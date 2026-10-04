Скандал в Париж! Марин льо Пен защити Бардела

Кандидатка за президент от крайната десница Марин льо Пен заяви в изявление, публикувано в събота, че има пълно доверие в своя най-близък съюзник Жордан Бардела, срещу когото разследващ новинарски сайт повдигна обвинения за антисемитски коментари, направени през 2013 г., написа АФП.
"Имам пълно доверие в Жордан", заявява льо Пен в краткото изявление, публикувано от вестник "La Tribune Dimanche".
Бардела, който се очаква да стане министър-председател, ако льо Пен спечели президентските избори, отрече обвиненията.
Скандалът идва в момент, когато крайнодясната партия на Бардела "Национален сбор", чийто кандидат за президент Марин льо Пен води в проучванията преди изборите догодина, се стреми да изчисти расисткия си имидж и да изгради тесни връзки с Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
10:38 04.10.2026
2 Сталин
10:40 04.10.2026
3 Пич
Всъщност, те са единствените виновници за мнението за тях! На мен ми бяха симпатични, докато не започнаха да избиват жени и деца с хиляди, без никакви основания!!! И сега не са ми симпатични!!!
10:40 04.10.2026
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5 Розовото пони зеля
10:46 04.10.2026
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9 Леле - леле ! 🤔
10:48 04.10.2026
10 Библията
Как народ който толкова е страдал през Втората световна и толкова жертви и мъчения е преживял сега изтребва другите безжалостно. Биле те жени, деца стари, млади, цивилни?
Някой психолог трябва да ни го обясни това.
Коментиран от #11, #16
10:50 04.10.2026
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15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ВНИМАТЕЛНО МАСАЖИРАН ОТ МОСАД ;)
11:03 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕДГАР КЕЙСИ
11:32 04.10.2026
18 Навярно
Иначе е съвсем разбираемо, че светът е потресен, шокиран и разочарован от жестокостта на евреите.
11:33 04.10.2026