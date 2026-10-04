Доналд Тръмп: Това е златният век на Америка

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново потвърди позицията си, че страната преживява своя златен век, пише АП.
В речта си на митинг във Вандалия, щата Охайо, Тръмп настоя, че "радикалната левица в Америка ни е донесла мрачния век на Америка". "Това, което сме постигнали за малко повече от година, е невероятно", подчерта той. "Ние сме най-процъфтяващата страна в целия свят."
"Нашата нация се справя по-добре сега, отколкото някога, а фалшивите новини, като CNN... не искат да пишат за това", каза Тръмп, като настоя, че неговата администрация е постигнала 81 рекорда в различни области на икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #24
09:08 04.10.2026
4 Ха-ха-ха
09:09 04.10.2026
5 Тъй ли
09:10 04.10.2026
6 Брендо
09:11 04.10.2026
7 Велики
но щом се чувстват велики хамериканците да си го изберат до живот.
09:12 04.10.2026
8 Хакло
Коментиран от #13
09:13 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шопо
09:14 04.10.2026
11 Айляк
А суровата реалност е, че ФАЩ никога не са били по-зле.
Предстоят междинни избори у Обора и Доньо плещи мегаломански небивалци на поразия.
09:14 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Глупости!
До коментар #8 от "Хакло":Това важи само за жените, когато започнат да излизат от класацията. Когато на мъжете започне да не им става, това е обикновено когато започва да не ги интересува ни секса, ни жените, и открият свободата и спокойствието. Виж, жените много ги напрега това.
09:18 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай Дони рижия перчем
09:19 04.10.2026
17 Хи хи
09:20 04.10.2026
18 жик так
За последните 10 години 6 години е управлявал чичо Дони и 4 години бай Дън .
Голям просперитет настана !
09:20 04.10.2026
19 САЩ мощ и сила
Коментиран от #21, #36
09:20 04.10.2026
20 Коста
09:21 04.10.2026
21 Само питам
До коментар #19 от "САЩ мощ и сила":Къде го добиват тоя петрол ?
В Ирак ,Сирия , Либия ,Венецуела ...че искат да прилапат и Иран .
Що не превземат Сомалия ? Май щото няма какво да вземат от там?
09:23 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ами всъщност
До коментар #3 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Тръмпоча си е наред, просто лъже та се къса.......все пак идват избори след един месец.
Коментиран от #31
09:26 04.10.2026
25 Великият президент
09:29 04.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 На Доналд успехите
09:30 04.10.2026
28 Васил
09:39 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Щото
09:40 04.10.2026
31 Мишел
До коментар #24 от "Ами всъщност":Тръмп прави Америка велика на думи, с великански дълг.
09:42 04.10.2026
32 Истината
09:46 04.10.2026
33 Дизела
09:50 04.10.2026
34 хахаха
10:20 04.10.2026
35 "златният век на Америка"
10:22 04.10.2026
36 хахаха
До коментар #19 от "САЩ мощ и сила":демек щатите най-сетне се пребориха за званието бензоколонка с ракети?
10:23 04.10.2026