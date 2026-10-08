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Вече трета седмица! Ученическите протести блокираха стотици училища във Франция

Вече трета седмица! Ученическите протести блокираха стотици училища във Франция

8 Октомври, 2026 22:13 803 19

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  • себастиен льокорню-
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  • еманюел макрон-
  • мигранти

Правителството обеща мерки до края на октомври, но демонстрациите продължават

Вече трета седмица! Ученическите протести блокираха стотици училища във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ученически протести блокираха стотици гимназии във Франция и изкараха демонстранти по улиците на Париж, Лил, Рен, Нант, Тулон и Марсилия. Движението продължава вече трета седмица и е предизвикано от недостига на учители, препълнените класни стаи, лошото състояние на училищните сгради и натоварените учебни програми.

По данни на френското Министерство на образованието сутринта са били блокирани 224 училища, а до обяд броят им е намалял до 157. В същото време 96% от учебните заведения са останали отворени. Асошиейтед прес съобщи за 375 училища, които са били напълно или частично затворени в четвъртък, както и за над 6600 ареста от началото на протестите. Разликата е свързана с различното отчитане на напълно и частично прекъснатата учебна дейност.

Повечето демонстрации са преминали мирно, но на отделни места са възникнали сблъсъци. В Париж полицията е използвала сълзотворен газ при блокада на гимназия, а в Рен силите на реда са прибегнали до водни оръдия. От началото на протестното движение има стотици арести и десетки ранени, съобщава Ройтерс. Френското правителство временно спря използването на светлинно-шумови гранати при охраната на протестите, след като тийнейджър загуби ръката си при инцидент с подобно средство.

Учениците настояват за конкретни решения

Протестиращите искат назначаването на повече преподаватели, подобряване на материалната база, намаляване на натоварването и по-добри условия за обучение. Във Франция не е необичайно гимназистите да имат занятия от 8 до 18 часа, последвани от значителен обем домашни работи.

В Марсилия към шествието се присъедини 28-годишната учителка Диан ди Шуло, която тази година преподава на клас от 37 ученици. „В началото на всеки час трябва да ги моля да проверяват съседните класни стаи за свободни столове и чинове, за да могат изобщо да учат“, заяви тя. Учителката носеше плакат с надпис, че учениците ѝ помагат да лови хлебарки в класната стая.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви след среща с ученици и преподаватели в Реймс, че започва изпълнението на спешен план за дългосрочно заместване на отсъстващи учители. По думите му се обсъжда и преразглеждане на учебните програми. Жефре съобщи още, че се подготвят възможни промени в националната платформа Parcoursup за кандидатстване във висши училища, която често е критикувана като сложна и натоварваща кандидат-студентите.

Правителството обещава мерки до края на октомври

Премиерът Себастиен Льокорню обеща правителството да представи до края на октомври „конкретни, бързи и напълно финансово обезпечени решения“. Той не посочи подробности, което не удовлетвори организаторите на протестите.

„Нашите искания трябва да бъдат чути. Вчера господин Льокорню ни наговори много празни приказки“, заяви Риад Рани, ръководител на един от ученическите синдикати. Организаторите обявиха нови шествия във вторник, а в социалните мрежи се разпространяват призиви за национални протести на 17 октомври.

Според проучване на Elabe за телевизия BFM TV 72% от французите смятат исканията на учениците за основателни, но 55% са на мнение, че демонстрациите трябва да бъдат прекратени. Напрежението поставя правителството пред избора между по-големи инвестиции в образованието и ограниченията, свързани с бюджетния дефицит и държавния дълг.

Протестите се разпространиха и в Белгия. Демонстрации имаше в Брюксел, Сине и Лиеж, където властите забраниха публични събирания на повече от трима души до 16 октомври. Полицията обаче разреши демонстрация пред местния университет.

Източници: investing.com, apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бастилията

    12 0 Отговор
    Тва е гражданска война

    22:14 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наполеончо, галското 🐓

    13 0 Отговор
    Макарона да събува гащурите.

    Коментиран от #6

    22:15 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ох,смех

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наполеончо, галското 🐓":

    Наполеон е имал чест,а тоя палячо яде шамари от баба му на публични места😂🤣🤣

    22:17 08.10.2026

  • 7 Вимето на народа

    3 9 Отговор
    Нещата са съвсем прости.
    На тези не им се ходи даже на училище...това е голямо усилие.
    Мислете какво го чака ЕС с такъв човешки ресурс.

    22:19 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПЪРВАТА ЛЯСТОВИЦА

    16 0 Отговор
    ПРЕДВЕСТНИК НА РАЗПАДА НА ЕС .УРААА

    22:24 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Макронът…

    7 0 Отговор
    …излезе много долен!

    22:31 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Олееее, политиците

    9 0 Отговор
    тотално са се смахнали. Това по-големи инвестиции в образованието да имало, не им се вързвало с ограниченията, свързани с бюджетния дефицит и държавния дълг....но иначе за Украйна, за чужда война и за милитаризация пари имало бол видиш ли ... Явно боклуците на всякъде са едни и същи, ..
    тип Мирчевци и Гюровци ... Само дето очевидно нашите младежи са по глупавички и замаяни

    22:35 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смех

    3 2 Отговор
    Какво обрсзовнание бе. Вие талибани да годят на училище освен ислямско виждали ли сте. Франция ще бъде разпадната пак на графства Бургундия Бретан Лоара Орлеан и тн Наиграха се на мигранти.

    22:55 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Не мисля че са ученически протести а началото на гражданска война ,само трябва да скочат и фермерите ,недоволните хора от ниски заплати и пенсии а цените скачат всяка седмица наторе и данъците .А мигрантите получава на месец най малко по една заплата на чиновник плюс купони ,живее в държавно жилище ,децата им ходят безплатно на спорт или какво си избере.Децата французи не получава нищо ,след 16 години децките им са колкото един чифт дънки, някой лицеи са в други градове и скъпи за тях няма помощи някой се отказват от училище и отива да работи още на 17 г., масово се отказват и студенти защото не могат да си плаща квартира и учебници дори да си намерят работа стига им колкото да си плати наема ,докато мигрантите ражда като за Гинес, не учат ,палят училища, краде и си търсят измислени права в чужд континент.

    23:19 08.10.2026

  • 19 Предложение

    1 0 Отговор
    Предлагам българските медии, особено БНТ, Нова телевизия, БТВ и оставалите, да вдигнат цензурата и поне малко да отразяват събитията в центъпа на ЕС. Никакво отразяване на стохилядни протести в Париж! Излагаме се пред чужденците! Ким Чен Ун ще ни обвини в нарушаване свободата на медиите!

    23:32 08.10.2026

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