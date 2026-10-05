Руските удари спряха износа на зърно от Украйна! Москва предприе нов опит да разгроми Киев и последствията могат да засегнат целия свят

Продължаващите руски удари по градове и пристанища на практика спряха износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия за Киев, пише Financial Times.

Изданието отбелязва, че значителен брой земеделски производители в момента не могат да продадат реколтата си. Мнозина са принудени да продават на занижени цени, просто за да не загубят продукцията си заради природните стихии. Тази ситуация отразява рязка промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл вреди не само на глобалните доставки на храни, но и на украинската икономика.

FT отбелязва, че украинските удари срещу Русия по-рано през годината са вдъхнали увереност на съюзниците на Киев. Въпреки това, от юли насам Русия започна нова кампания от атаки, която затвори Черно море за корабоплаване, блокирайки основния маршрут за достигане на украинския износ до пазарите. Това не само прекъсна ключова икономическа артерия за Киев, но и служи като част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.

"Нощ след нощ дронове и ракети разрушават инфраструктура в Одеска област и Киев - като се прицелват конкретно в електроенергийната мрежа - в опит да принудят тези два града да капитулират. Тези разрушения подчертават острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, и по-специално на ракети Patriot, поради което властите често не са в състояние да отблъснат руските атаки", отбелязва изданието.

Журналистите цитират Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, който заяви, че Украйна прави всичко възможно за деблокиране на черноморския коридор. Според него обаче прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основна причина за затварянето на пристанищата. Тъй като износът на зърно както от Русия, така и от Украйна е на практика блокиран, светът може скоро да се сблъска с повишаване на цените на храните, отбелязва изданието. Данните показват, че преди 2023 г. Русия и Украйна са формирали една трета от световния износ на пшеница и 20% от износа на царевица. Както посочва Константин Тимошенко, изпълнителен директор на брокерската фирма за корабоплаване "Формаг", съчетанието от украински удари по танкери и военни кораби от руския "сенчест флот" и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море - а не Ормузкият проток - се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване. "Това вече не е просто риск за плавателните съдове, а гарантиран риск", добави Тимошенко.

Всичко това води до катастрофална икономическа ситуация в Украйна, отбелязва изданието, предвид факта, че само "нищожна" част от реколтата може да бъде транспортирана до други страни по суша.

Източник: news.bg