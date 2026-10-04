Лошото момче на Кремъл: Ние не сме заплаха нито за Европа, нито за Запада

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в събота, че Русия не представлява заплаха нито за Европа, нито за Запада.
"Ние не сме заплаха за никого в Европа или на Запад", заяви Медведев пред иранската държавна телевизия.
"Нямаме никакви специални интереси там, освен нормални отношения с европейските държави, както руското ръководство многократно е заявявало.
Не се нуждаем от нищо друго от тях, освен от пълноценен, нормален диалог и спокойно сътрудничество.
Ако те го искат, ще го направим. Ако ни възприемат като заплаха, нека да бъде така", каза той.
Медведев заяви, че представянето на Русия като заплаха се използва, за да се повлияе на общественото мнение, да се спечелят избори и да "се изтръгнат пари от военните им бюджети".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Медведев и Путлер безсрам роби на запада
Коментиран от #4
10:12 04.10.2026
2 Факт
Филмите за руски саботажи в Берлин са провокация.
Коментиран от #10
10:13 04.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
"АКО НЯКОЙ БЛОКИРА СПЪТНИЦИТЕ РАСВЕТ
ЩЕ ИЗБУХНЕ ПЪЛНОЦЕННА КОСМИЧЕСКА ВОЙНА "
.....
ИЛОНК МЪСК ЩЕ СТАНЕ БЕДНЯК ЗА ЕДИН ДЕН :)
10:16 04.10.2026
4 Евреин миньор
До коментар #1 от "Медведев и Путлер безсрам роби на запада":От коя бригада сте? Мини Марица не ги ли затвориха вече? Или става въпрос за ръчно земеделие?
10:16 04.10.2026
5 Йода
Коментиран от #11
10:19 04.10.2026
6 Громико
10:20 04.10.2026
7 Емигрант
-Когато горяха живи хора в Одеса?
-Когато крещяха Москалите на гилотината?
-Когато забраниха руския език?
-Когато си продадоха държавата, земята, заводите и природните богатства на западни фирми?
-Когато разрушиха съветските паметници като този на Пушкин например?
-Когато бандеровски фашисти станаха начело на държавата?
Ако беше някой друг, сега Украйна щеше да представлява радиоактивна картофена нива.
Коментиран от #18, #20, #32
10:20 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Точно така е !
10:24 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Димон Алкохолич
В Кремъл всички са патологични лъжци, алкохолици и подлеци.
10:30 04.10.2026
14 Във Франция какво се случва
Коментиран от #16, #19, #27
10:32 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян
До коментар #14 от "Във Франция какво се случва":До 14 ком -другар ако те интересува иди и ти на протеста - там е разрешено да се протестира не е като в московията - всички доволни от путин и никой не протестира
10:37 04.10.2026
17 Герги
10:37 04.10.2026
18 Пффф...
До коментар #7 от "Емигрант":Koппееййките сте толко Прростии,колкото и опорките ви...
Коментиран от #23
10:37 04.10.2026
19 гост
До коментар #14 от "Във Франция какво се случва":Самият факт че стачкуват,означава нещо...ТИ.... такова нещо да си видял в Русия....няма и да видиш.
Коментиран от #33
10:38 04.10.2026
20 Отговор
До коментар #7 от "Емигрант":Абсолютни лъжи си написал.
10:39 04.10.2026
21 Лама Калушев
До коментар #15 от "Крепостник":Аз се преродих, ела в моята хижа да ти наместя чакрите.
10:41 04.10.2026
22 Хахахаха
10:42 04.10.2026
23 Най-пpocти сте тъпeйките от ПП-ДБ
До коментар #18 от "Пффф...":Фенове на Лама Калушев и неговата секта.
10:42 04.10.2026
24 Първанов
Коментиран от #28
10:45 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да изясним
До коментар #24 от "Първанов":Най-големите "демократи" и "русофоби" произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП.
Такива са Ивайло Мирчев, син на платен партиен секретар,
Бойкиев - син на комунистка и активна боркиня,
Грозев - внук на партийния секретар на БКП за Пловдив,
Соломон Паси - син на комунист и преподавател по Научен Комунизъм.
10:49 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #27 от "Шарли Ебдо":Ква представа да има за Франция ве, човека пита що не се отразяват протестите та а и на много места в ЕС, Испания също е в протести, хубаво е да можеш да мислиш, ама нема как викаш.
10:51 04.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Петрухански лгбт хакери
До коментар #7 от "Емигрант":Сега ще видиш колко минуса ще ти сложим, задето си позволяваш да казваш истината.
10:53 04.10.2026
33 Тъй ли
До коментар #19 от "гост":Как да видиш нещо в Русия, като по цял ден гледаш турски сериали?
10:54 04.10.2026
34 име
10:54 04.10.2026
35 млад еврас
10:54 04.10.2026