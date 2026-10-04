Лошото момче на Кремъл: Ние не сме заплаха нито за Европа, нито за Запада

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви в събота, че Русия не представлява заплаха нито за Европа, нито за Запада.

"Ние не сме заплаха за никого в Европа или на Запад", заяви Медведев пред иранската държавна телевизия.

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"Нямаме никакви специални интереси там, освен нормални отношения с европейските държави, както руското ръководство многократно е заявявало.

Не се нуждаем от нищо друго от тях, освен от пълноценен, нормален диалог и спокойно сътрудничество.

Ако те го искат, ще го направим. Ако ни възприемат като заплаха, нека да бъде така", каза той.

Медведев заяви, че представянето на Русия като заплаха се използва, за да се повлияе на общественото мнение, да се спечелят избори и да "се изтръгнат пари от военните им бюджети".