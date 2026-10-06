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Катарските посредници: Преговорите между САЩ и Иран продължават
  Тема: Иранската криза

Катарските посредници: Преговорите между САЩ и Иран продължават

6 Октомври, 2026 19:09 846 6

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

През последните седмици се наблюдава затишие в конфликта между САЩ и Иран, а диалогът между американски и ирански представители беше възобновен в края на септември в Ню Йорк

Катарските посредници: Преговорите между САЩ и Иран продължават - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговорите между САЩ и Иран продължават, заяви говорител на Министерството на външните работи на Катар - една от страните, които действат като посредник между Вашингтон и Техеран, предаде Франс прес.

"Преговорите между САЩ и Иран, както и обменът на послания между различните страни, продължават чрез Катар и неговите регионални партньори. Мащабът на този конфликт и тежката цена, която светът плаща, ни принуждават да направим всичко възможно, за да сложим незабавен край на войната чрез решение, постигнато с преговори", заяви катарският говорител.

Междувременно бе съобщено, че емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани се е срещнал днес Доха с иранския министър на вътрешните работи Ескандар Момени, за да обсъдят "усилията за намаляване на регионалното напрежение".

През последните седмици се наблюдава затишие в конфликта между САЩ и Иран, а диалогът между американски и ирански представители беше възобновен в края на септември в Ню Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН. Тогава Иран предложи план за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни. Предложението обаче отхвърлено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който не изключи възможността за бъдещи удари срещу Иран, отбелязва АФП.

Същевременно Вашингтон засили икономическия си натиск върху Техеран, като наложи нови санкции върху авиационния сектор на страната.

Преговорите със САЩ „нямат смисъл“, заяви снощи иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от иранската държавна телевизия ИРИБ, предаде Франс прес.

„Досега те ни атакуваха три пъти след преговори, което показва, че не търсят диалог“, заяви Пезешкиан, според телевизията.

„Преговорите нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си“, добави иранският президент.

Повече от седем месеца след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в задънена улица, отбелязва АФП.

Въпреки сключването на споразумение за прекратяване на огъня през април, подписването на меморандум за разбирателство през юни и разговорите в рамките на Общото събрание на ООН през септември, САЩ и Иран продължават да са в конфликт по въпроса за стратегическия Ормузки проток, като редовно си отправят взаимни заплахи за нови удари.

Източник: www.bta.bg


Катар
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