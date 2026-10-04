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Скандал в Париж! Марин льо Пен защити Бардела

Скандал в Париж! Марин льо Пен защити Бардела

4 Октомври, 2026 10:34 1 868 18

  • франция-
  • марин льо пен-
  • еманюел макрон-
  • жордан бардела-
  • национален сбор

Политикът се забърка в антисемитския скандал

Скандал в Париж! Марин льо Пен защити Бардела - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Кандидатка за президент от крайната десница Марин льо Пен заяви в изявление, публикувано в събота, че има пълно доверие в своя най-близък съюзник Жордан Бардела, срещу когото разследващ новинарски сайт повдигна обвинения за антисемитски коментари, направени през 2013 г., написа АФП.

"Имам пълно доверие в Жордан", заявява льо Пен в краткото изявление, публикувано от вестник "La Tribune Dimanche".

Бардела, който се очаква да стане министър-председател, ако льо Пен спечели президентските избори, отрече обвиненията.

Скандалът идва в момент, когато крайнодясната партия на Бардела "Национален сбор", чийто кандидат за президент Марин льо Пен води в проучванията преди изборите догодина, се стреми да изчисти расисткия си имидж и да изгради тесни връзки с Израел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    47 7 Отговор
    Я по- добре напишете за фалшифицирането на изборите в Берлин и как след повторно преброяване АзГ се оказва с много повече гласове.

    10:38 04.10.2026

  • 2 Сталин

    49 6 Отговор
    Реалността прави хората антисемити,ционистките изроди убиха 6 милиона палестинци повечето жени и деца

    10:40 04.10.2026

  • 3 Пич

    47 4 Отговор
    Сигурно аз не съм запознат, но може ли някой да ми подскаже за някакъв международен, държавен, или религиозен правилник, който да забранява да не се харесват евреи...?!
    Всъщност, те са единствените виновници за мнението за тях! На мен ми бяха симпатични, докато не започнаха да избиват жени и деца с хиляди, без никакви основания!!! И сега не са ми симпатични!!!

    10:40 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Розовото пони зеля

    32 3 Отговор
    А зеления гном, кая мозъка и доня мръсулиня ваксулиня защитават бандера и няма скандал, що така.

    10:46 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Леле - леле ! 🤔

    30 1 Отговор
    Евреите пак засегнати ? И то точно във Франция , където се ползват не само с равенство , но и с привилегии ... ?

    10:48 04.10.2026

  • 10 Библията

    29 4 Отговор
    Едно нещо не мога да си обясня.
    Как народ който толкова е страдал през Втората световна и толкова жертви и мъчения е преживял сега изтребва другите безжалостно. Биле те жени, деца стари, млади, цивилни?
    Някой психолог трябва да ни го обясни това.

    Коментиран от #11, #16

    10:50 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 1 Отговор
    ФРЕНСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ
    Е ВНИМАТЕЛНО МАСАЖИРАН ОТ МОСАД ;)

    11:03 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ЯВНО И БАРДЕЛА Е РАЗБРАЛ, ЧЕ ........................... В ИЗРАЕЛ Е ИСТИНАТА И ПРАВОТО .......................... КАТО ВСЕКИ ЗДРАВОМИСЛЕЩ ЕВРОПЕЕЦ ........................ ФАКТ !

    11:32 04.10.2026

  • 18 Навярно

    5 2 Отговор
    е критикувал действията на израелското правителство и веднага му закачат етикет "антисемит", каквото и да означава това.
    Иначе е съвсем разбираемо, че светът е потресен, шокиран и разочарован от жестокостта на евреите.

    11:33 04.10.2026