    ЛОШОТО МОМЧЕ НА КРЕМЪЛ ДНЕС
    ....
    "АКО НЯКОЙ БЛОКИРА СПЪТНИЦИТЕ РАСВЕТ
    ЩЕ ИЗБУХНЕ ПЪЛНОЦЕННА КОСМИЧЕСКА ВОЙНА "
    .....
    ИЛОНК МЪСК ЩЕ СТАНЕ БЕДНЯК ЗА ЕДИН ДЕН :)

    10:16 04.10.2026

  • 4 Евреин миньор

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Медведев и Путлер безсрам роби на запада":

    От коя бригада сте? Мини Марица не ги ли затвориха вече? Или става въпрос за ръчно земеделие?

    10:16 04.10.2026

  • 5 Йода

    24 12 Отговор
    Руската шизофрения и алкохолизъм край няма .

    Коментиран от #11

    10:19 04.10.2026

  • 6 Громико

    16 5 Отговор
    Тоя деградирал гном сега ли разбра това

    10:20 04.10.2026

  • 7 Емигрант

    11 30 Отговор
    Кога разбраха украинците, че руснаците не са им братя?
    -Когато горяха живи хора в Одеса?
    -Когато крещяха Москалите на гилотината?
    -Когато забраниха руския език?
    -Когато си продадоха държавата, земята, заводите и природните богатства на западни фирми?
    -Когато разрушиха съветските паметници като този на Пушкин например?
    -Когато бандеровски фашисти станаха начело на държавата?

    Ако беше някой друг, сега Украйна щеше да представлява радиоактивна картофена нива.

    Коментиран от #18, #20, #32

    10:20 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точно така е !

    6 6 Отговор
    представянето на Русия като заплаха се използва, за да се повлияе на общественото мнение , да се спечелят избори и да "се изтръгнат пари от военните им бюджети"....

    10:24 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Димон Алкохолич

    12 3 Отговор
    Когато казваш едно, а правиш точно обратното... никой не ти вярва.
    В Кремъл всички са патологични лъжци, алкохолици и подлеци.

    10:30 04.10.2026

  • 14 Във Франция какво се случва

    2 5 Отговор
    Защо не се отразява? Какво скандират стотиците хиляди протестиращи не е ли важно? А?

    Коментиран от #16, #19, #27

    10:32 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Във Франция какво се случва":

    До 14 ком -другар ако те интересува иди и ти на протеста - там е разрешено да се протестира не е като в московията - всички доволни от путин и никой не протестира

    10:37 04.10.2026

  • 17 Герги

    4 1 Отговор
    Не сте заплаха за никой ,но и не давате на държави от бившият СССР да се развиват самостоятелно...Вие сте съгласни с всичко,само да е по Вашите условия...

    10:37 04.10.2026

  • 18 Пффф...

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Koппееййките сте толко Прростии,колкото и опорките ви...

    Коментиран от #23

    10:37 04.10.2026

  • 19 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Във Франция какво се случва":

    Самият факт че стачкуват,означава нещо...ТИ.... такова нещо да си видял в Русия....няма и да видиш.

    Коментиран от #33

    10:38 04.10.2026

  • 20 Отговор

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Абсолютни лъжи си написал.

    10:39 04.10.2026

  • 21 Лама Калушев

    1 9 Отговор

    До коментар #15 от "Крепостник":

    Аз се преродих, ела в моята хижа да ти наместя чакрите.

    10:41 04.10.2026

  • 22 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Така е. Не бяхте заплаха и за Украйна, за Чечня, за Грузия..... И за тях не бяхте заплаха.

    10:42 04.10.2026

  • 23 Най-пpocти сте тъпeйките от ПП-ДБ

    2 6 Отговор

    До коментар #18 от "Пффф...":

    Фенове на Лама Калушев и неговата секта.

    10:42 04.10.2026

  • 24 Първанов

    2 1 Отговор
    Когато комунист каже, че ще слънчево вземи си чадър. По същия начин се кълняха кремълските фашаги, че няма да нападат Украйна. Сега вече е късно, освен презренето на света ги очаква разплата от заспалия руски народ и тежка, тежка рецесия с дългогидишни последеци ако пак запада не им подаде ръка, за да ги спаси

    Коментиран от #28

    10:45 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да изясним

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Първанов":

    Най-големите "демократи" и "русофоби" произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП.
    Такива са Ивайло Мирчев, син на платен партиен секретар,
    Бойкиев - син на комунистка и активна боркиня,
    Грозев - внук на партийния секретар на БКП за Пловдив,
    Соломон Паси - син на комунист и преподавател по Научен Комунизъм.

    10:49 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Удри евраста с лопатЕто

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шарли Ебдо":

    Ква представа да има за Франция ве, човека пита що не се отразяват протестите та а и на много места в ЕС, Испания също е в протести, хубаво е да можеш да мислиш, ама нема как викаш.

    10:51 04.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Петрухански лгбт хакери

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Сега ще видиш колко минуса ще ти сложим, задето си позволяваш да казваш истината.

    10:53 04.10.2026

  • 33 Тъй ли

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Как да видиш нещо в Русия, като по цял ден гледаш турски сериали?

    10:54 04.10.2026

  • 34 име

    1 0 Отговор
    Рycките влacти дa peдят тeлaтa на yбити нaeмници в cтoлицaтa им, пpeд пoсoлcтвaтa нa cъoтвeтнитe дъpжaви. И тpябвa да yнищoжaт някaкви заводи на островнитe инцecти. 5ти члeн нe зaдължaвa c вoeнeн oтгoвop, a кoй кaктo пpeцeни и мy cтиcкa дa oтгoвopи. A в Eвpoпa нe ни e гpижa зa островнитe инцecти и нямa кoй дa pиcкyвa и дa ce жepтвa зapaди тяx.

    10:54 04.10.2026

  • 35 млад еврас

    1 0 Отговор
    Не се заблуждавайте, ЕС беше създаден да захранва 3 държави- Германия, Франция, Англия другите трябваше да са безропотни роби да им слугуват, обаче еврастите направиха невъзможното, 23 държави + колониите и евтин ресурс от Русия да захранват 3 и те да фалират, това ще се помни в историята, е няма такава дебилщина, източния блок навремето затова не фалира, понеже държавите си помагаха а не се грабеха една друга и си живеехме добре колкото и запада, обаче народите от изтока искаха лъскавите опаковки и коли, а най вече банани, е сега фанаха най дебелио банан хахахахаха.

    10:54 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания