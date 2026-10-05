Ормузкият проток трябва да бъде отворен! Петролните запаси в света спаднаха до плашещо ниски нива

Запасите от петрол, които предпазват световната икономика от сътресения в доставките, са спаднали до "плашещо ниски" нива, което излага пазарите на риск от допълнително влошаване, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. За това предупреди ръководителят на държавната петролна компания на Саудитска Арабия, цитиран от "Блумбърг".

Той направи изявлението си само дни, след като правителствата на най-големите икономики в света обявиха планове да освободят до 100 милиона барела петрол и дизелово гориво от аварийните си запаси, за да облекчат нарастващите цени на горивата.

"Докато Ормуз не бъде напълно отворен отново и доверието не се възстанови, суровата реалност е, че натискът и в двата края на барела ще се засилва", заяви главният изпълнителен директор на "Сауди Арамко" Амин Насър на форум в Лондон. "Докато натискът върху суровия петрол е сериозен, цените на рафинираните горива са се повишили още по-рязко".

Освобождаването на запасите ще даде на икономиките известно време, но няма да реши дисбаланса между предлагането и търсенето, отбеляза Насър. Дори след повторното отваряне на жизненоважната транспортна "тясна точка" при Ормуз може да са необходими до две години на държавите, които потребяват енергия, за да възстановят запасите си, посочи той.

Производителите от Персийския залив работят за увеличаване на производството и износа и са успели да повишат потоците от суров петрол до нива, близки до тези отпреди войната. Саудитска Арабия и съседни държави, като Обединените арабски емирства и Кувейт, използват собствените си танкери, за да транспортират петрол през Ормузкия проток. Той е поне частично блокиран, откакто САЩ и Израел атакуваха Иран в края на февруари, което постави началото на регионална война.

По-големите доставки са оказали слабо облекчение на петролните пазари, които продължават да отчитат рисковете за сигурността на доставките в Персийския залив и Червено море. Петролът "Брент" - международният референтен сорт, се търгуваше около 100 долара за барел през последния месец, въпреки че през Ормузкия проток преминаваха все повече танкери.

Саудитска Арабия има ключов принос за това увеличение, тъй като през последния месец "Арамко" увеличи доставките на суров петрол от основния си износен терминал Рас Танура в Персийския залив. Компанията реагира бързо на временното спиране на основния си петролопровод, свързващ източната и западната част на страната, след атака миналия месец.

Оттогава компанията възстанови потоците по петролопровода "Изток-Запад" до около 80% от капацитета му, което означава, че разполага и с повече петрол за транспортиране от Червено море.

Източник: news.bg