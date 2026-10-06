Защо САЩ изпитват проблеми с извършването на екзекуции на осъдени на смърт затворници

Опитът на щата Тенеси да екзекутира осъдената на смърт Криста Пайк миналата седмица завърши с необичаен дори за американската практика резултат – тя оцеля след инжектирано на две дози от смъртоносния препарат пентобарбитал и бе откарана в болница в критично състояние, отбелязва Ройтерс.

По-късно властите информираха, че тя остава в безсъзнание и на изкуствено дишане. Случаят се оказа вторият провален опит за екзекуция в Тенеси само през тази година и доведе до спиране на всички последващи екзекуции в щата до края на годината, както и до оставката на ръководителя на местната затворническа система. Случилото се отново повдигна въпроса защо, въпреки десетилетията практика, американските щати продължават да изпитват сериозни затруднения при изпълнението на смъртните присъди.

На пръв поглед проблемът изглежда технически, но всъщност има много по-дълбоки причини, пише в. "Гардиън". Смъртоносната инжекция е замислена като сравнително "проста и хуманна" процедура, при която медикамент или комбинация от медикаменти трябва да доведе до смърт без продължително страдание. В действителност обаче, за да се случи това щатските власти трябва да осигурят надежден достъп до подходящи медикаменти, квалифицирани служители и работеща процедура, без да могат да разчитат на нормалната медицинска система. Фармацевтичните компании от години отказват техните продукти да бъдат използвани при екзекуции, което принуди щатите да търсят алтернативни доставчици и често да пазят в тайна произхода на медикаментите.

Проблемът с медикаментите започва още преди повече от десетилетие, посочва вестникът. През 2011 г. американският производител "Хоспайра" (Hospira) спира производството на веществото натриев тиопентал – един от основните препарати, използвани тогава при екзекуциите чрез смъртоносни инжекции. Европейските фармацевтични компании също започват да ограничават износа на медикаменти, които биха могли да бъдат използвани за екзекуции. В резултат щатите започват да търсят нови комбинации от лекарства и да използват други доставчици. Това обаче прави системата значително по-непредсказуема и води до завеждане на поредица от съдебни дела за произхода, качеството и съхранението на използваните препарати.

Това обяснява и защо проблемът не се свежда просто до това дали щатът разполага с достатъчно количество пентобарбитал, отбелязва "Гардиън". Властите често отказват публично да съобщят кой е производителят или доставчикът на препарата. Щатът Тенеси например е подложен на критики заради секретността около своя протокол за екзекуции и произхода на медикаментите. Според правозащитни организации липсата на прозрачност затруднява проверката дали медикаментите са били правилно произведени, съхранявани и използвани. Така се получава парадокс: държавата се стреми да изпълни съдебно решение за налагане на смъртно наказание, но същевременно ѝ се налага да търси начин да се сдобие с медицински препарати, чиито производители активно се опитват да предотвратят употребата им за тази цел.

Другият голям проблем е самото поставяне на интравенозна система, коментира изданието. При обикновена медицинска процедура неуспешното поставяне на интравенозна система обикновено не е фатален проблем – медицинският екип може да опита отново, да използва друг кръвоносен съд или да приложи друга техника. При екзекуция обаче всяка грешка може да превърне процедурата в продължително и болезнено изпитание. Именно това се случи с Пайк. Нейните адвокати предварително бяха предупредили, че здравословното ѝ състояние и малките ѝ вени могат да затруднят поставянето на интравенозна система. По време на самата процедура според адвокатите са били направени многократни опити за поставяне на игла, а лекарството не е достигнало нормално до кръвообращението на Пайк.

Случаят на Пайк не е изолиран проблем, пише в. "Вашингтон Пост". През май 2026 г., пак в Тенеси, се наложи да бъде прекратена друга екзекуция заради невъзможност да бъде осигурена необходимата интравенозна система. В Айдахо, през 2024 г., екзекуцията на Томас Крич беше прекратена след осем неуспешни опита за поставяне на интравенозна система. Тези и подобни случаи показват, че трудностите не са свързани единствено с конкретния препарат, а и с факта, че щатите трябва да извършват сложна инвазивна медицинска процедура в условия, при които медицински специалисти често не желаят да участват заради професионални и етични ограничения.

Нежеланието на медицинските професионалисти да участват в екзекуции е сериозен елемент от проблема, посочва изданието. Лекарите и медицинските организации по принцип са посветени на строгото спазване на етичния принцип да лекуват и да спасяват човешкия живот, а не да причиняват смърт. Затова щатските власти трудно могат да създадат екипи, сравними с тези в болничните заведения. Това създава допълнителен риск при екзекуциите на осъдени на смърт, които страдат от хронични заболявания, увредени вени, затлъстяване или други медицински проблеми след десетилетия в затвора. Случаят на Пайк е особено показателен именно защото проблемите с вените ѝ са били известни предварително, но съдилищата са преценили, че тя не е доказала достатъчно убедително, че протоколът за екзекуции на Тенеси ще доведе до сериозно страдание.

Парадоксът е, че колкото повече фармацевтичните компании се дистанцират от смъртното наказание, толкова повече щатите се опитват да разработват алтернативни методи, коментира "Вашингтон Пост". През последните години на преден план излязоха методите за екзекуция чрез азотна хипоксия и разстрел, а някои щати отново разглеждат възможностите за екзекуция чрез електрически стол. Алабама вече използва азотна хипоксия, но и този метод предизвиква спорове заради начина, по който протича смъртта и опасенията за евентуално страдание. Така техническият проблем със смъртоносната инжекция постепенно се превръща в по-широкообхватен въпрос: съществува ли изобщо метод за екзекуция, който да бъде едновременно надежден, предвидим и приемлив от медицинска, юридическа и етическа гледна точка?

Същевременно американската практика показва, че затрудненията при извършването на екзекуциите не означават изчезване на смъртното наказание, отбелязва Асошиейтед Прес. Напротив, през 2026 г. редица щати продължават да изпълняват смъртни присъди, като Флорида е далеч пред останалите по брой екзекуции. Това показва силната зависимост на системата от политиката на отделните щати. Докато едни щатски власти търсят начини да ускорят изпълнението на присъдите, други – като Охайо – фактически са блокирали извършването на екзекуции заради проблемите с медикаментите, както и политическата и юридическата несигурност около тях. В крайна сметка случилото се в Тенеси демонстрира, че въпросът вече не е само дали САЩ искат да запазят смъртното наказание, а дали могат да го изпълняват по начин, който държавата да може да защити като надежден и хуманен, заключава агенцията.