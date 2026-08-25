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Мария Захарова: Русия не провежда кампания за кибераатаки в ЕС
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Русия не провежда кампания за кибераатаки в ЕС

25 Август, 2026 23:18 404 25

  • русия-
  • франция-
  • украйна-
  • хибридна война-
  • мария захарова-
  • кибератака

Франция извика миналия месец ръководителя на руското посолство в Париж заради подобен инцидент

Мария Захарова: Русия не провежда кампания за кибераатаки в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия опроверга днес обвиненията на Франция, че е провела предполагаема кампания за кибератаки срещу европейски държави, заявявайки, че Париж се опитва да възроди "мита за руската заплаха", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция извика миналия месец ръководителя на руското посолство в Париж заради подобен инцидент.

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"За никого не е тайна, че властите в Париж не просто целенасочено изграждат от Русия образа на врага, но и се опитват да ѝ припишат собствените многочислени грешки и провали, било то в икономиката или във външната политика", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и добави: "Опитите на Държавната агенция за борба с чуждестранната намеса в киберпространството "Вижинум" (Viginum) да обвини Русия в намеса в започналата кампания за президентските избори догодина изобщо не ни учудва. Виждаме, че за много кандидати борбата за президентския пост предполага като елемент от "задължителната програма" отправянето на гръмки изявления за борба с "руската заплаха" и за подкрепа за киевския режим".

"Докладът на "Вижинум" е само една от многото "фалшиви новини", с помощта на които властите ще се опитват на манипулират съзнанието на населението. Като цяло искам да се надявам, че в мнозинството си френските граждани ще проявят здрав разум и няма да се оставят да бъдат подведени от подобна долнопробна антируска пропаганда", добави говорителката, цитирана от ТАСС.

На 17 юли руският шарже д'афер във Франция Александър Зезюлин бе извикан във френското външно министерство, където заяви, че обвиненията на Париж към Москва за извършване на кибератаки не са подкрепени от доказателства и са публикувани именно в деня на срещата на така наречената "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна, посочва ТАСС.

На 13 юли френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви планове за въвеждане на нови санкции срещу редица физически лица и организация, които, по думите на Париж, са свързани с предполагаеми неотдавнашни кибератаки в Европа, които Париж приписва на Русия. Според Баро тези действия са били насочени срещу "министерства, компании и оператори", а в един от случаите срещу железопътната мрежа на Полша.

По думите му, тази кампания е засегнала десетина европейски държави, включително Франция, но по-конкретни данни за нанесените щети не бяха оповестени.

Същият ден Европейският съюз въведе санкции срещу 9 физически лица и четири организации от Русия заради предполагаеми кибератаки. Санкциите включват забрана за влизане в ЕС и замразяване на банковите авоари на посочените физически лица и организации на територията на блока, отбелязва ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    6 4 Отговор
    Аз на захарова, на Пукин и на Лавров им вярвам!

    Коментиран от #14

    23:19 25.08.2026

  • 3 Щом

    6 4 Отговор
    Маша алкаша го казва - верваме

    23:19 25.08.2026

  • 4 хаха

    8 5 Отговор
    ... излъга пияната изрусена орка ...

    Я тихо там в Мордор бе монголо-писслямисти одрискани до ушите!

    23:19 25.08.2026

  • 5 Мария Захарова:

    6 3 Отговор
    Русия не провежда кампания за кибераатаки в ЕС, нито пък води война в Украйна. В заключение: Свободата е робство.

    23:21 25.08.2026

  • 6 Бангаранга лошо ми е!

    2 3 Отговор
    В Киев Николаев и Одеса заря в чест на украинската независимост. В метрото пеят химна на Украйна преди сън. Всички са много щастливи, защото в метрото са свободни.

    Коментиран от #9

    23:24 25.08.2026

  • 7 Пора

    4 2 Отговор
    Току-що шефа на ЦРУ отправи последно предупреждение към путин.Очи в очи !!!

    23:25 25.08.2026

  • 8 Аз на .... ли си да вярвам

    3 1 Отговор
    Или на тази пача?

    23:25 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Верваме ти,

    2 0 Отговор
    Марийке.

    23:26 25.08.2026

  • 11 Роби!

    0 3 Отговор
    Копайте землянки в петроханския Балкан!

    Коментиран от #15

    23:26 25.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бибата

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Млъкни, робе!":

    Дам ти смукнеш бибата за дълбок сън.

    23:29 25.08.2026

  • 14 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Не знам на какво вяеваш, но по ЗАГЛАВИЕТО-МАША, МАША ТОВА ВИ Е ПОРЕДНАТА ГРЕШКА....

    23:29 25.08.2026

  • 15 Няма да ти се получи

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Роби!":

    Копейците са мързеливи. Дано пазят координатните на партизанските землянки на дедовците си.

    23:29 25.08.2026

  • 16 Вещерката

    3 0 Отговор
    Захарова пак е яхнала метлата и дава мръсна задна газ.

    23:29 25.08.2026

  • 17 Медведья

    3 0 Отговор
    Марче , у меня есть тры бутилочки . Сморн ОФФ

    Коментиран от #25

    23:30 25.08.2026

  • 18 Този Баро е същия

    0 1 Отговор
    който заяви че ако АзГ спечели в Германия нямало страшно защото ще им приложат "румънския вариант"- с фалшивата руска намеса.

    Сега действа по същия начин

    23:30 25.08.2026

  • 19 Българите са подли роби

    0 2 Отговор
    Мразят всичките си съседи, мразят Европа, Русия, САЩ и се продават за центове.

    Коментиран от #24

    23:30 25.08.2026

  • 20 А50

    0 2 Отговор
    Е какво дремете

    Коментиран от #21

    23:33 25.08.2026

  • 21 Нормальна

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "А50":

    А 50 - пак паднал ..

    23:37 25.08.2026

  • 22 Хм...

    2 0 Отговор
    Никой не вярва на руснаци. Да свикват, че ще бъдат гледани с подозрение за векове.

    23:37 25.08.2026

  • 23 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор
    Дето се вика русия не е нападнала Украйна и не се меси в политиката и изборите на държавите в Европа...
    Всеки може да вярва в каквото си ще, но аз на гола кука не кълва.

    23:38 25.08.2026

  • 24 Българите

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Българите са подли роби":

    Няма такова нещо.
    Мразим само руския диктатор и нацистките копейци.

    23:38 25.08.2026

  • 25 Маша

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Медведья":

    Не ща. Пристрастих се към Тройной одеколон.

    23:39 25.08.2026

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