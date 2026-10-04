Доналд Тръмп: Това е златният век на Америка

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново потвърди позицията си, че страната преживява своя златен век, пише АП.

В речта си на митинг във Вандалия, щата Охайо, Тръмп настоя, че "радикалната левица в Америка ни е донесла мрачния век на Америка". "Това, което сме постигнали за малко повече от година, е невероятно", подчерта той. "Ние сме най-процъфтяващата страна в целия свят."

"Нашата нация се справя по-добре сега, отколкото някога, а фалшивите новини, като CNN... не искат да пишат за това", каза Тръмп, като настоя, че неговата администрация е постигнала 81 рекорда в различни области на икономиката.