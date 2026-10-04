Скандал в Париж! Марин льо Пен защити Бардела

Кандидатка за президент от крайната десница Марин льо Пен заяви в изявление, публикувано в събота, че има пълно доверие в своя най-близък съюзник Жордан Бардела, срещу когото разследващ новинарски сайт повдигна обвинения за антисемитски коментари, направени през 2013 г., написа АФП.

"Имам пълно доверие в Жордан", заявява льо Пен в краткото изявление, публикувано от вестник "La Tribune Dimanche".

Бардела, който се очаква да стане министър-председател, ако льо Пен спечели президентските избори, отрече обвиненията.

Скандалът идва в момент, когато крайнодясната партия на Бардела "Национален сбор", чийто кандидат за президент Марин льо Пен води в проучванията преди изборите догодина, се стреми да изчисти расисткия си имидж и да изгради тесни връзки с Израел.