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Държавният департамент: F-35 за турската армия? Възможно е, но едва след много години

Държавният департамент: F-35 за турската армия? Възможно е, но едва след много години

8 Октомври, 2026 20:43 1 167 11

  • f-35-
  • турция-
  • с-400-
  • марко рубио-
  • сащ

Доставката остава блокирана заради руските системи С-400 и ограниченията в американското законодателство

Държавният департамент: F-35 за турската армия? Възможно е, но едва след много години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доставката на американски изтребители F-35 за Турция може да се осъществи чак след „много, много години“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му процедурата остава блокирана заради правните ограничения във Вашингтон, свързани с придобитите от Анкара руски зенитно-ракетни комплекси С-400.

Рубио направи изявлението в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“. Той уточни, че президентът Доналд Тръмп е изразил желание Турция да получи самолетите, ако това стане възможно, тъй като Анкара вече е финансирала част от тях.

„Очевидно ще минат много, много години, преди самолетите да бъдат доставени, но два от тях вече са платени“, заяви Марко Рубио.

С-400 остават основната пречка

Според американския държавен секретар ключовият проблем е наличието на руските системи С-400 в Турция. Американското законодателство, включително разпоредбите на Закона за националната отбрана и други закони, приети от Конгреса, не позволява предаването на F-35 при запазване на тази система.

„Всичко зависи от системата С-400. Следователно, към този момент този въпрос е нерешен и от правна гледна точка не можем да прехвърлим тези самолети, докато не бъде решен“, каза Рубио.

Анкара търси решение

Рубио посочи, че изискванията на Вашингтон вече са официално предадени на Анкара. Турската страна прави опити да намери едновременно правно и техническо решение, което да отстрани пречката пред доставката.

Така платените от Турция самолети остават недоставени, а евентуалното им предаване зависи не само от политическото желание на американската администрация, но и от промяна в обстоятелствата около С-400 и приложимите ограничения в САЩ.

Източници: focus-news.net, ekathimerini.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе глупости

    15 3 Отговор
    Вече Ф-35 не са нужни на никого. Видя се, че войната на бъдещето е с дронове, ракети и роботи с изкуствен интелект!!!
    Това желязо, Ф-35 е прескъпо и абсолютно ненужно вече...

    20:48 08.10.2026

  • 2 АМИ ВЪРТИОПАШКАТА ЕРДОГАН

    7 4 Отговор
    ТОЧНО ТОВА ЗАСЛУЖАВА.

    20:54 08.10.2026

  • 3 И пак ще

    6 3 Отговор
    Ги получат преди ние Ф -ки те

    20:56 08.10.2026

  • 4 Нищо ново

    7 1 Отговор
    Вземи парите и бегай . Ще чакат от умрел писмо

    20:59 08.10.2026

  • 5 Факт

    2 3 Отговор
    Израел не дава. Както Вашингтон не дава на малкия бакшиш да ескалира.

    21:10 08.10.2026

  • 6 абитата

    2 0 Отговор
    трябва да черпят, че спестяват доста пара не хвърлена на вятъра

    21:20 08.10.2026

  • 7 Перо

    4 0 Отговор
    Гърците имат С-300, но това не пречи за покупката на ф-35! Явно причината е друга! Ердоган внесе тази с-ма ПВО от Русия, защото от ВВС опитаха да му направят преврат, а руската система не е обвързана с авиониката и техническите средства на НАТО, което му осигуряваше независима защита. Сега, след пълната чистка, властта е напълно в ръцете на Ердоган, и американското законодателство и руското въоръжение се явява пречка за Ф-35. Турската армия винаги е била против мюсюлманския фундаментализъм и са светски настроени, защото старшите офицери са завършили военни академии и училища в Западна Европа и САЩ, военните винаги са правили преврат, когато е застрашена светската с-ма. Ситуацията се промени и Ердоган не може да се освободи от руските с-ми по договорни задължения!

    21:27 08.10.2026

  • 8 Терминатор

    2 2 Отговор
    Турция никога не е била истински съюзник на НАТО нито на ЕС нито на САЩ, нито на Запада, това са бивши империалисти като руснаците, и са мюсюлмани винаги действат зад гърба, когато спре да кани Ислямка държава на своя територия и да купува оръжие от врага на Запада като С 400 и да се заиграва с реваншизъм на Балканите и никога не изпрати свои войници в подкрепа на Вашингтон както го прави Великобритания, Израел и други държави от този род няма да ги вчитат за близки съюзници а просто приятели по принуда

    Коментиран от #10

    21:28 08.10.2026

  • 9 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Нема по излишно образование от турция🤣😂😂

    21:47 08.10.2026

  • 10 Българските турци

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Терминатор":

    Турция имаше нужда не от ПВО установки а от технология за тяхното производство ! Съюзниците и дадоха "Patriot" но без лиценз.... А изконният им враг И дадоха С-400 с лиценз за съвместно производство и право на конструктивни разработки с право на промени със свои независими системи за употреба и електронно управление !... В резултат Турция вече има свой собствен "Стоманен купол" и вече не се нуждае нито от С- 400 нито от "Patriot" които вече не са рентабилни срещу дроновите рояци които поразяват руските рафинерии и американските военни бази в страните от Персийския залив !... Щом Сащ поставят условие на Турция да премахне С-400 от турска територия то значи ,че не са съвсем кюнци !... И кой казва, че Турция иска да се отърве от С-400 ?... Американците искат това !... А изявлението на Лавров доказва, че Турция няма намерение да се отказва от С-400 и че наистина ги ползва като дипломатически коз срещу лицемерните си съюзници !...Турците от отдавна се дървят на САЩ и им казват : - "Щом ме обявяваш за враг , винаги когато ми е изгодно мога да се държа като враг" !.. Могат спокойно винаги да кажат на всичките си "съюзници": - " Ние сме в НАТО, но щом ми налагате санкции и ембарго , член 5 от кодекса на НАТО е невалиден за Турция докато не се вдигат санкциите ! ... За едни "допотопни кюнци" можете да се окажете без Аскера срещу Путин или Китайската Армия ... Ваша воля господа " !...😊

    21:54 08.10.2026

  • 11 Ха, ха,

    0 0 Отговор
    хаааа…

    21:56 08.10.2026

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