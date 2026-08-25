Русия опроверга днес обвиненията на Франция, че е провела предполагаема кампания за кибератаки срещу европейски държави, заявявайки, че Париж се опитва да възроди "мита за руската заплаха", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Франция извика миналия месец ръководителя на руското посолство в Париж заради подобен инцидент.

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"За никого не е тайна, че властите в Париж не просто целенасочено изграждат от Русия образа на врага, но и се опитват да ѝ припишат собствените многочислени грешки и провали, било то в икономиката или във външната политика", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и добави: "Опитите на Държавната агенция за борба с чуждестранната намеса в киберпространството "Вижинум" (Viginum) да обвини Русия в намеса в започналата кампания за президентските избори догодина изобщо не ни учудва. Виждаме, че за много кандидати борбата за президентския пост предполага като елемент от "задължителната програма" отправянето на гръмки изявления за борба с "руската заплаха" и за подкрепа за киевския режим".

"Докладът на "Вижинум" е само една от многото "фалшиви новини", с помощта на които властите ще се опитват на манипулират съзнанието на населението. Като цяло искам да се надявам, че в мнозинството си френските граждани ще проявят здрав разум и няма да се оставят да бъдат подведени от подобна долнопробна антируска пропаганда", добави говорителката, цитирана от ТАСС.

На 17 юли руският шарже д'афер във Франция Александър Зезюлин бе извикан във френското външно министерство, където заяви, че обвиненията на Париж към Москва за извършване на кибератаки не са подкрепени от доказателства и са публикувани именно в деня на срещата на така наречената "Коалиция на желаещите" в подкрепа на Украйна, посочва ТАСС.

На 13 юли френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви планове за въвеждане на нови санкции срещу редица физически лица и организация, които, по думите на Париж, са свързани с предполагаеми неотдавнашни кибератаки в Европа, които Париж приписва на Русия. Според Баро тези действия са били насочени срещу "министерства, компании и оператори", а в един от случаите срещу железопътната мрежа на Полша.

По думите му, тази кампания е засегнала десетина европейски държави, включително Франция, но по-конкретни данни за нанесените щети не бяха оповестени.

Същият ден Европейският съюз въведе санкции срещу 9 физически лица и четири организации от Русия заради предполагаеми кибератаки. Санкциите включват забрана за влизане в ЕС и замразяване на банковите авоари на посочените физически лица и организации на територията на блока, отбелязва ТАСС.