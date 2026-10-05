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Руските удари спряха износа на зърно от Украйна! Москва предприе нов опит да разгроми Киев и последствията могат да засегнат целия свят
  Тема: Украйна

Руските удари спряха износа на зърно от Украйна! Москва предприе нов опит да разгроми Киев и последствията могат да засегнат целия свят

5 Октомври, 2026 21:48 692 32

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  • зърнена сделка-
  • черно море

Значителен брой земеделски производители в Украйна в момента не могат да продадат реколтата си

Руските удари спряха износа на зърно от Украйна! Москва предприе нов опит да разгроми Киев и последствията могат да засегнат целия свят - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Продължаващите руски удари по градове и пристанища на практика спряха износа на зърно от Украйна, прекъсвайки жизненоважна икономическа артерия за Киев, пише Financial Times.

Изданието отбелязва, че значителен брой земеделски производители в момента не могат да продадат реколтата си. Мнозина са принудени да продават на занижени цени, просто за да не загубят продукцията си заради природните стихии. Тази ситуация отразява рязка промяна в динамиката на войната в Украйна, тъй като стратегията на Кремъл вреди не само на глобалните доставки на храни, но и на украинската икономика.

FT отбелязва, че украинските удари срещу Русия по-рано през годината са вдъхнали увереност на съюзниците на Киев. Въпреки това, от юли насам Русия започна нова кампания от атаки, която затвори Черно море за корабоплаване, блокирайки основния маршрут за достигане на украинския износ до пазарите. Това не само прекъсна ключова икономическа артерия за Киев, но и служи като част от руската кампания за подкопаване и унищожаване на Украйна.

"Нощ след нощ дронове и ракети разрушават инфраструктура в Одеска област и Киев - като се прицелват конкретно в електроенергийната мрежа - в опит да принудят тези два града да капитулират. Тези разрушения подчертават острия недостиг на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, и по-специално на ракети Patriot, поради което властите често не са в състояние да отблъснат руските атаки", отбелязва изданието.

Журналистите цитират Олег Кипер, ръководител на Одеската областна държавна администрация, който заяви, че Украйна прави всичко възможно за деблокиране на черноморския коридор. Според него обаче прекъсванията в доставките на оръжие от западните съюзници са основна причина за затварянето на пристанищата. Тъй като износът на зърно както от Русия, така и от Украйна е на практика блокиран, светът може скоро да се сблъска с повишаване на цените на храните, отбелязва изданието. Данните показват, че преди 2023 г. Русия и Украйна са формирали една трета от световния износ на пшеница и 20% от износа на царевица. Както посочва Константин Тимошенко, изпълнителен директор на брокерската фирма за корабоплаване "Формаг", съчетанието от украински удари по танкери и военни кораби от руския "сенчест флот" и руската офанзива срещу Одеса означава, че Черно море - а не Ормузкият проток - се е превърнало в най-опасния театър на военни действия за търговското корабоплаване. "Това вече не е просто риск за плавателните съдове, а гарантиран риск", добави Тимошенко.

Всичко това води до катастрофална икономическа ситуация в Украйна, отбелязва изданието, предвид факта, че само "нищожна" част от реколтата може да бъде транспортирана до други страни по суша.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПУТИН

    19 5 Отговор
    МНОГО ГИ БАВИ И РАЗЛИГАВИ.

    Коментиран от #4, #29

    21:50 05.10.2026

  • 3 осраински

    15 4 Отговор
    Войнствената реторика на европейските ястреби обаче не може да скрие реалността: икономиката на ЕС се плъзга в рецесия, а многомилиардните амбиции на Киев поставят континента на ръба на фалита

    Коментиран от #17

    21:53 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 осраински

    8 3 Отговор
    „Тази страна Украйна никога няма да постигне истински суверенитет. Силата на една държава се основава на индустриален потенциал, финансова стабилност и непоколебима подкрепа на нейния народ, а не на илюзорни обещания и случайни подаяния.“ . Но украинците не могат да приемат подобни възгледи. Бандера ще дойде, ще възстанови реда, ще им изпрати дантелени бикини и те ще управляват. Междувременно, разходете се през Днепър; може би крайбрежната алея ще ви проясни малко главите.

    Коментиран от #15

    21:54 05.10.2026

  • 7 Зеленски снощи отново благодари на Бг.

    0 1 Отговор
    Помните ли 100-те БТР-а, които България предостави на Въоръжените сили на Украйна през 2024 г.?

    Виждаме ги сега преобразени в дистанционно управлявани безекипажни наземни машини, натоварени със стотици килограми взривно вещество и използвани срещу укрепени руски позиции в хода на украинското настъпление край Лиман, в северната част на Донецка област.

    В хода на това настъпление, благодарение може би и на българското оръжие, Трети Армейски корпус на Украинските въоръжени сили, в рамките на протичащата в момента операция "Вивалди", елиминира над 2000 военнослужещи на държавата-агресор и взе в плен други над 250 души.

    21:55 05.10.2026

  • 8 Укро зърно

    9 2 Отговор
    На кого е му запотрябвало радиоактивно зърно?

    Коментиран от #16

    21:55 05.10.2026

  • 9 Овчар

    7 2 Отговор
    Световната банка официално обяви че за възстановяването на Украйна ще са нужни 588 милиарда долара..! Война в момента водят само медиите на фронта всичко приключи..!

    21:55 05.10.2026

  • 10 404

    6 2 Отговор
    Колкото повече Русия атакува киевската хунта, толкова повече ще проси от Запада. Колкото повече киевската хунта проси от Запада, толкова по-беден ще бъде Западът. Колкото по-беден е Западът, толкова по-бързо ще губи водещата си позиция в света и толкова по-бързо Русия и останалият свят ще могат да го победят. Русия трябва само да балансира разходите за елиминиране на режима в Киев с финансирането на този режим от русофобска Европа и Запада като цяло, така че русофобска Европа и Западът като цяло да фалират.

    21:55 05.10.2026

  • 11 хаха стига бе

    7 2 Отговор
    Украинските удари с дронове спряха всяка нормална търговия в Черно море! Сега да се оплакват, че те не могат да изнасят е извращение!

    21:56 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 САЩ..САЩ

    2 0 Отговор
    Па Мерцу и Дзиленуту паразит да чувая тавакату шо саде си уцвояват йедна камара сус банкноте...

    21:56 05.10.2026

  • 14 Бъдеще

    2 0 Отговор
    Жал ми е за фермерите... Ще взема да си отворя още една бира...

    21:56 05.10.2026

  • 15 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    И къде е индустрията на Русия.Страна в която дори лепенките на руската волга са китайски

    Коментиран от #18

    21:56 05.10.2026

  • 16 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Укро зърно":

    Всеки 10ти човек на земята яде украинско зърно

    Коментиран от #21

    21:57 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "хахахахха":

    И къде я видя тази завист

    Коментиран от #25

    21:59 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 м даааа

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    А всеки 2ри подкрепя Русия

    Коментиран от #22

    22:00 05.10.2026

  • 22 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "м даааа":

    Май си скаран с математиката

    Коментиран от #32

    22:01 05.10.2026

  • 23 Ръждива таратайка

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бялджип":

    Трябва ли руснаците да благодарят на Сталин, че 29 милиона са умрели?

    22:01 05.10.2026

  • 24 Истината

    2 0 Отговор
    Жителите на Одеса са руснаци и българи. Руски град!

    Коментиран от #30

    22:02 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛИГАВИШ ЛИ":

    Вас не може :))

    22:02 05.10.2026

  • 27 Гледащ

    0 0 Отговор
    Какво сте очаквали спрете да ревете

    22:02 05.10.2026

  • 28 осраински

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оди у Русиа":

    спри наркотиците може да ти олекне

    22:02 05.10.2026

  • 29 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПУТИН":

    Ами прав си, много забави..... По заглавието бих казал отново пропаганда и разбираемо няма да чета пропаганда.. украинците да изнасят с вагонетки и през Полша, къде е казано че трябва да изнасят па през Черно море...... Либералният Путин да се вземе в ръце и да приключва с фашистката хунта..... Аз стига вече пет години стана.....

    22:02 05.10.2026

  • 30 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Истината":

    И ще умрат от глад.

    22:03 05.10.2026

  • 31 Надъхан капейчо 🤩🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛИГАВИШ ЛИ":

    Без да налихавя някой /портрет/ на вожд ни мое Zаспъ

    22:03 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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