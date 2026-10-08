Държавният департамент: F-35 за турската армия? Възможно е, но едва след много години

Доставката на американски изтребители F-35 за Турция може да се осъществи чак след „много, много години“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му процедурата остава блокирана заради правните ограничения във Вашингтон, свързани с придобитите от Анкара руски зенитно-ракетни комплекси С-400.
Рубио направи изявлението в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“. Той уточни, че президентът Доналд Тръмп е изразил желание Турция да получи самолетите, ако това стане възможно, тъй като Анкара вече е финансирала част от тях.
С-400 остават основната пречка
Според американския държавен секретар ключовият проблем е наличието на руските системи С-400 в Турция. Американското законодателство, включително разпоредбите на Закона за националната отбрана и други закони, приети от Конгреса, не позволява предаването на F-35 при запазване на тази система.
„Всичко зависи от системата С-400. Следователно, към този момент този въпрос е нерешен и от правна гледна точка не можем да прехвърлим тези самолети, докато не бъде решен“, каза Рубио.
Анкара търси решение
Рубио посочи, че изискванията на Вашингтон вече са официално предадени на Анкара. Турската страна прави опити да намери едновременно правно и техническо решение, което да отстрани пречката пред доставката.
Така платените от Турция самолети остават недоставени, а евентуалното им предаване зависи не само от политическото желание на американската администрация, но и от промяна в обстоятелствата около С-400 и приложимите ограничения в САЩ.
Източници: focus-news.net, ekathimerini.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе глупости
Това желязо, Ф-35 е прескъпо и абсолютно ненужно вече...
20:48 08.10.2026
2 АМИ ВЪРТИОПАШКАТА ЕРДОГАН
20:54 08.10.2026
3 И пак ще
20:56 08.10.2026
4 Нищо ново
20:59 08.10.2026
5 Факт
21:10 08.10.2026
6 абитата
21:20 08.10.2026
7 Перо
21:27 08.10.2026
8 Терминатор
Коментиран от #10
21:28 08.10.2026
9 Ха,ха
21:47 08.10.2026
10 Българските турци
До коментар #8 от "Терминатор":Турция имаше нужда не от ПВО установки а от технология за тяхното производство ! Съюзниците и дадоха "Patriot" но без лиценз.... А изконният им враг И дадоха С-400 с лиценз за съвместно производство и право на конструктивни разработки с право на промени със свои независими системи за употреба и електронно управление !... В резултат Турция вече има свой собствен "Стоманен купол" и вече не се нуждае нито от С- 400 нито от "Patriot" които вече не са рентабилни срещу дроновите рояци които поразяват руските рафинерии и американските военни бази в страните от Персийския залив !... Щом Сащ поставят условие на Турция да премахне С-400 от турска територия то значи ,че не са съвсем кюнци !... И кой казва, че Турция иска да се отърве от С-400 ?... Американците искат това !... А изявлението на Лавров доказва, че Турция няма намерение да се отказва от С-400 и че наистина ги ползва като дипломатически коз срещу лицемерните си съюзници !...Турците от отдавна се дървят на САЩ и им казват : - "Щом ме обявяваш за враг , винаги когато ми е изгодно мога да се държа като враг" !.. Могат спокойно винаги да кажат на всичките си "съюзници": - " Ние сме в НАТО, но щом ми налагате санкции и ембарго , член 5 от кодекса на НАТО е невалиден за Турция докато не се вдигат санкциите ! ... За едни "допотопни кюнци" можете да се окажете без Аскера срещу Путин или Китайската Армия ... Ваша воля господа " !...😊
21:54 08.10.2026
11 Ха, ха,
21:56 08.10.2026