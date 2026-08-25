Мария Захарова: Русия не провежда кампания за кибераатаки в ЕС

Русия опроверга днес обвиненията на Франция, че е провела предполагаема кампания за кибератаки срещу европейски държави, заявявайки, че Париж се опитва да възроди "мита за руската заплаха", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Франция извика миналия месец ръководителя на руското посолство в Париж заради подобен инцидент.
"За никого не е тайна, че властите в Париж не просто целенасочено изграждат от Русия образа на врага, но и се опитват да ѝ припишат собствените многочислени грешки и провали, било то в икономиката или във външната политика", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и добави: "Опитите на Държавната агенция за борба с чуждестранната намеса в киберпространството "Вижинум" (Viginum) да обвини Русия в намеса в започналата кампания за президентските избори догодина изобщо не ни учудва. Виждаме, че за много кандидати борбата за президентския пост предполага като елемент от "задължителната програма" отправянето на гръмки изявления за борба с "руската заплаха" и за подкрепа за киевския режим".
"Докладът на "Вижинум" е само една от многото "фалшиви новини", с помощта на които властите ще се опитват на манипулират съзнанието на населението. Като цяло искам да се надявам, че в мнозинството си френските граждани ще проявят здрав разум и няма да се оставят да бъдат подведени от подобна долнопробна антируска пропаганда", добави говорителката, цитирана от ТАСС.
На 17 юли руският шарже д'афер във Франция Александър Зезюлин бе извикан във френското външно министерство, където заяви, че обвиненията на Париж към Москва за извършване на кибератаки не са подкрепени от доказателства и са публикувани именно в деня на срещата на така наречената "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна, посочва ТАСС.
На 13 юли френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви планове за въвеждане на нови санкции срещу редица физически лица и организация, които, по думите на Париж, са свързани с предполагаеми неотдавнашни кибератаки в Европа, които Париж приписва на Русия. Според Баро тези действия са били насочени срещу "министерства, компании и оператори", а в един от случаите срещу железопътната мрежа на Полша.
По думите му, тази кампания е засегнала десетина европейски държави, включително Франция, но по-конкретни данни за нанесените щети не бяха оповестени.
Същият ден Европейският съюз въведе санкции срещу 9 физически лица и четири организации от Русия заради предполагаеми кибератаки. Санкциите включват забрана за влизане в ЕС и замразяване на банковите авоари на посочените физически лица и организации на територията на блока, отбелязва ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
Коментиран от #14
23:19 25.08.2026
3 Щом
23:19 25.08.2026
4 хаха
Я тихо там в Мордор бе монголо-писслямисти одрискани до ушите!
23:19 25.08.2026
5 Мария Захарова:
23:21 25.08.2026
6 Бангаранга лошо ми е!
Коментиран от #9
23:24 25.08.2026
7 Пора
23:25 25.08.2026
8 Аз на .... ли си да вярвам
23:25 25.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Верваме ти,
23:26 25.08.2026
11 Роби!
Коментиран от #15
23:26 25.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бибата
До коментар #12 от "Млъкни, робе!":Дам ти смукнеш бибата за дълбок сън.
23:29 25.08.2026
14 Европеец
До коментар #2 от "Българин":Не знам на какво вяеваш, но по ЗАГЛАВИЕТО-МАША, МАША ТОВА ВИ Е ПОРЕДНАТА ГРЕШКА....
23:29 25.08.2026
15 Няма да ти се получи
До коментар #11 от "Роби!":Копейците са мързеливи. Дано пазят координатните на партизанските землянки на дедовците си.
23:29 25.08.2026
16 Вещерката
23:29 25.08.2026
17 Медведья
Коментиран от #25
23:30 25.08.2026
18 Този Баро е същия
Сега действа по същия начин
23:30 25.08.2026
19 Българите са подли роби
Коментиран от #24
23:30 25.08.2026
20 А50
Коментиран от #21
23:33 25.08.2026
21 Нормальна
До коментар #20 от "А50":А 50 - пак паднал ..
23:37 25.08.2026
22 Хм...
23:37 25.08.2026
23 Тъпото руско говедо
Всеки може да вярва в каквото си ще, но аз на гола кука не кълва.
23:38 25.08.2026
24 Българите
До коментар #19 от "Българите са подли роби":Няма такова нещо.
Мразим само руския диктатор и нацистките копейци.
23:38 25.08.2026
25 Маша
До коментар #17 от "Медведья":Не ща. Пристрастих се към Тройной одеколон.
23:39 25.08.2026