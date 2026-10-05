Руските удари спряха износа на зърно от Украйна! Москва предприе нов опит да разгроми Киев и последствията могат да засегнат целия свят

Продължаващите руски удари по градове и пристанища на практика спряха износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия за Киев, пише Financial Times.
Изданието отбелязва, че значителен брой земеделски производители в момента не могат да продадат реколтата си. Мнозина са принудени да продават на занижени цени, просто за да не загубят продукцията си заради природните стихии. Тази ситуация отразява рязка промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл вреди не само на глобалните доставки на храни, но и на украинската икономика.
FT отбелязва, че украинските удари срещу Русия по-рано през годината са вдъхнали увереност на съюзниците на Киев. Въпреки това, от юли насам Русия започна нова кампания от атаки, която затвори Черно море за корабоплаване, блокирайки основния маршрут за достигане на украинския износ до пазарите. Това не само прекъсна ключова икономическа артерия за Киев, но и служи като част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.
"Нощ след нощ дронове и ракети разрушават инфраструктура в Одеска област и Киев - като се прицелват конкретно в електроенергийната мрежа - в опит да принудят тези два града да капитулират. Тези разрушения подчертават острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, и по-специално на ракети Patriot, поради което властите често не са в състояние да отблъснат руските атаки", отбелязва изданието.
Журналистите цитират Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, който заяви, че Украйна прави всичко възможно за деблокиране на черноморския коридор. Според него обаче прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основна причина за затварянето на пристанищата. Тъй като износът на зърно както от Русия, така и от Украйна е на практика блокиран, светът може скоро да се сблъска с повишаване на цените на храните, отбелязва изданието. Данните показват, че преди 2023 г. Русия и Украйна са формирали една трета от световния износ на пшеница и 20% от износа на царевица. Както посочва Константин Тимошенко, изпълнителен директор на брокерската фирма за корабоплаване "Формаг", съчетанието от украински удари по танкери и военни кораби от руския "сенчест флот" и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море - а не Ормузкият проток - се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване. "Това вече не е просто риск за плавателните съдове, а гарантиран риск", добави Тимошенко.
Всичко това води до катастрофална икономическа ситуация в Украйна, отбелязва изданието, предвид факта, че само "нищожна" част от реколтата може да бъде транспортирана до други страни по суша.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПУТИН
Коментиран от #4, #29
21:50 05.10.2026
3 осраински
Коментиран от #17
21:53 05.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 осраински
Коментиран от #15
21:54 05.10.2026
7 Зеленски снощи отново благодари на Бг.
Виждаме ги сега преобразени в дистанционно управлявани безекипажни наземни машини, натоварени със стотици килограми взривно вещество и използвани срещу укрепени руски позиции в хода на украинското настъпление край Лиман, в северната част на Донецка област.
В хода на това настъпление, благодарение може би и на българското оръжие, Трети Армейски корпус на Украинските въоръжени сили, в рамките на протичащата в момента операция "Вивалди", елиминира над 2000 военнослужещи на държавата-агресор и взе в плен други над 250 души.
21:55 05.10.2026
8 Укро зърно
Коментиран от #16
21:55 05.10.2026
9 Овчар
21:55 05.10.2026
10 404
21:55 05.10.2026
11 хаха стига бе
21:56 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 САЩ..САЩ
21:56 05.10.2026
14 Бъдеще
21:56 05.10.2026
15 Соломон
До коментар #6 от "осраински":И къде е индустрията на Русия.Страна в която дори лепенките на руската волга са китайски
Коментиран от #18
21:56 05.10.2026
16 Соломон
До коментар #8 от "Укро зърно":Всеки 10ти човек на земята яде украинско зърно
Коментиран от #21
21:57 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соломон
До коментар #18 от "хахахахха":И къде я видя тази завист
Коментиран от #25
21:59 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 м даааа
До коментар #16 от "Соломон":А всеки 2ри подкрепя Русия
Коментиран от #22
22:00 05.10.2026
22 Соломон
До коментар #21 от "м даааа":Май си скаран с математиката
Коментиран от #32
22:01 05.10.2026
23 Ръждива таратайка
До коментар #20 от "Бялджип":Трябва ли руснаците да благодарят на Сталин, че 29 милиона са умрели?
22:01 05.10.2026
24 Истината
Коментиран от #30
22:02 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Като
До коментар #4 от "ЛИГАВИШ ЛИ":Вас не може :))
22:02 05.10.2026
27 Гледащ
22:02 05.10.2026
28 осраински
До коментар #17 от "Оди у Русиа":спри наркотиците може да ти олекне
22:02 05.10.2026
29 Европеец
До коментар #2 от "ПУТИН":Ами прав си, много забави..... По заглавието бих казал отново пропаганда и разбираемо няма да чета пропаганда.. украинците да изнасят с вагонетки и през Полша, къде е казано че трябва да изнасят па през Черно море...... Либералният Путин да се вземе в ръце и да приключва с фашистката хунта..... Аз стига вече пет години стана.....
22:02 05.10.2026
30 Путин
До коментар #24 от "Истината":И ще умрат от глад.
22:03 05.10.2026
31 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #4 от "ЛИГАВИШ ЛИ":Без да налихавя някой /портрет/ на вожд ни мое Zаспъ
22:03 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.