Вече трета седмица! Ученическите протести блокираха стотици училища във Франция

Ученически протести блокираха стотици гимназии във Франция и изкараха демонстранти по улиците на Париж, Лил, Рен, Нант, Тулон и Марсилия. Движението продължава вече трета седмица и е предизвикано от недостига на учители, препълнените класни стаи, лошото състояние на училищните сгради и натоварените учебни програми.

По данни на френското Министерство на образованието сутринта са били блокирани 224 училища, а до обяд броят им е намалял до 157. В същото време 96% от учебните заведения са останали отворени. Асошиейтед прес съобщи за 375 училища, които са били напълно или частично затворени в четвъртък, както и за над 6600 ареста от началото на протестите. Разликата е свързана с различното отчитане на напълно и частично прекъснатата учебна дейност.

Повечето демонстрации са преминали мирно, но на отделни места са възникнали сблъсъци. В Париж полицията е използвала сълзотворен газ при блокада на гимназия, а в Рен силите на реда са прибегнали до водни оръдия. От началото на протестното движение има стотици арести и десетки ранени, съобщава Ройтерс. Френското правителство временно спря използването на светлинно-шумови гранати при охраната на протестите, след като тийнейджър загуби ръката си при инцидент с подобно средство.

Учениците настояват за конкретни решения

Протестиращите искат назначаването на повече преподаватели, подобряване на материалната база, намаляване на натоварването и по-добри условия за обучение. Във Франция не е необичайно гимназистите да имат занятия от 8 до 18 часа, последвани от значителен обем домашни работи.

В Марсилия към шествието се присъедини 28-годишната учителка Диан ди Шуло, която тази година преподава на клас от 37 ученици. „В началото на всеки час трябва да ги моля да проверяват съседните класни стаи за свободни столове и чинове, за да могат изобщо да учат“, заяви тя. Учителката носеше плакат с надпис, че учениците ѝ помагат да лови хлебарки в класната стая.

Министърът на образованието Едуар Жефре обяви след среща с ученици и преподаватели в Реймс, че започва изпълнението на спешен план за дългосрочно заместване на отсъстващи учители. По думите му се обсъжда и преразглеждане на учебните програми. Жефре съобщи още, че се подготвят възможни промени в националната платформа Parcoursup за кандидатстване във висши училища, която често е критикувана като сложна и натоварваща кандидат-студентите.

Правителството обещава мерки до края на октомври

Премиерът Себастиен Льокорню обеща правителството да представи до края на октомври „конкретни, бързи и напълно финансово обезпечени решения“. Той не посочи подробности, което не удовлетвори организаторите на протестите.

„Нашите искания трябва да бъдат чути. Вчера господин Льокорню ни наговори много празни приказки“, заяви Риад Рани, ръководител на един от ученическите синдикати. Организаторите обявиха нови шествия във вторник, а в социалните мрежи се разпространяват призиви за национални протести на 17 октомври.

Според проучване на Elabe за телевизия BFM TV 72% от французите смятат исканията на учениците за основателни, но 55% са на мнение, че демонстрациите трябва да бъдат прекратени. Напрежението поставя правителството пред избора между по-големи инвестиции в образованието и ограниченията, свързани с бюджетния дефицит и държавния дълг.

Протестите се разпространиха и в Белгия. Демонстрации имаше в Брюксел, Сине и Лиеж, където властите забраниха публични събирания на повече от трима души до 16 октомври. Полицията обаче разреши демонстрация пред местния университет.

Източници: investing.com, apnews.com