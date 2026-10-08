Държавният департамент: F-35 за турската армия? Възможно е, но едва след много години

Доставката на американски изтребители F-35 за Турция може да се осъществи чак след „много, много години“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му процедурата остава блокирана заради правните ограничения във Вашингтон, свързани с придобитите от Анкара руски зенитно-ракетни комплекси С-400.

Рубио направи изявлението в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“. Той уточни, че президентът Доналд Тръмп е изразил желание Турция да получи самолетите, ако това стане възможно, тъй като Анкара вече е финансирала част от тях.

С-400 остават основната пречка

„Очевидно ще минат много, много години, преди самолетите да бъдат доставени, но два от тях вече са платени“, заяви Марко Рубио.

Според американския държавен секретар ключовият проблем е наличието на руските системи С-400 в Турция. Американското законодателство, включително разпоредбите на Закона за националната отбрана и други закони, приети от Конгреса, не позволява предаването на F-35 при запазване на тази система.

„Всичко зависи от системата С-400. Следователно, към този момент този въпрос е нерешен и от правна гледна точка не можем да прехвърлим тези самолети, докато не бъде решен“, каза Рубио.

Анкара търси решение

Рубио посочи, че изискванията на Вашингтон вече са официално предадени на Анкара. Турската страна прави опити да намери едновременно правно и техническо решение, което да отстрани пречката пред доставката.

Така платените от Турция самолети остават недоставени, а евентуалното им предаване зависи не само от политическото желание на американската администрация, но и от промяна в обстоятелствата около С-400 и приложимите ограничения в САЩ.

Източници: focus-news.net, ekathimerini.com