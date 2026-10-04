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Доналд Тръмп: Това е златният век на Америка

Доналд Тръмп: Това е златният век на Америка

4 Октомври, 2026 09:04 1 133 36

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Това, което сме постигнали за малко повече от година, е невероятно, подчерта той

Доналд Тръмп: Това е златният век на Америка - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
AP AP
News.bg News.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново потвърди позицията си, че страната преживява своя златен век, пише АП.

В речта си на митинг във Вандалия, щата Охайо, Тръмп настоя, че "радикалната левица в Америка ни е донесла мрачния век на Америка". "Това, което сме постигнали за малко повече от година, е невероятно", подчерта той. "Ние сме най-процъфтяващата страна в целия свят."

"Нашата нация се справя по-добре сега, отколкото някога, а фалшивите новини, като CNN... не искат да пишат за това", каза Тръмп, като настоя, че неговата администрация е постигнала 81 рекорда в различни области на икономиката.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    45 4 Отговор
    Съвсем е изплискал легена завалията ...Сенилен дедо ...

    Коментиран от #24

    09:08 04.10.2026

  • 4 Ха-ха-ха

    30 3 Отговор
    Е, да де! Злато сте отвсякъде, от където и да ви погледнем....

    09:09 04.10.2026

  • 5 Тъй ли

    38 4 Отговор
    Иначе, Русия била страдала от мегаломания, а?

    09:10 04.10.2026

  • 6 Брендо

    30 6 Отговор
    Аз работя в 404, Обора е територия на колумбийците и мексиканците.

    09:11 04.10.2026

  • 7 Велики

    45 0 Отговор
    Абе цените в САЩ по времето на дедо Дони - двойни, на дизела - тройни,
    но щом се чувстват велики хамериканците да си го изберат до живот.

    09:12 04.10.2026

  • 8 Хакло

    30 0 Отговор
    Когато на мъжете ги е яд, че не им става, си го изкарват на целия свят, да им води резила.

    Коментиран от #13

    09:13 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    23 4 Отговор
    САЩ са независима държава вече 250 години, това си е цяла вечност.

    09:14 04.10.2026

  • 11 Айляк

    35 4 Отговор
    Явно на Доньо са му чели преди лягане за Златния век на Симеон Велики:))
    А суровата реалност е, че ФАЩ никога не са били по-зле.
    Предстоят междинни избори у Обора и Доньо плещи мегаломански небивалци на поразия.

    09:14 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Глупости!

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хакло":

    Това важи само за жените, когато започнат да излизат от класацията. Когато на мъжете започне да не им става, това е обикновено когато започва да не ги интересува ни секса, ни жените, и открият свободата и спокойствието. Виж, жените много ги напрега това.

    09:18 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Дони рижия перчем

    12 0 Отговор
    Това е златният Век за Израел. Продоволствен дъжд се излива върху всеки един еврейн за сметка на данъкоплатците. Купона продължава, стей туун

    09:19 04.10.2026

  • 17 Хи хи

    21 0 Отговор
    Точно така, златни цени на дизела и бензина, никога не са били толкова златни ХА ХА

    09:20 04.10.2026

  • 18 жик так

    21 1 Отговор
    За последните 10 години външния дълг се е удвоил ! Надхвърли 40 трилиона .
    За последните 10 години 6 години е управлявал чичо Дони и 4 години бай Дън .
    Голям просперитет настана !

    09:20 04.10.2026

  • 19 САЩ мощ и сила

    1 19 Отговор
    Имат най много добив на петрол в света с Канада,печалбите са умопомрачаващи след провалите на иран и Русия

    Коментиран от #21, #36

    09:20 04.10.2026

  • 20 Коста

    17 1 Отговор
    Видял жълтото по гащите и го помислил за злато.

    09:21 04.10.2026

  • 21 Само питам

    17 1 Отговор

    До коментар #19 от "САЩ мощ и сила":

    Къде го добиват тоя петрол ?
    В Ирак ,Сирия , Либия ,Венецуела ...че искат да прилапат и Иран .
    Що не превземат Сомалия ? Май щото няма какво да вземат от там?

    09:23 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ами всъщност

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Тръмпоча си е наред, просто лъже та се къса.......все пак идват избори след един месец.

    Коментиран от #31

    09:26 04.10.2026

  • 25 Великият президент

    10 2 Отговор
    Да не е падал на главатата си? Ако това не причината за неговото вдъхновение, преждеспоменатото премеждие може и да помогне за по осъзнато възприемане на действителността.

    09:29 04.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 На Доналд успехите

    12 1 Отговор
    Златни статуи, бална зала в Белия дом със златна декорация и поскъпване на живота.

    09:30 04.10.2026

  • 28 Васил

    6 1 Отговор
    Явно и този живее в някаква матрица!

    09:39 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Щото

    7 1 Отговор
    в една друга статия на FP се твърди, че Рашата е мегаломанска и требе да бъде реформирана и върната към нормалността......

    09:40 04.10.2026

  • 31 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ами всъщност":

    Тръмп прави Америка велика на думи, с великански дълг.

    09:42 04.10.2026

  • 32 Истината

    0 1 Отговор
    Тръмп е наследник на франките,дядо му и баба му са германци,а те не прощават,навремето спряха римската империя

    09:46 04.10.2026

  • 33 Дизела

    5 1 Отговор
    Гони цената на златото! Верно е Златен век 🤣

    09:50 04.10.2026

  • 34 хахаха

    1 0 Отговор
    най-великото постижение е 40 000 000 000 000 доларя дълг...наистина златен век...:)))))

    10:20 04.10.2026

  • 35 "златният век на Америка"

    2 0 Отговор
    винаги е за сметка н Европа

    10:22 04.10.2026

  • 36 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "САЩ мощ и сила":

    демек щатите най-сетне се пребориха за званието бензоколонка с ракети?

    10:23 04.10.2026